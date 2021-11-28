Довольно ненависти, друзья! Пора перейти к насилию

Каюсь – этот заголовок я уже использовал. Но что поделать, если «наши западные партнеры» усердно ему соответствуют. Приходится повторяться. Особенно сейчас, когда жёлтую майку лидера в гонке под названием «Испугай себя Россией» уверенно захватила Британия. Заявления, статьи и просто вопли «Русские идут! Пора стрелять!» льются на берега Туманного Альбиона сплошным мутным потоком:

The Telegraph (Великобритания), падая в обморок от собственноручно нарисованных жутиков, пишет: Путин готов сделать ставку на войну с Западом

https://inosmi.ru/politic/20211118/250930347.html

Главный герой статьи — покидающий пост начальника штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер (Nick Carter), пугающий и без того нервных европейцев: «Мы должны быть готовы к конфликту. Звучит шокирующе, но к сожалению, мы на протяжении многих лет не обращали внимания на истинный характер российского режима, не желая иметь дело с болезненными последствиями.»

В этой же газете в соседнем номере:

The Telegraph (Великобритания): Нельзя недооценивать опасность конфликта с Россией https://inosmi.ru/politic/20211116/250911367.html

Очевидно редактору издания отмороженный на всю голову генерал сэр Ник Картер показался одиноким, неубедительным, и он добавил «угля» от анонимных разведчиков США: «Сегодня существует очень много горячих точек с такой высокой напряженностью, что опасность возникновения столкновения в Восточной Европе пугающе высока Согласно оценкам американской разведки, существует «высокая вероятность» того, что Россия, возможно, планирует новую военную агрессию против соседней страны.

Об этом сказал заместитель министра обороны Украины. Хотя Украина и другие западные союзники еще не пришли к окончательному выводу, предупреждение Вашингтона повысило степень боеготовности до самого высокого уровня с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров у Киева.»

Война России в Донбассе длится дольше, чем Вторая мировая война. Уже погибло 13 тысяч украинцев, а мы на Западе сделали слишком мало, чтобы помочь, пишет бывший министр обороны Великобритании на страницах газеты The Telegraph.

И наконец крупным калибром добавляет Financial Times: Наращивание войск у границы доказывает, что Путин воспринимает Украину как «незавершенное дело».

https://inosmi.ru/politic/20211118/250936534.html

Россия уже запланировала зимнюю военную операцию, которая приведет к эскалации напряженности в Донбассе. Доказательством этого, якобы, служат учения «Запад — 2021». «Я считаю, что эскалация конфликта между Россией и Украиной весьма вероятна и чревата непредсказуемыми последствиями для европейской безопасности».

сообщает автор газеты The Times.

И вот уже, как бы откликаясь на публикацию в «Таймс», Financial Times радостно сообщает, что союзники — Австралия, Великобритания, Франция, Германия и Япония отчаянно требуют от США нанесения превентивного ядерного удара по России. https://inosmi.ru/military/20211101/250816932.html

При чтении припадочных англосаксонских средств массовой дезинформации не отпускает чувство, что где-то уже читал всю эту ахинею про необходимость жваркнуть по России первыми. Давайте листнем страницы истории:

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ И. ФОН РИББЕНТРОПА ПОСЛУ В СССР Ф. ШУЛЕНБУРГУ 21 июня 1941 г.

«Прошу Вас немедленно информировать господина Молотова о том, что у Вас есть для него срочное сообщение и что Вы поэтому хотели бы немедленно посетить его. Затем, пожалуйста, сделайте господину Молотову следующее заявление:

СССР, вопреки сделанным по заключении договоров декларациям о том, что он не желает большевизировать и аннексировать страны, входящие в его сферы интересов, имел целью расширение своего военного могущества в западном направлении везде, где это только казалось возможным, и проводил дальнейшую большевизацию Европы.

Новые попытки Германии достигнуть взаимопонимания, нашедшие отражение в обмене письмами между имперским министром иностранных дел и господином Сталиным и в приглашении господина Молотова в Берлин, лишь привели к новым требованиям со стороны Советского Союза, таким, как советские гарантии Болгарии, установление в Проливах баз для советских наземных и военно-морских сил, полное поглощение Финляндии. Это не могло быть допущено Германией.

Эта политика сопровождалась постоянно растущей концентрацией всех имеющихся в наличии русских войск на всем фронте – от Балтийского моря до Черного, против чего лишь несколько позже германская сторона приняла ответные меры. С начала этого года возрастает угроза непосредственно территории рейха. Полученные в последние несколько дней сообщения не оставляют сомнений в агрессивном характере этих русских концентраций и дополняют картину крайне напряженной военной ситуации.

Суммируя вышесказанное, имперское правительство заявляет, что Советское правительство вопреки взятым на себя обязательствам:

1) не только продолжало, но и усилило свои попытки подорвать Германию и Европу;

2) вело все более и более антигерманскую политику;

3) сосредоточило на германской границе все свои войска в полной боевой готовности. Таким образом, Советское правительство нарушило договоры с Германией и намерено с тыла атаковать Германию, в то время как она борется за свое существование. Фюрер поэтому приказал германским вооруженным силам противостоять этой угрозе всеми имеющимися в их распоряжении средствами».

Конец декларации.»

Полный текст заявления Гитлера от 22 июня 1941 года, в котором он разъяснил причины нападения Германии на СССР.

«В то время, как Германия войной 1940 года в соответствии с т.н. пактом о дружбе, далеко отодвинула свои войска от восточной границы и большей частью вообще очистила эти области от немецких войск, уже началось сосредоточение русских сил в таких масштабах, что это можно было расценивать только как умышленную угрозу Германии.

