Вчетвером против 30 танков



Либо жить, либо умирать, но в плен не сдаваться: Петр Болото, Григорий Самойлов, Иван Алейников, Константин Беликов.

К сожалению, по сей день известны подробности биографии только старшего из группы четырех бронебойщиков, лицом к лицу встретивших 30 германских танков в жарком июле 1942-го…

Петр Осипович Болото родился 22 июня 1909 г. в селе Байдовка (ныне Луганская область Украины) в крестьянской семье. До войны вместе с братьями работал шахтером. В Красной Армии воевал с 1941-го, служил первым номером расчета противотанкового ружья 84-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии в звании гвардии младшего сержанта.

23 июля 1942 г. бронебойщики получили от командира роты старшего лейтенанта Лебедева боевую задачу: выдвинуться в сторону станицы Клетская (ныне поселок городского типа в Волгоградской области) и там, окопавшись на выгодном рубеже, отразить возможную танковую атаку противника. Задание было опасным, поэтому набирали добровольцев. В группу вошли гвардии младший сержант Петр Болото и красноармейцы Григорий Самойлов, Иван Алейников и Константин Беликов. Бойцы были вооружены всего двумя противотанковыми ружьями ПТРД.

Ночью добровольцы скрытно вышли на указанную высоту 198,3 вырыли окопы полного профиля и ходы сообщения, позволявшие держать круговую оборону. На рассвете услышали гул приближающихся танков. Насчитав 30 бронированных машин, бойцы распределили между собой цели и хладнокровно, как на учениях, принялись расстреливать наступающие танки. За первые же несколько минут боя удалось уничтожить четыре машины.

Боевой порядок немецких танкистов мгновенно сломался. Они открыли ответный огонь из пушек и пулеметов. Экипажи уже подбитых танков пытались атаковать бронебойщиков, и тем приходилось время от времени браться за автоматы, чтобы отбить атаку. На поле боя царил настоящий хаос — гремели танковые орудия и пулеметы, рвались снаряды в горящих танках, рычали моторы, скрежетали металлические траки, столбами взвивались пыль и дым… И посреди этого хаоса мужественно, плечом к плечу вели бой четыре советских воина.

Как вспоминал после боя П. О. Болото, «когда на меня первый танк шел, я уже думал — конец света наступил, ей-богу. А потом ближе танк подошел и загорелся, и уже вышло не мне, а ему конец. А между прочим, знаете, я за этот бой цигарок пять скрутил и скурил до конца. В бою так, ружье отодвинешь и закуришь, когда время позволяет. Курить в бою можно, только промахиваться нельзя. А то промахнешься и уже не закуришь — вот какое дело.

Переживания были трудноватые. Но мы не терялись, все время разговаривали друг с другом, перекликались для бодрости духа. Я Беликову кричу из окопа: “Ну, как ты, ничего?” — “А ты?” — “Я тоже ничего”.

По обличью видно было, что никто не бледнеет, цвета лица не теряли.

Так мы целый день копошились с танками. А потом мы услышали, что слева и справа больше нашей стрельбы нет. И нет никакой, кроме немецкой. И подумали, что, наверное, здесь придется умирать. Мы решили — все равно, так или иначе, раз уж так вышло, — либо жить, либо умирать, но в плен не сдаваться. И тут я увидел, что Беликов от ружья оторвался, но что-то на бумаге пишет. Я говорю ему: “Что ты пишешь?” Он отвечает: “Пишу за всех четырех, что бьемся и не отдадимся живыми. Пусть от нас память будет, наши придут и найдут…”»

Беспримерное сражение окончилось в пользу бронебойщиков. На поле остались гореть 15 танков (из них 8 подбил Петр Болото), а остальные, не выдержав встречного огня, повернули назад и больше в тот день не рискнули атаковать советские позиции.

Судьбы легендарных героев сложились по-разному. К сожалению, Григорий Самойлов, легко раненный во время боя, на другой же день после совершения своего подвига погиб в медсанбате во время вражеского авианалета. Константин Беликов и Иван Алейников дожили до Победы. Алейников был тяжело ранен под Берлином, из-за развившейся гангрены ему пришлось ампутировать ногу.

Старшему группы, гвардии младшему сержанту П. О. Болото, единственному из всей четверки, 5 ноября 1942 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. В дальнейшем герой-бронебойщик воевал в Донбассе, Крыму, освобождал Витебск и Полоцк, участвовал в штурме Берлина. Участвовал в Параде Победы, где ему была доверена честь бросить к подножию Мавзолея одно из трофейных германских знамен.

В 1948 г. гвардии капитан П. О. Болото уволился в запас, жил в городе Горское Ворошиловградской области, работал шахтером, бригадиром, горным мастером. Скончался 9 октября 1966 г.

http://www.nationaljournal.ru/articles/2017-03-27/3419/