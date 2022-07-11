«Су-35 разнесли базу США Аль-Танф, дав янки 36 часов на эвакуацию»

За сводками о спецоперации и новостями из Украины из поля зрения наших СМИ выпала военная кампания в Сирии. Между тем, как сообщил DEBKAfile - израильский интернет-сайт, специализирующийся в области военной разведки, за которым, по слухам, стоят МОССАД и ЦРУ, два российских боевых самолета Су-35 и Су-24 разбомбили Аль-Танф, предварительно уведомив Пентагон за 36 часов для эвакуации звёздно-полосатых войск в безопасное место.

Именно здесь, на территории, контролируемой проамериканскими боевиками, в провинции Хомс, находится военная база Соединённых Штатов. Американский гарнизон держит на прицеле важнейшую дорогу Сирии — шоссе М2 «Багдад-Дамаск» и территорию в радиусе 55 км.

Москва считает, что янки присутствуют в Аль-Танф незаконно и всячески пытается выдавить отсюда непрошенных гостей. Но если раньше в ход шла дипломатия - то сейчас «заговорили пушки».

«Майкл Курилла, глава Центрального командования США, посетил важную американскую базу Аль-Танф, которая находится на границе сирийско-иракско-иорданского пограничного треугольника. Обращаясь к своим солдатам в этом комплексе, генерал Курилла крайне плохо отозвался о российском командовании в Сирии и призвал военных готовиться к трудным временам», — пишет DEBKAfile.

Согласно информации, идущей, с большой вероятностью, из МОССАД, русские, говоря хоккейным языком, будут прессовать янки по всему полю, в явной попытке создать невыносимые условия для службы американским солдатам на сирийском форпосте НАТО. Генерал Курилла даже позволил себе сравнение со следующей ситуацией: «Это не та собака, которая лает и не кусается, всё будет наоборот».

Обострение между русскими и американскими солдатами в Сирии однозначно связано с поддержкой США Украины, уверены израильские эксперты. Повышение температуры в отношениях с Москвой на Ближнем Востоке сегодня не входит в планы Вашингтона, у которого и так проблем, как внутренних, так и внешних, выше крыши.

Байден вынужден успокаивать европейских союзников, что держит ситуацию с военной помощью «Зе-команде» под контролем и не допустит сползания к ядерной войне.

В свою очередь Пентагон сделал прямо противоположное заявление. Типа, стало так горячо, что эскалация напряжённости в Сирии может привести к прямой конфронтации России с Соединёнными Штатами. Правда, Белый дом предпочёл отмолчаться, но и не опроверг угрозы своих военных.

«Командование США и Пентагон в Вашингтоне также серьёзно обеспокоены расширением сотрудничества между Россией и Ираном в области наступательной тактики», — инсайдит DEBKAfile. Персы обозлились на янки, которые сорвали ядерную сделку 2.0 с Тегераном, что в свою очередь позволит Москве сделать жизнь янки в этих местах ещё более беспокойной и опасной.

Бомбовый удар по территории базы Аль-Танф случился ещё 18 июня, но тогда США сочли его местью за нападения боевиков на российские посты. Теперь же, в свете резкого роста авиационных инцидентов, когда российские военные самолёты пролетают в угрожающей близости от американских самолётов, ситуация для МОССАД, вероятно, видится в более мрачных тонах.

Чем больше Киев получает оружия от НАТО - тем горячее становится на Ближнем Востоке. Есть мнение, что Москва жёстко давит в Сирии на Вашингтон, чтобы создать условия для новых контактов Госдепа с МИД РФ, особенно на фоне сигналов из Тель-Авива о том, что режим аятолл приоткрыл дверь в ядерный клуб. Уход достаточно успешного Беннета с поста премьер-министра Израиля кое-кто в еврейском государстве связывает с ходом конём, при котором должен в должность главы государства вернуться «друг» Путина — Нетаньяху.

В Израиле уверены, что Кремль начал разыгрывать иранскую ядерную карту, ставя Байдена перед трудным выбором. Вашингтону пора определиться, что Штатам важнее: бандерштат или еврейское государство. Но хозяин Белого дома явно тупит и просто тянет время, не зная, что делать. Впрочем, это не тот случай, когда всё само собой устаканится. Если уж Москва решилась на спецоперацию на Украине, то пойдёт и на обострение в Сирии, считают в Тель-Авиве.

Как на самом деле будут развиваться события на Ближнем Востоке и насколько вероятно прямое столкновение войск США и РФ, никто в реальности не знает. Многие эксперты об этом думать даже боятся, придерживаясь странной логики «этого не может быть, потому что (этого) не может быть никогда». И все-таки DEBKAfile предсказывает российское наступление в восточной части Сирии, вплоть до возможного выдавливания янки из Аль-Танф.

Для Зеленского — это плохой знак, поскольку украинский кейс в Штатах уйдёт на второй план. Впрочем, не исключено, что Байден сбежит из Сирии, как смылся из Афгана. Сирийский уход, конечно, не вызовет того политического резонанса, который наблюдался после позорного драпа США из Кабула. Тем не менее, лишний раз подтвердит, что однополярный мир рушится.

К данной информации следует относиться очень внимательно. Напомним, о начале спецоперации DEBKAfile сообщил в начале февраля, сначала назвав 16 февраля «днем Х». Потом инсайдеры МОССАДа заявили, что «полномасштабный замес начнётся 22.02.2022, в день „шести двоек“, практически сразу после окончания Олимпийских игр». Как видите, ошиблись всего на пару деньков.

Кстати, такие мейнстримные СМИ Соединённых Штатов, как Fox TV и US Public Radio, в инсайды МОССАДа поверили на все сто процентов. Тогдашний премьер-министр Нафтали Беннет даже созвал 12 февраля, в шаббат, необычную конференцию по украинскому кризису, на которой вместе с министром иностранных дел Яиром Лапидом и министром обороны Бени Ганцем обсудили возможный конфликт в «незалежной».

К слову, «Свободная Пресса» 14 февраля написала о готовящейся ВСУ провокации против Донбасса, которая может стать триггером уже русского броска на Киев.

Автор: Александр Ситников

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