Бесноватый барин. Гитлероподобный Запад как враг человечества

Приезд Энтони Блинкена украинской стороной был обставлен с таким подобострастием, что становилось даже неловко за это униженное государство. С другой точки зрения - хозяин и должен чувствовать себя хозяином, для того и существуют слуги

Угождая хозяину киевские слуги внакладе не остаются — и в материальном плане, и в политическом.

Даже такое очевидное преступление, как убийство десятков одесситов 2 мая 2014 года, остаётся под надёжным информационным прикрытием объединённого Запада, что и засвидетельствовали слушания в Совбезе ООН по данному поводу. Когда российская сторона пригласила выступить на неформальном саммите одесситов — свидетелей трагедии, а также пострадавших от действий путчистов киевлян и дончан, их рассказ встретили едва ли не насмешками.

Изложивших важные сведения о подноготной украинской трагедии свидетелей, переживших чудовищное горе людей фактически проигнорировали. А вдогонку дали глумливые комментарии, в которых разбор конкретного преступления подменили очередными антироссийскими декларациями.

«Российская Федерация умышленно, цинично и, как мы видим сегодня, трагично пытается отвлечь внимание международного сообщества от собственной дестабилизирующий активности»,- заявил представитель Великобритании Бен Робертс. «Россия продолжает злоупотреблять своим креслом в Совете Безопасности, созывая мероприятия по Украине в рамках более широкой российской кампании по дезинформации»,- сказала представляющая США Трина Саха. А в совместном заявлении Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Норвегии, Британии и США дословно сказано следующее: «Россия провела сегодня неформальную встречу по формуле Аррии в ООН, чтобы снова продвигать ложное повествование об Украине.

Мы сожалеем об этой преднамеренной попытке отвлечь внимание международного сообщества от продолжающейся дестабилизирующей деятельности России против Украины в течение последних семи лет…».

Это убийство десятков детей Донбасса «ложное повествование»? Это сожжение живьём людей в Одессе «дезинформация»? Это массированные бомбардировки украинскими войсками Донецка и Горловки проявление «российской активности»?

«Заседание СБ по "Формуле Арриа" по трагедии в Одессе и другим преступлениям националистов на Украине оставило тяжелое ощущение, близкое к тошноте, — не смог сдержать своего отвращения первый заместитель Постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, — Даже нам, дипломатам, привыкшим к двойным стандартам и лицемерию наших западных коллег, спокойствие давалось непросто. В ответ на искренние, фактологические и не оставляющие нормального человека равнодушным рассказы свидетелей этих страшных событий, личные впечатления о пережитом мы услышали привычную западную мантру о наших деструктивных действиях против Украины. Вообще там все, оказывается, началось из-за нас (все беды спровоцировал некий «проект Русская Весна»), и в докладчики мы подобрали провокаторов (как они посмели говорить такое в глаза Анне Тув, потерявшей членов своей семьи и оставшейся инвалидом), а в «оккупированном Крыму» у нас, оказывается, миллионы людей зависят… от гуманитарной помощи».

Однако проблему надо понимать значительно шире, нежели просто неприятный инцидент в Совбезе ООН и глумление над памятью десятков русских одесситов. Коллективный Запад снова стал смертельным врагом всего русского. Этот коллективный враг хорошо знаком Росиии с давних времён и даже конкретных персон, которых сейчас почитают за «национальных героев» в Галичине, Трибалтике, Румынии и прочих частях вчерашней «Единой Европы» Адольфа Гитлера. И стратегические планы, по большому счёту, у них те же.

Устроенную украинскими неонацистами Одесскую Хатынь (в самом названии этой трагедии несущую память о страшном преступлении фашистов в Белоруссии) они будут игнорировать так же, как убийства мирных жителей Донбасса и политических противников майданного режима, средневековую украинскую цензуру и пытки в тюрьмах СБУ, энергетическую и водную блокаду Крыма.

При этом коллективный Запад финансово, политически, дипломатически поддерживают киевский режим, который впрямую обеляет и прославляет организаторов Волынской резни, прогитлеровских коллаборантов, соучастников Холокоста, прочих преступлений на оккупированной немцами и их европейскими союзниками территории Советского Союза. В их честь на Украине устанавливаются памятники, открываются мемориальные доски, переименовываются улицы, а ксенофобские и расистские высказывания наследников гитлеризма по сути поощряются — в том числе, и натовской военной помощью.

Только за последний год, в результате поддержанной Западом политики социального апартеида и русофобии, на Украине ликвидированы 300 русских школ и более 6000 классов с русский языком обучения, закрыты не менее четырёх обвинённых в «пророссийскости» оппозиционных телеканалов, десятки людей репрессированы за посты в социальных сетях. Одновременно представители западных держав публично поддержал незаконное давление на Конституционный суд Украины, а под бесконечные разговоры о «борьбе с коррупцией» многие иностранные эмиссары, включая семейство Байденов, сами с удовольствием поучаствовали в разграблении богатств Украины.

Они даже полезли своими лапами в религиозную жизнь народа, подтверждением чему стал визит госсекретаря Блинкена к лидеру раскольников Епифанию — тому самому, который отрицает чудо сошествия Благодатного огня на праздник Пасхи (что более к лицу убеждённому атеисту, но не воцерковленному человеку). По признанию бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, именно Соединённые Штаты приложили очень много усилий для создания раскольничьей ПЦУ. Следовательно, поощряемый извне церковный раскол тоже будет продолжаться — что так же является составной частью нового крестового похода.

К сожалению, предпосылки большой войны на Востоке Украины никуда не исчезли. После временной деэскалации, перегруппировки сил и новой накачки военными ресурсами, коллективный Запад продолжит подзуживать Украину — ныне исполняющую таранную функцию гитлеровской Германии. В конце концов идейными предтечами германского нацизма были не только немцы, но и француз Де Гобино, и британец Хьюстон Чемберлен, и итальянец Муссолини, а щедрыми финансистами американские банки и корпорации. Фашизм и нацизм — порождение западного комплекса превосходства и привычки к колониальному грабежу.

В рамках подготовки Украины к майданному госперевороту американцы потратили 5 миллиардов долларов, а с 2014 года для поддержания на плаву киевского режима ещё 4,6 миллиардов долларов. А только по навязанным Украине кабальным обязательствам по линии МВФ, Украина за один лишь 2021 год должна выплатить зарубежным кредиторам 5,88 млрд долларов. При этом (по данным М. Саакашвили) каждый год на Украине ежегодно расхищается более 37 миллиардов долларов. И сколько бы американцы не критиковали украинских олигархов, можно не сомневаться, что значительная часть украденных ими из украинской экономики средств выводится именно на Запад.

Но так бесконечно продолжаться не может: Украина не волшебная антилопа, бесконечно высекающая копытом золото для алчных хозяев. Ее экономические ресурсы близки к истощению, а потому выдоив страну досуха, ее отправят на убой — в руках опытного хозяина даже кожа да кости тоже приносят доход.

https://ukraina.ru/exclusive/20210508/1031322025.html