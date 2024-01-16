Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.76

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Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.71

НДН.ИНФО сооббщает: Ефрейтор Виталий Мещеряков из Новосибирской области погиб в СВО

30.12.2022

Молодому человеку было всего 30 лет. Более десяти из них он посвятил службе в рядах российской армии. Виталий Мещеряков. Фото: газета "Маслянинский льнозавод".

Гвардии ефрейтора Виталия Мещерякова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронили на родной земле Маслянинского района 15 декабря.

Мещеряков Виталий Владиславович родился 29 апреля 1992 года в Маслянинском районе. Детские годы прошли в деревне Чупино, там же в 2007 году он окончил местную школу. После чего поступил в Новосибирский политехнический колледж имени Покрышкина.

«Срочную службу проходил в рядах Российской Армии во внутренних войсках в городе Владикавказе», — сообщается в некрологе местной газеты «Маслянинский льнозавод».

После «срочки» Виталий продолжил в служить в рядах российской армии, но уже заключив контракт с воинской частью города Бердска в 2012 году. За время службы успел получить награды: медаль Жукова, медаль Суворова, знак отличия ордена Святого Георгия четвертой степени.

В 2022 году молодой человек отправился в Украину для участия в спецоперации. 1 декабря Виталий погиб. Спустя две недели, 15 декабря, с гвардии ефрейтором простились на родной земле.

Александра Фоменко

https://ndn.info/novosti/250089-efrejtor-vitalij-meshheryako...

Вот тут тоже короткое сообщение о гибели Виталия Мещерякова

https://vn.ru/news-pogib-v-lnr-kontraktnik-s-desyatiletnim-s...

Портал За Победу

https://zpobeda.ru/vitalij-meshheryakov/

ОТС Горсайт рассказывает:

Уроженец Маслянинского района погиб в ходе спецоперации.

В ходе специальной военной операции героически погиб уроженец Маслянинского района Новосибирской области, ефрейтор Виталий Мещеряков. 15 декабря с ним простились на родине.

Виталий Мещеряков выпускник средней школы села Чупино и Новосибирского политехнического колледжа имени Покрышкина, после обучения прошёл срочную службу во внутренних войсках города Владикавказа.

После, в 2012 году Виталий Мещеряков подписал контракт с одной из воинских частей Бердска. За время службы был награждён Медалью Жукова, Медалью Суворова, а также получить знак отличия Ордена Святого Георгия четвертой степени.

На церемонию прощания с героем пришли глава Маслянинского района Павел Прилепа, директор Чупинской школы Виктор Белошист, а также учитель русского языка и литературы Наталья Бердникова. Все они выступили с прощальной речью.

— Виталий прожил недолгую жизнь, ему было всего 30 лет. И более десяти лет он посвятил службе в рядах Российской Армии, защите Отечества. Он погиб 1 декабря при выполнении задач специальной военной операции в Луганской Народной Республике. Он погиб ради нашей мирной жизни, — сказал Павел Прилепа.

https://vk.com/wall-28915774_53870

ИнтернетИздание Маслянинского района продолжает:

От педагогического коллектива Чупинской школы слово сказал директор Виктор Петрович Белошист:

«Дети приходят в школу, растут, выбирают профессию. Виталий выбрал защищать Родину. Он честно выполнял свой воинский долг. А в нашей памяти он навсегда остался тем ребенком, который был простым и радостным, тем, кто любил турпоходы и игру «Зарница». И человеком, выбравшим путь воина, и прошедшим его с честью».

Учитель русского языка и литературы Наталья Демьяновна Бердникова зачитала стихотворение, посвященное памяти Виталия Владиславовича. Прощальные слова сказала и Вера Ивановна Новоселова, председатель совета ветеранов Маслянинского района:

«Виталий принял важное и осмысленное решение. И когда наступило в нашем Отечестве непростое время, он не дрогнул, не отступил. Отдал самое ценное, что у него было – собственную жизнь».

Для всех родных, близких, друзей, земляков Виталий останется примером настоящего патриота и защитника нашей Родины. Его имя навсегда будет вписано в историю Маслянинского района.

Вечная память Герою.

https://mlgazeta.ru/vechnaja-pamjat-geroju-masljaninskogo-ra...

