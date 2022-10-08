Опять и снова

Чиновник-контрабандист

Глава Куйтунского района Иркутской области Алексей Мари подозревается в контрабанде леса на 144 млн руб. Вместе с ним по делу проходят две женщины. По версии правоохранителей, с ноября 2017 года по февраль 2019 года группа вывела свыше 24 тыс. кубометров древесины в Китай.

Алексею Мари 42 года. Он избран мэром в 2018 году, является секретарем местного отделения «Единой России». По информации на сайте избиркома, до избрания он был гендиректором компании «Бизнесконсультант», которая занимается лесохозяйственной деятельностью. Сейчас глава района заключен под стражу. https://ircity.ru/text/criminal/2022/09/16/71659859/

Рейдеры - под арестом. По данным с сайта Савёловского районного суда, захватчики Петропавловской судоверфи Андрей и Анастасия Обедины арестованы. Своей участи ждёт и их подельник Павел Руденко.

Накануне им было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Позднее Савеловский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для четы Обединых и заключил их под стражу. Оба будут находиться в СИЗО вплоть до 27 октября 2022 года.

Следствию предстоит установить весь список лиц, участвовавших в деле.

Следственные действия

Гендиректор новосибирского оборонного завода "Искра" Сергей Кондратьев задержан.

На предприятии прошли обыски. В январе 2022 года гендиректор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. Ранее он работал заместителем руководителя предприятия «Искра».

Предприятие основано в 1942 году. Специализируется на производстве промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом. Генеральным директором завода является Сергей Кондратьев, учредитель – московское АО «Спецхимия», управляющей организацией которой является АО «Технодинамика». https://sibkray.ru/news/8/961740/)

Мошенничество при продаже взрывчатки

По делу о мошенничестве при выполнении контрактов на продажу взрывчатки на дзержинском оборонном Заводе им. Свердлова проходит экс-депутат Заксобрания Новосибирской области Юрий Зозуля, ныне являющийся гендиректором ростеховского АО "РЗМ-Технология", специализирующегося на научном импортозамещении. До этого Зозуля руководил холдингом "Спецхимия" "Ростеха".

В понедельник прошли обыски и на принадлежащем Ростеху оборонном предприятии "Искра", а позже был задержан его руководитель Сергей Кондратьев. Другими фигурантами дела являются: директор завода Юрий Шумский , а также замгендиректора предприятия Олег Корпатенко и бывший гендиректор Вадим Рыбин.

Директора дзержинского оборонного Завода им. Свердлова Юрия Шумского задержали в Москве, сообщает депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов и источники "Ъ". Уголовное дело, по данным издания, возбужденно в связи с мошенничеством при выполнении контрактов на поставку взрывчатки.



Ранее Завод им. Свердлова уже попадал в скандалы в связи с финансовыми нарушениями и ЧП на производстве. В 2018 году при утилизации старых мин на предприятии произошел взрыв, унесший жизни шести человек. По делу о взрыве срок получила только начальница участка цеха.

https://t.me/StolitsaRassveta/765

https://www.kommersant.ru/doc/5570690?ysclid=l89y2osp8b14355...

https://t.me/Wek_ru/17448

Медико-биологический доход

В Красноярске взяли начальницу технического отдела Татьяну Неручок и заведующую аптекой сибирского центра Федерального медико-биологического агентства Татьяну Ефимову (ФСНКЦ ФМБА) за взятку в 4 млн рублей, которую они получили от компании «Мединстал» за право поставлять лекарства и оборудование, причем, по завышенным ценам.

Таких компаний, которые являются или являлись поставщиками услуг по госзакупкам для единственного ФСНКЦ, десятки, напоминает The Moscow Times. «Моромед» осуществила контрактов на 50 млн, «Гелиос-М» - 49 млн, «Геликс» - 47 млн, «Юником» - 24 млн, «Оптмедикалгрупп» - 35,7 млн, «МК Унимед» - 38 млн «Сибвест» - 13,5 млн «Флай» - 11 млн, «Астерия» - 13,5 млн, «Сибвест» - 13,7 млн. Особое внимание вызывают ООО «Юнимед» c контрактами на 171 млн рублей и «Раум» на 177 млн рублей.

Компании, через которые проводились крупные госконтракты, сразу ликвидировали. Традиции...

http://www.moscow-post.su/economics/mediko-biologicheskaya-n...

Получив пожизненный срок, экс-мэр Махачкалы Амиров (на фото) утратил контроль и над бывшими муниципальными предприятиями «Ъ» стали известны подробности дела о незаконной передаче городского имущества Махачкалы в собственность родственников мэра Саида Амирова и подконтрольных ему людей.

