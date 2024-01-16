Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.76

Последние работы Вадима Окладникова:
Последний плакат, который выполнен Вадимом Окладниковым посвящен Гракову Андрею.Вот фрагмент плаката для прочтения текста. Этот герой был у нас вот тут:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.71
НДН.ИНФО сооббщает:
Ефрейтор Виталий Мещеряков из Новосибирской области погиб в СВО
30.12.2022
Молодому человеку было всего 30 лет. Более десяти из них он посвятил службе в рядах российской армии.Виталий Мещеряков. Фото: газета "Маслянинский льнозавод".
Гвардии ефрейтора Виталия Мещерякова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронили на родной земле Маслянинского района 15 декабря.
Мещеряков Виталий Владиславович родился 29 апреля 1992 года в Маслянинском районе. Детские годы прошли в деревне Чупино, там же в 2007 году он окончил местную школу. После чего поступил в Новосибирский политехнический колледж имени Покрышкина.
«Срочную службу проходил в рядах Российской Армии во внутренних войсках в городе Владикавказе», — сообщается в некрологе местной газеты «Маслянинский льнозавод».
После «срочки» Виталий продолжил в служить в рядах российской армии, но уже заключив контракт с воинской частью города Бердска в 2012 году. За время службы успел получить награды: медаль Жукова, медаль Суворова, знак отличия ордена Святого Георгия четвертой степени.
В 2022 году молодой человек отправился в Украину для участия в спецоперации. 1 декабря Виталий погиб. Спустя две недели, 15 декабря, с гвардии ефрейтором простились на родной земле.
Александра Фоменко
https://ndn.info/novosti/250089-efrejtor-vitalij-meshheryako...
Вот тут тоже короткое сообщение о гибели Виталия Мещерякова
https://vn.ru/news-pogib-v-lnr-kontraktnik-s-desyatiletnim-s...
Портал За Победу
https://zpobeda.ru/vitalij-meshheryakov/
ОТС Горсайт рассказывает:
Уроженец Маслянинского района погиб в ходе спецоперации.
В ходе специальной военной операции героически погиб уроженец Маслянинского района Новосибирской области, ефрейтор Виталий Мещеряков. 15 декабря с ним простились на родине.
Виталий Мещеряков выпускник средней школы села Чупино и Новосибирского политехнического колледжа имени Покрышкина, после обучения прошёл срочную службу во внутренних войсках города Владикавказа.
После, в 2012 году Виталий Мещеряков подписал контракт с одной из воинских частей Бердска. За время службы был награждён Медалью Жукова, Медалью Суворова, а также получить знак отличия Ордена Святого Георгия четвертой степени.
На церемонию прощания с героем пришли глава Маслянинского района Павел Прилепа, директор Чупинской школы Виктор Белошист, а также учитель русского языка и литературы Наталья Бердникова. Все они выступили с прощальной речью.
— Виталий прожил недолгую жизнь, ему было всего 30 лет. И более десяти лет он посвятил службе в рядах Российской Армии, защите Отечества. Он погиб 1 декабря при выполнении задач специальной военной операции в Луганской Народной Республике. Он погиб ради нашей мирной жизни, — сказал Павел Прилепа.
https://vk.com/wall-28915774_53870
ИнтернетИздание Маслянинского района продолжает:
От педагогического коллектива Чупинской школы слово сказал директор Виктор Петрович Белошист:
«Дети приходят в школу, растут, выбирают профессию. Виталий выбрал защищать Родину. Он честно выполнял свой воинский долг. А в нашей памяти он навсегда остался тем ребенком, который был простым и радостным, тем, кто любил турпоходы и игру «Зарница». И человеком, выбравшим путь воина, и прошедшим его с честью».
