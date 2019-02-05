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Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии

Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 12
Штрихи детства, 1956 год.

Леонид Лазарев – фотохудожник-реалист, один из первых стрит-фотографов Москвы, документалист, портретист и фоторепортёр. За более чем полувековую карьеру он объял почти все жанры фотографии. Снимал политиков и звёзд первой величины, эпохальные общественные и политические события, многоликую Москву в будни и праздники, лирические пейзажи, тружеников, натюрморты. Не счесть количество его выставок, наград и публикаций.

Сам Леонид Николаевич о себе рассказывает:

«Рождён 14 июля 1937 года в Москве. Фотолюбительствовал со школьной скамьи. С приходом в 1957 году Фестиваля молодёжи и студентов возникла непрекращающаяся тяга к фотолетописи. Вторая премия на фотоконкурсе фестиваля. Этот успех внес принципиальное изменение – возникло понимание фотоискусства как профессии. Комитет молодежных организации взял под свое крыло молодых птенцов с фотоаппаратами. Почти системно стали открываться фотовыставки с названием "Наша молодость". Меня пригласил журнал "Советская женщина" работать фотожурналистом. Состоялось знакомство с Кирик Владимировичем Орловым – главным художником журнала, которому удалось приоткрыть тайны профессии и повлиять на шкалу ценностей в моей голове. Началась гонка командировок и непередаваемое чувство ответственности. Съёмки по всему Союзу, съёмки в Кремле. Результатом этого напряжения были премии журнала за 1960-1962 гг. В 1962 году по мнению зарубежной прессы попал в число лучших фотографов мира. С 1964 года фотокорреспондент журнала "Кругозор"».

Творческое наследие Леонида Лазарева прочно вошло в золотой фонд советской фотографии. Снимая человека, фотограф считает своим долгом «вытянуть» лучшее, что в нём есть, а не просто зафиксировать в моменте. Такой подход требует больших душевных сил. Нешаблонная манера съёмки проявилась у Леонида Николаевича и в фотолетописи Москвы. С удивительной лирической мимолётностью он создал многомерный и многоплановый образ города.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 2Из серии «Знакомый кондуктор», 1959 год.

Композитор Геннадий Гладков о творчестве Лазарева сказал:

«Для меня – профессионального музыканта – первое впечатление от фоторабот Леонида Лазарева было сродни впечатлению от великих музыкальных произведений. В его работах я нашел аналоги мелодии, гармонии, ритму, ярким динамическим контрастам, полифонии: я увидел разнообразие "оркестровок" – то прозрачных, воздушных, почти нереальных, то очень плотных, нарочито документальных, пронзительно-бытовых. По всему огромному количеству работ фотокомпозитора свойственны лиризм, любовь к людям, стремление раскрыть их внутренний мир через внешний облик, любовь к их жилищам, к городам, к культуре, искусству, к природе, к травинкам и клейким листочкам и вообще ко всему существующему на земле».

В архивах Леонида Лазарева чёрно-белые и цветные снимки за более чем полувековой период. «Сегодня, также как и 50 лет назад, испытываю душевный подъём, держа в руках КАМЕРУ и вглядываясь в окружающий мир», – говорит фотохудожник. На канале Youtube Леонида Лазарева можно послушать его рассказы в исполнении автора.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 11 мая 1959 года.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 3Дети у стены, 2-ой Лесной переулок, 1962 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 52

Телевизор, 1962 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 53Н. С. Хрущев и Юрий Гагарин. Внуково, 14 апреля 1961 года.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 19Велосипедист на площади Маяковского, 1958 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 20Поэты на съёмках фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича» в Политехническом музее. Слева Евгений Евтушенко, в центре Римма Казакова, на переднем плане (спиной) – Булат Окуджава.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 21Кондуктор троллейбуса, 1959 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 22Дальняя дорога, 1960 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 23Танцы, круг, 1961 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 29Вознесенский, 1963 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 30Москва в дни фестиваля, 1957 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 31Москва. Огни окон, 1967 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 17Магия Чайковского, 1961 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 18Белорусский вокзал, 1959 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 8Целинные кружки, 1964 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 14Репетиция кордебалета в старом цирке, 1980 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 15Плисецкая и Руди Брианс, 1973 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 16Нина Петровна Хрущева, 1959 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 60Смена интересов, 1960 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 9Богатство краеведческого музея, 1957 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 13Зал Чайковского, 1958 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 24Юрий Гагарин. Внуково, 14 апреля 1961 года.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 26Переселение, 1957 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 27Казачий переулок, 1959 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 32Брошенные цветы, 1958 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 71Храм Василия Блаженного, 1958 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 59Сила привычки, 1999 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 7Время учёбы, 1956 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 47 1Балерина Галина Уланова, 1957 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 48Триумф Майи Плисецкой, 1980 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 49На осевой, 1960 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 50Лыжники, 1957 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 51Рука, направляющая ракету, 1966 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 54Конная милиция, 1962 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 55Крестьянка, 1979 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 56Окно в стене, 1970 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 57Колесо телеги, 1985 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 58Открытые души, 1959 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 39В ночной тиши, 1962 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 34Гостиница «Европа», 1960 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 40Герои картины художницы Яблонской, 1965 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 41Девочка рисует, 1965 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 42

Зрители, 1971 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 43Надежда колхоза, 1972 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 44Собрание в цеху, 1969 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 4В скверике Большого театра, 1967 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 57 ноября. Народ.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 6Каре, 1972 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 45Соло для скрипки, 1962 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 46Тепло плуга, 1964 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 28Будний день, 1960 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 33ГАЗ-21 Волга, 1960 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 25Иннокентий Смоктуновский, 1961 год.Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии 35На солнце, 1960 год.

Серия «Летающие женщины»:

Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии
Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии
Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии
Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии
Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии Леонид Лазарев – полвека душевного подъёма в фотографии
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советское искусствофотоностальгия

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