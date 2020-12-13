Московская Олимпиада-1980. Что стало со спортивными объектами 40 лет спустя

В 1980 году в Москве (и не только) прошла Олимпиада. В честь 40-летия давайте посмотрим, что из спортивных объектов, построенных к Олимпиаде, соххранилось,поскольку до наших дней дожили не все.

СК «Олимпийский» (Москва)

Как только Советский Союз в 1974 году получил право проведения Олимпиады-1980, по стране началось масштабное строительство инфраструктуры: возводились новые гостиницы, терминалы в аэропортах, реконструировались дороги.Но главное — в короткие сроки возводились новые арены для десятков видов спорта. Стоит отметить, что некоторые объекты, как «Лужники» (здесь проходили церемонии открытия и закрытия, легкоатлетические соревнования, финал футбольного турнира), к Олимпиаде только реконструировались. Стадион был построен намного раньше: в 1956 году.

Спортивный комплекс «Олимпийский» в районе станции метро «Проспект Мира» был возведен к Олимпиаде-1980 на месте старого стадиона «Буревестник». Строительство объекта началось осенью 1977 года, а завершилось весной 1980-го. Вплоть до 2017 года «Олимпийский» являлся самым крупным крытым многофункциональным сооружением в Европе, пока в Париже не открыли La Defense Arena.

Комплекс включал в себя основную арену, гимнастический зал, зал командных видов спорта, залы хореографии, ледовую площадку, тренажерные залы, а также бассейн.

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Во время Олимпиады здесь проходило множество различных соревнований.Спортивный комплекс «Олимпийский».

Что сейчас: 1 января 2019 года СК «Олимпийский» был закрыт на масштабную реконструкцию, которая продлится до 2021 года. Новый проект будет включать торгово-развлекательный комплекс, концертную площадку на 10 тысяч человек, аквапарк.

Велотрек «Крылатское»

Сохранится и спортивное направление: бассейн, гимнастические и тренажерные залы, теннисные корты, крытый каток.При этом, по словам архитекторов, узнаваемый круглый фасад здания не изменится, но вот «начинка» поменяется полностью. Целый этаж отведут под кинотеатры, также появятся выставочные пространства и небольшой планетарий.

Между Крылатскими холмами и Гребным каналом в Москве был сооружен крытый велотрек «Крылатское». Во время Олимпиады-80 здесь проходили соревнования по велосипедному спорту. Трек считался одним из самых быстрых в мире благодаря своей конструкции и покрытию. Неслучайно во время Игр здесь было установлено 13 мировых рекордов.

Рядом с крытым треком построена велотрасса протяженностью 13,64 км и шириной 7 метров с асфальтовым покрытием. Велотрек «Крылатское».

Что сейчас. Велотрек по-прежнему используется любителями активных видов спорта. Помимо велосипедного спорта, в «Крылатском» можно заниматься теннисом, сквошем, бадминтоном, триатлоном, борьбой, легкой атлетикой и даже футболом (манеж 28×18 м). Имеются также объекты для восстановления: сауна и бассейн.

Что касается открытой велотрассы, то здесь есть реальная угроза ее потерять. Об этом недавно заявил президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.

«Есть ощущение того, что в год юбилея Олимпиады мы теряем трассу в Крылатском, наш уникальный объект, спортивное наследие Игр-1980. Это очень грустно осознавать, тем более что трасса — можно сказать, единственное место в Москве, где нормально тренируются велолюбители. Сейчас велотрассой пользуются до 10000 человек.

У нас и так нет ни одной федеральной базы для подготовки велогонщиков, ни одного спортивного объекта не было построено для велоспорта за последние годы... А эта трасса в Москве важна и для массового спорта, и для спорта высших достижений. Если мы ее лишимся, это будет серьезная потеря», — заявил Екимов «Р-Спорт».

Поля для стрельбы из лука

Поля для стрельбы из лука в Крылатском.