Учитель русского языка и литературы Наталья Демьяновна Бердникова зачитала стихотворение, посвященное памяти Виталия Владиславовича. Прощальные слова сказала и Вера Ивановна Новоселова, председатель совета ветеранов Маслянинского района:
«Виталий принял важное и осмысленное решение. И когда наступило в нашем Отечестве непростое время, он не дрогнул, не отступил. Отдал самое ценное, что у него было – собственную жизнь».
Для всех родных, близких, друзей, земляков Виталий останется примером настоящего патриота и защитника нашей Родины. Его имя навсегда будет вписано в историю Маслянинского района.
Вечная память Герою.
https://mlgazeta.ru/vechnaja-pamjat-geroju-masljaninskogo-ra...
АИФ Новосибирск:
https://dzen.ru/a/Y65HIKq_PRqa1pZv
Дмитрий Бороздин от Царьграда добавляетГВАРДИИ ЕФРЕЙТОР ИЗ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОГИБ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ
Виталий Мещеряков погиб 1 декабря, выполняя боевую задачу на территории ЛНР. Ему было 30 лет.
В Маслянинском районе Новосибирской области простились с 30-летним гвардии ефрейтором Виталием Мещеряковым, погибшим на территории ЛНР, в ходе боевых действий в рамках специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.
"Жители района будут помнить его как человека дисциплинированного, четко следовавшего своим принципам, нацеленного на результат. Виталий останется примером настоящего патриота и защитника Родины", — говорится в некрологе на сайте муниципального образования.
Виталий Мещеряков учился в Чупинской школе, по окончании которой в 2007 году отправился учиться в Новосибирский политехнический колледж им. Покрышкина. В 2012 году он прошёл срочную службу и решил остаться в армии на контракте. За время воинской карьеры был награждён медалями Жукова и Суворова, а также знаком отличия Ордена Святого Георгия четвертой степени.
Известно, что Мещеряков погиб 1 декабря на территории Луганской Народной Республики в ходе выполнения боевой задачи. Его похороны состоялись 15 декабря.
https://nsk.tsargrad.tv/news/gvardii-efrejtor-iz-novosibirsk...
Новосибирская обл.
Виталий Мещеряков родился 29 апреля 1992 года в деревне Чупино Маслянинского района. В июне 2011 года окончил «Новосибирский техникум металлургии и машиностроения имени Александра Ивановича Покрышкина». После сразу был призван на срочную службу в рядах Российской Армии. Служил во внутренних войсках во Владикавказе.
28 октября 2013 года поступил на контрактную службу в отдельной Гвардейской бригаде специального назначения в звании ефрейтор.
Виталий гордился своим голубым беретом. На его счету более 50 совершенных прыжков с парашютом. Мечтал обучать людей совершать прыжки. Имеет знак отличия «парашютист отличник».
В марте 2022 года стал участником специальной военной операции.
Награжден медалями: «За боевые отличия», «Медаль им. Георгия Жукова», «Георгиевский крест 4 степени».
Виталий погиб 1 декабря 2022 года при исполнении воинского долга.
Вечная память воинам Великой России!
Канал https://t.me/zluchka_tactical/6593 благодарит свою подписчицу за присланное фото
Орден Мужества вручили семье погибшего в ходе СВО Виталия Мещерякова в Бердске
Награждение прошло в администрации города сегодня, 28 апреля.Виталий Мещеряков родился 29 апреля 1992 года в Маслянинском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба администрации Бердска.
В июне 2011 года он окончил «Новосибирский техникум металлургии и машиностроения имени Александра Ивановича Покрышкина», после был призван на срочную военную службу.
Виталий Владиславович выбрал себе путь защитника Отечества и в октябре 2013 года поступил на военную службу по контракту в отдельную Гвардейскую бригаду специального назначения в звании ефрейтор. В марте 2022 года стал участником специальной военной операции.
Будучи истинным патриотом и защитником Отечества, Виталий Мещеряков считал, что сражаться, отстаивая интересы граждан России и своей Родины – дело чести и долг настоящего мужчины.
