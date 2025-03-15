Великие истории любви. Эдуард Асадов - трагедия, боль и любовь к женщине, которую никогда не видел

Его стихи переписывали в тетрадки и заучивали наизусть, чувствуя, что в них всё написано про нас.



Эдуард Асадов родился в сентябре 1923 года, в городе Мерве Туркестанской АССР в интеллигентной семье. Его отец Арташес Григорьевич Асадьянц (позднее переменивший имя и фамилию и ставший Аркадием Григорьевичем Асадовым) участвовал в революционном движении, сидел в тюрьме за свои убеждения, после чего примкнул к большевикам.

Впоследствии служил следователем, комиссаром и командиром стрелковой роты. Выйдя в отставку, Аркадий Григорьевич женился на матери будущего поэта, Лидии Ивановне Курдовой, и сменил военные погоны на мирный статус школьного учителя.

В детстве годы маленького Эдика протекали в уютной атмосфере маленького туркменского городка с его пыльными улочками, шумными базарами и бесконечным синим небом. Однако счастье и семейная идиллия были недолгими. Когда мальчику было всего шесть лет, трагическим образом скончался его отец. На момент смерти Аркадию Григорьевичу было около тридцати, а умер он, не пострадавший от бандитских пуль и лихолетья Гражданской войны, от кишечной непроходимости.

Мать Эдуарда Лидия Ивановна вместе с сыном перебралась в Свердловск, где жил ее отец, Иван Калустович. Именно в Свердловске Эдик впервые пошел в школу, а в восемь лет написал свои первые стихи, там же стал посещать театральный кружок. Все прочили мальчику блестящее будущее — настолько он был талантлив, пылок, разносторонен. Мама, учительница русского языка и литературы, привила ему любовь к литературе, театру, творчеству. Эдуард Асадов в детстве с родителями

В 1939-м, вскоре после смерти деда, семья переехала в Москву, где Лидия Ивановна продолжала работать школьной учительницей. Эдуард был в восторге. Юношу очаровал большой и шумный город, покорил его сердце своим масштабом, архитектурой, суматохой. Он писал буквально обо всем, будто впитывая наперед впечатления от увиденного и стараясь зафиксировать их на бумаге. Это были стихи о любви, жизни, прекрасных девушках, о жизнерадостных людях и сбывающихся мечтах.

После окончания школы Эдуард планировал поступать в вуз, только все никак не мог выбрать направление, колеблясь между литературным и театральным институтами. Выпускной вечер в его школе пришелся на 14 июня 1941 года. Юноша, рассчитывал, что у него еще будет несколько дней на размышление до подачи документов.

Но судьба распорядилась иначе. Начавшаяся вскоре после выпускного Великая Отечественная война сломала жизни миллионов советских людей, и молодой поэт не избежал предначертанного. В первый же день войны Асадов, как и многие парни его поколения, явился в военкомат и записался добровольцем на фронт.

Окончив школу в 1941, он надел гимнастёрку сразу после выпускного. На фронте был наводчиком миномёта. В мае 44-го под Севастополем получил ранение осколком в лицо. В полубессознательном состоянии довёл грузовик с боеприпасами до пункта назначения.

Далее последовали бесконечные госпитали и медики, разводившие руками. Несмотря на перенесенные двенадцать операций, черепно-мозговая травма, полученная Асадовым, была настолько серьезна, что никто и не надеялся, что герой выживет. Однако Эдуард выжил. На восстановление понадобилось полтора года, но он навсегда лишился зрения и до самой смерти носил на глазах черную повязку. Далее последовали бесконечные госпитали и медики, разводившие руками. Несмотря на перенесенные двенадцать операций, черепно-мозговая травма, полученная Асадовым, была настолько серьезна, что никто и не надеялся, что герой выживет. Однако Эдуард выжил. На восстановление понадобилось полтора года, но он навсегда лишился зрения и до самой смерти носил на глазах черную повязку. На войне и в госпитале Асадов бесконечно писал стихи. Фото: архив КП А ему был только 21 год. Но Асадов, видимо, с рождения оказался наделённым недюжинной силой духа. А потому справился с бедой, не позволил своей молодой жизни рухнуть, не начавшись. К молодому герою в госпиталь приходили девушки - поговорить, поддержать.

