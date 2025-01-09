Удивительный робот, созданный инженером-любителем ещё в 1960-х годах

В 1966 году в пятом номере журнала «Техника — молодёжи» появилось объявление о старте всесоюзного конкурса на лучшую конструкцию человекоподобного робота. Сам конкурс изначально не вызвал большого ажиотажа, и организаторы даже вынуждены были продлить его еще на полгода до лета 1967 года. Но первые публикации присланных работ в ноябре 1966 года вызвали поток новых писем.

Задание вызвало огромный интерес, поэтому авторитетной комиссии пришлось рассмотреть немало вариантов андроидов.

Награждение победителей конкурса показали по центральному телевидению, и с ним связана одна забавная история с малоизвестной на то время 18-летней девушкой, для которой это также было одно из первых выступлений на ТВ.

Закончилась песня «Робот», и тут, в полном соответствии с нашей задумкой, из за колонны выходит скрытый доселе 200-килограммовый «Сибиряк-2» — его сделали в омском ПТУ — и протягивает букет цветов. Певицу, видимо, в спешке забыли заранее предупредить, она с криком отшатывается от стального чудища, а потом, вспомнив о кинокамере, пытается с достоинством взять букет. Но механизм кисти робота, как назло, заело, и он его не выпускает. Наконец, певица буквально отрывает цветы и, чуть не со слезами, убегает. Конферансье же как ни в чем не, бывало, с присущей ему светскостью, объявляет: «Выступала Пугачева», – Юрий Филатов, заместитель главного редактора журнала «Техника — молодежи»

После телепередачи поток писем хлынул с нарастающей силой. Так что в последующие годы журнал провел дискуссию «Кто вы, робот?» (для которой художник Леонид Рындич сделал опознавательную марку с витиеватой надписью «Робот, мой милый робот»), второй заочный конкурс «71 — РОБОТ-72», и всесоюзный слет роботостроителей в 1973 году.

А нам же интересно рассказать вам, каких роботов смогли собрать в учебных заведениях и станциях юных техников того времени, посмотреть на их конструкцию и, по возможности, узнать их судьбу. Ориентироваться мы будем по публикации в журнале «Техника Молодежи»: № 11 за 1966 год и 2,6 и 8 номера за 1967 год.

Борис Василенко и робот «Нептун» Робот «Нептун» (как и его «брат» Электрон) был создан в Калининградском профессионально техническом училище (ГПТУ-9). Робот был построен из корпусов списанных водолазных костюмов для глубоководных работ. На шлем вместо иллюминаторов вставлялось оргстекло, а внутри такой «головы» помещались «органы чувств», смонтированные на пластмассовом буе. Помимо привычных человеку зрения и слуха, эти роботы могли распознавать радиоактивный фон и реагировать на его повышение звуковыми и световыми сигналами и позиционировались как помощники для исследований в опасных условиях.

С помощью газового счетчика робот может реагировать на радиоактивность. В нескольких метрах от опасной зоны он звуком, речью и световыми сигналами предупреждает о радиоактивном заражении. Робот способен также видеть свет (фотореле), «слышать» звук (микрофоны), ощущать тепло (термоэлементы). С помощью сложной контактной системы и блока звуколокатора, работающего на принципе отражения звуковых колебаний от окружающих предметов, он замечает препятствия на своем пути и ловко их обходит. Программы поведения роботов записывались на магнитную ленту. Чаще всего применялся двухдорожечный магнитофон АФП-1. На первой звуковой дорожке записывалась речь робота, на второй — командно управляющие импульсы, позволяя сохранять несколько тысяч различных наборов команд. Через реле, установленное в магнитофоне, импульсы управляли движением шагового искателя, к которому были подключены все остальные механизмы. За движение робота отвечали реверсивные мотор редукторы (2МС-250 и 2ПП-40). Питание осуществлялось аккумуляторами, запаса энергии хватало на 8 суток. Нептун имел рост выше двух метров и вес 196 килограмм, при этом мог двигаться со скорость от 2 до 5 км/час. Управлять роботом можно было не только по заранее записанной программе, но и в реальном времени, подавая команды через УКВ радиолинию. В училище в итоге было создано около двух десятков роботов разных типов, а Нептун сохранился до наших дней и находится в одном из музеев Калининграда. И именно он в 1967 году он со своим автором «забрали» главный приз конкурса — мотоцикл. Робот-секретарь АРС Бориса Николаевича Гришина