Он гордился своим голубым беретом и был награжден знаком отличия «Парашютист отличник». За проявленную в ходе боевых действий по защите Отечества личную отвагу, мужество и храбрость награжден знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени, медалью Жукова и медалью Министерства обороны РФ «За боевые отличия».
Виталий Владиславович погиб 1 декабря 2022 года при исполнении воинского долга, сражаясь с неонацизмом, защищая интересы нашей Родины.
Глубокие соболезнования семье погибшего: супруге – Светлане Олеговне, маме – Светлане Григорьевне, на торжественной церемонии вручения ордена Мужества выразили глава города Роман Бурдин, председатель городского Совета депутатов Владимир Голубев.
Алла БОРИСОВА, фото berdsk.nso.ru.
https://svidetel24.info/archives/105718
Хотя может это я безрукая и не смогла найти? И вот последний портрет. Вроде не боец ЧВК, а тоже информация нулеваяЭто был последний портрет из той партии, которые мне прислал Вадим Окладников...
Больше он ничего не нарисует...
Вадим ушел к ребятам и теперь пополнил Ряды Ангельского полка
Есть еще несколько первых тем, когда Вадим делал плакаты воинов ВДВ. Тогда я еще не разыскивала про них информацию, не сразу пришла такая мысль в голову, вот эти портреты с найденной информацией и буду размещать в следующих темах...
А пока перейду к добавленным материалам.
В г. Прохладном прошло открытие памятной мемориальной доски Баннову Ивану Сергеевичу. Её установили на доме, где жил защитник Отечества.
Баннов Иван родился 4 мая 1991г. в г. Игарка Красноярского края. Учился в школе им. В. П. Астафьева. Был скромным и доброжелательным юношей занимался боксом.
После школы продолжил обучение в Игарском многопрофильном техникуме.
Окончев обучения в техникуме был призван в ряды Вооруженных силах РФ. Срочную службу проходил в г.Омске 242 учебном центре подготовки младших специалистов воздушно-десантных войск.
В 2013 г. Иван решает продолжить военную службу в ВС РФ на контрактной основе в 346 отдельной гвардейской бригады специально назначения в г. Прохладном.
В составе бригады принимал участие военных операциях:
в Крыму;
в Сирии;
на Украине.
На столике стоит портрет, выполненный Вадимом Окладниковым
16 июня 2022 г. в ходе специальной военной операции при выполнении боевого задания на территории Луганской народной республики Баннов Иван Сергеевич погиб.
Иван стал символом верности долгу, мужества и любви к Родине.
Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 г. награжден орденом Мужества (посмертно).
Оргонизатор открытия мемориальной доски в Кабардино-Балкарской Республики Региональная Общественная организация "Комитет семей войнов Отечества ".
Вторжественном открытии мемориальной доски приняли участия родные, близкие, друзья и сослуживцы.
Почётное право открытия мемориальной доски предоставили жене, детям и близкому другу семьи погибшего.
Участники митинга возложили цветы к мемориальной доске и почтили память героя минутой молчания.
Светлая память об Баннове Иване сохранится в нашем сердцах.Текст и видео от "Десантного журнала". Видео можно посмотреть в сетиВК, пройдя по ссылке:
https://vk.com/wall-106160452_550400
А вот как семья хранит награды Героя
Этими сокровищами (я не утрирую, это действительно сокровища!) поделилась мама Ивана в чате мам
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.6. (43)
Родители участника СВО Игоря Хазиахметова хранят шлем, в котором он погиб
Родители Игоря Хазиахметова, оренбуржца, погибшего в СВО, рассказали, что хранят его шлем. В нём он был во второй день спецоперации, когда погиб на боевом задании.
В начале спецоперации его машина попала под обстрел. Получив тяжёлые травмы, оренбуржец скончался. Через месяц у его беременной жены родился сын.
