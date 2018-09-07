Как любят русский язык! Коллекция ляпов.

Как-то мне попалась коллекция ляпов, подобранная из в СМИ, в книгах, учебниках, блогах и т. п., которую решаюсь преподнести и вам! Полюбуйтесь на некоторые образцы. Для примеров нарочно взяты материалы крупных российских СМИ. Тех самых, что многие из нас потребляют утром, в обед и вечером. Я понимаю, что бывают оЧепятки, сама этим грешу, но не на таком же уровне! Журналистам многим явно пора проходить переаттестацию и выяснить их профнепригодность! Масштаб бедствия перед Вами! Искусство тавтологии. «Центр актуальной политики» А мы прозрели, что РИА «Новости»... были когда-то!

Школьные уроки не пошли впрок: тема «-тся» и «-ться» в глаголах. Кого набрали на самый «Первый канал»?

День четвёртый укрепился. «Вести.Экономика».

«И нет у нас иного достоянья! — кричит о русском языке Иван Бунин. — Умейте же беречь!»



Сумеем ли?



В одной бригаде с журналистами ломают язык так называемые копирайтеры. Копирайтер — это дилетантская профессия (сочетание странное, но точное) XXI века, которая родилась на свет божий из-за высокого спроса на тексты в сетевом пространстве. В копирайтеры, рерайтеры и блоггеры рвётся неисчислимая толпа безграмотных личностей. Взгляните на две картинки. По-видимому, сей письменный продукт кто-то покупает!



***

Сюда, пОцЕенты! Гоните ваши доллары!

Россия — это вам не СССР. Былая великая литература обратилась в призрачную тень. В капиталистической стране, где разрешена частная собственность, где перетекают из кармана в карман огромные капиталы, учреждены не только государственные, но и частные премии. Их количество поражает, а число «лавреатов», как выразился бы Игорь Дедков, увеличивается с каждым годом. Писатели эти, несмотря на ничтожные тиражи их сочинений (в сравнении с тиражами книг в СССР) тоже вносят посильный вклад в общее дело разрушения родной речи.

«Он подёргал калитку, она оказалась запертой, тогда отец привстал на носки, заглянул внутрь и, пошарив рукой, вскрыл засов».

«В углу висели обильные иконы».

«Безбожно гомоня не по времени сладкоголосыми половицами, тараща во все стороны невидящие глаза, я едва двигался».

«Взял со стула свою одежду: широкие штаны и свитер с горлом, ему шло».

«Они явились в девять утра — когда вчерашний тягостный и непроходимый лес мрачно ушёл вглубь леса…»

«Долго стоял на берегу и думал без единой мысли в голове».

О вскрытии засова, обильных иконах и думке без мысли написал Захар Прилепин.

Издатели тоже не отстают от писателей. Думают без мысли, наверное.

Узнаёте? Как думаете: чей портрет на обложке? Зато она в кожаном переплёте! Фото из магазина Ozon.ru

Писателей и журналистов догоняют и обгоняют политики. А уж учить их грамоте, надо полагать, бессмысленно. Ведь политики настаивают: И не надо больше дебаТ! Фото:«Байкал-инфо»

Лишь слову жизнь дана?

И всё-таки русский язык живёт! Несмотря на торжество безграмотности, несмотря на курьёзные ошибки журналистов, безобразную речь писателей, несмотря на кошмар «пОцЕентов» и «врачЯ» от копирайтеров, язык наш не только не умирает, не подменяется английским, но и расширяет географию.

«Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива, — писал в своё время Пушкин. — В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей» (А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10 томах. М.: ГИХЛ, 1959—1962. Т. 6). Запечатленное «простонародное наречие» в 2018 году.

Это «наречие» (между прочим, довольно опасное, поскольку скорость распространения информации во времена Интернета смертельному шествию чумы подобна) с книжным языком в XXI веке не сближается, потому как книги вышли из моды. Напротив, оно подменяет собою книжную речь. Очевидно, что Интернет повсеместен, а книги не имеют того влияния на поколения, каковым обладали во времена бумажного просвещения. В силу крошечных бумажных тиражей (3-5 тыс. экз. — самые распространённые тиражи художественных книг, и это в стране, где живёт более ста сорока миллионов человек) и ничтожного электронного рынка (примерно 6% от бумажного) литература в России не имеет, в сущности, ни воспитательного, ни образовательного значения.

Россия давно не является самой читающей страной мира.

Россияне отводят чтению книг в среднем 9 минут в сутки. Сей печальный факт констатировал почти пять лет тому назад, осенью 2013 года, президент Путин, выступая перед Российским литературным собранием. И посетовал: мол, и девять минут — не предел снижения интереса к чтению книг.

Сей грустный факт, однако, не означает гибели русского языка ни сегодня, ни в перспективе.

Не устаю повторять: литературу вытеснили новости, блоги и телевизор, который в иных семьях стал чем-то (или уже кем-то?) вроде члена семьи. В советские времена граждане имели лишь два телеканала, а потому любили и ценили книги. Теперь спутниковых телеканалов не счесть, и поколение активных читателей сменилось поколением пассивных зрителей. Интернет же дал возможность поглощать меняющиеся ленты новостей и блогов без остановки, хоть в рабочее время, хоть в выходные дни, хоть днём, хоть ночью, хоть в метро, хоть на улице. Интернет в компьютерах, планшетах, телефонах, Wi-Fi в кафе, в аэропорту. Короткая новость, одноминутный сюжет овладевает моментально миллионами умов. Эпоха «клипового мышления», если вспомнить пророчества американского социолога Тоффлера из конца 1970-х годов. И вот эта-то цифровая эпоха, убившая книги, и сохраняет русский язык! Пусть с ошибками, опечатками и забавными ляпами, но она его бережёт.

