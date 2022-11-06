Почему СВО на Украине может закончиться совсем скоро

Прочла весьма любопытную статью и решила поделиться с вами. Прав автор или нет, по его же словам, мы увидим это в ближайшее время. Итак, знакомимся с материалом.
Эпиграф: «Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с полной отдачей сил. Я результатами своей работы доволен...» (В. В. Путин)
Ну, что, господа, у меня для вас радостные известия. Путин давеча обещал, что нас ожидает «самое непредсказуемое десятилетие со времен Второй мировой войны». Так вот, спешу вас обрадовать – Путин не обманул, оно уже началось! Пристегните ваши ремни – этот год, который еще не закончился, будет самым буйным, причем самое веселое нас ожидает уже в ближайшее время (еще до Нового Года).
Пару текстов назад я писал про некий договорняк между Кремлем и Вашингтоном, при этом никакого инсайда у меня не было, просто теоретически и схематически все факторы указывали на него. Теперь появились и косвенные доказательства. Поверьте, я и сам в шоке. С настоящим текстом я в обязательном порядке рекомендую ознакомиться всем алармистки настроенным гражданам нашей страны, которые уже достали всех своим нытьем, что Путин – слабак, не владеет ситуацией, провалил СВО и ведет страну к гибели, а уж про свору предателей и либерал, которыми он себя окружил, так об этом не говорит только ленивый (тут и алармисты, и патриоты, обнявшись и взявшись за руки, сообща уже восемь месяцев льют воду на мельницу наших врагов, которые не перестают удивляться такому количеству полезных идиотов, которым не надо даже платить).
Ну что, уважаемые дамы и господа, я хочу вас поздравить, мы с вами живем в удивительное время, когда все уже решено, но ничего еще не происходит. Однако возьму на себя смелость утверждать, что Америке в скором времени фсё (гаплык это уже от меня)!.
Байден – политический труп
Свою доказательную базу Хазин строил на собственной экономической теории, что американская экономика перегрета и больше базис не может поддерживать такую дорогостоящую экономическую надстройку, фронтменом которой выступал дедушка Джо, будучи говорящей головой глобальных финансовых наднациональных либеральных элит, попросту говоря петрушкой, марионеткой международных банкиров. Надутый за жирные годы 30-летнего благополучия спекулятивный пузырь ничем не обеспеченных американских долларов лопнул и все увидели, что заткнуть возникшую дыру уже попросту нечем, что ни предпринимает сейчас ФРС, становится только хуже. Пусть вас не вводит в заблуждение нынешнее некоторое укрепление доллара по отношению к другим твердым валютам (евро, фунту и проч. йенам), так бывает всегда перед крутым падением – вас еще такое головокружительное ралли вниз ожидает, что американские горки на его фоне покажутся просто детскими шалостями. В медицине аналогичный анамнез описан как ремиссия – покойнику всегда становится немного лучше перед… смертью. Показательно в этом случае поведение рубля – он единственный, кто в последние восемь месяцев укрепился по отношению к доллару, что говорит о тренде, который и предсказывал Хазин – мы выживем, доллар нет!
Наконец-то это поняли и в Америке – на четвертые сутки тамошний Зоркий Сокол заметил, что в сарае, куда их посадили, не хватает четвертой стены. На исходе второго года правления дедушки Джо американские элиты заметили, что у старикашки нет никакой положительной повестки, что бы он не делал – страна от этого только падает, инфляция зашкаливает, доллар обесценивается (это видно не по курсу бакса, а по американскому ипотечному бизнесу – он уже ушел в стремительное пике), рецессия с головой накрыла всю экономику США, даже войнушка, затеянная дедушкой Джо в Европе, уже не спасает – американский корабль неуклонно идет на дно. После чего крысы и побежали с него. На этот фактор и обратил внимание Хазин месяц назад, демократы стали разбегаться с тонущего «Титаника». Первая покинула тонущий демократический корабль экс-кандидат на пост президента США от демократов Тулси Габбард (на секундочку майор армии США, лично принимавшая участие в нескольких горячих конфликтах). Она официально заявила о своем выходе из Демократической партии, ибо дедушка Джо ведет ее не туда. После чего начался массовый исход демократов из избирательных штабов и комиссий – эти бюрократические крысы всегда первыми чуют опасность. Последней вишенкой на торте стало письмо тридцати леваков-прогрессистов-демократов об их несогласии с политикой партии. И хотя свое письмо они сразу отозвали, чтобы не повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс, но факт остается фактом – крысы начали свой исход с тонущего корабля.