АИФ Новосибирск:

https://dzen.ru/a/Y65HIKq_PRqa1pZv

Дмитрий Бороздин от Царьграда добавляет ГВАРДИИ ЕФРЕЙТОР ИЗ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОГИБ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Виталий Мещеряков погиб 1 декабря, выполняя боевую задачу на территории ЛНР. Ему было 30 лет.

В Маслянинском районе Новосибирской области простились с 30-летним гвардии ефрейтором Виталием Мещеряковым, погибшим на территории ЛНР, в ходе боевых действий в рамках специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.

"Жители района будут помнить его как человека дисциплинированного, четко следовавшего своим принципам, нацеленного на результат. Виталий останется примером настоящего патриота и защитника Родины", — говорится в некрологе на сайте муниципального образования.

Виталий Мещеряков учился в Чупинской школе, по окончании которой в 2007 году отправился учиться в Новосибирский политехнический колледж им. Покрышкина. В 2012 году он прошёл срочную службу и решил остаться в армии на контракте. За время воинской карьеры был награждён медалями Жукова и Суворова, а также знаком отличия Ордена Святого Георгия четвертой степени.

Известно, что Мещеряков погиб 1 декабря на территории Луганской Народной Республики в ходе выполнения боевой задачи. Его похороны состоялись 15 декабря.

https://nsk.tsargrad.tv/news/gvardii-efrejtor-iz-novosibirsk... Новосибирская обл.

Виталий Мещеряков родился 29 апреля 1992 года в деревне Чупино Маслянинского района. В июне 2011 года окончил «Новосибирский техникум металлургии и машиностроения имени Александра Ивановича Покрышкина». После сразу был призван на срочную службу в рядах Российской Армии. Служил во внутренних войсках во Владикавказе.

28 октября 2013 года поступил на контрактную службу в отдельной Гвардейской бригаде специального назначения в звании ефрейтор.

Виталий гордился своим голубым беретом. На его счету более 50 совершенных прыжков с парашютом. Мечтал обучать людей совершать прыжки. Имеет знак отличия «парашютист отличник».

В марте 2022 года стал участником специальной военной операции.

Награжден медалями: «За боевые отличия», «Медаль им. Георгия Жукова», «Георгиевский крест 4 степени».

Виталий погиб 1 декабря 2022 года при исполнении воинского долга.

Вечная память воинам Великой России!

Канал https://t.me/zluchka_tactical/6593 благодарит свою подписчицу за присланное фото 28 АПРЕЛЯ 2023

О рден Мужества вручили семье погибшего в ходе СВО Виталия Мещерякова в Бердске

Награждение прошло в администрации города сегодня, 28 апреля. Виталий Мещеряков родился 29 апреля 1992 года в Маслянинском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба администрации Бердска.

В июне 2011 года он окончил «Новосибирский техникум металлургии и машиностроения имени Александра Ивановича Покрышкина», после был призван на срочную военную службу.

Виталий Владиславович выбрал себе путь защитника Отечества и в октябре 2013 года поступил на военную службу по контракту в отдельную Гвардейскую бригаду специального назначения в звании ефрейтор. В марте 2022 года стал участником специальной военной операции.

Будучи истинным патриотом и защитником Отечества, Виталий Мещеряков считал, что сражаться, отстаивая интересы граждан России и своей Родины – дело чести и долг настоящего мужчины.

Он гордился своим голубым беретом и был награжден знаком отличия «Парашютист отличник». За проявленную в ходе боевых действий по защите Отечества личную отвагу, мужество и храбрость награжден знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени, медалью Жукова и медалью Министерства обороны РФ «За боевые отличия».

Виталий Владиславович погиб 1 декабря 2022 года при исполнении воинского долга, сражаясь с неонацизмом, защищая интересы нашей Родины.

Глубокие соболезнования семье погибшего: супруге – Светлане Олеговне, маме – Светлане Григорьевне, на торжественной церемонии вручения ордена Мужества выразили глава города Роман Бурдин, председатель городского Совета депутатов Владимир Голубев.

