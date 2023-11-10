Культовый советский танк Т-55

Многие модели танков и бронированной военной техники, выпущенные после победы в Великой Отечественной войне, так и не получили широкого распространения и не остались в Советской Армии. Однако одна разработка инженеров СССР сумела стать культовой и по-прежнему пользуется огромной популярностью в разных странах. Речь идет о танке Т-55, произведенном в конце 50-х годов прошлого века и быстро получившем массовое распространение.

Немного истории

Танк Т-54, который стал прототипом для Т-55

Прототипом для создания Т-55 стала предыдущая модель Т-54. На момент разработки Т-55 она уже лишилась «детских» проблем и окончательно сформировалась. Производители устранили главные недочеты и убрали не совсем удачные решения. Также они подобрали подходящую конструкцию башни, а после и наладили массовый выпуск.

Создатель танка Александр Морозов отправился в Харьков и продолжил совершенствовать машину совместно с Леонидом Карцевым. Перед советскими конструкторами встал вопрос оптимизации Т-54 к возможной Третьей мировой войне в условиях ядерной гонки с Америкой.

В ходе испытаний советских атомных бомб удалось выявить, что бронетехника (а тем более члены экипажа) будет поражена, даже если она находится на большом удалении от эпицентра взрыва. Система безопасности для защиты от таких действий была построена на базе совместных разработок и улучшений Т-54. А модифицированный вариант под названием Т-55 поступил в производство в 1958 году.

1. Уникальная конструкция

Легендарный советский танк Т-34

Советские танкостроительные заводы всегда ставили приоритет на наличие мощных и высокопроизводительных силовых агрегатов, которые могут эксплуатироваться в самых сложных условиях и оставаться работоспособными. Это началось с моделей Т-34 и ИС-2. Дизельные установки В-2 сумели пройти всю войну и получить уважение со стороны военных. Точно с таким же подходом танкостроители отнеслись к изготовлению среднеразмерной модели танка Т-55.

На борту данной машины установлен дизельный мотор с жидкостным охлаждением, что позволило достичь внушительных скоростных показателей и увеличить дальность хода на одной заправке, причем как по твердому покрытию, так и по пересеченной местности. Мотор запускался посредством сжатого воздуха, что положительно сказалось на рабочем ресурсе элементов питания.

Также производители повысили мощность силовой установки и применили более надежные и устойчивые к износу элементы ходовой части. Таким образом бронетехнике удалось получить одни из лучших эксплуатационных характеристик среди образцов тех времен. Пушка Т-55 имела калибр 100 мм

Показатель удельного давления на почву составил 0,81 кг/см2, что позволяло танку сходу справляться со рвами глубиной до 2,7 м и стенками высотой 0,8 метра. На Т-55 впервые в истории советского танкостроения была применена вспомогательная топливная система в виде резервуаров-стеллажей с носовой стороны брони. В рамках испытаний на полигоне такая концепция быстро оправдала себя. Баки, внутри которых находится топливо, еще и выполняли задачи дополнительной защиты от кумулятивных снарядов.

И если с силовым агрегатом и подвеской танкостроители из Нижнего Тагила справились на ура, то вот по части оружия пришлось немного потрудиться. Как и в предшественнике Т-54Б, на новой модели появились стабилизаторы створа по горизонтали. Естественно, встал вопрос об увеличении боекомплекта путем повышения числа кумулятивных бронебойных снарядов.

Пушка 100-мм калибра Д-10Т2С на тот момент была одной из мощнейших. Ее снаряды могли пробить бронированную поверхность толщиной до 27,5 см с дистанции в 1 км.

Еще одной важной особенностью танка стала передовая на то время схема защиты экипажа от ядерного взрыва. Коллективная защита предусматривала полную герметизацию боевого отсека, а комплексы жизнеобеспечения выполняли задачи по фильтрации и вентилированию пространства.

Это обеспечивало надежную защиту членов экипажа как от ударной волны, так и от радиоактивного излучения и светового воздействия. К тому же танк был рассчитан на ведение боевых действий в столь сложных и опасных условиях.

2. Доработки и совершенствования

Конструкторы пытались выяснить выживаемость Т-55 в условиях ядерного взрыва

При первом взгляде на танк Т-55 можно не увидеть кардинальных изменений. Слегка возросла мощность двигателя, изменилась схема хранения боеприпасов и топлива, увеличился на 1/3 объем топлива и на 43 единицы боезапас к бортовому орудию.

Однако, как уже говорилось, советские инженеры поставили приоритет конкретно на «неубиваемость» техники в военных действиях с применением ядерного вооружения. Тогда никто не мог дать 100-процентной гарантии, что машина сможет пережить пребывание в центре ядерного гриба.

Конструкторы поставили перед собой весьма смелую, но выполнимую задачу – поднять параметры «выживания» в условиях взрыва ядерной бомбы.

