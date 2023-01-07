Москва в новогодние и рождественские дни

Сегодня просто хочу показать расцвеченную Москву. Не всем удается погулять по улицам города, а увидеть хочется. Вот и прогуляемся.

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