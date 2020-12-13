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Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустя

Реконструкция спортивного комплекса «Олимпийский».
Реконструкция спортивного комплекса «Олимпийский».

В 1980 году в Москве (и не только) прошла Олимпиада. В честь 40-летия давайте посмотрим, что из спортивных объектов, построенных к Олимпиаде, соххранилось,поскольку до наших дней дожили не все.

Как только Советский Союз в 1974 году получил право проведения Олимпиады-1980, по стране началось масштабное строительство инфраструктуры: возводились новые гостиницы, терминалы в аэропортах, реконструировались дороги.
Но главное — в короткие сроки возводились новые арены для десятков видов спорта. Стоит отметить, что некоторые объекты, как «Лужники» (здесь проходили церемонии открытия и закрытия, легкоатлетические соревнования, финал футбольного турнира), к Олимпиаде только реконструировались. Стадион был построен намного раньше: в 1956 году.Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустя

СК «Олимпийский» (Москва)

Спортивный комплекс «Олимпийский» в районе станции метро «Проспект Мира» был возведен к Олимпиаде-1980 на месте старого стадиона «Буревестник». Строительство объекта началось осенью 1977 года, а завершилось весной 1980-го. Вплоть до 2017 года «Олимпийский» являлся самым крупным крытым многофункциональным сооружением в Европе, пока в Париже не открыли La Defense Arena.

Комплекс включал в себя основную арену, гимнастический зал, зал командных видов спорта, залы хореографии, ледовую площадку, тренажерные залы, а также бассейн.

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Во время Олимпиады здесь проходило множество различных соревнований.Спортивный комплекс «Олимпийский».Спортивный комплекс «Олимпийский». 

 

Что сейчас: 1 января 2019 года СК «Олимпийский» был закрыт на масштабную реконструкцию, которая продлится до 2021 года. Новый проект будет включать торгово-развлекательный комплекс, концертную площадку на 10 тысяч человек, аквапарк.

Сохранится и спортивное направление: бассейн, гимнастические и тренажерные залы, теннисные корты, крытый каток.Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустяПри этом, по словам архитекторов, узнаваемый круглый фасад здания не изменится, но вот «начинка» поменяется полностью. Целый этаж отведут под кинотеатры, также появятся выставочные пространства и небольшой планетарий.

Велотрек «Крылатское»

Между Крылатскими холмами и Гребным каналом в Москве был сооружен крытый велотрек «Крылатское».Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустяВо время Олимпиады-80 здесь проходили соревнования по велосипедному спорту. Трек считался одним из самых быстрых в мире благодаря своей конструкции и покрытию. Неслучайно во время Игр здесь было установлено 13 мировых рекордов.

Рядом с крытым треком построена велотрасса протяженностью 13,64 км и шириной 7 метров с асфальтовым покрытием.Олимпиада-80Велотрек «Крылатское».

Что сейчас. Велотрек по-прежнему используется любителями активных видов спорта. Помимо велосипедного спорта, в «Крылатском» можно заниматься теннисом, сквошем, бадминтоном, триатлоном, борьбой, легкой атлетикой и даже футболом (манеж 28×18 м). Имеются также объекты для восстановления: сауна и бассейн.

Что касается открытой велотрассы, то здесь есть реальная угроза ее потерять. Об этом недавно заявил президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.

«Есть ощущение того, что в год юбилея Олимпиады мы теряем трассу в Крылатском, наш уникальный объект, спортивное наследие Игр-1980. Это очень грустно осознавать, тем более что трасса — можно сказать, единственное место в Москве, где нормально тренируются велолюбители. Сейчас велотрассой пользуются до 10000 человек.

У нас и так нет ни одной федеральной базы для подготовки велогонщиков, ни одного спортивного объекта не было построено для велоспорта за последние годы... А эта трасса в Москве важна и для массового спорта, и для спорта высших достижений. Если мы ее лишимся, это будет серьезная потеря», — заявил Екимов «Р-Спорт».

Поля для стрельбы из лука

Поля для стрельбы из лука в Крылатском.Поля для стрельбы из лука в Крылатском. 