Внутри танка появилась модернизированная установка для фильтрации воздуха от радиоактивной пыли. Воздушный поток проходил многоуровневую очистку и лишь после этого оказывался в кабине, куда подавался под высоким давлением. Чтобы избежать попадания пыли сквозь щели, инженеры доработали уплотняющие элементы. Им удалось полностью решить этот вопрос, однако проблема излучения пока не была решена.

Для защиты экипажа от губительного излучения, танкостроители впервые задействовали «подбой» – специальный материал на основе полимерных компонентов, который останавливал радиацию. Также он оберегал экипаж от других неприятностей, с которыми они сталкивались во времена Первой мировой войны.

При падениях снарядов часто разламывались элементы внутренней брони, а ранения от разлетающихся осколков порой приводили к гибели экипажа. Вскоре к «подбою» стали добавлять плиты «надбоя», размещенные снаружи башни.

3. Нефть в баках

Т-55 находится на вооружении многих стран мира

Технические и эксплуатационные параметры нового танка были высоко оценены и зарубежными экспертами, поскольку в нем появились самые прогрессивные решения и лучшие наработки от предыдущих выпусков. В их числе – рекордная скорость передвижения в 50 км/ч и сбалансированные габариты (6,2х 3,27 х 2,21 метра).

Ни европейцы, ни американцы не хотели бы столкнуться с этой машиной лицом к лицу в условиях ведения боевых действий. А вот владельцы Т-55 смогли бы без особых сложностей прорвать вражескую оборону и завладеть максимально большим количеством территории противника.

Т-55 вскоре превратился в базу для производства различной военной техники. К примеру, на его основе спроектировали боевую машину для транспортировки пехоты, танк, способный метать огонь ТО-55 и ряд других инженерных машин. Еще на базе Т-55 выпускали ремонтно-эвакуационные, мостоукладочные и прочие машины.

Ближе к середине 80-х гг прошлого века Т-55 поучаствовал еще в одном неординарном испытании. На территории танкового полигона СССР в машину залили не привычное дизельное топливо, а нефть в ее чистом виде. В результате исследований инженеры хотели узнать, как поведет себя танк при использовании такого вида горючей смеси. Чтобы повысить чистоту опыта, они никак не дорабатывали силовой агрегат и не вносили изменения в систему подачи топлива. В качестве эксперимента в бак Т-55 залили нефть

Необычный опыт проводился в летний период, когда на улице была температура больше 20 градусов. При такой погоде Т-55, заправленный соляркой, смог бы завестись всего за один оборот коленвала. Когда в качестве топлива применили нефть, коленвал делал до 8 оборотов.

Чтобы сформировать более точную статистику, эксперимент повторили до 8 раз. Таким образом ученые определили, что в среднем мотору требуется до 4-8 оборотов коленчатого вала. Безусловно, это влияло на время запуска (оно увеличилось с 7 секунд на дизеле до почти 1 минуты на нефти). Позволить себе такую роскошь никто не мог.

После того, как силовой агрегат был прогрет, из трубы пошел черный дым совместно с выбросами пламени на расстояние до 50 см. Когда машина начала движение, пламя распространялось уже на 1,5 метра.

4. Неуязвимость перед опасностями

Танк Т-55 на подъеме

После танку Т-55 пришлось пройти испытания на своеобразной полосе препятствий. Ему нужно было преодолеть подъемы разной крутизны, что далось не совсем легко. Затем его испытали на скорость разгона. До 30 км/ч танк на сырой нефти разгонялся за 21 секунду, при этом на солярке это значение сохранялось на уровне 13 секунд. Спустя еще 30 секунд танкисту удалось разогнать машину до 35 км/ч, что тоже не являлось внушительным показателем.

Еще одним нюансом был расход топлива. На 1 км пути Т-55 требовалось целых 2,6 литра солярки и 3,3 литра нефти. Неприятности возникали и с фильтром грубой очистки. Он загрязнялся спустя 2 часа с момента запуска силовой установки, поэтому последняя часто глохла.

В любом случае, эксперимент обвенчался успехом. Исследователям повезло выяснить, что танк, хоть и с трудом, но сможет ехать на сырой нефти. Это реально вызвало интерес у американских генералов и повысило рейтинг Т-55 в глазах потенциального врага.

За всю историю танкостроения Т-55 стал самым востребованным и популярным танком. В период с 1958 по 1979 годы с советского танкостроительного завода сошло свыше 50 тыс. экземпляров. Послужной список нереально большой. Сейчас бронетехника на базе Т-55 и сами танки Т-55 находятся на вооружении более чем 60 стран мира. И, как говорят, время – лучший показатель качества. В этом плане Т-55 стал одним из лучших советских танков с огромным потенциалом.