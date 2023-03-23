Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.31

Это тоже работа Вадима, но сделана по просьбе жены погибшего воина ВДВ. Отдельно выложу текст стихотворения для прочтения Выполнен еще один портрет Артура Цхатлангова

7 марта погиб офицер 2- ой ОБр. СпН. лейтенант Артур Анирович Цатхлангов. Артур с детства мечтал стать военным. И не просто мечтал. Серьёзно готовился к военной службе. Занимался спортом, был победителем районной военно- патриотической игры «Зарница». По окончании гимназии стал курсантом Рязанского Высшего Воздушнодесантного Училища им. Маргелова. Учился хорошо. Об этом свидетельствует и тот факт, что Артур участвовал в Параде Победы в Москве. А затем последовала служба в спецназе и героическая гибель в бою. Вечная Память тебе, Артур!

https://zpobeda.ru/artur-cathlangov/

По окончании гимназии он поступил в Рязанское гвардейское высшее командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, а 7 марта в ходе боевых действий, прикрывая боевого товарища, получил ранения, несовместимые с жизнью.

17 марта Указом Президента РФ №125 лейтенант Цатхлангов Артур Анирович посмертно получил Орден Мужества.

«Горе утраты передать невозможно, но все мы должны помнить, что именно такой ценой вершится великая Победа. Пусть преданность Артура Отечеству будет служить примером мужества и отваги для подрастающего поколения», - отметила мать Героя Бибигуль Цатхлангова. В церемонии открытия кроме педагогов, учащихся школы, семьи и друзей Артура, принял участие и партактив «Единой России».

Присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память героя минутой молчания.

«Артур, как настоящий защитник своей Родины, ничего для нее не пожалел. Низкий поклон родителям за то, что воспитали настоящего мужчину, достойного сына своего Отечества. Память о его мужественном поступке навсегда сохранится в наших сердцах», - подчеркнула сторонник Партии «Единая Россия», и.о начальника отдела образования администрации Труновского округа Елена Трунова.

https://stavropol.er.ru/activity/news/na-stavropole-uvekovec...

Очень горько терять своих любимых и родных, но вдвойне горше, когда нас покидают молодые, красивые, сильные.Как облегчить боль, трудно представить, есть ли на земле такие слова вообще... Светлая и вечная память сыну- Артуру.... Страшно представить, что половинка души и сердца ушла... Незримо, Артурик будет всегда рядом-в душе и в нашей светлой памяти о нём.. Для всех он останется примером жизнелюбия. И пусть его любовь к жизни, осветит нам пустоту и горе утраты - отмечают в Книге Памяти Новороссии

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/154732702744020

3 декабря 2022 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине, геройски погиб выпускник 1 корпуса МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино Володин Сергей Алексеевич 1989 года рождения. Он награждён Орденом Мужества посмертно. В школе Сергей был смелым и целеустремлённым учеником. Эти же качества он проявлял и при исполнении воинского долга на Украине. Администрация, педагоги, работники, юнармейцы, обучающиеся лицея приносят соболезнование родным и близким ушедшего из жизни Володина Сергей Алексеевича. Он погиб, защищая интересы нашей страны. Память о нём навсегда останется в наших сердцах!

https://vk.com/wall212638998_1242



Уроженец посёлка Земетчино Пензенской области погиб, выполняя боевое задание в зоне спецоперации. Боец будет представлен к награде "Орден Мужества" посмертно.

33-летний Сергей Володин погиб во время выполнения боевого задания. Об этом сообщили в социальной сети "Вконтакте" в группе "Подслушано" родного посёлка героя и в "Новости Пензы". Обстоятельства гибели и боевого Подвига мужчины на данный момент неизвестны.

Согласно источнику, Сергей Володин был удостоен государственной награды посмертно. Орден Мужества является знаком почёта, который вручают за отважные поступки во имя исполнения воинского долга.

В лицее, где когда-то учился боец, 20 февраля пройдёт открытие мемориальной доски в память о герое. Всех, кто хочет отдать дань уважения земляку, приглашают на церемонию в 13:30.

Это написано на портале Царьграда

https://nn.tsargrad.tv/news/boec-iz-penzenskoj-oblasti-serge...

Портрет выполнен по просьбе матери.

