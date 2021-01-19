Авиасообщение в Эвенкии – путь на большую землю

Красноярский край является вторым по площади субъектом России, уступая лишь Якутии. Почти треть этого региона занимает загадочная Эвенкия, на территории которой располагается географический центр России, плато Путорана, а также место падения Тунгусского метеорита. Всесезонная связь Эвенкии с большой землёй доступна только по воздуху. В сезон навигации добраться до эвенкийских посёлков можно ещё и по воде, но такое путешествие может занимать до 10 дней.

Столица Эвенкии, посёлок Тура с чуть более 5-тысячным населением, имеет два аэропорта, из которых совершаются грузовые, пассажирские и санитарные рейсы в отдалённые поселки района, а также в Красноярск. Основным перевозчиком на этих маршрутах является региональная авиакомпания «КрасАвиа».

1. Огромная территория Красноярского края, сопоставимая с площадью четырёх Франций или десяти Великобританий, практически полностью покрывается грузовыми и пассажирскими рейсами авиакомпании «КрасАвиа». Флот авиаперевозчика состоит из 26 вертолётов Ми-8 разных модификаций, а также пассажирских и военно-транспортных самолётов, включая ЯК-42, Ан-24, L-410 и др. 2. Рейсы «КрасАвиа» из Красноярска в столицу Эвенкии выполняются из аэропорта Черемшанка. Аэровокзал серьёзно пострадал после пожара 2011 года. Сейчас пассажиров принимает заново отстроенный терминал аэропорта. 3. Турбовинтовой самолет АН-26Б-100 4. Из аэропорта Черемшанка авиакомпания выполняет регулярные рейсы как по Красноярскому краю, так и за его пределы. 5. В расписании аэропорта помимо рейсов в Эвенкию, стоят вылеты в Абакан, Барнаул, Кодинск, Ноябрьск, Светлогорск и другие населённые пункты России. 6. Перелёт из Красноярска до Туры на Ан-26 «КрасАвиа» занимает три часа. Внизу – непроходимая тайга. 7. Посадка в аэропорту «Горный», расположенный в 10 км от Туры. 8. Аэропорт обслуживает только один регулярный маршрут: Тура – Красноярск. Расстояние по воздуху между столицей Эвенкии и Красноярском – 1200 км. 9. Тура располагается на сотом меридиане, в месте слияния рек Кочечум и Нижняя Тунгуска. Название посёлка происходит от эвенкийского слово «тур», означающего слово «стой». 10. Население посёлка составляет около 5,5 тысяч человек. Каждый четвёртый житель Туры – представитель малочисленного народа Севера. 11. Авиация – единственный круглогодичный способ добраться в Туру из Красноярска. Летом доступно сообщение по рекам (поездка занимает 10 дней), с декабря по март – на автомобиле по зимнику. 12. Зимняя рыбалка в устье Кочечума. В эвенкийских водоемах обитает почти 25 видов рыб, наиболее ценные из них: сибирский осетр, голец, хариус, таймень, ленок, стерлядь, сиг. 13. Тура находится в области с континентальным субарктическим климатом, зимние температуры могут опускаться до −60°С. Лето короткое, но летние температуры могут превышать +35°С. 14. В Туре базируются 10 вертолётов семейства Ми-8, принадлежащих «КрасАвиа»: пять исправных и пять на консервации. 15. Вертолётная площадка аэропорта Тура МВЛ (местные воздушные линии).