На этот факт и обратил внимание Хазин, заявив, что внутри американских элит произошел раскол, и наметилась тенденция на смену курса. Наш любимчик Дональд Трамп, будучи фронтменом промышленного национального капитала, ратующего за возрождение реального сектора американской экономики и отказ от глобальной повестки, заручившись поддержкой «Биг Тека», на закулисных переговорах сильных мира сего смог одержать победу над финансистами-глобалистами, лицом которых и был наш престарелый клиент Альцгеймера. В результате достигнутых теневых договоренностей Америка круто меняет курс. Неважно уже даже, кто именно из республиканцев займет место в Овальном кабинете в 2024 году, победив на президентских выборах. Трамп свое дело сделал – расколол Америку, Трапм может уходить, Америка свое решение приняла – глобалистам указали на дверь.
Триггером этого стало поведение Илона Маска и выкуп им «Твиттера». Для тех, кто забыл, я напомню, именно поддержка «Биг Тека» финансистов-глобалистов и позволила их ставленнику дедушке Джо победить на президентских выборах 2020 года. В этом криминальном факте уже признался хозяин «Фейсбука» (ныне «Мета», запрещенная в РФ организация) Марк Цукерберг в своем интервью Джо Рогану, где он подтвердил, что в 2020 году он по требованию ФБР понижал выдачу критической информации против одного из кандидатов президентской гонки, а именно против дедушки Джо. В «Твиттере» же Дональда Трампа попросту, не мудрствуя лукаво, заблокировали. Теперь этого не будет, а потому песенка демократов спета, поскольку «Биг Тек» перешел на сторону республиканцев.
Справка: Под «Биг Теком» понимают технологический ай-ти сектор экономики США, включающий такие гиганты как Google (Alphabet), Amazon, Meta (Facebook), Apple, Microsoft, Netflix, Twitter, Snap, Uber и еще ряд других компаний помельче, формирующих в последние годы политические взгляды и предпочтения не только граждан США, а и всех потребителей их продукта во всем мире.
В результате всех этих событий очень скоро дедушка Джо превратится в политический труп. Он и сейчас уже на ладан дышит, а после 8 ноября и вполне ожидаемой (на 99,9%) победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, где они точно отожмут большинство у демократов в Нижней палате, отправив бабушку Нэнси Пелоси на пенсию, а в Сенате еще поборются с демократами за паритет, у нашего клиента Альцгеймера возникнут такие проблемы, что даже не знаю, как он будет успевать посещать своего врача в перерывах между слушаниями докладов о результатах его замечательной деятельности в комиссиях Конгресса и показаниями спецпрокурору, которого назначит Конгресс для расследования фактов нецелевого использования им денег американских налогоплательщиков. Если в результате всех этих событий наш бодрый старикан доживет до 2024 года, а не умрет естественной смертью, то можно будет сказать, что ему сильно повезло. Но ему точно будет уже не до президентских выборов-2024.
Месяц назад я не поверил Михаилу Хазину, чересчур его выводы мне показались оптимистичными, особенно на фоне наших «побед», которые мы несли в то время на фронте (контрнаступление ВСУ на Херсон с последующей его осадой, потеря Изюма, Балаклеи, Купянска, Красного Лимана, с дальнейшими «подарками» от сбрендившего Клоуна в виде атак на Крымский мост, Курскую АЭС, базу ЧМФ, чего я рассказываю, вы и сами все это знаете). Казалось бы, чего дедушке Джо сдавать задом, когда только карта пошла? Но я-то свои ошибочные выводы делал на предположении, что Путин ведет свои закулисные переговоры с представителями Байдена, я и в мыслях не мог предположить, что переговоры ведутся за спиной клиента Альцгеймера. Каково же было мое удивление, когда прогнозы Михаила Хазина начали сбываться прямо у меня на глазах.
Но обо всем по порядку.
