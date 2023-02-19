Советские парламентеры подняли белые флаги и направились к немцам, на что те в ответ открыли огонь

Памятник советским парламентерам М. Штейнмецу и И. Остапенко в Будапеште

История, которая произошла в декабре 1944 года в Будапеште, по своей чудовищности мало чем отличается от злодеяний нацистов, которые они совершали в Сталинграде, Киеве или Севастополе.

В Будапеште гитлеровцы расстреляли две советские делегации парламентеров.

Когда стало уже очевидно, что сопротивление окруженного в Будапеште немецкого гарнизона бесполезно, советской стороной во избежание ненужного кровопролития были направлены две парламентерские группы.

Окруженный гарнизон в количестве около 180 тыс. человек под командованием генерала войск СС Карла Пфеффер-Вильденбруха услышал о предложении сложить оружие из громкоговорителей, которые установили в ночь на 29 декабря 1944 года.

Поскольку в преддверии переговоров советская сторона прекратила огонь, на линии фронта воцарилась такая тишина, какой эти места уже давно не слышали.

Первая группа советские парламентеры

Первая советская делегация в составе капитана Миклоша Штейнмеца, венгра по национальности, переводчика и шофера ближе к 11 часам вечера 29 декабря 1944 года выдвинулись к немецким позициям на автомобиле с поднятым белым флагом.

Миклош Штейнмец

В тот момент, когда до автомобиля с парламентерами оставалось около 100 метров, немцы необоснованно открыли огонь из 88-миллиметрового орудия и пулеметов.

Автомобиль тут же взорвался, похоронив под обломками водителя.

Капитана Штейнмеца ударной волной выбросило из автомобиля. Его через считанные секунды расстреляли из пулеметов.

Лишь тяжело раненому переводчику в темноте удалось спастись.

Следующей ночью тело Миклоша Штейнмеца советские разведчики вынесли с поля боя и доставили в штаб 18-го гвардейского стрелкового корпуса.

Вторая группа советских парламентеров

Второй группе парламентеров, если так, конечно, можно сказать, повезло куда больше. Группа, возглавляемая капитаном И.А. Остапенко, должна была пересечь фронт на западном берегу Дуная в полосе 3-го Украинского фронта.

Илья Афанасьевич Остапенко

После того, как парламентеры пересекли линию фронта, им завязали глаза и переправили на один из командных пунктов. Старший офицер отказался брать в руки пакет с требованиями советской стороны.

А после звонка Пфеффер-Вильденбруху дал распоряжение отправить советских парламентеров назад.

В то время, когда наши представители достигли нейтральной полосы, началась стрельба, и капитан Остапенко был убит. Двое других членов группы благополучно вернулись в расположение наших частей.

☝ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

После того, как в сообщениях Совинформбюро была озвучена информация об этих злодеяниях немцев, в Германии эта история получила, как ни странно, резонанс. Было проведено расследование, на котором Карл Пфеффер-Вильденбрух вообще отрицал прибытие советских делегаций. Кто бы сомневался!

Кстати, Карл Пфеффер-Вильденбрух дожил до преклонного возраста и умер в возрасте 83 лет в результате автомобильной катастрофы.

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