Евгений Гульчак из Нижневартовска погиб после ранения, полученного в ходе спецоперации на Украине, об этом нашим коллегам из редакции 86.RU сообщили близкие военнослужащего. Солдата похоронили в Тюмени на прошлой неделе, 31 марта.

По словам подруги матери Елены, Евгения призвали в армию в октябре 2021 года после окончания Тюменского индустриального университета. Молодого человека отправили служить в ракетные войска под Брянском.

После 21 февраля Евгений Гульчак перестал отвечать на звонки матери. О том, что он отправляется на Украину, Евгений не стал сообщать матери. 19 марта его нашли в госпитале через знакомых. Несмотря на все усилия, медики не смогли спасти жизнь молодого призывника, 24 марта Евгений скончался от полученных ранений.Во время прощания с Евгением Гульчаком матери вручили орден Мужества в ритуальном зале Тюмени. На церемонии прощания присутствовали представители военной части. Вартовчанина по желанию матери похоронили на Червишевском кладбище в Тюмени, после выхода на пенсию женщина собирается переехать в областную столицу. Евгений был ее единственным сыном.

https://72.ru/text/incidents/2022/04/08/71240729/

Евгений Гульчак окончил Нижневартовский лицей. Учился в классе информационных технологий, с углублённым изучением физики, математики, информатики. Вместе с друзьями увлекался шахматами, участвовал в городских турнирах.

- Мы подружились, когда начали учиться в ИТ-классе. Из общих интересов у нас была учёба и шахматы. В лицее организовалась такая компания любителей шахмат. Женя, был очень порядочный, хорошо учился, потом он поступил в университет в Тюмени. О том, что его не стало мне сообщила моя мама, ей позвонили и сказали, что Жени больше нет, - рассказал изданию Gorod3466 одноклассник Евгения Павел Гарифуллин.

В армию Женя ушёл из Нижневартовска. В феврале он перестал выходить с матерью на связь. Позже выяснилось, что он ранен и находится в госпитале в Москве. 24 марта Евгения не стало.

- Женя вырос у меня на глазах, вместе с моими сыновьями. Вместе они играли в футбол, гуляли с собакой. С его мамой мы дружим много лет. Я была на его крещении, когда ему исполнилось 14 лет. Мы его провожали в армию. Это наш ребёнок, мы все очень тяжело переживаем гибель Жени, - рассказала подруга мамы Евгения, Елена Котова.

Похоронили молодого человека в Тюмени. Туда он собирался уехать вместе с мамой на постоянное место жительства. Там же стало известно, что Евгений награждён орденом Мужества, награду сотрудники военкомата вручили матери военнослужащего на церемонии прощания.

https://www.gorod3466.ru/news/obshchestvo/v-khode-spetsopera...

Он был верен своей группе, своей роте, своей стране. Сослуживцы считают его достойным звания Героя России. О службе и подвиге нашего земляка из Выселковского района — участника специальной военной операции Вадима Захарченко — рассказываем со слов однополчан-разведчиков.

Глаза артиллерии Он не первый раз рисковал своей жизнью, чтобы выполнить боевую задачу и спасти жизни других. Сто лет назад его подняли бы на дирижабле, и с высоты под обстрелом он искал бы ложбинки, где спрятались враги и их пушки. Сейчас Захар делал то же, только из окна высотки в максимальной близости к врагу. Ведь он — глаза артиллерии: «братья» работают по координатам, которые он — разведчик — передает.

Захар понимал, что корректировщик артиллерийского огня — заветная, а может и самая главная в эту минуту цель противника. И ждал, что его вычислят. А может это уже произошло, и прямо сейчас к нему подбирается разведгруппа врага. И он — совершенно один в холодном и чуждом здании — примет бой, возможно, последний. Но подвести ребят не может, а потому снова и снова всматривается в бинокль и ищет вражеские пушки.

Прилетела «сто двадцатая» мина, полностью разрушив весь пролет. Тогда бойцу повезло — отделался легкой контузией.

И можно было бы после этого уйти — ведь дважды чуда не случается, а Захар тогда имел право завершить контракт и «покинуть строй». Уехать к родителям в спокойную и мирную жизнь, оставив войну другим. Или пойти учиться в Рязанское воздушно-десантное училище. Он мечтал об этом, за год до этого поступить не получилось, а сейчас ему, участнику СВО, была дорога открыта. Но Захар после контузии (как, впрочем, и всегда) принимает другое решение — остается с ребятами на передовой. Был Вадим, а стал Захар

Вадим Захарченко из поселка Бейсуг Выселковского района Краснодарского края — военнослужащий по контракту. Парень, который после срочной службы пришел домой и понял, что хочет вернуться в армию. Быть может, благодаря любви к порядку, о чем не раз говорил своим сослуживцам, а может из-за интереса к оружию, о котором знали абсолютно все.