В прогнозах Хазина он недвусмысленно намекал на слив Вашингтоном Лондона, поясняя это тем, что они из разных песочниц, Трамп представляет национальный промышленный капитал, а в Лондоне с 1936 года засели представители транснациональных международных банкиров – финансисты-глобалисты, фронтменами которых были Обама и Байден. Лишь Борис Джонсон был с Трампом из одной песочницы, но где теперь Борис Джонсон? Сейчас, когда спасители Америки приняли курс на слив глобалистов, как не оправдавших их надежды, и все деньги поставлены на «зеро», читай на республиканцев-трампистов, по прогнозу Хазина нас ожидают такие удивительные события, что я даже не знаю, как вы в них поверите. Я и сам не верил до поры до времени. Первое, от чего избавится условный Трамп, придя в 2024 году в Овальный кабинет, будет НАТО. Вот так, ни больше и ни меньше, не спешите падать! Зачем ему эта обуза, когда все интересы Америки лежат в Тихоокеанским регионе, ЮВА, Арктике и Антарктике. Для решения этих задач и создан AUKUS, куда входят помимо Штатов, еще и Австралия с Британией. Но как назло обе эти страны входят в Британское Содружество и Вооруженными их силами командуют не президенты (премьеры) этих стран, а Его Величество Карл III. К чему вновь прибывшему условному Трампу такие проблемы? А потому топим Британию. Не нужны янки сильные мелкобриты, нужны только слабые и верные вассалы.
Поэтому приведенная выше аналогия с русскими и украинцами в случае с англосаксами имеет смысл. Хоть мы, как говорит Путин, и один народ, но позволить украинцам управлять нами мы не можем и не хотим. У американцев та же история – не для того в 1775 году они воевали за свою независимость с Англией, чтобы позволить сейчас, 250 лет спустя чопорным англичанам взять над собою верх. Поэтому, когда Путин давеча заявил, что виновником подрыва наших северных газопроводов он считает Лондон, я чуть со стула не упал. Какой Лондон? Ведь тут к гадалке не ходи, невооруженным глазом видны уши и интересы дедушки Джо, и не только уши, но и хвост впридачу с копытами. А Путин прочему-то назвал виновницей Британию, хотя совсем не корабли флота Его Величества кружили над взорванными нитками «Северных потоков» накануне происшествия, и вертолеты совсем не английских королевских ВВС отметились там в день аварии. Чьи это были корабли и чьи вертолеты, мы знаем, но Путин назвал виновником SIS/MI-6 (Секретную разведывательную службу МИД Британии) и SВS (Специальную лодочную службу Британии). Почему? То, что англичане поучаствовали в подрыве «Крымского моста» и атаке роя беспилотников на базу ЧМФ в Севастополе, мы знаем, но Путин их почему-то обвинил в более тяжком преступлении – подрыве международной инфраструктуры. Почему? Ответ очевиден – их назначили крайними. Причем, не мы. Угадайте с трех раз, кто бы это мог сделать? Угадали? А тогда ответьте на следующий вопрос – зачем Путин выгораживает американцев?
Неужели был договорняк, и Путин по заказу другой стороны топит британцев? Вот именно эта косвенная причина и побудила меня пересмотреть прогноз Хазина. А дальше в его прогнозах было все чудеснее и чудеснее.
«Ливерная колбаса» Шольц – первый на выход. Макрону – приготовиться
Дальше Михаил Леонидович предрекает распад ЕС и Германии, как его локомотива. Причем, Германия распадется на ФРГ и ГДР, восточные немцы не захотят жить в одном доме с лузерами. Ведь за 32 года совместной жизни «оси» и «веси» так и не нашли общий язык, у восточных немцев даже чувство юмора другое и мириться со снисходительным (сверху вниз) к себе отношением они больше не захотят. Миротворческие силы ООН давно приметили эту особенность, столкнувшись с тем, что привлеченный ими контингент из Бундесвера оказался совершенно не боеспособный, в то время как бойцы NVA (Народной армии ГДР) отлично справлялись с поставленными задачами, потому что у них за 70 лет оккупации американцы не вытравили дух победителей (в то время как западные немцы всю жизнь извинялись и замаливали грехи за злодеяния бесноватого фюрера, восточные немцы не считали себя виновными в этих грехах).
Поэтому первым, у кого в Европе возникнут проблемы, будет «колбаса» Шольц. Как он распорядился курицей, несущей золотые яйца, доставшейся ему в наследство от бабушки Меркель, мы уже видим. Он утопил «Северный поток-2» еще до американцев, которые теперь по версии Путина англичане. Чего это будет стоить его стране, мы тоже уже знаем. А кто не знает, тот очень скоро увидит. Может, когда-то немцы еще восстановят разрушенные газопроводы (исключительно за свой счет!), но это точно будет уже не при Шольце. Он с позором уйдет в никуда, вслед за пятью (уже пятью!) правительствами Европы. Первыми, если не помните, были болгары, потом эстонцы, потом итальянцы, перед и после итальянцев дважды чопорные англичане, и вот к ним добавилась еще и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая 2 ноября ушла в отставку, чтобы сформировать новое правительство. Думаю, потомок недобитых фашистов вынужден будет подать в отставку где-то в январе-феврале. Если он переживет зиму, то можно будет сказать, что ему крупно повезло. Следующий на отставку его французский коллега нетрадиционной сексуальной ориентации. Но про Макрона Хазин ничего не говорил, это моя версия.
