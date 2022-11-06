Почему СВО на Украине может закончиться совсем скоро

Прочла весьма любопытную статью и решила поделиться с вами. Прав автор или нет, по его же словам, мы увидим это в ближайшее время. Итак, знакомимся с материалом.

Кто не знает, что означает мудреное слово «алармист» – в просторечии это синоним слова «паникер». При этом не буду скрывать, что в своих сегодняшних открытиях я совсем не претендую на лавры Христофора Колумба или Америго Веспуччи, свои познания я черпал исключительно из заявлений Михаила Хазина (он себя скромно называет просто экономистом), который еще месяц назад высказал гипотезу, что Америке гаплык. Так и сказал, предваряя заседание своего клуба «Улица Правды»:

Ну что, уважаемые дамы и господа, я хочу вас поздравить, мы с вами живем в удивительное время, когда все уже решено, но ничего еще не происходит. Однако возьму на себя смелость утверждать, что Америке в скором времени фсё (гаплык это уже от меня)!.

Байден – политический труп

Эпиграф: «Война – слишком серьёзное дело, чтобы доверять её военным» (Шарль Морис де Талейран).

Свою доказательную базу Хазин строил на собственной экономической теории, что американская экономика перегрета и больше базис не может поддерживать такую дорогостоящую экономическую надстройку, фронтменом которой выступал дедушка Джо, будучи говорящей головой глобальных финансовых наднациональных либеральных элит, попросту говоря петрушкой, марионеткой международных банкиров. Надутый за жирные годы 30-летнего благополучия спекулятивный пузырь ничем не обеспеченных американских долларов лопнул и все увидели, что заткнуть возникшую дыру уже попросту нечем, что ни предпринимает сейчас ФРС, становится только хуже. Пусть вас не вводит в заблуждение нынешнее некоторое укрепление доллара по отношению к другим твердым валютам (евро, фунту и проч. йенам), так бывает всегда перед крутым падением – вас еще такое головокружительное ралли вниз ожидает, что американские горки на его фоне покажутся просто детскими шалостями. В медицине аналогичный анамнез описан как ремиссия – покойнику всегда становится немного лучше перед… смертью. Показательно в этом случае поведение рубля – он единственный, кто в последние восемь месяцев укрепился по отношению к доллару, что говорит о тренде, который и предсказывал Хазин – мы выживем, доллар нет!

Наконец-то это поняли и в Америке – на четвертые сутки тамошний Зоркий Сокол заметил, что в сарае, куда их посадили, не хватает четвертой стены. На исходе второго года правления дедушки Джо американские элиты заметили, что у старикашки нет никакой положительной повестки, что бы он не делал – страна от этого только падает, инфляция зашкаливает, доллар обесценивается (это видно не по курсу бакса, а по американскому ипотечному бизнесу – он уже ушел в стремительное пике), рецессия с головой накрыла всю экономику США, даже войнушка, затеянная дедушкой Джо в Европе, уже не спасает – американский корабль неуклонно идет на дно. После чего крысы и побежали с него. На этот фактор и обратил внимание Хазин месяц назад, демократы стали разбегаться с тонущего «Титаника». Первая покинула тонущий демократический корабль экс-кандидат на пост президента США от демократов Тулси Габбард (на секундочку майор армии США, лично принимавшая участие в нескольких горячих конфликтах). Она официально заявила о своем выходе из Демократической партии, ибо дедушка Джо ведет ее не туда. После чего начался массовый исход демократов из избирательных штабов и комиссий – эти бюрократические крысы всегда первыми чуют опасность. Последней вишенкой на торте стало письмо тридцати леваков-прогрессистов-демократов об их несогласии с политикой партии. И хотя свое письмо они сразу отозвали, чтобы не повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс, но факт остается фактом – крысы начали свой исход с тонущего корабля.

На этот факт и обратил внимание Хазин, заявив, что внутри американских элит произошел раскол, и наметилась тенденция на смену курса. Наш любимчик Дональд Трамп, будучи фронтменом промышленного национального капитала, ратующего за возрождение реального сектора американской экономики и отказ от глобальной повестки, заручившись поддержкой «Биг Тека», на закулисных переговорах сильных мира сего смог одержать победу над финансистами-глобалистами, лицом которых и был наш престарелый клиент Альцгеймера. В результате достигнутых теневых договоренностей Америка круто меняет курс. Неважно уже даже, кто именно из республиканцев займет место в Овальном кабинете в 2024 году, победив на президентских выборах. Трамп свое дело сделал – расколол Америку, Трапм может уходить, Америка свое решение приняла – глобалистам указали на дверь.

Триггером этого стало поведение Илона Маска и выкуп им «Твиттера». Для тех, кто забыл, я напомню, именно поддержка «Биг Тека» финансистов-глобалистов и позволила их ставленнику дедушке Джо победить на президентских выборах 2020 года. В этом криминальном факте уже признался хозяин «Фейсбука» (ныне «Мета», запрещенная в РФ организация) Марк Цукерберг в своем интервью Джо Рогану, где он подтвердил, что в 2020 году он по требованию ФБР понижал выдачу критической информации против одного из кандидатов президентской гонки, а именно против дедушки Джо. В «Твиттере» же Дональда Трампа попросту, не мудрствуя лукаво, заблокировали. Теперь этого не будет, а потому песенка демократов спета, поскольку «Биг Тек» перешел на сторону республиканцев.

Справка: Под «Биг Теком» понимают технологический ай-ти сектор экономики США, включающий такие гиганты как Google (Alphabet), Amazon, Meta (Facebook), Apple, Microsoft, Netflix, Twitter, Snap, Uber и еще ряд других компаний помельче, формирующих в последние годы политические взгляды и предпочтения не только граждан США, а и всех потребителей их продукта во всем мире.

В результате всех этих событий очень скоро дедушка Джо превратится в политический труп. Он и сейчас уже на ладан дышит, а после 8 ноября и вполне ожидаемой (на 99,9%) победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, где они точно отожмут большинство у демократов в Нижней палате, отправив бабушку Нэнси Пелоси на пенсию, а в Сенате еще поборются с демократами за паритет, у нашего клиента Альцгеймера возникнут такие проблемы, что даже не знаю, как он будет успевать посещать своего врача в перерывах между слушаниями докладов о результатах его замечательной деятельности в комиссиях Конгресса и показаниями спецпрокурору, которого назначит Конгресс для расследования фактов нецелевого использования им денег американских налогоплательщиков. Если в результате всех этих событий наш бодрый старикан доживет до 2024 года, а не умрет естественной смертью, то можно будет сказать, что ему сильно повезло. Но ему точно будет уже не до президентских выборов-2024.

Месяц назад я не поверил Михаилу Хазину, чересчур его выводы мне показались оптимистичными, особенно на фоне наших «побед», которые мы несли в то время на фронте (контрнаступление ВСУ на Херсон с последующей его осадой, потеря Изюма, Балаклеи, Купянска, Красного Лимана, с дальнейшими «подарками» от сбрендившего Клоуна в виде атак на Крымский мост, Курскую АЭС, базу ЧМФ, чего я рассказываю, вы и сами все это знаете). Казалось бы, чего дедушке Джо сдавать задом, когда только карта пошла? Но я-то свои ошибочные выводы делал на предположении, что Путин ведет свои закулисные переговоры с представителями Байдена, я и в мыслях не мог предположить, что переговоры ведутся за спиной клиента Альцгеймера. Каково же было мое удивление, когда прогнозы Михаила Хазина начали сбываться прямо у меня на глазах.

Но обо всем по порядку.