Нет худа без добра. Современный Интернет нельзя представить без русского языка. За то время, которое минуло с печального высказывания президента Путина, доля русского языка в Интернете подросла с 5,9% до 6,8%.

По данным исследовательской организации «W3Techs», доля английского языка с 2011 по 2017 гг. сократилась на сайтax с 57,6% до 51,2%. По сведениям организации, в 2013 году (как раз тогда, когда Путин констатировал факт нелюбви россиян к чтению книг) русский язык вышел на второе место в Интернете, опередив немецкий. Сетевой удельный вес русского неуклонно растёт. К декабрю 2017 года его доля в Интернете увеличилась до 6,8%. Материалы на русском публикует большинство сайтов Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана.

Это значит, что русский язык не ушёл. Он жив, он остаётся одним из крупнейших языков планеты. Молодёжь наша тверда по своей сути и мягкие знаки ей только мешают и могут сбить с пути! Шагает по планете слово-монстр «вообщем». Страдают подмышки: попытки сделать выбор между «подмышкой» и «под мышкой» заводят людей в тупик, потому что русский язык жесток, и правильно бывает то так, то эдак. Живёт и процветает дело чеховского персонажа; невольные последователи бессмертного «подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа» радуют самыми затейливыми вариациями. Приведу парочку тревожных примеров из женской жизни: «став законой женой муж просто наплевательски стал ко мне относиться», «лёжа в кресле у гинеколога, врач может сказать, есть беременность или нет». Из новых трендов не могу не отметить внезапное массовое удвоение «н». На нашем столе появились свинные рёбрышки, куринные грудки, крысинные хвосты и даже орлинные глаза, присоединившиеся к традиционным лакомствам — мороженному и пироженному. Раз в год весёлые блиноеды коллективно насилуют масленицу, называя её масленницей, масляницей, маслинницей, маслянитсей и так далее. Накатила волна новых слов и выражений: дискуссировать, дискурсировать, кормить ментаём, тексты нечитаймы, выйгрыш, пройгрыш, мошейник, андройд, эмпанировать, ухожор, мотодор, онаним, осиметрия, ньюанс, миньет, фиерия, медальйон, граммотность и неграммотность, пораметры, бороккоко, уедиенция, везулизация, нигляже, дезабелье, мувитон, проминат, понибратство, эдилия, эфария, иракес, подсигар, перламудр, лейбмотив, гибсокортон, штукотур-моляр, персона нон-гранда, норкоман, завсегдатый, беззаговорчный авторитет, предрассудительный поступок, поднагодная, муха дрозоофила, чревоточина, литоргия, кострация, иички, испод носа, во-время, по-сытнее, по-пробовать, по-чуть-чуть, по не множку, по раскинь мозгами, по техоньку, на по следок, чутли не плакал, с умничал, за падло, не в проворот, без условно, без мозглый, без грешный, без искусен, без прекрас, не готивный, за служеный, за душевно, за гвоздка, знак без конечности, сееминутная выгода, вывернутые на ружу, с под кавыркой, с ног шибательно, в просак, в плодь до, в нутри, в переди, в апреоре, в отчаине, в не конкуренции, в перемешко, к со желению, какразтаки, впринцепи, через чур, через щур, метамфаричиски, пошел во банк, воочие, ерезь, предъидущий, занозчивый, неизглодимый, наврятле, не дуг, за не мог, на тощак, на изусть, наиборот, ни кому не оддам, оддельно, не родивый, во истину, ни на роком, боле ни мение, боле нимения, более лимиение, темни мение, спасибо за рание, в коем веке, в коетом веке, из покон веков, еже дневно, с ново и с ново, с право на лево, из не откуда, от тудаже, не по далёку, на вскидку, из редко, от хватили по-полной, про анализировал, осветил в церкви куличи, шапка с бубоном, салафановый пакет, помаззоничество божие, английская чёперность, каширная пища, медицинский полюс, симпотичный, локаничный, щепятильный, веслоухий кот, гиена огненная, тварь дрожайщая, нервапатолог, педиатор, психиатор, не людивый, лижбы, лижьбы, на абум, близлежайщие места, места нахождение, не ужели, остаться неудел, на ощюбь, всплотиться, не долюбливать, не взлюбить, трапездничать, строеный шкаф, неодекват, в разных ипостасьях, тайлерантность, девственная плевра, Анна Коренина, Эльф и Петров, Эльфовая башня, Ален де Лон, Шведция, Кинецберг... Неграмотность, впрочем, давно вышла на большую и широкую дорогу, и если кто-то думает, что он с ней не столкнётся, поскольку избегает интернета, — добро пожаловать на праздник, который «проводитЬся при поддержкИ» (мягкий знак через несколько часов ликвидировали, «при поддержки» так и осталось): Какие письмена останутся от нашего времени потомкам? Не будут ли они сгорать со стыда, перебирая наши курьёзные ошибки? Давайте сделаем всё возможное для сохранения чистоты и точности родного языка! Избавимся от ошибок сами и избавим от них наших детей. Оставим следующим поколениям не коллекции «пОцЕентов», «врОТчей», «вообщеМ», «в_крации», «на_чеку» и «чер-из-чюр», но речевую гибкость и правильность. Ту самую, о которой писал Александр Сергеевич. Ту самую, за нарушение которой высмеивал Иван Алексеевич.

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