Самым многофункциональным оказался робот, созданный учителем черчения железнодорожного техникума из Калуги Гришина Бориса Николаевича. Воплощённый в жизнь проект получил наименование АРС (Автоматический Робот-Секретарь), а ласково его называли «Арсик». Был отмечен специальным призом журнала за сложность конструкции. И попал в центр внимания даже зарубежных СМИ технической тематики. Своим рождением робот был обязан матери изобретателя, а не объявленному конкурсу. Просто это совпало по времени. Мама Бориса Николаевича была тяжело больна, а сын не мог постоянно находиться при ней. Поэтому он взялся за разработку робота, призванного ухаживать за больной, пока сам находился на работе. И учёл все самые необходимые функции, которые понадобятся ограниченному в движении человеку. Арсик был собран из листов алюминия, но всё равно весил 100 килограммов. В его конструкцию входило 13 электродвигателей, два магнитофона и телефон.

Самые сложные функции выполняла рука, она умела взять бутылку, налить дозировано содержимое в бокал и подать его гостю. Ее устройство и было самым сложным.

На туловище справа был специальный столик для телефона, сам аппарат имел оригинальную конструкцию, позволявшую роботу набирать желаемый номер из числа наиболее нужных. С левой стороны корпуса был оборудован выдвигающийся столик, на который ставились бутылки, бокалы и кружки. Робот-секретарь выполнял следующие функции:

1. В назначенное время будил хозяина. Включал запись с утренней физзарядкой. После её окончания напоминал хозяину о запланированных на этот день делах.

2. В отсутствии хозяина принимал телефонные звонки, записывая принятые сообщения. Память Арсика позволяла записать тридцать сообщений продолжительностью до двух минут в день.

3. Если хозяин отсутствовал непродолжительное время, то робот просил звонящего по телефону немного подождать. Или говорил абоненту, когда можно перезвонить. По просьбе хозяина он мог принести ему телефон. Или совершить дозвон самостоятельно, набирая нужный номер каждые три минуты (если абонент был занят). После дозвона АРС передавал трубку хозяину.

4. Робот звонил по нужному номеру в заданное время. Мог позвонить в скорую помощь, пожарным, в справочное бюро. Потому что был научен реагировать на датчики в квартире, срабатывающие на возникающие проблемы.

5. Арсик различал женские и мужские голоса и реагировал на команды голосом.

6. Робот записывал нужные радио- и телепередачи. В назначенное время включал бытовую технику и приборы.

7. АРС включал и выключал свет. Реагируя на датчики тепла, он поддерживал заданную температуру воздуха в помещении. Для этого регулировал краны на радиаторах системы отопления.

8. Услышав звонок в дверь, Арсик открывал её. Впуская гостей, он приветствовал их голосом и подъёмом руки. Проводил в комнату, включал телевизор или магнитофон. Предлагал прохладительные напитки. Получив согласие, наливал их на кухне и привозил на тележке в комнату. В отсутствие хозяина информировал о времени его прибытия. Чертежи Арсика были готовы ещё в 1962 году. Три года ушло на изготовление и сборку модулей. И в 1965 году робот заработал. Правда, двигаться стал чуть позже, когда его поставили на ноги с электроприводом. АРС состоял из отдельных блоков с разъёмами и легко собирался и разбирался. Техническое чудо в СССР 1960-х годов. Робот АРС

Двигался робот за счет тринадцати электродвигателей. Особой сложностью отличалась его механическая рука, механизм которой позволял взять бутылку, разлить жидкость в стаканы, потом поставить на место бутылку, снова взять стакан и поднести его человеку.

После смерти в 2015 году Бориса Николаевича Гришина, прожившего 91 год, его супруга Нина Петровна передала изобретение мужа в Государственный музей истории космонавтики в Калуге. Там он периодически демонстрирует свои умения восторженным экскурсантам. Робот «Сибиряк-2» Робот, который напугал Аллу Борисовну, был изначально создан в Омском городском училище (ГПТУ-2) для павильона «Профтехобразование» ВДНХ. По замыслу создателей это должен был быть механический экскурсовод, который рассказывал бы посетителям об экспонатах выставки. «Сибиряк-2» мог быть не только экскурсоводом в выставочных залах, но и продавцом или распространителем лотерейных билетов, литературы, мог рекламировать товары в магазинах или натирать паркетные полы.