Алла БОРИСОВА, фото berdsk.nso.ru.

https://svidetel24.info/archives/105718 рден Мужества вручили семье погибшего в ходе СВО Виталия Мещерякова в Бердске Виталий Мещеряков родился 29 апреля 1992 года в Маслянинском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба администрации Бердска.В июне 2011 года он окончил «Новосибирский техникум металлургии и машиностроения имени Александра Ивановича Покрышкина», после был призван на срочную военную службу.Виталий Владиславович выбрал себе путь защитника Отечества и в октябре 2013 года поступил на военную службу по контракту в отдельную Гвардейскую бригаду специального назначения в звании ефрейтор. В марте 2022 года стал участником специальной военной операции.Будучи истинным патриотом и защитником Отечества, Виталий Мещеряков считал, что сражаться, отстаивая интересы граждан России и своей Родины – дело чести и долг настоящего мужчины.Он гордился своим голубым беретом и был награжден знаком отличия «Парашютист отличник». За проявленную в ходе боевых действий по защите Отечества личную отвагу, мужество и храбрость награжден знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени, медалью Жукова и медалью Министерства обороны РФ «За боевые отличия».Виталий Владиславович погиб 1 декабря 2022 года при исполнении воинского долга, сражаясь с неонацизмом, защищая интересы нашей Родины.Глубокие соболезнования семье погибшего: супруге – Светлане Олеговне, маме – Светлане Григорьевне, на торжественной церемонии вручения ордена Мужества выразили глава города Роман Бурдин, председатель городского Совета депутатов Владимир Голубев. и оформление в Ангельском полку Насколько я помню, так просили Вадима выполнить. Портрета два... а информации о нем у меня 0! Ничего не смогла найти. А ведь прошло со дня гибели 9 месяцев... мог бы кто-то и разродиться информацией...

Хотя может это я безрукая и не смогла найти? И вот последний портрет. Вроде не боец ЧВК, а тоже информация нулевая Это был последний портрет из той партии, которые мне прислал Вадим Окладников...

Больше он ничего не нарисует...

Вадим ушел к ребятам и теперь пополнил Ряды Ангельского полка

Есть еще несколько первых тем, когда Вадим делал плакаты воинов ВДВ. Тогда я еще не разыскивала про них информацию, не сразу пришла такая мысль в голову, вот эти портреты с найденной информацией и буду размещать в следующих темах...

А пока перейду к добавленным материалам. Бойцов ЧВК очень трудно найти. Вот про этого Героя с открытой и светлой улыбкой я не смогла ничего отыскать!Есть еще 2 портрета одного герояи оформление в Ангельском полкуНасколько я помню, так просили Вадима выполнить. Портрета два... а информации о нем у меня 0! Ничего не смогла найти. А ведь прошло со дня гибели 9 месяцев... мог бы кто-то и разродиться информацией...Хотя может это я безрукая и не смогла найти? И вот последний портрет. Вроде не боец ЧВК, а тоже информация нулеваяЭто был последний портрет из той партии, которые мне прислал Вадим Окладников...Больше он ничего не нарисует...Вадим ушел к ребятам и теперь пополнил Ряды Ангельского полкаЕсть еще несколько первых тем, когда Вадим делал плакаты воинов ВДВ. Тогда я еще не разыскивала про них информацию, не сразу пришла такая мысль в голову, вот эти портреты с найденной информацией и буду размещать в следующих темах...А пока перейду к добавленным материалам.

ДОПОЛНЕНИЯ:

В г. Прохладном прошло открытие памятной мемориальной доски Баннову Ивану Сергеевичу. Её установили на доме, где жил защитник Отечества.

Баннов Иван родился 4 мая 1991г. в г. Игарка Красноярского края. Учился в школе им. В. П. Астафьева. Был скромным и доброжелательным юношей занимался боксом.

После школы продолжил обучение в Игарском многопрофильном техникуме.

Окончев обучения в техникуме был призван в ряды Вооруженных силах РФ. Срочную службу проходил в г.Омске 242 учебном центре подготовки младших специалистов воздушно-десантных войск.

В 2013 г. Иван решает продолжить военную службу в ВС РФ на контрактной основе в 346 отдельной гвардейской бригады специально назначения в г. Прохладном.

В составе бригады принимал участие военных операциях:

в Крыму;

в Сирии;

на Украине.

На столике стоит портрет, выполненный Вадимом Окладниковым

16 июня 2022 г. в ходе специальной военной операции при выполнении боевого задания на территории Луганской народной республики Баннов Иван Сергеевич погиб.

Иван стал символом верности долгу, мужества и любви к Родине.

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 г. награжден орденом Мужества (посмертно).

