Парадные-парадные, ну конечно же Питера. Где они еще есть?

А знали ли вы, как началась история Петербургских парадных? Первым каменным дворцом с парадным входом в Санкт-Петербурге стал дворец Александра Меншикова, завершенный в 1714 году. Парадный вход располагался прямо у берега Невы и украшался портиком с деревянными колоннами, поддерживающим галерею.

Во время праздников здесь играл оркестр, создавая атмосферу торжества для гостей, прибывающих на лодках.С тех пор традиция впечатляющего парадного входа закрепилась в архитектуре города.

Одно из самых любопытных зданий проспекта Римского-Корсакова находится напротив Никольского сада. Это бывший доходный дом Г. Ф. Вучиховского (пр. Римского-Корсакова, 33). Вот два его фота - дореволюционное и современное:





В 1877 г. владельцем участка стал статский советник, доктор медицины Герман Федорович Вучиховский, поручивший Шретеру строительство нового жилого дома. Зодчий возвел четырехэтажный лицевой корпус на высоком подвале с таким же флигелем вдоль левой (западной) границы участка и надстроил до четырех этажей уже существовавшие дворовые флигели.

О самом доме рассказывать не буду, а вот парадная в доме вот такая

Скорее всего окно отреставрировали в меру сил. О нем в 2020 году написано: Это окно – уникальный пример декоративного остекления, выполненного в мавританском стиле, в котором оформлены детали фасада и интерьеров. Оно относится к одним из самых ранних из сохранившихся образцов декоративного остекления в рядовой жилой застройке Петербурга, и датируется, предположительно, по дате постройки дома – 1877 годом. Вот так оно выглядело в 2020 году, а приведенные фото парадной от 2024 года. Арт-парадная Это необычное место принадлежит коворкингу "Ясная поляна", а на верхнем этаже есть неплохая кофейня. Вход в парадную свободный! Расположен объект по улице Льва Толстого ул., 1-3

Парадная во Дворце великого князя Михаила Александровича.

Дворец великого князя Михаила Александровича - так называется особняк родного брата последнего императора России. Находится он на Английской набережной Петербурга ближе к Ново-Адмиралтейскому острову. Фасад дворца великого князя Михаила Александровича. Английская набережная, 54

Со стороны набережной - это почти ничем не примечательный дом, один из всех, что стоят к Неве "сплошною фасадою". Никакого пышного декора или вычурных форм - все сдержанно и подчинено строгой геометрии линий окон, хотя архитектурно особняк принадлежит к стилю модерн.

Внутри же - целый пласт истории архитектуры, государства и его деятелей! Парадная лестница

Особняк богат не столько интерьерами, сколько своими жителями и их судьбами.

Дворец был перестроен в 1911-1913 годах архитектором Робертом Мельцером для младшего брата императора Николая II. Михаил Александрович - сын Александра III, младший брат императора Николая II.

Что примечательно, сам князь свой дворец увидел, только когда началась первая мировая война, ибо в 1912 году после морганатического брака с разведенной Н. С. Вульферт ему было запрещено жить в России. В начале войны Михаил Александрович получил прощение и командовал на фронте Дикой дивизией. В столицу он приезжал только на побывки, останавливаясь большей частью в любимой Гатчине.

Дворец советская власть национализировала и в 1922 году передала Всероссийскому обществу глухих, которое доныне им пользуется, осуществляя большую культурно-образовательную работу для 15 000 своих членов в городе и области.

Кстати, инициатором передачи дворца Обществу глухих, была Надежда Крупская. И вот уже почти сто лет назначение здания не меняется. Понятно, что содержать такое здание Общество не может, поэтому само оно занимает не самые видные помещения, а все более-менее приличное - сдает в аренду. Так во дворце располагаются сувенирная лавка, банкетный зал, прочие организации. И попасть туда можно по другому входу. Тоже считается парадным, а на самом деле это был черный вход. Вот его и посмотрим.

Этот дом, пожалуй, ничем не примечателен. Кроме одного момента. Там есть парадная, в которой снимали фильм «Брат» На Синопской набережной есть дом Трофимова с дворовым корпусом 1871 года постройки. Именно в нем по сюжету всем известного фильма, Данила снимал комнату в квартире номер 13. Двор закрыт, зайти можно с местными жителями. Сама парадная открыта.

Синопская наб., 28

Грустная парадная на 2-ой Советской улице К сожалению, даже "символы" Петербурга могут находиться в таком плачевном состоянии. Большая надежда на то, что ее все-таки отреставрируют.

Какая-то в этот раз тема получилась грустноватая. Но что поделать, если есть и такие виды. И это говорит о том, что работы еще непочатый край. Но на сегодня все.