Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии

Леонид Лазарев – фотохудожник-реалист, один из первых стрит-фотографов Москвы, документалист, портретист и фоторепортёр. За более чем полувековую карьеру он объял почти все жанры фотографии. Снимал политиков и звёзд первой величины, эпохальные общественные и политические события, многоликую Москву в будни и праздники, лирические пейзажи, тружеников, натюрморты. Не счесть количество его выставок, наград и публикаций.

Сам Леонид Николаевич о себе рассказывает:

«Рождён 14 июля 1937 года в Москве. Фотолюбительствовал со школьной скамьи. С приходом в 1957 году Фестиваля молодёжи и студентов возникла непрекращающаяся тяга к фотолетописи. Вторая премия на фотоконкурсе фестиваля. Этот успех внес принципиальное изменение – возникло понимание фотоискусства как профессии. Комитет молодежных организации взял под свое крыло молодых птенцов с фотоаппаратами. Почти системно стали открываться фотовыставки с названием "Наша молодость". Меня пригласил журнал "Советская женщина" работать фотожурналистом. Состоялось знакомство с Кирик Владимировичем Орловым – главным художником журнала, которому удалось приоткрыть тайны профессии и повлиять на шкалу ценностей в моей голове. Началась гонка командировок и непередаваемое чувство ответственности. Съёмки по всему Союзу, съёмки в Кремле. Результатом этого напряжения были премии журнала за 1960-1962 гг. В 1962 году по мнению зарубежной прессы попал в число лучших фотографов мира. С 1964 года фотокорреспондент журнала "Кругозор"».

Творческое наследие Леонида Лазарева прочно вошло в золотой фонд советской фотографии. Снимая человека, фотограф считает своим долгом «вытянуть» лучшее, что в нём есть, а не просто зафиксировать в моменте. Такой подход требует больших душевных сил. Нешаблонная манера съёмки проявилась у Леонида Николаевича и в фотолетописи Москвы. С удивительной лирической мимолётностью он создал многомерный и многоплановый образ города. Из серии «Знакомый кондуктор», 1959 год.

Композитор Геннадий Гладков о творчестве Лазарева сказал:

«Для меня – профессионального музыканта – первое впечатление от фоторабот Леонида Лазарева было сродни впечатлению от великих музыкальных произведений. В его работах я нашел аналоги мелодии, гармонии, ритму, ярким динамическим контрастам, полифонии: я увидел разнообразие "оркестровок" – то прозрачных, воздушных, почти нереальных, то очень плотных, нарочито документальных, пронзительно-бытовых. По всему огромному количеству работ фотокомпозитора свойственны лиризм, любовь к людям, стремление раскрыть их внутренний мир через внешний облик, любовь к их жилищам, к городам, к культуре, искусству, к природе, к травинкам и клейким листочкам и вообще ко всему существующему на земле».

В архивах Леонида Лазарева чёрно-белые и цветные снимки за более чем полувековой период. «Сегодня, также как и 50 лет назад, испытываю душевный подъём, держа в руках КАМЕРУ и вглядываясь в окружающий мир», – говорит фотохудожник. На канале Youtube Леонида Лазарева можно послушать его рассказы в исполнении автора. 1 мая 1959 года. Дети у стены, 2-ой Лесной переулок, 1962 год.

Телевизор, 1962 год. Н. С. Хрущев и Юрий Гагарин. Внуково, 14 апреля 1961 года. Велосипедист на площади Маяковского, 1958 год. Поэты на съёмках фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича» в Политехническом музее. Слева Евгений Евтушенко, в центре Римма Казакова, на переднем плане (спиной) – Булат Окуджава. Кондуктор троллейбуса, 1959 год. Дальняя дорога, 1960 год. Танцы, круг, 1961 год. Вознесенский, 1963 год. Москва в дни фестиваля, 1957 год. Москва. Огни окон, 1967 год. Магия Чайковского, 1961 год. Белорусский вокзал, 1959 год. Целинные кружки, 1964 год. Репетиция кордебалета в старом цирке, 1980 год. Плисецкая и Руди Брианс, 1973 год. Нина Петровна Хрущева, 1959 год. Смена интересов, 1960 год. Богатство краеведческого музея, 1957 год. Зал Чайковского, 1958 год. Юрий Гагарин. Внуково, 14 апреля 1961 года. Переселение, 1957 год. Казачий переулок, 1959 год. Брошенные цветы, 1958 год. Храм Василия Блаженного, 1958 год. Сила привычки, 1999 год. Время учёбы, 1956 год. Балерина Галина Уланова, 1957 год. Триумф Майи Плисецкой, 1980 год. На осевой, 1960 год. Лыжники, 1957 год. Рука, направляющая ракету, 1966 год. Конная милиция, 1962 год. Крестьянка, 1979 год. Окно в стене, 1970 год. Колесо телеги, 1985 год. Открытые души, 1959 год. В ночной тиши, 1962 год. Гостиница «Европа», 1960 год. Герои картины художницы Яблонской, 1965 год. Девочка рисует, 1965 год.

Зрители, 1971 год. Надежда колхоза, 1972 год. Собрание в цеху, 1969 год. В скверике Большого театра, 1967 год. 7 ноября. Народ. Каре, 1972 год. Соло для скрипки, 1962 год. Тепло плуга, 1964 год. Будний день, 1960 год. ГАЗ-21 Волга, 1960 год. Иннокентий Смоктуновский, 1961 год. На солнце, 1960 год.