«Проснулся и положил всех из автомата»: боец погиб в первый день СВО
Механик-водитель из Оренбурга погиб на СВО, не успев увидеть сына
25 ноября 2023 06:30
Родители Игоря Хазиахметова до сих пор хранят шлем, в котором на передовой погиб их единственный сын. Видно, как осколки пробили ткань, когда отважный механик-водитель шел на врага на своей боевой машине. Игорь был военным с богатым опытом, а потому его направили на фронт в первых рядах.
Когда началась СВО, у Игоря в Оренбурге остались родители и жена на девятом месяце беременности. Его сынок Рафаэль родился через месяц после гибели бойца. Хазиахметов видел наследника только на УЗИ.
Зов крови
В Оренбуржье портрет с именем Игоря, высеченный на камне, теперь всегда будет напоминать землякам об их герое. Майская школа Адамовского района Оренбургской области, где учился боец, чтит своего выпускника. На ней повесили мемориальную доску. Мама солдата Марина много лет работала директором этой школы.
«Моя профессия отчасти мешала доверительному общению с сыном. Игоря это смущало. И если до шестого класса сын еще старался слушаться и был отличником, то потом с успеваемостью стало хуже. Появились четверки. А к девятому классу дискомфорт достиг своего предела, поэтому доучиваться до 11-го класса Игорь не стал», — сказала Марина Хазиахметова.
По словам мамы парня, тот мечтал пойти в армию с шести лет. К высоким званиям он никогда не стремился, зато окружающие почему-то страстно хотели сделать из него рядового офицера. После девятого класса подростка отправили в Оренбургскую кадетскую школу-интернат, где раньше было летное училище, в котором учился Гагарин.
По признанию Марины, родители втайне надеялись, что строгая дисциплина «кадетки» отобьет у Игоря желание идти в военные. Но все же кровь взяла свое — в семье Хазиахметовых есть несколько мужчин-военнослужащих. Да и наша собеседница призналась, что мечтала быть летчиком. Учась в университете, девушка стала сержантом медслужбы на военной кафедре, а по окончании учебы она планировала поехать в Афганистан, где шли боевые действия. Почти уехала, но родители не пустили.Фото: [из личного архива Марины Хазиахметовой]
Бросить все ради армии
Отец приучил Игоря к физическим нагрузкам, и даже дома в проеме висел турник. Отец наказывал: «Идешь мимо — подтянись». Так подросток и поступал.
В школе Игорь не был душой компании, но всегда умел за себя постоять. С теми, кто обзывался, он не вступал в переговоры — Игорю было проще объяснить свою позицию силой. При этом агрессором парень не слыл. Но когда подросток поступил в «кадетку», он будто бы нашел себя. Вдруг стал лидером и обрел много друзей. Он стал на шаг ближе к своей мечте.
Когда спустя пять лет Хазиахметов окончил школу-интернат, ему еще не было 18 лет. Родители буквально силой заставили Игоря поступить в институт на специализацию «таможенное дело», но упрямый студент бросил учебу спустя три месяца и отрезал:
«Математика — не мое, мне тут скучно, я пойду в армию».
«Игорь поступал мудро: выслушивал мои возражения и возмущения, успокаивал меня, а сам делал по-своему. В итоге, как и хотел, сын попал в ВДВ. Его направили в Новороссийск после обучения в Омске, где он стал механиком-водителем боевой машины десанта. Впоследствии сын много прыгал с парашютом, ему это так нравилось!» — заметила мама бойца.
В 2012 году был первый контракт и служба в Дагестане. О событиях на Кавказе Игорь говорил скупо. С мамой он не делился совсем, а вот отцу рассказал один случай. Марина узнала об этом буквально на днях, спустя много времени после гибели сына.
