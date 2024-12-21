Грядущее мятежно, но надежда есть

Знаю я, что эта песня

Не к погоде и не к месту,

Мне из лестного бы теста

Вам пирожные печь.

Александр Градский

Итак, информации уже достаточно, чтобы обрисовать основные сценарии развития событий на ближайшие несколько лет.

Сначала опишем базовый сценарий, а потом возможные отклонения от него.

За последние пару недель Путин, Белоусов и Нарышкин в той или иной форме озвучили примерно одно и то же: Глобалистские элиты Запада готовят новую войну против России где-то в районе 2028-30 годов. Новости СМИ2

Самая радикальная их часть (типа дурачка Макрона) готова попытаться прыгнуть на Россию прямо сейчас – несмотря на финансовые проблемы, неготовность населения, отсутствие снарядов и прочие сопутствующие. Но только при условии, что в этот нахрюк впишутся США.

А Трамп говорит «ВЦ, курите бамбук, дефективные» (Байден их ещё раньше послал).

Заметьте, как они все подчёркивают, что готовы ввести свои войска на украину _после перемирия_. Значит никакого перемирия быть не должно. Ваш Кэп, не благодарите.

В этом плане Зеленский и Ермак просто молодцы. Трампа послали, Орбана послали. Говорят, что готовы воевать, пока у России не закончатся ресурсы (учитывая, что у РФ официально порядка 17% мировых ресурсов, звучит ржачно).

Итак, базовая стратегия глобалистов предполагает попытку спасти остатки украины (и режима на ней), даже ценой некоторых территориальных уступок. Ибо этот Огрызок через несколько лет можно будет попытаться заново использовать в качестве тарана для России, накачав оружием и реваншистскими настроениями (какой же фашизм без реваншизма и рессентимента?).

Под это уже готовят основание. В частности, меняют школьную программу – отменяют математику и физику, зато больше физподготовки и обучение обращению с оружием. Все должны стать пушечным мясом, другого будущего для «украинцев» не предусмотрено.

Заодно вернут максимум беженцев (и уже больше не выпустят).

И нормальной жизни на этой территории уже никогда не будет.

Зеленский и Ермак сопротивляются этому только потому, что их тогда спишут за ненадобностью. На их место метят Залужный и Буданов, дурачок Арестович думает, что поставят его, Поросёнок Петя тоже надеется, что вспомнят об исполнительном «сывочолом гутмане». Возможно есть и другие желающие (например, тот же Разумков-младший).

К 2028 году планируют подготовить к войне Германию – дурачок Писториус озвучил это прямым текстом, сделав тайное явным.

Для этого, по задумке, нужно окончательно разорить Германию, а немцев сделать нищими, голодными и обозлёнными. Останется только «Рейнметалл» и другие производители оружия. После чего указать им на восток со словами «Там живут богато, они виноваты в том, что вы бедные» (ну не американцы же и СДПГ, честное слово!).

Это, правда, сработает очень плохо. В современной войне голодный и нищий пехотинец плохое подспорье для победы. Для победы в современной войне нужны самолёты, танки, ракеты, снаряды. То есть мощная высокотехнологичная промышленность.

Но что вы хотите от гинекологов и филологов, для них это слишком сложно. Они мнят себя новыми Гитлерами (забывая о том, как кончил старый).

Польшу тоже старательно пытаются накачивать оружием. Так на следующий год на закупку вооружения Варшавой заложено почти 5% ВВП.

Но прямо сейчас (да и в ближайшие пару лет) воевать Польша не готова.

Базовый сценарий: Заморозить украину, накопить вооружения, нагнать русофобии, попытаться поджечь побольше по периметру России (Армению, Грузию, республики Средней Азии), устраивать теракты. А там, глядишь, и в США Трампа снова заменят на ставленника глобалистов.

И, конечно, всё это время рассказывать, что это Россия агрессор, нагло разместившая свои границы вблизи мирных НАТОвских баз.

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Я специально делю текст на блоки, чтобы вы из них, как из кирпичиков, складывали общую картину.

Итак, если базовый сценарий – это новый конфликт с западом через 4-6 лет, то что логично? Логично максимально отодвинуть границу на Запад. Освободить всю украину, заодно в процессе выманив из запада побольше оружия для уничтожения. И получить буферную зону, которая не позволит в следующем конфликте ни вторгаться в Курскую или Брянскую области, ни обстреливать ракетами «материнские» территории России. Да и лучше пусть следующее поле битвы с западом будет где-то в Карпатах, а не на Донбассе.

Заодно и со всякими мошенническими колл-центрами можно разобраться без ФАБов.

Как любезно сообщил нам «Зе Экономист» (вроде же было когда-то уважаемое издание, не?), «Украина побеждает. Но у неё заканчиваются энергия, деньги и люди».

До слёз.

Если украина побеждает, то чего тогда они все так нервничают и непрерывно орут про «переговоры» и «прекращение огня»? Просто позвольте ей и дальше побеждать. Бггг

Чем больше они потратят на поддержку режима Зеленского денег и оружия – тем лучше.

Результат от этого не изменится. Гитлер всегда капут.

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А всё почему? Российская экономика растёт, китайская экономика растёт, западные экономики стагнируют.

Можно ли избежать базового сценария с грядущей конфронтацией? Теоретически можно.



Дальше продолжаем реализовывать схему «Кто с Россией дружит – тому хорошо. Кто с Россией враждует – тому плохо».

Это ещё больше раскалывает Европу на прагматиков и шибанутых.

У них там началась эпоха турбулентности, когда экономические проблемы накапливаются, а правительства одно за другим теряют поддержку и уходят в отставку.

В Британии уже сменилось несколько премьеров, и Стармер тоже, скорее всего, ненадолго.

Во Франции новое правительство, назначенное Макроном, тоже долго не продержится.

В Германии в феврале перевыборы, сменится лицо, не изменится политика (или даже станет ещё более упоротой). Значит и народное недовольство никуда не денется, как и существующие проблемы только усугубятся.

Чем больше будет «меняем лица, не меняем политику», тем хуже будет ситуация в странах ЕС, там больше будет социально-экономическое напряжение.

Может ли ЕС развалиться за четыре года? Теоретически может. Вероятность этого я пока посчитать не могу.

Кстати, к 2028 году второй срок Урсулы фон дер тоже закончится… ещё одна точка нестабильности…

Опять же, довести Европу до обнищания и отчаяния они точно могут (тут я в их способностях не сомневаюсь), а вот нарастить промпроизводство вооружений в разы – крайне сомнительно.

При этом США, хочешь не хочешь, будут вынуждены всё больше переключаться с противостояния с Россией на конфронтацию с Китаем. Иначе они просто сольют свою сдыхающую гегемонию без боя.

И тут классическое «вис пацем – пара беллум», хочешь мира – готовься к войне.

Наша задача за это время подготовиться так, чтобы любые попытки напасть на нас воспринимались как полное безумие. Как усиливая армию, так и выстраивая систему стратегических альянсов. И, конечно, не забывая про экономику и демографию.

Чем хуже будет на западе (а будет хуже), тем больше они будут хотеть решить свои проблемы за чужой счет, ибо больше они ничего не умеют. И нужно быть готовым не дать им этого сделать.

P.S. И всё же очень хочется, чтобы они обрушились быстрее, чем попытаются напрыгнуть.

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1833219.html