Пошел служить в бригаду специального назначения и с 2020 года отдавал военному делу все время и душу.

Вадим мечтал о нарезном карабине охотника, а разбирался — школа спецназа — практически в любом огнестрельном оружии. Более того, увлекаясь радиотехникой, он не раз буквально из мусора собирал устройства дистанционного подрыва — экспериментировал и «патентовал» перед товарищами по службе.

В феврале 2022 года в составе подразделения Вадим был направлен на СВО. Там и получил свой позывной — Захар.

Боевой путь начал под Харьковом. Участвовал в штурме Изюма. Обеспечивал прикрытие инженеров, наводивших понтонные переправы через Северский Донец.

Близ населенного пункта Долгенькое в Харьковской области в составе разведгруппы пробивал маршруты для мотострелковых подразделений, выявляя и уничтожая опорные пункты противника. Дальше пошел в сторону Славянска и Северодонецка… Разведчик-снайпер

Разведчик, а должность Захара — разведчик-снайпер, выполняет особо сложные задачи, зачастую за линией фронта в тылу противника. Разведчик-снайпер — глаза и уши группы. Он всегда находится чуть поодаль от остальных, обеспечивает огневое прикрытие товарищей, уничтожает особо важные цели — вражеских командиров, пулеметчиков, гранатометчиков, выводит из строя военную технику, например, средства радиосвязи.

В начале СВО выполнение боевых задач зачастую напоминало Захару свободную охоту. Позже, когда линия боевого соприкосновения стабилизировалась, пройти вглубь обороны противника стало гораздо сложнее. В первую очередь — в силу технологической оснащенности противника: наличие тепловизоров, современных приборов ночного видения, систем радио-электронной борьбы (с их помощью противник осуществляет перехват радиообменов и способен запеленговать разведчиков, которым без связи не обойтись). Но все это не отменяет боевые задачи.

Однажды разведдозор спецназа на боевом выходе лицом к лицу столкнулся с дозором противника. Завязался бой. Старший группы получил ранение. Бойцы дозора находились под интенсивным огнем и не могли подобраться к нему.

Спасти раненого отправилась резервная группа. Захар шел в ее составе, и именно он взялся эвакуировать раненого. Последние сто метров Захар преодолел под вражеским огнем ползком, используя складки местности и маскировку, и все-таки сумел вытащить раненого командира в безопасную зону. Боевую задачу выполнил

По словам бывалых бойцов, нельзя прийти и сразу же стать снайпером. Нужен определенный военный и жизненный опыт. Некоторые идут к этой должности десятилетиями.

А Захар зарекомендовал себя сразу, буквально за три месяца. На фоне многих выделялся трудолюбием, устоявшимися жизненными взглядами, умением поддержать в тяжелый момент — будь то психологический стресс после боя или физическая усталость от тягот армейской жизни.

Чем поддержать? Порой — словом, а когда и банькой или кашей из топора. Разведчики часто выполняют задачи в отрыве от остальных войск — в лесах, в разгромленных населенных пунктах, в подвалах, следовательно, без регулярной и полноценной кормежки. А станичный парень умел все и стремился в самых суровых условиях организовать быт товарищей хотя бы с минимальным комфортом. Как для семьи, которой стала для него разведгруппа.

Кстати, когда Захар стал снайпером, ему предложили перевод в другую группу — и это было престижное предложение. Но боец предпочел остаться штатным снайпером в родном подразделении. Чтобы быть вместе с товарищами.

Вместе с ними и ради них он принял и свой последний бой.

…Лес. На подъеме к вражескому опорному пункту навстречу группе разведчиков неожиданно вышел человек и потребовал ответа, кто, мол, они такие. Оказалось — засада. Командир отряда — чемпион округа по тактической стрельбе — отреагировал мгновенно: вдох-выдох и противник уничтожен. Но и сам попал под смертельный огонь.