Согласно одному заявлению, сделанному тогда лично Молотовым, уже весной 1940 года только в прибалтийских государствах находились 22 русские дивизии.

Так как русское правительство само постоянно утверждало, что их призвало местное население, целью их дальнейшего пребывания там могла быть только демонстрация против Германии.

Угрожающее наступление России также в конечном счете служило только одной задаче: взять в свои руки важную основу экономической жизни не только Германии, но и всей Европы или, в зависимости от обстоятельств, как минимум уничтожить её. Но именно Германский Рейх с 1933 года с бесконечным терпением старался сделать государства Юго-Восточной Европы своими торговыми партнерами.

Правительство германского рейха располагает сегодня документами, из которых явствует, что Россия, чтобы окончательно втянуть Сербию в войну, обещало ей поставить через Салоники оружие, самолеты, боеприпасы и прочие военные материалы против Германии. И это происходило почти в тот самый момент, когда я еще советовал японскому министру иностранных дел д-ру Мацуоке добиваться разрядки с Россией, все еще надеясь послужить этим делу мира.

Тем самым Москва не только нарушила положения нашего пакта о дружбе, но и жалким образом его предала. И в то же время правители Кремля до последней минуты, как и в случаях с Финляндией и Румынией, лицемерно уверяли внешний мир в своем стремлении к миру и дружбе и составляли внешне безобидные опровержения.

Сегодня на нашей границе стоят 160 русских дивизий. В последние недели имеют место непрерывные нарушения этой границы, не только нашей, но и на дальнем севере и в Румынии. Русские летчики забавляются тем, что беззаботно перелетают эту границу, словно хотят показать нам, что они уже чувствуют себя хозяевами этой территории.

Но теперь настал час, когда необходимо выступить против этого заговора еврейско-англосаксонских поджигателей войны и тоже еврейских властителей большевистского центра в Москве. Поэтому я сегодня решил снова вложить судьбу и будущее Германского рейха и нашего народа в руки наших солдат. Да поможет нам Господь в этой борьбе!»

А теперь сравните заявления деятелей Третьего Рейха и современных «западных партнеров» России. Попробуйте найти принципиальные отличия. У меня не получилось. Оценивая расстановку сил на европейском театре военных действий, современные стратегии нынешнего «Рейха», также, как и 70 лет назад, прикрывают собственные вполне конкретные военные планы жуткой русской угрозой. Собираются пнуть медведя, но боятся получить сдачи. Успокаивают себя тем, что медведь вообще не такой уж и страшный. Это Карл XII, Наполеон и Гитлер были тупые, а у этих — стопудово получится!

К сожалению, потерял и не могу найти информацию, где один из англосаксонских аналитиков, конструируя варианты военного противостояния с Россией, успокаивался тем, что сухопутных войск у Путина – кот наплакал и их вряд ли хватит на всю ЕС. Максимум – на приграничные страны. То есть НАТО может-таки тяпнуть «русского варвара» и тот гарантированно не дотянется до «сердца европейской цивилизации» — пехоты не хватит. (Если кто-то тоже читал эти откровения – поделитесь ссылкой – буду премного благодарен).

От себя же русофобствующим стратегам хотел бы задать всего один вопрос: «А с чего вы решили, что Россия при любом раскладе собирается оккупировать Европу?» Зачем вообще нужна эта насквозь радиоактивная пустыня? Но даже и без ядерного оружия, как мне кажется, оккупация – это вчерашний день. Занимать можно ресурсоемкие регионы, месторождения или точки контроля торговых путей. С этим современная Россия худо-бедно справляется. А разве Европа представляет собой ресурсный интерес? Нет, пока она жужжит, визжит, но отстегивает по доллару за кубометр газа, какое-то любопытство присутствует. Но в случае военного обострения сценарий, предполагаю, будет совсем другой, чем тот, на который рассчитывают натовские стратеги.

Сначала гиперзвуковые «кинжалы» выключат из активной жизни позиционные районы ПРО (а то, что эти смертники проживут не больше четверти часа с начала конфликта, признают даже самые безнадежные натовские оптимисты). После этого, тихо жужжа, из акватории Черного, Балтийского, Каспийского и даже Баренцева моря к электрогенерирующим мощностям Европы спокойно поплывут уже знакомые «партнерам», «Калибры». И их не требуется много. Как признаются сами немцы, достаточно нанести точечные удары по шестнадцати объектам, чтобы Германия погрузилась в начало XIX столетия. Генерация и распределение энергии – главная кровеносная артерия и одновременно Ахиллесова пята современной урбанизированной Европы. Стоит её задеть и… Представляете современный мегаполис без электричества, а значит без воды, отопления и канализации, но зато с огромным количеством социально-активного населения, совсем недавно приехавшего из солнечного Востока и Африки, морально-созревшего для мародерства… И не надо никаких танковых клиньев и никакой оккупации. Всё произойдет само собой, без всякой посторонней помощи.

Не представляю, почему такой элементарный сценарий вообще не рассматривают западные аналитики и их руководители. Ну ладно, у них не летает дорогущий новый самолет, эсминец с атомной ценой не плавает. Тут ведь просто думать надо. Но кажется системная деградация вторглась и в эту область. Плохо, когда руки растут из задницы, но еще хуже, если оттуда же растет голова. Зато открываются безбрежные возможности для внеплановых приключений! Стоит только отодвинуть в сторону здравый смысл, как сразу освобождается место для подвига.

https://lentaroos.ru/dovolno-nenavisti-druzya-pora-perejti-k...