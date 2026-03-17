Парижской коммуне 155 лет

18 марта 1871 года – День Парижской Коммуны. В Париже началась первая в истории пролетарская революция, в результате которой было свергнуто буржуазное правительство и избрано первое правительство рабочего класса — Парижская Коммуна. 26 февраля 1871 года буржуазное правительство Адольфа Тьера капитулировало перед Пруссией.

Трудящиеся Парижа отказались подчиниться решению буржуазного правительства и окружили правительственные войска. Генерал Леконт приказал открыть огонь по толпе, но солдаты не подчинились командующему и встали на сторону горожан – началось восстание, ставшее первой в истории пролетарской революцией. Вскоре к восставшим присоединились другие армейские части, расположенные в Париже, правительство бежало в Версаль, а над городской ратушей было поднято революционное красное знамя. 26 марта состоялись демократические выборы депутатов Центрального совета Парижской Коммуны – первого в истории правительства трудящихся. В состав нового органа власти было избрано 86 человек. 29 марта члены Коммуны образовали 9 специальных комиссий (военная, финансовая, юстиции и др.), а также центральный орган – Исполнительную комиссию. Парижская Коммуна просуществовала всего 72 дня. 21 мая правительственные войска вошли в город и вступили в схватку с восставшими трудящимися. Силы реакции кратно превосходили по численности восставших парижан, поэтому, несмотря на храбрость коммунаров, в течение недели первая в истории пролетарская революция была подавлена. Правительственные войска учинили в столице массовую расправу над трудящимися. В ходе «кровавой недели» с 21 по 28 мая реакционерами было убито до 70 тысяч человек.

Восстание 18 марта 1871 года является первой в истории человечества пролетарской революцией, в ходе которой был установлен прообраз диктатуры пролетариата. Коммуна пала спустя 72 дня под ударами буржуазной реакции вследствие ошибок, допущенных ее руководством, однако дело ее было продолжено. Опыт Парижской Коммуны стал важным уроком для всего мирового коммунистического движения и лег в основу учения о диктатуре пролетариата, созданного Марксом и развитого Лениным. В 1917 году российские трудящиеся под руководством большевистской партии, опираясь на опыт Коммуны, осуществили Великую Октябрьскую социалистическую революцию и установили диктатуру пролетариата в форме власти Советов, власти того же типа, что и Парижская Коммуна.

18 марта — день Парижской Коммуны. В 1920-е годы этот день отмечался как праздник и нерабочий день в СССР. Потому что Советский Союз ощущал себя — через полвека — продолжением Коммуны.

«Изучая самым внимательным образом опыт Парижской коммуны, этого первого пролетарского государства в мире, Ильич отмечал, как пагубно отразилась на судьбе Парижской коммуны та мягкость, с которой рабочие массы и рабочее правительство относились к заведомым врагам. И потому, говоря о борьбе с врагами, Ильич всегда, что называется, «закручивал», боясь излишней мягкости масс и своей собственной». (с), Н.К. Крупская

Константин Щекотов (1909—1975). За свободу (расстрел парижских коммунаров). 1959 Адриен Лежен (1847—1942) — «Последний коммунар».

Лежен родился 3 июня 1847 года в семье небогатых ремесленников в предместье Парижа — Баньоле. Работал помощником аптекаря. В 20 лет вступил в «Общество свободомыслящих». Стал активным участником установления власти Парижской Коммуны в марте 1871 года. В период подавления Коммуны Лежен чудом остался жив и пять лет провёл за решёткой. Выйдя на свободу, вступил во французскую революционно-социалистическую партию, а позднее, в пожилом возрасте, в 1922 году — в Коммунистическую партию Франции.

В 1930 году попросил убежища в СССР и вскоре поселился в Москве. Осенью 1941 года 94-летнего Лежена эвакуировали в Новосибирск. За несколько дней до смерти, в январе 1942 года, он со страниц газеты «Советская Сибирь» обратился с воззванием к бойцам Красной Армии:

«Дорогие товарищи! Последний ветеран Парижской Коммуны шлёт вам наилучшие поздравления к новому, 1942 году. Вы, дорогие бойцы, командиры и политработники Красной Армии, боретесь не только за свободу и счастье молодого поколения Советской страны, но и за победу и счастье молодого поколения всего мира. Вы, дорогие бойцы, командиры и политработники Красной Армии, которых мы любим и уважаем, самоотверженно боритесь на всех фронтах во имя освобождения человечества от кровавого фашизма».

В дни 100-летия Коммуны, в мае 1971 года, прах Лежена был по просьбе Компартии Франции перезахоронен у Стены коммунаров на кладбище Пер-Лашез. Эдуар Мане (1832—1883). Расстрел коммунаров. 1871 Рисунок Виталия Горяева (1910—1982). 1950.

В день Парижской Коммуны

У этой стены убивали. От крови была она красной.

Шла бойня. В ров падали трупы, суля мясникам торжество.

И вот палачи убедились: они над Грядущим не властны

И дело Коммуны бессмертно — нельзя уничтожить его.

(Эжен Потье. «Памятник коммунарам». 1883 г. Перевод с французского А. Гатова)

.

.

.

.

.

.