Завязался бой. Захар шел с пулеметом сразу после головного дозора. Чтобы прикрыть своих, он открыл шквальный огонь на подавление, в момент смены позиции закидывал противника гранатами. Но враг числом втрое превосходил разведчиков. Интенсивность вражеского огня усилилась настолько, что даже переползать с места на место стало невозможным, только перекатываться. Но Захар все равно находил выгодную позицию и снова продолжал работать.

Неожиданно наступило затишье. Разведчики пытаются вынести своего раненного и погибших, но противник этого и ждал — огонь вновь разрезает воздух. Пуля влетает под ключицу Захара и рикошетом уходит в легкое. Он начинает захлебываться кровью, но вытащить его из-под огня возможности нет: противник контролирует все пространство вдоль дороги.

И тогда Вадим Захарченко принимает свое главное в жизни решение, жестом показывает, что остается прикрывать отход группы. Он пристегивает к пулемету вторую коробку и до последнего патрона, до последнего вздоха выполняет свою боевую задачу. Успешно. Благодаря его работе разведчики сумели закрепиться на выгодном рубеже, спасти раненых, а позже довести всю операцию по зачистке леса и опорных пунктов противника до победного конца.

Захар погиб и ценой своей жизни спас десятерых товарищей. В секторе его огня позже нашли 18 убитых нацистов.

Посмертно бойца наградили орденом Мужества. Но боевые братья считают, что он достоин большего. И надеются, что награда найдет героя России, ведь он для них именно такой — пример несгибаемой воли, доблести и чести.

11.01.2023. 10:54

https://kuban24.tv/item/vzyat-pulemet-vyzvalsya-sam-vadim-za...

Об этом парне ничего нет в инете. Разве что только об открытии мемориальной доски.

Мемориальную доску установили в школе, где учился погибший 21-летний Александр Мещеряков, сообщил глава Новоалександровского округа Сергей Сагалаев.

В поселке Краснозоринском Новоалександровского округа Ставрополья установили мемориальную доску в школе, где учился погибший на Украине военнослужащий Александр Мещеряков.

«Александр погиб при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции 11 марта 2022 года. Он до последней минуты своей жизни оставался верен присяге, своему долгу перед Родиной», - рассказал глава администрации округа Сергей Сагалаев.

Чиновник добавил, что военнослужащий погиб «за мирное небо над нашими головами».

Мещеряков родился 4 мая 2001 года. Он погиб в 20 лет.

https://newstracker.ru/news/2022-05-05/na-stavropolie-otkryl...

Фото самой доски удалось "выцепить" с трудом, поскольку в самой статье фото нет.

Такая же история и со следующим воином. Хотя о гибели десантника сообщил в своем Telegram-канале 4 сентября губернатор региона Михаил Ведерников. Нашлась только статья об установлении мемориальной доски. Мемориальную доску в честь уроженца деревни Полоное, кавалера ордена Мужества, гвардии сержанта Олега Минина открыли на фасаде здания Полонской школы в Порховском районе. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО на Украине 8 июля 2022 года, сообщает газета «Порховский вестник». Фото здесь и далее: районная газета «Порховский вестник»

На памятное мероприятие из Костромы приехала вдова Анастасия Минина и старший сын погибшего военнослужащего. У входа в школу собрались представители администраций района и сельского поселения, учреждений культуры, учащиеся средних и старших классов, родственники, друзья и знакомые семьи. Прозвучал Гимн РФ, после чего военный комиссар по Дновскому, Дедовичскому и Порховскому районам Алексей Иванов вручил вдове героя награду: «Указом президента Российской Федерации Олег Минин посмертно награждён орденом Мужества. Этот орден я вручаю семье десантника-героя».

Глава Порховского района Юрий Семёнов в своей речи ещё раз подчеркнул важность защиты русского языка и русского мира. «Есть такая профессия – Родину защищать. И Олег Минин погиб, защищая нашу Родину, нас с вами. Мы говорим слова благодарности родителям истинного патриота земли Русской», – сказал он.

«Олега с нами нет уже шесть месяцев, и нам в это очень трудно поверить. Спасибо большое администрации и руководству школы за то, что на его родине будет увековечено его имя…» — ответила вдова. Право открыть мемориальную доску было предоставлено Анастасии Мининой и маме героя Людмиле Мининой, после чего память воина почтили минутой молчания. Освятил памятную доску настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» иерей Михаил Осипов. Родственники, официальные лица и школьники возложили к ней цветы.

https://informpskov.ru/news/412078.html

В Херсонской области под городом Бериславом во время военной спецоперации погиб 25-летний житель Нижнего Тагила Максим Ромашин. Об этом пишет агентство TagilCity.ru.