Там же, в Крылатском, к Олимпиаде был построен комплекс с полями, где проходили соревнования по различным видам стрельбы. К счастью, объект сохранился до наших дней и даже модернизировался. Сейчас там полноценная секция, где проходят тренировки и соревнования.

Стрельбище «Динамо» (Мытищи)

Стрельбище было возведено еще в двадцатые годы, но к московской Олимпиаде полностью реконструировано. Так что фактически это был новый объект.

Что сейчас. Сейчас на этом месте пустырь, от спортивного объекта ничего не осталось. Правда, уже в другом месте в Мытищах был построен новый современный стрелковый комплекс.

УСК ЦСКА

В районе станции метро «Аэропорт» в Москве был построен универсально-спортивный комплекс ЦСКА. Во время Олимпиады здесь проходили соревнования по баскетболу, фехтованию, борьбе и пятиборью. Универсальный спортивный комплекс ЦСКА.

Что сейчас. Комплекс по-прежнему функционирует и загружен по полной программе. Многие мероприятия, приуроченные к армейским событиям, проходят именно здесь. До появления собственного стадиона здесь иногда тренировался футбольный ЦСКА и проводил встречи с болельщиками.

УСК «Измайлово»

Был возведен специально к Олимпиаде, здесь проходили соревнования тяжелоатлетов. Что сейчас. Комплекс сохранился до наших дней, являясь основной площадкой для студентов РГУФКа. Там есть все необходимое для занятий спортом и проведения мероприятий и турниров: бассейн, корты, лед, помосты, игровые залы. В июле 2020 г. началась капитальная реконструкция спортивного комплекса, подразумевавшая снос старого здания.

Конноспортивный комплекс «Битца»

Все соревнования по конному спорту проходили в новом комплексе «Битца», открытом буквально за три недели до старта Игр. Что сейчас. На 50 гектарах комплекса проходят тренировки и соревнования по конкуру, выездке. Имеются своя гостиница, конюшня, ветеринарная клиника и многое другое. Конно спортивный комплекс Битца продолжает быть одним из самых значимых спортивных объектов в России где ежегодно проводятся различные соревнования мирового уровня. Конноспортивный комплекс «Битца».

Сейчас на территории «Битцы» ведутся масштабные строительные работы. По завершении благоустройства спортивная школа превратится в современный модернизированный центр. Согласно плану, на территории будут работать: четыре тренировочных манежа, досуговый центр с семейным кафе, фитнес-залы, лыжная база, йога-центр и другие объекты. Реконструкция включает в себя полную замену коммуникаций, в том числе системы пожарной безопасности. На данный момент отремонтирован плавательный бассейн, полностью обновлена ветеринарная клиника, закуплено новое оборудование для диагностики животных. Теперь появилась возможность делать сложные операции лошадям и обеспечивать животным восстановление после хирургического вмешательства в условиях стационара. Также идут замена грунта и возведение ограждений по европейским технологиям.

ДС «Динамо»

Дворец спорта «Динамо» на улице Лавочкина в 1980-е годы выглядел новаторски: крыша напоминала стремящиеся вверх крылья. Во время Игр здесь проходили соревнования по командным видам спорта: баскетболу и гандболу. Что сейчас. Функционирует по сей день, хотя достаточно давно не реконструировался. Сейчас там можно заниматься любительским спортом и физкультурой. Дворец спорта «Динамо».

Малая арена «Динамо»

Рядом со стадионом «Динамо» в Петровском парке была специально к Олимпиаде возведена Малая арена, которая принимала матчи по хоккею на траве. Примечательно, что триумфаторами тогда стала сборная Зимбабве.

Что сейчас. Объект не дожил до наших дней. В ходе глобальной реконструкции Малая арена в Петровском парке была снесена. Впрочем, и стадиона "Динамо" нет в том виде. Сейчас на месте Малой арены новый ЖК.