Решение о возвращении государству имущественного комплекса стоимостью свыше 5 млрд руб. принял Кировский районный суд Саратова, удовлетворив иск Генпрокуратуры России. https://www.kommersant.ru/doc/5569997?tg

Начата проверка по факту финансирования ремонта СИЗО "Бутырка" из средств богатых заключенных. Сотрудники УСБ ФСИН решили раскрыть коррупционные схемы в стенах СИЗО, так как они даже представить не могли себе, что в стенах изоляторов живут, питаются люди и им нужны нормальные условия. Среди скинувшихся обвиняемый по "делу Ландромата", всего с арестантов собрали– 26 млн руб. Оформлено все было, как матпомощь. Но вместо благодарности причастные получили огромную головную боль. https://t.me/vchkogpu/33075

Шанс искупить вину. Штрафом и сроком

Бывший вице-премьер Алтая Роберт Пальталлер за полученные от строителей 8,2 млн руб. взяток должен выплатить 80 млн руб. и отсидеть 14 лет.

В 2015-2018 гг. Пальталлер, совместно с директором казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Алтай» Вайдуровым и гендиректором АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» Карпенко организовал строительство объекта «Механическая система оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок». Обошлись без проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, тем самым обеспечив победу АО в аукционе. Не обошлось и без незаконного указания принимать и оплачивать фактически невыполненные работы.

На представленной документации на расчетный счет подрядной организации были перечислены бюджетные средства в размере более 505 млн рублей, в том числе за за фактически невыполненные работы более чем на 136 млн. https://altai.sledcom.ru/news/item/1725172/

Лучшие судьи Мордовии могут сесть Бастрыкин считает, что экс-ио председателя республиканского суда Лукшина надо судить

Бывший высокопоставленный судья Мордовии, 59-летний Алексей Лукшин переживает не самые лучшие времена. Неприятности посыпались на него осенью 2020 года. В течение года они усугублялись. В 2021 г. он был вынужден добровольно уйти с должности, а на прошлой неделе глава СКР России Александр Быстрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой дать согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Полная версия статьи по ссылке: https://versia.ru/bastrykin-schitaet-chto-yeks-io-predsedate...

Нотариус в деле

Президент Московской областной нотариальной палаты Станислав Смирнов задержан за получение 5 млн руб. от женщины за назначение ее сына на должность нотариуса. https://t.me/posadky/5706

Из дома главного нотариуса Подмосковья изъяли более 20 миллионов рублей. Также в собственности у Станислава Смирнова обнаружен двухэтажный дом в Балашихе и два новых автомобиля: Mercedes Maybach и Ford F-150. Кроме того, у президента Московской областной нотариальной палаты есть недвижимость на Кипре. На допросе у следователя Смирнов вёл себя вызывающе и хамил. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. https://t.me/ENews112/11893

Первый замминистра здравоохранения Якутии Роман Савин отправлен под домашний арест по подозрению в махинациях с ущербом 151 млн руб. при заключении госконтракта на закупку медизделий для борьбы с коронавирусом. https://t.me/posadky/5716

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области и бывший сенатор Владимир Лаптев задержан по подозрению в продаже должности в комитете по экологии другому депутату за 900 тыс. руб.

Лаптев возглавлял комиссию по экологии, являясь председателем комиссии на профессиональной постоянной основе. https://vn.ru/news-eks-senator-vladimir-laptev-zaderzhan-pos...

Кострома. Больница, Миллионы

В Костроме после проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении при капремонте дневного стационара на ул. Профсоюзная. Подрядчик ООО "СТТ" получил аванс от "Облстройзаказчика" - 21,6 млн руб. Но наработал только на 1,7 млн руб. и отказался возвращать оставшееся.

Ремонт должны были завершить в ноябре этого года, однако сейчас эти сроки отодвинулись на неопределенный срок. https://kostroma.today/news/ugolovnoe-delo-vozbudili-posle-r...

Брянский картель

Полиция вскрыла картельный сговор участников электронных аукционов на проведение капремонта домов в Брянской области. Задержаны 22 человека. Подозреваемые успели заключить 129 контрактов более чем на 400 миллионов рублей.

По предварительным данным, на участники рынка капремонта домов неофициально договорились, что не будут перебивать друг у друга заказы, отказавшись от конкуренции ради поддержания максимально высоких цен. Стоимость работ по ремонту завышались, а участники аферы получали дополнительную прибыль. https://realty.ria.ru/20220929/kapremont-1820313578.html

Завышении цен на 4,8 млн

Бывший директор Управления капитального строительства Смоленской области Иван Гришин арестован по делу о завышении цен на 4,8 млн руб. при возведении пристройки к школе № 33. Также по делу проходит предшественник Гришина на посту директора УКСа Руслан Биешев.

По версии следствия, суть дела - в приобретении несоответствующих проектно-сметной документации материалов и оборудования. https://smolnarod.ru/sn/v-smolenskoj-oblasti-chinovnikov-oby...