«Часовой уснул, и боевики зашли ночью с ножами. Пятерых из взвода успели зарезать, но проснулся мой сын и положил всех из автомата. Командир прибежал, а все уже закончено. После этой командировки Игорь получил статус ветерана боевых действий и первую награду — нагрудный знак «За службу на Кавказе», — добавила Марина.Фото: [из личного архива Марины Хазиахметовой]
«Едем неизвестно куда»
После этого Игорь заключал один за другим все новые контракты с Минобороны. Мама продолжала настаивать, чтобы сын получил образование. Игорь заочно закончил сельхозтехникум в Адамовке Оренбургской области, а во время сессии приезжал к родителям погостить. Но маму не отпускала мысль сделать из Игоря офицера. Заручившись поддержкой племянника-военного и командира части, где служил Хазиахметов, она убедила сына отправить документы в Рязанское высшее воздушно-десантное училище, куда тот благополучно поступил и учился дистанционно.
«Игорю никогда не хотелось быть офицером, он просто любил армию. Диплом он получить не успел. С лета 2021 года сын был на выезде в Крыму. Заехал на несколько дней на Новый год — здесь его ждала беременная жена, — а потом обратно в поля. Последний раз мы созвонились 23 февраля. Я поздравила Игоря, а он сказал, что военные сдают телефоны и едут «неизвестно куда», — вздохнула женщина.
Уже на следующий день, как сообщили однополчане десантника, Игорь погиб в своей боевой машине. Колонна попала под обстрел, и осколки пробили тело солдата. Долго не могли отправить Хазиахметова с передовой обратно, да и дату гибели поставили 1 марта. Но Марина не стала оспаривать заключение.
«Этот день был особенным для Игоря: в 2000 году псковские десантники 1 марта вступили в неравный бой с боевиками в Чечне. Десантников было 90, а противников — около 2500 человек. Эту дату сын всегда чтил», — подчеркнула Марина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Игорь похоронен в станице Каневская Краснодарского края, рядом со своими бабушкой и дедушкой. Двоюродные братья и друзья бойца пообещали отомстить за Хазиахметова, который так и не подержал на руках своего сына.
Автор: Светлана Кузнецова
https://mosregtoday.ru/news/soc/prosnulsja-i-polozhil-vseh-i...
Портрет работы Вадима Окладникова.
Темы с работами Вадима Окладникова с портретами Героя:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)
Открытие "Парты героя" в МАОУ "Образовательный центр №3"На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости: Глава Красноярского МО Короткова Ю.А., депутат Совета депутатов Красноярского МО от партии «Единая Россия» Малецкий О.В., представитель организации «Боевое братство» младший сержант Кононченко А.А., мама героя — Магомедова Г.В.,сестра — Долгаймер Ю.М. Все присутствующие еще раз вспомнили жизненный и героический путь Магомедова А.М., почтили минутой молчания всех погибших при исполнении воинского долга. Слова благодарности за сына прозвучали в адрес матери героя, Магомедовой Г.В., ей и была предоставлена честь открыть парту Героя. Звучали и обращения к подрастающему поколению, говорили о том, что такое — любовь к Родине, что такое подвиг и мужество.
«Парта героя» — это память о человеке, совершившим подвиг во имя Родины. Гвардии старший сержант десантно-штурмовой роты Магомедов Алик прожил короткую, но яркую жизнь. Он родился 11 октября 1992 года в селе Старицкое Энгельсского района Саратовской области. Обучался в Старицкой школе с 1 по 9 класс. Всегда был примером для одноклассников и в учебе, и в работе. Все годы обучения активно участвовал во всех школьных и классных мероприятиях, был постоянным участником творческих коллективов, занимался спортом. Алик был всегда верен своему слову и требовал открытости и честности от других. Успешно закончив школу, продолжил обучение в Энгельсском колледже профессиональных технологий. После окончания колледжа был призван на срочную службу. В 2016 году Магомедов Алик подписал контракт и продолжил военную службу в рядах армии России. В 2018 году был участником боевых действий в Сирии. С самого начала военной спецоперации, с 24 февраля 2022 года, защищал мирных жителей Украины. Алик Магомедович самоотверженно выполнял боевые задачи и проявил себя как истинный герой, стал примером мужества, отваги и смелости. За мужество и отвагу по Указу Президента Российской Федерации награжден знаком отличия «Ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени».
