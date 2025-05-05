Фатальная ложь

Алеся Ясногорцева

Российские сторонники капитализма разделились на кланы – либералов-западников и буржуазных патриотов. Понятно, в чём суть их противоречий – первые выражают интересы тех кланов, для которых западные буржуа – прежде всего, партнёры, а вторые – интересы тех, для кого они – конкуренты. Сейчас преобладают «патриоты». Новости СМИ2

Старались они, старались – и ничего у них так и не получилось. А в истории России порыться-поискать – не особо то и легко было. Ну не «православие, самодержавие, народность» же брать, в конце-то концов? Эта идеология устарела так, что даже скелет её рассыпается.

Но… кто ищет, тот найдёт». И нашли! Оказалось, что западному индивидуализму надо противопоставить коллективизм. Правда, слово «коллективизм» очень уж советское, а всё советское они ненавидят ещё более люто, чем западные буржуа. И – пришлось заменить это слово на «соборность».

Чтобы объяснить, откуда эта «соборность» взялась, пришлось им взять на вооружение подретушированную идеологию эсеров. Можно не заморачиваться, что корнями эта идеология уходит в «Народную волю», заклеймённую современными «историками» как преступную организацию. Кто об этом знает, в конце концов! В школе вот уже 30 лет народовольцев представляют не иначе, как бандитами. А если завернуть эту идеологию ещё и в евразийство, основоположником которого является Лев Гумилёв, то совсем уж убедительная теория будет.

Смысл этой теории состоит в том, что русские крестьяне – по природе коллективисты, так как работали в общине, к чему их побуждал холодный климат. В развлекательной форме она изложена здесь, на сайте «Моя планета».

Самое интересное, это то, что от идеологемы «на Западе-индивидуализм, на Востоке - коллективизм» не отказываются и либералы-западники. Только с противоположным знаком. Вот, например, что пишет обозреватель радио «Свобода» Евгений Фирсов: Российское общество антилегалистично – это почти медицинский факт, и российское общество веками воспитывается в духе коммунитаризма, практически не зная, что такое индивидуализм. Разумно возникает вопрос: разве это Путин за 20 лет насадил и взрастил антилегализм и коммунитаризм в стране? Если нет, тогда почему абстрактная либеральная партия борется с "режимом Путина", если этот режим очевидно сам является продуктом общества? Наше общество не приняло либеральную идею. Горькая правда состоит в том, что оно и не должно было её принять».

А уж сколько было и до сих пор есть сентенций вроде «американец думает только о себе и живёт в благополучной стране» — и не сосчитать!

Так вот, то, что западное сознание индивидуалистичное, а восточное коллективистское – это абсолютная ложь. Если бы американцы, немцы, французы и прочие народы, отнесённые к «западным», думали только о себе, они бы не выигрывали периодически забастовки. Чтобы выиграть даже экономическую забастовку, с примитивными требованиями о повышении зарплаты – нужны очень выраженные и коллективизм, и альтруизм, и самоотверженность, и даже самопожертвование порой требуется. Ведь это – единственное, что пролетарии могут противопоставить финансовой мощи капиталистов! Что уж говорить о стачках масштабных, с требованиями политическими!

И не жили бы европейцы и американцы в благополучных странах, если бы каждый из них думал только о себе! Ведь всё благополучие, какое там есть – это результат не только ограбления других стран, но и организованной борьбы рабочего класса, который навязал эту организованность всему обществу.

С другой стороны, если бы восточное сознание было коллективистским – коррупции было бы в разы меньше. Ведь одной из причин коррупции является эгоизм – крайняя степень индивидуализма – чиновников, их нежелание думать о благополучии страны, озабоченность только своим личным благополучием… Можно, конечно, сказать, что эти казнокрады и взяточники – выродки, результат влияния Запада, и тому подобное. Но, если бы коллективизм был «от природы» свойственен всем восточным народам, а индивидуализм – всем западным – то коррупции больше было бы на Западе.

Да, по историческим судьбам, а значит, и по менталитету, России ближе Восток, чем Запад, ближе Азия, чем Европа. В России, как и в большей части Азии, задержался феодализм, из-за ряда факторов, главный из которых – разрушение в 13 веке городов – впоследствии в Европе главных носителей буржуазности! – кочевыми племенами. Это не предъявление каких-то счётов, всех этих племён уже нет, и даже современные монголы имеют к ним такое же отношение, как современные турки – к византийцам. Это просто объяснение факта задержки социального развития, который не мог не сказаться на национальном характере.

Но по сравнению с тем, что русскому пролетарию ближе украинский и казахский. французский и индийский, немецкий и вьетнамский пролетарий, чем русский буржуа или чиновник – это несущественно. И коллективизм, и индивидуализм – не национальные черты характера, а классовые. Первый свойственен пролетариату, а второй – буржуазии, её прислужникам-чиновникам, мелкой буржуазии и люмпенам.

Да, буржуазия – и крупная, и мелкая – влияют на пролетариев. Последние тоже не в собственном соку варятся, и общаются не только с себе подобными. И да, пролетарии тоже могут быть индивидуалистами – в результате пропаганды, влияния мелкобуржуазных и люмпенских элементов. Но если пролетариат борется (а бороться он может только сплочённо, организованно – иначе никак!) – то он преодолевает всё индивидуалистское влияние, и навязывает своё коллективистское понимание мира мелкой буржуазии и люмпенам. Коллективизм пролетариата разрастается с заботы о своём коллективе до заботы о стране.

Это не теоретическое предположение, а факт. Почему в Мангистауской области, в отличие от других регионов Казахстана, в январе 2022 года, было очень мало случаев мародёрства? А потому, что рабочий класс там более организованный, активный и влиятельный. И умеет влиять на мелкую буржуазию.