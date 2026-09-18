Легендарный разведчик Ян Черняк

В палате он очнулся от полузабытья и, сжимая в руке Золотую Звезду, прошептал: «Хорошо, что не посмертно…»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Михаил Колесников, который вместе с начальником ГРУ ГШ генерал-полковником Федором Лодыгиным 9 февраля 1995 года, за десять дней до смерти разведчика, принес в больничную палату Черняку Золотую Звезду Героя, назвал его «настоящим Штирлицем», который с 1930-го по 1945 год «работал там же, где и Максим Исаев».



Впрочем, в отличии от Штирлица, литературный образ которого создал писатель Юлиан Семенов, Ян Петрович Черняк ни одного дня не служил в немецкой армии, а из-за неарийского происхождения (сын чешского еврея и венгерской еврейки) не мог даже мечтать о том, чтобы сделать там карьеру и войти в руководящий состав гитлеровского Вермахта. Но тем не менее у него были там свои информаторы. И не только там. Известный советский конструктор-ракетчик Серго Гегечкори в своей книге «Мой отец — Лаврентий Берия», вышедшей в свет уже после смерти Черняка, утверждал, что его агентом была даже Марика Рёкк — любимая актриса Гитлера.

И, конечно, сделал Черняк для нашей страны неизмеримо больше, чем литературно-киношный персонаж повести Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны». Тем более, что вольно или невольно тоже внес свой личный вклад в создание этой книги и фильма. В то время, когда его имя и разведывательное прошлое было государственной тайной, а о его необычайной биографии знал крайне ограниченный круг лиц и не догадывались даже жена и сослуживцы по отделу переводов Главной редакции иностранной информации ТАСС, он консультировал писателя по многим эпизодам будущего популярного издания.

Автору этого материала повезло.

А недавно у меня в руках оказалось и личное дело Яна Петровича за номером 8174, оформленное на него в отделе кадров информационного агентства ТАСС. А еще автобиография разведчика, в которой он ни словом не упомянул о своем нелегальном прошлом. Хотя и сообщил, что в годы войны выполнял особые задания советского командования в тылу врага. Но тыл тогда был очень большим — от стен Сталинграда до Атлантического океана. И, поди, догадайся, где именно выполнял особые задания вольнонаемный боец Красной армии. Тем более, что в личном деле он об этом ничего не писал.

Правда, в последние годы появилось довольно много публикаций о его разведывательной деятельности. Насколько они достоверны, судить трудно. Разведчиков, тем более нелегалов, как при жизни, так и после смерти, всегда сопровождают легенды. Определить, где правда, а где вымысел, простому человеку, да и журналисту — почти невозможно. Тем более, что с вопросом, надо ли это делать, — тоже не все однозначно.

И все же. Если бегло перечислить все, что пишут о Черняке в различных публикациях, и то, что было им сделано за годы нелегальной работы за рубежом, то сюжетов наберется еще, как минимум, на десяток не менее популярных повестей, чем произведение Юлиана Семенова о Максиме Исаеве. Только за предвоенное время, с 1936 по 1939 год, как сообщают писатели и журналисты, за короткие наезды в Германию Черняк создал там мощную разведывательную сеть, носившую кодовое наименование «Крона». Он сумел завербовать свыше 20 агентов, работой которых руководил из-за рубежа через связных.

При этом ни один его агент никогда не был разоблачён гестапо, даже сегодня об абсолютном большинстве из них ничего конкретно не известно. Хотя в числе его информаторов были крупный банкир, секретарь министра, глава исследовательского отдела авиационного конструкторского бюро, дочь начальника танкового конструкторского бюро, высокопоставленные военные. А одним из агентов, кроме Марики Рёкк, как предполагается, была еще одна любимая актриса фюрера — Ольга Чехова.

Агентам Черняка удалось в 1941 году добыть копию плана «Барбаросса», а в 1943 году — оперативный план немецкого наступления под Курском. И если в первом случае в Москве не придали должного значения уникальным документам, присланных нелегалом, то в сорок третьем году его многостраничные донесения послужили добротным подспорьем для подготовки разгрома фашистских полчищ под Белгородом и Курском и для создания решающего перелома в Великой Отечественной войне. Но, кроме этого, Черняк передавал в СССР ценную техническую информацию о танках, в том числе о «Тиграх» и «Пантерах», артиллерийских орудиях, по реактивному вооружению, по ракетам «Фау-1» и «Фау-2», разработкам химического оружия, радиоэлектронным системам.