Там же, в Крылатском, к Олимпиаде был построен комплекс с полями, где проходили соревнования по различным видам стрельбы. К счастью, объект сохранился до наших дней и даже модернизировался. Сейчас там полноценная секция, где проходят тренировки и соревнования.

Стрельбище «Динамо» (Мытищи)

Стрельбище было возведено еще в двадцатые годы, но к московской Олимпиаде полностью реконструировано. Так что фактически это был новый объект.Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустя

Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустяЧто сейчас. Сейчас на этом месте пустырь, от спортивного объекта ничего не осталось. Правда, уже в другом месте в Мытищах был построен новый современный стрелковый комплекс.Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустя

УСК ЦСКА

В районе станции метро «Аэропорт» в Москве был построен универсально-спортивный комплекс ЦСКА. Во время Олимпиады здесь проходили соревнования по баскетболу, фехтованию, борьбе и пятиборью.Универсальный спортивный комплекс ЦСКА.Универсальный спортивный комплекс ЦСКА. 

Что сейчас. Комплекс по-прежнему функционирует и загружен по полной программе. Многие мероприятия, приуроченные к армейским событиям, проходят именно здесь. До появления собственного стадиона здесь иногда тренировался футбольный ЦСКА и проводил встречи с болельщиками.Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустя

УСК «Измайлово»

Был возведен специально к Олимпиаде, здесь проходили соревнования тяжелоатлетов.Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустяЧто сейчас. Комплекс сохранился до наших дней, являясь основной площадкой для студентов РГУФКа. Там есть все необходимое для занятий спортом и проведения мероприятий и турниров: бассейн, корты, лед, помосты, игровые залы.Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустяВ июле 2020 г. началась капитальная реконструкция спортивного комплекса, подразумевавшая снос старого здания.

Конноспортивный комплекс «Битца»

Все соревнования по конному спорту проходили в новом комплексе «Битца», открытом буквально за три недели до старта Игр.Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустяЧто сейчас. На 50 гектарах комплекса проходят тренировки и соревнования по конкуру, выездке. Имеются своя гостиница, конюшня, ветеринарная клиника и многое другое. Конно спортивный комплекс Битца продолжает быть одним из самых значимых спортивных объектов в России где ежегодно проводятся различные соревнования мирового уровня.Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустяКонноспортивный комплекс «Битца». 

Сейчас на территории «Битцы» ведутся масштабные строительные работы. По завершении благоустройства спортивная школа превратится в современный модернизированный центр. Согласно плану, на территории будут работать: четыре тренировочных манежа, досуговый центр с семейным кафе, фитнес-залы, лыжная база, йога-центр и другие объекты. Реконструкция включает в себя полную замену коммуникаций, в том числе системы пожарной безопасности.Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустяНа данный момент отремонтирован плавательный бассейн, полностью обновлена ветеринарная клиника, закуплено новое оборудование для диагностики животных. Теперь появилась возможность делать сложные операции лошадям и обеспечивать животным восстановление после хирургического вмешательства в условиях стационара. Также идут замена грунта и возведение ограждений по европейским технологиям.

ДС «Динамо»

Дворец спорта «Динамо» на улице Лавочкина в 1980-е годы выглядел новаторски: крыша напоминала стремящиеся вверх крылья. Во время Игр здесь проходили соревнования по командным видам спорта: баскетболу и гандболу.Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустяЧто сейчас. Функционирует по сей день, хотя достаточно давно не реконструировался. Сейчас там можно заниматься любительским спортом и физкультурой.Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустяДворец спорта «Динамо». 

Малая арена «Динамо»

Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустяРядом со стадионом «Динамо» в Петровском парке была специально к Олимпиаде возведена Малая арена, которая принимала матчи по хоккею на траве. Примечательно, что триумфаторами тогда стала сборная Зимбабве.Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустя

Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустяЧто сейчас. Объект не дожил до наших дней. В ходе глобальной реконструкции Малая арена в Петровском парке была снесена. Впрочем, и стадиона "Динамо" нет в том виде. Сейчас на месте Малой арены новый ЖК.

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Светлана Митленко
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