Позже Эдуард Асадов познает неверность жены и в письме другу признается, что совершил ошибку, не узнав хорошо человека.

Будет трудный развод и разрушенные отношения с сыном. Как он пережил этот факт, красноречиво говорят стихи, написанные другу:

Лишь четыре года продлился первый брак.

Но ещё до этого момента молодой человек организовал свою жизнь: начал серьёзно заниматься поэзией (сочинял стихи он с 8 лет), поступил в Литературный институт и посвятил себя творчеству. Научился вслепую набирать стихи на пишущей машинке.

Когда-то ещё из госпиталя молодой поэт отослал свои стихи Корнею Чуковскому. Знаменитый литератор раскритиковал его творения, но при этом попросил продолжать поэтический труд. Лишь четыре года продлился первый брак.Но ещё до этого момента молодой человек организовал свою жизнь: начал серьёзно заниматься поэзией (сочинял стихи он с 8 лет), поступил в Литературный институт и посвятил себя творчеству. Научился вслепую набирать стихи на пишущей машинке.Когда-то ещё из госпиталя молодой поэт отослал свои стихи Корнею Чуковскому. Знаменитый литератор раскритиковал его творения, но при этом попросил продолжать поэтический труд.

И вот с подачи Корнея Ивановича стихи Асадова опубликовали в журнале «Огонек».

Критики не высказали восхищения творчеством нового поэта, посчитав его стихи чересчур простыми. Но главными ценителями его творчества стали читатели, которые зачитывались этими строками, взятыми из жизни, искренне и мудро раскрывающими её важные вехи.

А главное - поэт писал о любви! И люди узнавали себя в его творениях. На его творческих встречах собирались полные залы благодарных слушателей. И вот с подачи Корнея Ивановича стихи Асадова опубликовали в журнале «Огонек».Критики не высказали восхищения творчеством нового поэта, посчитав его стихи чересчур простыми. Но главными ценителями его творчества стали читатели, которые зачитывались этими строками, взятыми из жизни, искренне и мудро раскрывающими её важные вехи.А главное - поэт писал о любви! И люди узнавали себя в его творениях. На его творческих встречах собирались полные залы благодарных слушателей.

Никому было невдомёк, что этот сильный человек, так много знающий о любви и так красиво умеющий её воспеть, сам глубоко одинок.

В пику народной любви официальные критики Эдуарда Аркадьевича даже не замечали, хотя произведения других признанных советских поэтов попадали в школьную программу. Асадова считали поэтом для простого народа, «для некрасивых девочек-подростков и для кухарок», якобы сентиментальные «рифмованные прописи» для плебса «не выдерживают никакой критики с точки зрения литературных критериев». Но сам автор гордился народным признание, сравнивая себя с Сергеем Есениным, которого очень любил.

Поэт имел живой отклик от аудитории: поклонники творчества Асадова в письмах благодарили его за творчество, поздравляли с праздниками, слали свои стихотворения. Он очень любил читателей и старался всем отвечать. Иногда люди писали: мол, это стихотворение точно обо мне! Но все же литератор переживал из-за оценок критиков. Категорически не соглашался с тем, что нужно писать элитарную поэзию «не для всех» — для эстетствующих кругов.