Оргонизатор открытия мемориальной доски в Кабардино-Балкарской Республики Региональная Общественная организация "Комитет семей войнов Отечества ".

Вторжественном открытии мемориальной доски приняли участия родные, близкие, друзья и сослуживцы.

Почётное право открытия мемориальной доски предоставили жене, детям и близкому другу семьи погибшего.

Участники митинга возложили цветы к мемориальной доске и почтили память героя минутой молчания.



https://vk.com/wall-106160452_550400

А вот как семья хранит награды Героя

Этими сокровищами (я не утрирую, это действительно сокровища!) поделилась мама Ивана в чате мам Светлая память об Баннове Иване сохранится в нашем сердцах.Текст и видео от "Десантного журнала". Видео можно посмотреть в сетиВК, пройдя по ссылке:А вот как семья хранит награды ГерояЭтими сокровищами (я не утрирую, это действительно сокровища!) поделилась мама Ивана в чате мам На столике стоит портрет, выполненный Вадимом Окладниковым



Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.6. (43)

Этот портрет у нас был тут:

Родители участника СВО Игоря Хазиахметова хранят шлем, в котором он погиб 26 ноября 2023

Родители Игоря Хазиахметова, оренбуржца, погибшего в СВО, рассказали, что хранят его шлем. В нём он был во второй день спецоперации, когда погиб на боевом задании. Родители участника СВО Игоря Хазиахметова хранят шлем бойца. Администрация Адамовского районаРодители Игоря Хазиахметова, оренбуржца, погибшего в СВО, рассказали, что хранят его шлем. В нём он был во второй день спецоперации, когда погиб на боевом задании.

Игорь Хазиахметов родился в Адамовском районе, где и получил школьное образование. О военной карьере мечтал с детства. После девятого класса поступил в оренбургское кадетское училище. Во время армейской службы стал механиком-водителем боевой машины. В 2012 году он заключил первый контракт с Минобороны РФ. Неоднократно бывал в командировках, в том числе в Крыму и на Кавказе. https://oren-aif-ru.turbopages.org/oren.aif.ru/s/society/peo...

В начале спецоперации его машина попала под обстрел. Получив тяжёлые травмы, оренбуржец скончался. Через месяц у его беременной жены родился сын.

«Проснулся и положил всех из автомата»: боец погиб в первый день СВО

Механик-водитель из Оренбурга погиб на СВО, не успев увидеть сына

25 ноября 2023 06:30



Фото: [из личного архива Марины Хазиахметовой]

Родители Игоря Хазиахметова до сих пор хранят шлем, в котором на передовой погиб их единственный сын. Видно, как осколки пробили ткань, когда отважный механик-водитель шел на врага на своей боевой машине. Игорь был военным с богатым опытом, а потому его направили на фронт в первых рядах.

Когда началась СВО, у Игоря в Оренбурге остались родители и жена на девятом месяце беременности. Его сынок Рафаэль родился через месяц после гибели бойца. Хазиахметов видел наследника только на УЗИ. Фото: [из личного архива Марины Хазиахметовой]Родители Игоря Хазиахметова до сих пор хранят шлем, в котором на передовой погиб их единственный сын. Видно, как осколки пробили ткань, когда отважный механик-водитель шел на врага на своей боевой машине. Игорь был военным с богатым опытом, а потому его направили на фронт в первых рядах.Когда началась СВО, у Игоря в Оренбурге остались родители и жена на девятом месяце беременности. Его сынок Рафаэль родился через месяц после гибели бойца. Хазиахметов видел наследника только на УЗИ.

Связалась я с Ириной Поповой по поводу портрета, нарисованного художницей Еленой Бегма. Ирина рассказала, что она представилась именно тетей, но художница написала, что заказ от мамы, потому что она так увидела. Тут можно только согласиться с Еленой, поскольку воспитывала Сашу как мать именно Ирина. Кстати, Вадим, когда рисовал портрет Саши выбрал тоже именно эту фотографию. Портрет работы Вадима Окладникова.

Ирина же мне рассказала такие новости: Прошел Благотворительный концерт. Все вырученные средства для СВО. На окопные свечи. Это был Краевой турнир по Самбо, посвященный Памяти Александра.

Участвовали около 100 ребят со всего Камчатского Края.

После концерта Юноармейцы посетили Музей в школе, которая носит имя Героя России Александра Попова.