По данным агентства, в последний раз Максим выходил на связь днем 8 октября и рассказал, что они отходят к Бериславу. А 10 октября его друг через родственников передал, что Максим погиб. Подтверждение о гибели сына пришло Ирине, его маме, только 13 октября.

«Мой мальчик родился, когда его отец был в командировке на Северном Кавказе. Уезжая в командировку, сын гордился, что не подвел отца. Добрый, отзывчивый, бескорыстный. На контракт пошел, чтобы помочь нам дом достроить. Такой высокий, сильный, его так все любили. А сам влюбиться не успел. Мальчик мой, как же плохо, где взять сил», - сказала Ирина Ромашина.

https://eanews.ru/news/v-khersonskoy-oblasti-pogib-kontraktn...

Максим родился в феврале 1997 года. Рос увлеченным, озорным, ответственным мальчиком. От сверстников отличался физической силой и удивительной добротой.

От родителей Максим унаследовал множество положительных личностных качеств: мужество, верность долгу и служение Родине — это от папы. От мамы мальчик взял любовь, терпение и верность семье.

- Он любил все живое: растения, которые с удовольствием разводил, животных, которые всегда были в доме — настоящие члены семьи; лес, куда часто ходил с родителями, речку в деревне, где удил рыбу с папой, а потом и один, — вспоминают близкие погибшего тагильчанина.

По завершении школы Максим Ромашин пошёл учиться в строительный техникум — «осваивать самые мирные, созидательные профессии». Близкие говорят, что парень хотел сделать мир лучше.

Выбор дальнейшего жизненного пути оказался определен судьбой: отец тагильчанина, Юрий Анатольевич, был правоохранителем, а также стоял на защите Родины в Чечне. Ребёнок оставался в семье за главного, ждал папу и «радовался каждой минуте рядом с ним, когда отец возвращался».

- Пришло время, и Максим был призван на срочную службу. Службу в армии он тоже считал долгом — так воспитывал папа. Уже будучи солдатом он принял решение остаться на службу по контракту, стать профессиональным военным, — говорится в прощальной речи.

Боевой путь тагильчанина начался в Абхазии, продолжился в Армении, а закончился в СВО на Украине. Молодой человек был командирован в мае 2022 года.

Выполнение боевых задач не стало преградой для общения с семьей: сын успокаивал родителей, строил планы на будущее, надеялся и мечтал о светлом… Жизнь Максима оборвалась 8 октября: в место дислокации артиллерийского расчёта упал снаряд.

- Максим погиб на боевом посту. Он войдет в историю как настоящий герой. Его мужество — немой свидетель того, какой сильной личностью он был, — завершается траурное послание.

Прощание с Максимом Ромашиным состоялось 19 октября в 13:30 в большом зале похоронного дома «Реквием» на ГГМ. Погибшего при исполнении боевого долга тагильчанина похоронили на Аллее Славы в Нижнем Тагиле.

https://tagilcity.ru/news/2022-10-18/snaryad-oborval-mechty-...

Еще один военнослужащий 331 парашютно-десантного полка, Реунов Эдуард Игоревич погиб в зоне проведения Спецоперации. Искренние соболезнования родным и близким героя!… Светлая память герою! - выразили на страничке ВК гвардейского полка

https://vk.com/wall-213494237_1303

Эдуард Реунов родился 28 июля 1998 г. в Шарьинском районе Костромской области. Окончил КГСХА и во время учебы в магистратуре принял решение пойти на службу. Заключив контракт в ноябре 2021 года, служил в 331 Костромском гвардейском парашютно-десантном полку. В январе 2022 года Эдуард участвовал в миротворческой миссии в Казахстане, а уже с февраля был направлен на специальную военную операцию на Украину. 4 сентября погиб в Херсонской области. Награжден Орденом Мужества посмертно.

После гибели Эдуарда Реунова от прихожан храма Ильи Пророка на ул. Советской поступило предложение изготовить один из колоколов в память о костромском бойце. Это созвучно старинной русской традиции — строить храмы, писать иконы или изготавливать церковную утварь, чтобы увековечить память умерших близких.