Но один случай круто изменил его жизнь. Никому было невдомёк, что этот сильный человек, так много знающий о любви и так красиво умеющий её воспеть, сам глубоко одинок.В пику народной любви официальные критики Эдуарда Аркадьевича даже не замечали, хотя произведения других признанных советских поэтов попадали в школьную программу. Асадова считали поэтом для простого народа, «для некрасивых девочек-подростков и для кухарок», якобы сентиментальные «рифмованные прописи» для плебса «не выдерживают никакой критики с точки зрения литературных критериев». Но сам автор гордился народным признание, сравнивая себя с Сергеем Есениным, которого очень любил.Поэт имел живой отклик от аудитории: поклонники творчества Асадова в письмах благодарили его за творчество, поздравляли с праздниками, слали свои стихотворения. Он очень любил читателей и старался всем отвечать. Иногда люди писали: мол, это стихотворение точно обо мне! Но все же литератор переживал из-за оценок критиков. Категорически не соглашался с тем, что нужно писать элитарную поэзию «не для всех» — для эстетствующих кругов.Но один случай круто изменил его жизнь.

Он боялся вновь совершить ошибку и пережить новое потрясение.

Но случилось так, что Галина стала для поэта не просто женой, но и его глазами, чувствами. Благодаря ей, он, наконец, понял, что такое настоящая любовь.

Тяжело переживая разлуку с супругой, которая как актриса театра Моссовета вынуждена была иногда уезжать с труппой, он написал: Он боялся вновь совершить ошибку и пережить новое потрясение.Но случилось так, что Галина стала для поэта не просто женой, но и его глазами, чувствами. Благодаря ей, он, наконец, понял, что такое настоящая любовь.Тяжело переживая разлуку с супругой, которая как актриса театра Моссовета вынуждена была иногда уезжать с труппой, он написал:

1968 1968 Она смогла устроить их жизнь так, чтобы всегда принимать участие в его творческих вечерах и повсюду сопровождать его. Она корректировала напечатанные стихи и готовила к сдаче в издательство.

Он обходился в ежедневной жизни без любых приспособлений для незрячих. Ему требовались лишь специальные часы, чтобы всегда знать время: поэт любил чёткую организацию своего рабочего дня и был крайне пунктуален.

Поэт был открыт и искренен перед людьми, умел видеть в людях хорошее и призывал к этому читателей.

1966 1966

Галина Валентиновна родила мужу сына. А в 60 лет получила водительские права, чтобы создать для супруга больше комфорта. Наотрез отказалась покупать телевизор, поскольку не считала возможным смотреть его при незрячем человеке. Они вдвоём любили слушать радио, Галина читала вслух книги, газеты, журналы. А Эдуард не пользовался даже палочкой при ходьбе, потому что рядом был верный спутник, помогавший ему во всём. Они прожили вместе 36 лет, до самой смерти Галины Валентиновны в 1997 году.

Поэт с трудом пережил этот период своей жизни. Спасли стихи: он начал писать ей - теперь уже далёкой, но по-прежнему любимой и единственной. На фото Эдуард Асадов с женой, снохой и внучкой.

Но отважным бойцом он был не только на фронте, и в жизни тоже. Эдуард Аркадьевич смог побороть депрессию. К тому же рядом были родные люди, на помощь пришли боевые друзья. А вот это произвеждение помнят очень многие: «Стихи о рыжей дворняге» стали хитом того времени. Фото: архив КП

За всю творческую жизнь поэт написал 47 книг. Последняя называлась «Не надо сдаваться, люди!». И он не сдавался до того момента, пока в 2004 году сердечный приступ не унёс его жизнь.

Поэт завещал похоронить свое сердце на Сапун-горе в Севастополе, где получил ранение в 1944-м. Но пожелание не было исполнено: родственники оказались против. Могила Асадова расположена на московском Кунцевском кладбище в семейном захоронении, где покоятся супруга Галина и мать.

Но с нами живут его стихи - завещания, заклинания, мольбы. О доброте и человечности. О вечном стремлении постигать науку любви.

https://dzen.ru/a/YJGHZn_8ui2elsrZ

https://24smi.org/celebrity/4627-eduard-asadov.html

https://teleprogramma.org/stars/star-hist/nid4461279_au73695...

https://zalgorkogo.blogs.donlib.ru/?p=2775&doing_wp_cron...

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