Расписание вертолетных рейсов в поселки формируется при непосредственном участии администрации Эвенкийского муниципального района, которая субсидирует эти рейсы и регулирует тарифы, чтобы полёты были доступны для населения. Расписание планируется на год вперёд, но впоследствии может корректироваться, если наблюдается повышенный спрос (обычно перед Новым годом и в период отпусков). При отсутствии пассажиропотока рейсы отменяются либо переносятся на более активный период полётов. 16. Подготовка вертолёта – прогрев салона и агрегатов. 17. По регламенту осмотр и прогрев вертолёта начинается за два часа до вылета. По факту это время может меняться в зависимости от метеоусловий – силы ветра, температуры воздуха и т.п. 18. Заправка топливом. 19. Здание аэровокзала. 20. Вертолёт Ми-8Т. Крейсерская скорость с нормальным взлётным весом – 180 км/ч. Практическая дальность полёта– 500 км. Коммерческая загрузка до 22 человек. 21. Погрузка багажа и грузов. Вертолёты не летают в тёмное время суток, поскольку посадочные площадки освещаются далеко не во всех посёлках. Если требуется срочный вылет, связанный , например, с приездом бригады врачей для экстренной медицинской помощи, в тех посёлках, где освещения нет, площадку для посадки подсвечивают фарами «Буранов» местных жителей. 22. Вертолёты могут подниматься в воздух при температуре не ниже -45°С. Помимо мороза, вылет может быть отложен из-за сильного ветра, ограниченной видимости или обледенения по причине мокрого снега. Летом препятствием для полётов могут стать грозовые фронты и дым от лесных пожаров. Погода анализируется каждое утро с учётом прогнозов синоптиков и фактических наблюдений. 23. Обратные вылеты из поселков в Туру планируются обычно не позднее 9 часов вечера, т.к. ночной прогноз по метеоусловиям обычно хуже дневного. 24. По территории Эвенкии протекают тысячи горных, таёжных, тундровых рек, чистых и минерализованных. 25. Эвенкия относится к Крайнему Северу России. В районе преобладает резко континентальный климат. Средняя температура января (самого холодного месяца) колеблется в пределах -35°С с экстремальными понижениями до -55°С. Морозы длятся до 275 дней в году. 26. С севера на юг Эвенкия тянется на 1500 км, а с запада на восток – на 850 км. Площадь района сопоставима с площадью Турции. 27. Посёлок Эконда. Располагается в 200 км от Туры на берегу реки Вилюй. 28. Эконда преимущественно населена эвенками. По состоянию на 2020 год в посёлке проживает 288 человек. Численность населения растёт на протяжении последних четырёх лет. 29. Посадка в Эконде. 30. Местные жители передвигаются на снегоходах. Как правило, это легендарные «Бураны». 31. Билет от Эконды до Туры стоит около 5000 рублей, лететь 1:40 минут. 32. Для бронирования авиабилетов в отдалённых посёлках, где нет интернета или телефонной связи, пассажирам достаточно обратиться к диспетчеру посадочной площадки, сообщив дату вылета, ФИО, дату рождения и номер паспорта. Оплатить полет можно постфактум –по прибытии в Туру. 33. Пассажиры. 34. Река Вилюй. 35. Эвенкия известна падением Тунгусского метеорита в 1908 году в районе Подкаменной Тунгуски. Полет небесного тела закончился мощнейшим взрывом на высоте 7-10 км, в результате которого на сотни километров от эпицентра были повалены деревья и выбиты окна в домах, а в небе от Атлантики до Сибири в течение нескольких дней после этого события наблюдалось сильное свечение неба, солнечное гало, серебристые облака и яркие сумерки. 36. Огни Туры. 37. Кроме пассажирских перевозок вертолёты «КрасАвиа» выполняют ещё и санзадания. Норма времени – 1,5 часа с момента вызова врача. Обычно это рейсы туда-обратно. Но, если требуется срочная помощь, иногда врачи вынуждены оперировать прямо в посёлке. Был случай, когда операция затянулась, и вертолёт остался на ночь, экипажу пришлось ночевать в спортзале, т.к. гостиниц в посёлках нет.