Силами неравнодушных людей — тех, кто был лично знаком с погибшим или просто был тронут историей жизни костромского бойца — за месяц удалось собрать средства, чтобы заказать хотя бы самый маленький колокол. Его изготавливали в течение двух месяцев и в преддверии праздника Рождества Христова он будет доставлен в Ильинский-Казачий храм. Фото — группа Памяти Эдуарда Реунова

- Взмоет он над Костромской землей и сотни лет будет будить души людей своим заливистым колокольным звоном, рассказывать весенним днём о том, что Христос Воскрес, о том что это память о нашем брате, сыне, друге, однокласснике, воине, сослуживце, добром и жизнерадостном парне Эдике Реунове, — говорят о благодатном свершении близкие погибшего десантника.

На кампане нанесена надпись «Сей колокол отлит в 2022 году ко храму Илии Пророка града Костромы… в память об убиенном воине Георгии (Эдуарде Реунове)».

https://k1news.ru/news/society/v-pamyat-o-pogibshem-desantni...

В Ивановской школе Шарьинского района открыли мемориальную доску герою-десантнику

https://kostroma.bezformata.com/listnews/ivanovskoy-shkole-s...

В ВК родная сестра погибшего открыла страничку памяти брату. Вот тут: https://vk.com/ed_reun1998

И там выложили 24.02.2023 в годовщину начала СВО такие строки:

Когда мои руки покроют морщины,

И больше не спрячешь с волос седину,

Я внукам своим расскажу, как мужчины

Оставили все и ушли на войну.



О том, как в какие-то дни - не недели! -

Весь мир поменялся и вскрылся нарыв;

О том, как мы мира, конечно, хотели,

Но только для этого нужен был взрыв.



Как воины наши, скрипя от бессилья,

Но помня о том, что их любят и ждут,

Сквозь боль поднимались и этим бесили

Весь мир, что мечтал, как их разорвут.



О бабушке старенькой с пламенным флагом,

О мальчике Леше, что танки встречал.

О парне, который в окопе гранаты,

Что с неба летели, руками бросал…



Конечно, еще про "Работайте, братья",

О Косте, об Эдике, многих других…

О тех, кто не струсил, не влез в бабье платье,

И стойко, до смерти, стоял за СВОих.



Внучку осознать это будет непросто,

Ведь лучший дружок - украинских кровей…

Но скажет седому солдату серьезно:

"Мы дружбой обязаны крови твоей!"



Автор: Ирина Соцкова

Кострома, 21.11.2022



В стихотворении упомянуты имена военнослужащих 331 гвардейского ударного парашютно-десантного костромского полка Константина Добрынина и Эдуарда Реунова.

И очень радует, что не замкнулись в собственном горе, а выкладывают и воспоминания, и происходящие события. Мне кажется так и надо поступать. Это и есть самая лучшая память. Когда не просто помнят, а говорят. И знакомят всех, кто хочет познакомиться и узнать больше о таких вот ярких представителях нашего народа!

Еще три портрета, которые заказывали художнику мамы, а вот информацию об этих погибших героях в интернете нет.

22 февраля 2023 года Мемориальную табличку в честь погибшего в ходе спецоперации Игоря Жарова открыли в средней школе №3 в Киржаче. О церемонии сообщила администрация Киржачского района во вторник, 21 февраля. Игорь Жаров – выпускник средней школы №3 в Киржаче. Он с детства мечтал стать военным, поэтому занимался в школе армии имени Карамина. Он кочил рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова.

– Он не представлял себе жизни без армии и прошел путь от командира взвода до начальника штаба полка. Его сослуживцы отмечали, что он был настоящим боевым офицером и не прятался за спинами солдат. Неоднократно участвовал в боевых операциях, – рассказали в пресс-службе районной администрации.

Участвовал в спецоперации Игорь с марта 2022 года. Погиб мужчина при выполнении боевой задачи. Военнослужащий награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу».

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали родители бойца. Мать Игоря пожелала школьникам хорошо учиться, любить свою Родину и помнить тех, кто их защищал.

Портрет героя у нас был во второй теме. Этот стенд оформлял тоже Вадим Окрадников. Ну и напоследок хочу показать еще работу Вадима Окладникова по оформлению Экспозиции в местном доме офицеров. Т.е. в Екатеринбурге. Кстати. Знакомьтесь. На фото сам автор дизайна Вадим Окладников. Ну и на сегодня все.

Все темы с работами Вадима можно найти, пройдя по ссылке.

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