Алик Магомедов оставил после себя светлое и доброе воспоминание, его имя не будет забыто. Каждый ученик нашей школы, который сядет за Парту Героя, вспомнит о человеке, исполнившем воинский долг и защитившем нашу мирную жизнь. Светлая память о герое останется навсегда
https://engels.bezformata.com/listnews/parti-geroya-v-maou-o...Портрет работы Вадима Окладникова
Еще темы с портретом Героя:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.11
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.64
Мама, Светлана Быкова, поделилась:
Как много сказано о боли...
Стихов написано о ней,
Об очень страшной, горькой доле
скорбящих жён и матерей...
Как хочется писать о счастье,
О том, что кончилась война...
Но, к сожалению.,мерзость..,страсти
Окутали людей сполна,
Тех, кто спокойно.., и с издёвкой
Пируют всем нам напоказ,
Их посетило мракобесие,
Содом, Гоморра, жуть и грязь...
Шабаш-безнравственность и пошлость,
На вечеринке сатаны.
Здесь обезумевшие рожи
В прямом эфире, сняв штаны
Над русским родом надругались
В то время, как простой солдат,
На поле боя погибает,
Они творят такой разврат.
Пока моральные уроды
живут..,на всех им наплевать...
Ребятам будет очень трудно,
Победу нам отвоевать.
Молитва им нужна и помощь,
Поддержка, чистота сердец,
Тогда Господь стране поможет,
Тогда придёт войне конец...
... ...........
А те,кто пляшут в преисподней,
Свой выбор сделали давно,
Конечно, кара ждёт Господня,
В аду гореть должно г.....о
..... ... .............. ....
Как много сказано о боли...
О Боже, вразуми слепцов...
Просто КРИК ДУШИ
Написала моя подруга Наташа Варнавина
Все темы, где есть портреты Андрея Быкова и информация о нем:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.63
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.72
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.73
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.74
Связалась я с Ириной Поповой по поводу портрета, нарисованного художницей Еленой Бегма.Ирина рассказала, что она представилась именно тетей, но художница написала, что заказ от мамы, потому что она так увидела. Тут можно только согласиться с Еленой, поскольку воспитывала Сашу как мать именно Ирина. Кстати, Вадим, когда рисовал портрет Саши выбрал тоже именно эту фотографию.Портрет работы Вадима Окладникова.
Ирина же мне рассказала такие новости:Прошел Благотворительный концерт. Все вырученные средства для СВО. На окопные свечи.Это был Краевой турнир по Самбо, посвященный Памяти Александра.
Участвовали около 100 ребят со всего Камчатского Края.
После концерта Юноармейцы посетили Музей в школе, которая носит имя Героя России Александра Попова.
В Улан-Уде ( 11 Гвардейская Дивизия) устанавливают бюст Саше. Но установят к 23 февраля и пока нет фотографииЭту фотографию Вадим задарил Ирине за неделю до своего ухода...
Я прилетела с Екатеринбурга 30 октября, а 2 ноября он умер...
Я разговаривала с ним за полчаса до его смерти.
У меня было 16 часов, у него утро 9ч.
Он любил эту фотографию, - написала Ирина.Вадим вообще очень трепетно и по особому относился к СашеЕще Ирина Попова прислала фото со стендами. Город Благовещенск.Аллея Героев.Есть и в Москве.Возле Храма Воинской Славы
И вот еще одна фотография, видимо с фронтаВсе фото из переписки с Ириной Поповой.
Все темы с работами Вадима Окладникова о Герое Александре Попове:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях.
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.6
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.8
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.14
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.16
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.18
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.22
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.23
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.30
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.37
Наши защитники. Александр Попов
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45
Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.58
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.74
И на этом сегодня все. Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок
Свежие комментарии