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Мы из Советского Союза

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Свежие комментарии

  • Ирина52
    Запад эгоцентричен. А это  синтез индивидуализма и корпоративизма (когда коллективный эгоизм правит бал). Пример этог...Фатальная ложь
  • Владимир Негода
    в 60 - 70е годы Запад бурлил от забастовок , вот только так достигается благополучие Народа при буржуйском правлении !Фатальная ложь
  • ВераВерная
    Какая удивительная судьба! Вот уж действительно, о таких героях надо снимать фильмы. Спасибо за рассказ.Как сложилась суд...

Фатальная ложь

Алеся Ясногорцева

Российские сторонники капитализма разделились на кланы – либералов-западников и буржуазных патриотов. Понятно, в чём суть их противоречий – первые выражают интересы тех кланов, для которых западные буржуа – прежде всего, партнёры, а вторые – интересы тех, для кого они – конкуренты. Сейчас преобладают «патриоты».

Большинство из них, естественно, бывшие либералы, ну да им не привыкать менять окраску. Разница между ними, на самом деле, невелика, но надо же так называемым «патриотам» подвести под коммерческое противостояние с Западом идеологическую основу!

Старались они, старались – и ничего у них так и не получилось. А в истории России порыться-поискать – не особо то и легко было. Ну не «православие, самодержавие, народность» же брать, в конце-то концов? Эта идеология устарела так, что даже скелет её рассыпается.

Но… кто ищет, тот найдёт». И нашли! Оказалось, что западному индивидуализму надо противопоставить коллективизм. Правда, слово «коллективизм» очень уж советское, а всё советское они ненавидят ещё более люто, чем западные буржуа. И – пришлось заменить это слово на «соборность».

Чтобы объяснить, откуда эта «соборность» взялась, пришлось им взять на вооружение подретушированную идеологию эсеров. Можно не заморачиваться, что корнями эта идеология уходит в «Народную волю», заклеймённую современными «историками» как преступную организацию. Кто об этом знает, в конце концов! В школе вот уже 30 лет народовольцев представляют не иначе, как бандитами. А если завернуть эту идеологию ещё и в евразийство, основоположником которого является Лев Гумилёв, то совсем уж убедительная теория будет.

Смысл этой теории состоит в том, что русские крестьяне – по природе коллективисты, так как работали в общине, к чему их побуждал холодный климат. В развлекательной форме она изложена здесь, на сайте «Моя планета».

Самое интересное, это то, что от идеологемы «на Западе-индивидуализм, на Востоке -  коллективизм» не отказываются и либералы-западники. Только с противоположным знаком. Вот, например, что пишет обозреватель радио «Свобода» Евгений Фирсов: Российское общество антилегалистично – это почти медицинский факт, и российское общество веками воспитывается в духе коммунитаризма, практически не зная, что такое индивидуализм. Разумно возникает вопрос: разве это Путин за 20 лет насадил и взрастил антилегализм и коммунитаризм в стране? Если нет, тогда почему абстрактная либеральная партия борется с "режимом Путина", если этот режим очевидно сам является продуктом общества? Наше общество не приняло либеральную идею. Горькая правда состоит в том, что оно и не должно было её принять».

А уж сколько было и до сих пор есть сентенций вроде «американец думает только о себе и живёт в благополучной стране» — и не сосчитать!  

Так вот, то, что западное сознание индивидуалистичное, а восточное коллективистское – это абсолютная ложь. Если бы американцы, немцы, французы и прочие народы, отнесённые к «западным», думали только о себе, они бы не выигрывали периодически забастовки. Чтобы выиграть даже экономическую забастовку, с примитивными требованиями о повышении зарплаты – нужны очень выраженные и коллективизм, и альтруизм, и самоотверженность, и даже самопожертвование порой требуется. Ведь это – единственное, что пролетарии могут противопоставить финансовой мощи капиталистов! Что уж говорить о стачках масштабных, с требованиями политическими!

И не жили бы европейцы и американцы в благополучных странах, если бы каждый из них думал только о себе! Ведь всё благополучие, какое там есть – это результат не только ограбления других стран, но и организованной борьбы рабочего класса, который навязал эту организованность всему обществу.

С другой стороны, если бы восточное сознание было коллективистским – коррупции было бы в разы меньше. Ведь одной из причин коррупции является эгоизм – крайняя степень индивидуализма – чиновников, их нежелание думать о благополучии страны, озабоченность только своим личным благополучием… Можно, конечно, сказать, что эти казнокрады и взяточники – выродки, результат влияния Запада, и тому подобное. Но, если бы коллективизм был «от природы» свойственен всем восточным народам, а индивидуализм – всем западным – то коррупции больше было бы на Западе.

Да, по историческим судьбам, а значит, и по менталитету, России ближе Восток, чем Запад, ближе Азия, чем Европа. В России, как и в большей части Азии, задержался феодализм, из-за ряда факторов, главный из которых – разрушение в 13 веке городов – впоследствии в Европе главных носителей буржуазности! – кочевыми племенами. Это не предъявление каких-то счётов, всех этих племён уже нет, и даже современные монголы имеют к ним такое же отношение, как современные турки – к византийцам. Это просто объяснение факта задержки социального развития, который не мог не сказаться на национальном характере.

Но по сравнению с тем, что русскому пролетарию ближе украинский и казахский. французский и индийский, немецкий и вьетнамский пролетарий, чем русский буржуа или чиновник – это несущественно. И коллективизм, и индивидуализм – не национальные черты характера, а классовые. Первый свойственен пролетариату, а второй – буржуазии, её прислужникам-чиновникам, мелкой буржуазии и люмпенам.

Да, буржуазия – и крупная, и мелкая – влияют на пролетариев. Последние тоже не в собственном соку варятся, и общаются не только с себе подобными. И да, пролетарии тоже могут быть индивидуалистами – в результате пропаганды, влияния мелкобуржуазных и люмпенских элементов. Но если пролетариат борется (а бороться он может только сплочённо, организованно – иначе никак!) – то он преодолевает всё индивидуалистское влияние, и навязывает своё коллективистское понимание мира мелкой буржуазии и люмпенам. Коллективизм пролетариата разрастается с заботы о своём коллективе до заботы о стране.

Это не теоретическое предположение, а факт. Почему в Мангистауской области, в отличие от других регионов Казахстана, в январе 2022 года, было очень мало случаев мародёрства? А потому, что рабочий класс там более организованный, активный и влиятельный. И умеет влиять на мелкую буржуазию.

Алеся Ясногорцева
классовые различия
Классовая борьба
Запад
нацинальные различия
.политика.
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