Папа Римский рулит!
Зато про кого говорил Хазин, так это про Папу Римского. Вот уж кого вы не ожидали увидеть в списке сильных мира сего, кто за спинами наднациональных элит рулит миром. Казалось бы, где Ватикан, и где эти элиты? Хотя издревле церковь правила миром, и почему в 21 веке что-то должно измениться? 79 лет тому назад Сталин спросил у Черчилля: «А кто такой Папа Римский? А сколько у него дивизий?!». Черчилль тогда не нашел, что ответить. Сейчас, как выяснилось, количество дивизий решает уже не все.
Вы думаете, что Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии человек Путина (его еще называют «рупором Путина»)? А вот и не угадали. Виктор Орбан – человек Папы Римского Франциска. Оттого и смелость такая. Никто с ним ничего поделать не может, потому что знают, кто за ним стоит. У Папы Римского свой интерес в переделе мира и сфер влияния. Он стоит на страже консервативных ценностей, и представители нетрадиционных сексуальных меньшинств, равно как и новые извращенцы либерального общества (там, у дедушки Джо насчитали еще 58 видов гендерных идентичностей) явно не вписываются в целостную картину его мира. Такие же взгляды у Трампа, Путина, Орбана и большинства представителей человечества, которым с глобалистами-извращенцами не по пути.
Все обитатели Офиса Небритого Клоуна – покойники в прямом смысле этого слова. Слишком много знают!
Вот мы добрались и до киевской хунты. Какая же судьба ждет их? Всем нам, безусловно, хотелось бы, чтобы все они висели вниз головами по всем еще не вырубленным Кличко деревьям вдоль Хрещатика. Насчет деревьев не обещаю, но то, что их ждет весьма печальная судьба, могу пообещать точно. Мало кто из них рискует встретить свою вонючую старость где-нибудь на вашингтощине или оклахомщине в купленном на украденные у украинского народа деньги «тихом маеточке». И не потому, что денег наворовали мало. А потому что слишком много знают. Оставлять их в живых гегемону нет никакого резона.
Скорей всего они повторят судьбу генерала Сикорского, бывшего польского премьера в изгнании времен ВМВ – он утонул вместе со своим В-24 в Гибралтаре через 16 секунд после взлета при невыясненных обстоятельствах 4 июля 1943 года, когда Сталин договорился с Черчиллем. Вместе с генералом в мир иной отправились еще и начальник его штаба с заместителем, два его адъютанта вместе с дочкой-секретарем, пара членов Консервативной партии Британии, на свое горе оказавшимися в этом самолете, плюс пять членов экипажа В-24 (Liberator II) 511-й эскадрильи Королевских ВВС. Итого в мир иной ушло 16 человек, кроме пилота самолета чеха Эдуарда Прхала, который по странному стечению обстоятельств в этот вылет одел спасательный жилет, в то время, когда до этого никогда в жизни его не одевал (вас ничего не смущает?). Был там еще один выживший, но его имя история умалчивает.
Самолет учебно-показательно утонул на глазах ошарашенной публики, чтобы ни у кого сомнений уже не было. Почему членов ОПГ «95-й квартал» должна ждать другая судьба, я не знаю, они слишком много знают, чтобы оставлять их в живых. Никаких обязательств или прочих сопливых сантиментов перед ними Вашингтон не имеет и не испытывает. Если он бросил на разрыв толпе 30 лет служившего ему верой и правдой президента Египта Хосни Мубарака, проведшего остатки дней под судом и следствием, приговоренного к пожизненному заключению, помилованного, но все равно умершего в тюремной больнице, то я не знаю, чего Небритого Клоуна должна ждать другая судьба. Он сам себе ее выбрал. Сдохнет, как собака, как и все его подельники! Почему я в этом так уверен? Тому есть причины, цитирую NBC News:
Президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, который состоялся 15 июня, и обвинил его в неблагодарности – об этом на днях сообщил телеканал NBC News со ссылкой на четверых людей, знакомых с содержанием беседы.
Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще одного миллиарда долларов в виде военной помощи Украине, а Зеленский уже начал детально перечислять, что ему нужно еще и чего он пока не получил. После чего Байден вышел из себя и на повышенных тонах поведал собеседнику, что американский народ весьма щедр и что его администрация и военное ведомство тяжело трудятся, чтобы помочь Украине, так что Зеленскому стоило бы продемонстрировать чуть больше благодарности – сообщил источник телеканала, знакомый с ситуацией.
В тот же день, 31 октября нечто подобное со ссылкой на бывшего американского посла в Польше Дэниела Фрид написало и весьма осведомленное издание Politico, которое проинформировало своих читателей, что чиновники из администрации Байдена временами были недовольны тем, как Зеленский на них давит, требуя помощи. Издание при этом даже перечислило просьбы украинской стороны, которые не были удовлетворены: поставить оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS; закрыть небо над Украиной; официально признать Россию страной – спонсором терроризма.
Еще ранее в октябре самая влиятельная газета демократов Washington Post писала со ссылкой на неназванных представителей Белого дома, что Байден просил Зеленского не говорить о том, что США недостаточно помогают, поскольку из-за этих заявлений ему становится сложнее убеждать Конгресс продолжать помощь.
Вас ничего тут не смущает? Почему вчерашнюю новость вытащили именно сейчас? Причем, три разных независимых источника. Байден был недоволен Зеленским в июне, но NBC News и Politico написали об этом почему-то лишь 31 октября, а рупор Демпартии Washington Post прошелся по той же теме несколькими днями раньше? Кому нужны эти старые новости, которые больше смахивают на санкционированный сверху запланированный вброс, который очень коррелирует со словами Хазина, что решение наверху принято, консенсус достигнут – Байдена будут сливать, а, значит, и Зеленский сотоварищи становятся без надобности? Как поступают американцы с ненужными вещами, мы все хорошо знаем. Я очень сомневаюсь, что их будут эвакуировать транспортными «Геркулесами», хотя, если по маршруту Сикорского, то тогда может быть.
Из всего вышесказанного можно сделать только один вывод – процесс пошел, Зеленского готовят к утилизации. На него повесят всех собак, а на переходный период возможна более компромиссная с РФ фигура. Какая именно, я не имею ни малейшего представления, там не осталось компромиссных фигур, я бы всех расстрелял. Выводы
Если принять за основу все вышеизложенное, то тогда становятся понятными все непонятные доселе действия Кремля, с рытьем «линии Вагнера» в глубине нашей территории, «сдачей» Херсона и уходом в глухую оборону. Зачем гробить наших солдат, если консенсус достигнут, Украину будут сливать, Америка сбрасывает все непрофильные активы, оставляя за собой только Тихоокеанский регион, ЮВА и Латинскую Америку, концентрируясь на внутренних проблемах и восстановлении реального сектора собственной экономики. Задача Путина малой кровью дождаться прихода в Овальный кабинет республиканцев, а уж те побеспокоятся, чтобы у дедушки Джо в оставшиеся два года его правления желания воевать поубавилось. После чего Украина сама упадет к нашим ногам, если к тому моменту не развалится под грузом экономических проблем, которые сама себе с нашей помощью создала. Некая такая заморозка на два года по типу Приднестровского конфликта.
Что при этом будет с Европой, нас уже не волнует – сама забралась в эту задницу, пусть теперь сама из нее и выбирается. Если Германия в результате все-таки развалится на составляющие, а с нею и ЕС, то не исключаю появления новых государственных образований, типа Австро-Венгрии под патронатом Папы Римского для удержания баланса сил. Под наше влияние отойдут все наши бывшие республики, включая и закавказские, и среднеазиатские, и впредь мы будем дружить с севера на юг, а не с востока на запад, к какому лагерю примкнут прибалтийские драные кошки, даже не знаю, не исключаю, что к нашему, ибо голод не тетка. Такая диспозиция на доске, а верить ей или не верить, решать уже вам.
На этом обзорный доклад о делах наших скорбных закончил. Насколько я был прав или нет, увидим уже скоро. Если мои прогнозы начнут сбываться – ничему не удивляйтесь, я и сам в них до поры до времени не верил. Но факты упрямая вещь! Как сказал Путин, «нас ждет самое непредсказуемое десятилетие со времен Второй мировой». И оно уже началось. Надеюсь, прорвемся, и все будет хорошо.
Ваш мистер Z.
https://topcor.ru/29103-pochemu-svo-na-ukraine-mozhet-zakonc...
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