Выдающийся советский ученый и инженер-конструктор, академик и адмирал Аксель Берг говорил, что в создании отечественной системы радиолокации, внесшей вклад в защиту неба Москвы от фашистских бомбардировщиков, ему очень помогли материалы о самых передовых западных разработках, добытые перед войной советскими разведчиками. Адмирал не знал, что одним из них был вольнонаемный ГРУ Ян Черняк. Только в 1944 году этот нелегал переслал в страну свыше 12 500 листов технической документации и 60 образцов радиоаппаратуры. Ветераны Главного разведуправления утверждают, что разведсеть, созданная Черняком, была одной из лучших в истории разведки — в ней не было ни одного провала за полтора десятка лет его работы за рубежом.

Внес большой вклад Черняк и в создание советского атомного оружия. Информацию об этих работах он добыл в Великобритании, а потом, переехав по заданию своего руководства в Канаду и США, пересылал в Союз тысячи листов материалов об американском ядерном оружии и даже несколько миллиграмм урана-235, который идет на изготовление атомной бомбы. Как ему это удавалось, мы поговорим чуть позже.

Порассуждаем и о том, почему гитлеровская контрразведка не без труда, не без ошибок с нашей стороны сумела обнаружить, разоблачить и полностью арестовать всех участников советской разведывательной сети, которую гестаповцы назвали «Красная капелла» и которой руководили Леопольд Треппер и Анатолий Гуревич. Ликвидировали агентуру еще одной разведывательной сети «Красная тройка», которую возглавлял венгерский географ и картограф Шандор Радо. Но на информаторов «Кроны» выйти так и не смогла. Не смогла и идентифицировать ее руководителя Яна Черняка, которого называли «человеком без тени». Он нигде никогда не оставлял за собой следов. А пока несколько слов о том, как Ян Черняк стал разведчиком-нелегалом и гражданином СССР, паспорт которого он получил только в возрасте тридцати семи лет.

Пробелы и путаницы залегендированной биографии

Родился Ян Черняк в семье мелкого еврейского торговца, женатого на мадьярке. Родители Яна пропали в пучине первой мировой войны. И сироту в шестилетнем возрасте определили в детский дом, в Кошице. А в родных местах Черняка, в Северной Буковине, входившей тогда в Австро-Венгрию, проживало очень много представителей самых разных национальностей — украинцы, венгры, румыны, евреи, чехи, словаки, русины, немцы, которых здесь называли «швабы», сербы и даже австрийцы…

Мешанина народов — мешанина языков позволяла маленькому и очень сообразительному, можно даже сказать, талантливому мальчику впитывать их в себя, как в губку. В шестнадцать лет он уже говорил на шести языках — родном немецком и идиш, чешском, мадьярском, румынском и украинском, а когда поступил в Пражское высшее техническое училище, стал усиленно изучать, как он потом напишет в своей автобиографии, английский.

В той же автобиографии, которая есть в распоряжении автора, он написал, что после окончания Пражского училища, с 1931 по 1933 год работал инженером-экономистом на небольшом заводе «Прагер Электромоторенверке». А потом, когда в связи с мировым экономическим кризисом завод закрылся, был два года безработным и зарабатывал себе на жизнь частными уроками английского языка.

Правда, различные источники, в том числе и публикации в некоторых книгах, утверждают, что с начала тридцатых годов прошлого века он учился в Политехническом институте в Берлине, где вступил в Коммунистическую партию Германии и после встречи с представителем советской военной разведки подписал согласие работать на нее. Кроме того, в 1931-1933 годах он якобы служил в румынской армии, в штабе кавалерийского полка в звании сержанта, имел доступ к секретным документам и передавал их содержание в Советский Союз.

По словам тех же источников, уволившись из армии, Черняк жил в Германии, где создал разведгруппу, прообраз будущей «Кроны», а в 1935-1936 годах учился в разведшколе в СССР под руководством Артура Артузова, бывшего руководителя Иностранного отдела ОГПУ-НКВД, а в то время заместителя начальника Четвертого (разведывательного) управления Генерального штаба Красной армии, встречался с начальником разведки РККА армейским комиссаром 2-го ранга Яном Берзиным. А затем выехал в Швейцарию под видом корреспондента ТАСС с оперативным псевдонимом «Джен». И с 1938 года после Мюнхенского соглашения проживал в Париже, а с 1940 года — в Лондоне.

