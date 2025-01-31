В этом кино не играли, а умирали

Фадеев: у победы всегда привкус крови Фото: Юлия Федотова / АиФ

Документальный фильм «У края бездны» донбасского режиссёра и оператора Максима Фадеева о жестоких боях за освобождение Мариуполя, где главными героями являются не вымышленные собирательные герои, а реальные штурмовики батальона «Сомали», стоит того, чтобы его посмотрело как можно больше людей.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

В этом кино не играют в войну. Здесь всё по-настоящему: взрывы, огонь и гибель людей. Но всё-таки это фильм про победу: прошедшую, настоящую и будущую. Победу, которая, как метко заметил сам Фадеев, всегда имеет привкус крови. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

На моих глаза рушилось и взрывалось то, что я восстанавливал

Я в первый раз присутствовал на премьере настоящего большого фильма со специальными именными приглашениями, особыми гостями, большой массой журналистов. Это было интересно. Но у меня сложилось ощущение, что даже «особые» гости на этой премьере чувствовали себя обычными людьми. Совсем не ощущалось тягостной атмосферы некоего элитарного клуба. «Випы» ходили среди обычных людей, как свои: отвечали на вопросы, фотографировались, если их просили.

Впрочем, чужих здесь как раз и не было. Пришли те, кому то, что показывают на экране, близко. Кто остро чувствует боль своей страны и делает всё, чтобы ей помочь. Мама Бабая (убитый боец изфильма) и ее младший сын. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Но главным для всех всё же было кино. Я тоже ждал именно его. И когда увидел, был поражен. На кадрах, где бойцы штурмовых групп «Сомали» ведут бои с нацбатами и украинской армией, я начал отчетливо узнавать улицы и даже дома, которые вместе со строителями-добровольцами восстанавливал весной 2023 года. А тогда, весной 2022-го, по мариупольскому частному сектору лупила «арта» со всех калибров, а вдогонку мощно поддавали танки и минометы. Всё горело, рушилось и взрывалось.

«Помни войну, чтобы не потерять мир»

Так оказалось, что впереди меня сидели герои фильма, командиры и рядовые бойцы штурмовых групп, которые в момент съемок как раз и проламывали оборону ВСУ и нацбатов в Мариуполе. Я невольно прислушивался к их словам.

— Смотри, а я уже и подзабыл, как мы брали эту высотку, — делился с соседом воспоминанием немного заикающийся военный. — Бой действительно жёсткий. Сейчас даже не верится, что всё это про нас снято. Хасан. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Военные ещё некоторое время переговаривались, а затем замолчали и только смотрели фильм. Когда по экрану пробежали последние титры, один из них, как мне показалось, тяжело выдохнул и сказал: «Дал себе зарок в Мариуполь не ездить, а тут словно вновь оказался там. Неужели всё, что сейчас показали, кому-то, кроме нас, надо».

И я вдруг вспомнил слова, которые сказал один из погибших штурмовиков с позывным Назар: «Это очень плохо. Хуже, чем война, ничего не бывает».

Но как тогда быть? Неужели всё это надо забыть? А как тогда объяснять детям, за что сражались их отцы? Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Ольга Будина, актриса: «Нужно относиться к этому фильму как к революции в мировом документальном кино, потому что мы встретили совершенно уникальный случай, когда боец, режиссер и оператор — всё в одном лице. Это настоящий реалдок. И дойти до такого высокого уровня самопожертвования, такого высокого уровня погружения в тему не сумел ни один режиссёр. Макс Фадеев перевернул сегодня наши представления о том, каким должно быть документальное военное кино. Такие фильмы, как „У края бездны“, нужно показывать сегодня детям. Это правда, которой не надо бояться».

Владислав Шурыгин, военный эксперт: «Во время Великой Отечественной войны не снимали сам бой, потому что его невозможно было снять, как сейчас, в связи с отсутствием технических возможностей. Но всё остальное снимали и показывали. И как красноармейцы в атаку бежали, и как казнили гитлеровских карателей. Чем больше реализма, не крови, а именно реализма, тем больше фильм воздействует на людей. Конечно, такие фильмы нужны. И не один, и не два, чтобы общество понимало, в какой исторический момент своего существования оно находится».

Участник СВО, кавалер ордена Мужества Анатолий Катков: «Фильм правдивый на все сто. Мне казалось, что, когда взрыв вырывал кусок земли, я чувствовал её запах и запах пороха. А такие фильмы, как снял Фадеев, нужны. И именно молодёжи. Здесь они увидят, что такое нацизм, что со злом надо бороться». Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Денис Майданов, певец: «Интерес к своей истории, к подвигу не пропадает. СВО — это война нашего времени. И она станет историческим событием, о котором ещё десятилетия будут сниматься фильмы. И в этих фильмах без жёстких сцен никуда не деться. Война это не сказки. Многие люди сейчас живут в отрыве от того, что сейчас происходит на фронте. Люди живут в каком-то параллельном мире. Люди начинают понимать только тогда, когда это касается лично их. Никому не пожелаю, но, когда во дворе начинают рваться мины и прилетать дроны, это очень быстро начинает доходить. Поэтому, чтобы быть со своей страной, надо идти и смотреть реальные события, которые представлены в документальных фильмах о войне».

Владимир Рогов, российский политик: «В фильме чётко показан гражданский конфликт, который начали наши враги и который они продолжают раздувать. На моей памяти это первый документальный фильм в художественном формате. Этот фильм своего рода очищение через катарсис даже для тех, кто смотрит сейчас на происходящее со стороны. У меня у самого за фильм раза четыре ком к горлу подкатывал». Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Константин Головин, штурмовик: «Без таких фильмов обычный человек не сможет представить, что же творится на передке в реальности. А это надо знать, когда страна сражается за право существовать. Я сам штурмовик. Нашу работу реально снять трудно. Это очень большой риск для жизни оператора, журналиста, документалиста. А парни пошли на это ради нашей общей победы. Ребятам — низкий поклон за такое кино».

Режиссер Фадеев абсолютно прав, когда говорит в фильме, что «у победы всегда привкус крови». По-другому нам не победить.

Дмитрий Невзоров

https://aif.ru/culture/movie/v-etom-kino-ne-igrali-a-umirali-fadeev-u-pobedy-vsegda-privkus-krovi