Кроме того, во время пандемии вертолёты «КрасАвиа» перевозят и пациентов с коронавирусом. Во время таких рейсов экипаж облачается в СИЗы, а после каждого такого рейса вертолёт дезинфицируется. За активную перевозку таких больных в первую волну пандемии экипаж вертолета «КрасАвиа» даже получил награду Росавиации. 38. Во время перелёта в село Учами. 39. Вивинский хребет. 40. Недалеко от Туры расположено место посадки спускаемого аппарата «Восток» с собаками Жулькой и Альфой в декабре 1960 года. 41. Нижняя Тунгуска – правый приток Енисея. Длина реки составляет без малого 3 тысячи километров. Существует проект строительства на Нижней Тунгуске гидроэлектростанции, которая может стать крупнейшей в России. 42. В Эвенкии в советское время проводились мирные ядерные подземные взрывы с целью глубинного сейсмического зондирования Земли. Существует версия, что образовавшиеся подземные полости в пластах соли заполнены радиоактивным рассолом, которые могут вскрыться при строительстве Эвенкийской ГЭС на Нижней Тунгуске. 43. Блистер вертолёта. 44. Почти 80% территории Эвенкии занимает тайга. 45. Посёлок Учами. Здесь проживает всего 104 человека, но и сюда выполняются вертолётные рейсы «КрасАвиа» из Туры. 46. Подавляющее большинство жителей Учами – эвенки. В посёлке действует школа и детский сад. 47. 48. Тура находится под угрозой затопления из-за планируемого строительства Эвенкийской ГЭС. По экспертным оценкам, строительство может занять не менее 18 лет, а вырабатываемая электроэнергия сможет покрыть дефицит энергосистемы в европейской части России. По проекту высота плотины может составить до 200 метров. 49. Самая холодная температура воздуха в Эвенкии была зафиксирована в середине прошлого века. Тогда было зарегистрировано -67°С. 50. Собаки на севере: транспорт, охотник и друг. 51. Несмотря на суровые климатические условия, масштабное освоение Эвенкии – вопрос времени, поскольку в её недрах скрываются колоссальные запасы нефти и газа. 52. Плотность населения в Эвенкии – одна из самых низких в России: менее 0,03 чел./кв. км. 53. Тутончаны – ещё один небольшой эвенкийский посёлок, куда летает «КрасАвиа». Население – чуть более 200 человек. 54. Тутончаны – это самый близкий населённый пункт к географическому центру России, который находится на озере Виви в 250 км от посёлка. 55. Жители Тутончан занимаются охотным промыслом, рыболовством и мясозаготовкой. 56. 57. Предельная коммерческая загрузка вертолёта в таких посёлках, как Учами, Тутончаны и Эконда, снижена, так как с собой из Туры нужно везти ещё и топливо. Заправки в этих местах нет. 58. При загрузке рейса экипажи «КрасАвиа» стараются использовать провозную емкость по максимуму, т.к. кроме людей в посёлки летит продовольствие, лекарства и всё, что необходимо для жизнеобеспечения.

Если необходимо взять больше топлива, то на вертолёт можно установить дополнительный бак. Это позволяет увеличить предельную коммерческую загрузку (на обратном пути из посёлка) или дальность полёта. Но вместе с тем это снижает количество пассажирских мест, т.к. обычно бак устанавливается внутри. 59. 60. Жители Эвенкии занимаются охотой, оленеводством, рыбалкой, пушным промыслом. 61. 25% населения Эвенкии – эвенки. Кроме них здесь живут якуты, кето, ненцы, долганы, эвены, нганасаны. 62. Погрузка в Туре. 63. Река Иритка. 64. Типичная текстура Сибири. 65. Кислокан – небольшой эвенкийский посёлок на берегу Нижней Тунгуски. Жители Кислокана, как и в других поселениях, живут охотой и рыбалкой. Несмотря на небольшое население (всего около 100 человек), в посёлке действует школа, дом культуры, библиотека, метеостанция, акушерский пункт. 66. Собака у вертолёта. 67. Нижняя Тунгуска, на берегу которой располагается Кислокан, судоходна только 2-3 недели в году. Во время навигации жители запасаются всем необходимым на год вперёд. Все, что не успели доставить весной, можно доставить в любое время года по воздуху из Туры. 68. Снегоход «Буран». 69. Часть зимников в Эвенкии проходит по руслу рек, покрытых льдом. Скорость движения машин по таким дорогам – около 40 км/ч, а для проезда подходят только автомобили повышенной проходимости. 70. По эвенкийским преданиям, землю создала гагара. Именно она ныряла на дно, когда вокруг был один океан, и принесла в клюве доброму духу эвенков Хэвэки первый комок грунта, из которого тот и создал эвенкийскую землю. 71. Село Юкта располагается на берегу Нижней Тунгуски. Как и в других посёлках в этих краях, большинство жителей – эвенки. 72. В Юкте живёт всего около 100 человек, которых с большой землёй связывает вертолётное сообщение «КрасАвиа». 73. Командир воздушного судна. 74. Юкта. 75. Устье реки Иритки. 76. Ремонт и регламентные работы в ангаре на территории аэропорта Туры МВЛ. 77. Снятие лопастей. 78. 79. Аэропорт «Горный» в Туре оснащён одной взлётно-посадочной полосой длиной 1410 метров с покрытием из аэродромных плит. 80. В двухэтажном здании находятся все службы аэропорта, а также терминал для пассажиров. Летом 2020 года в аэровокзале аэропорта был проведен капитальный ремонт. На период ремонта основным аэропортом Туры был Тура МВЛ (местные воздушные линии). 81. 82. Черемшанка. Возврат из путешествия по Эвенкии на «Большую землю». 83.

https://gelio.livejournal.com/256355.html