Мы из Советского Союза

13 998 подписчиков

  • Семен Демин
    Советский Союз был самым могучим и справедливым государством, страной рабочих и крестьян.Советский Союз, №...
  • алекс кузь
    Колониальное запустение на старых фото. Как москва сегодня. Бедным усталым гражданам не до бульваров и мостов. Жизнь ...Дореволюционный С...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Пожалуйста. Слава этот так умеет показать места и города, что оторваться невозможно, я давний его поклонник. Не  проп...Петрозаводск и Со...

Советский Союз, № 2, 1954

Советский Союз 10 выпусков за 1950 год
Советский Союз 12 выпусков за 1951 год
Советский Союз 12 выпусков за 1952 год
Советский Союз 12 выпусков за 1953 год
№ 1, 1954                              

Продолжим листать прекрасный журнал «Советский Союз», поблагодарив за такую возможность библиотеку «Электронекрасовка».

Журнал издавался на двадцати языках и в формате фоторепортажей и фотоотчётов, рассказывал о преимуществе жизни в СССР.https://electro.nekrasovka.ru/books/6235708

Все предыдущие как и последующие подобные материалы можно найти ЗДЕСЬ