Сам же Черняк об этом периоде своей жизни пишет в автобиографии, что с февраля 1935 года по ноябрь 1938-го работал референтом-переводчиком в библиотеке высших технических заведений Праги, а потом уехал в Париж, где до его оккупации немецкими войсками тоже трудился референтом-переводчиком. А после перебрался в Цюрих, где опять давал уроки английского языка частным порядком.

С началом Великой Отечественной войны и «нападения германских войск на СССР начал активную работу в тылу врага, где выполнял особые задания советского командования (июль 1941-декабрь 1945). В декабре 1945 года приехал в Москву и в мае 1946 года получил советское гражданство. С мая 1946 года по февраль 1950 года работал референтом отдела Главного управления Генштаба Вооруженных сил СССР».

Где тут правда, а где легенда, которую имели и имеют все разведчики-нелегалы, можно только догадываться. В публикациях о Черняке, которые вышли в свет после его смерти, много противоречий с его собственной биографией, которую он написал своей рукой, когда поступил на работу в информационное агентство ТАСС, и той анкетой, которую заполнил для отдела кадров агентства. Например, в различных русскоязычных материалах, особенно вышедших на Западе и в Израиле, его называют Янкелем Пинхусовичем Черняком. А он называл себя Яном Петровичем, хотя и не скрывал, что по национальности еврей. На его могильной плите на Преображенском кладбище Москвы тоже выбито «Герой Российской Федерации Черняк Ян Петрович», год рождения и год смерти.

В анкете отдела кадров написано, что он никогда не изменял своей фамилии. В тоже время авторы очерков о нем в один голос твердят, что он имел несколько паспортов разных стран на разные фамилии людей с разными биографиями и держал эти биографии в своей голове так надежно, что когда его кто-либо разбудил бы где-то в Швейцарии или Англии среди ночи, он на чистейшем французском, который тоже изучил в тридцатые годы, или на английском без запинки рассказал бы свою выдуманную биографию, ни разу не сбившись и не перепутав даты, города и улицы, на которых когда-то где-то проживал.

А еще, как утверждают, он обладал поистине звериной интуицией, никогда не ночевал в одном и том де месте больше недели, постоянно переезжал с места на место в разные районы города или в другие страны. Можно было позавидовать и его гипнотическими способностями. Он умел убеждать и находить общий язык с любым человеком, что проявлялось у него при вербовке информаторов. И объяснение этому, наверное, можно найти в сиротском детстве, когда маленькому и не обладавшему большой физической силой мальчишке удавалось легко договариваться с детдомовцами много старше его и понахрапистее, а то и с уличными хулиганами.

Память у него была феноменальная, рассказывают исследователи залегендированной или истиной биографии Черняка. Он мог пробежать глазами десять страниц на любом языке мелкого убористого текста и пересказать его слово в слово, что называется, один к одному с написанным. А еще запоминал 70 предметов в комнате, где находился, и потом мог поставить их на место после того, как кто-то их полностью поменял. Будущую свою жену — студентку мединститута Тамару Ивановну Петрову, как рассказывает один из авторов очерка о разведчике, он поразил тем, что, сыграв с ней в московском парке Эрмитаж в шахматы, на следующий день принес ей запись этих двух партий, которые он легко запомнил.

Авторы очерков о Черняке, некоторые из них (это не упрек, а догадка, что писали с одного, представленного им кем-то источника) в один голос утверждают, что у него не было никаких наград, а в тассовской анкете указывается, что он был награжден медалью «За победу над Германией» и орденом «Трудового Красного Знамени». Правда, орденом уже в 1958 году. За что — вопрос на засыпку. Известно, что время от времени, когда работал в информационном агентстве ТАСС с 1950 года по 1957-й внештатным переводчиком, а потом до 1969 года и в штате — тоже переводчиком, затем старшим переводчиком с английского и немецкого в Управлении иностранной информации ТАСС, он выезжал за рубеж. Но куда и зачем — тоже секрет. Не исключено, навестить своих информаторов или тех, кто их тогда заменил. Или для выполнения других особо деликатных заданий.

Это еще одна нестыковка, которая бросается в глаза.

Виктор ЛИТОВКИН.

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