Княгиня Наталья Львова — личная ведьма товарища Сталина

История Иосифа Сталина полна загадок и тайн, но одна из самых интригующих — его связь с мистикой. Среди множества слухов и легенд выделяется имя Натальи Львовой, которую называют не просто ведьмой, а личной помощницей вождя в делах потусторонних. Кем была эта женщина? Правда ли, что княгиня Наталья Львова обладала магической силой, способной влиять на судьбы людей и страны?
Давайте разберемся в этой захватывающей истории.Интерес Сталина к потустороннему
Хорошо известно, что Иосиф Сталин интересовался мистикой. В юности вождь окончил духовную семинарию, а в зрелом возрасте лишь изображал строгого последователя научного атеизма. На самом деле Сталин живо интересовался паранормальным и охотно пользовался услугами первого в СССР экстрасенса Вольфа Мессинга.Иосиф Джугашвили (Сталин) во время учебы в Тифлисской духовной семинарии
Но пророк и гипнотизер Мессинг был не единственным магом в окружении «отца народов». До него Сталин пользовался магической помощью Натальи Львовой — бывшей дворянки из древнего аристократического рода. Ее называли «кремлевской ведьмой», «питерской колдуньей», «придворным астрологом Сталина». В Кремле она регулярно бывала с 1930 по 1939 год.
Потомственная колдунья
Наталья Львова приходилась родственницей князю Львову, возглавлявшему Временное правительство. Ее мать, Елена Львова, была известной предсказательницей в Санкт-Петербурге и Москве. Поговаривали, что она пыталась убедить императора Александра III не передавать престол сыну Николаю, который, по ее словам, приведет империю к немыслимым бедствиям.Во время Первой мировой войны Наталья Львова работала в госпитале
Из-за этого княгиня Елена Львова оказалась в немилости у Николая II.
Вождь и ведьма
Уже после революции о Наталье Львовой в Петрограде ходили легенды. Говорили, что она умеет читать мысли на расстоянии, предсказывает беды и знает как их отвести, вмешивается в сознание врагов и излечивает безнадежно больных. Со Сталиным питерскую колдунью познакомил член Политбюро и ближайший соратник вождя Сергей Киров.Иосиф Сталин и Сергей Киров
Однажды Киров и Сталин заговорили о магии. Генсек, прекрасно разбиравшийся в теме, упомянул бервикских ведьм. По легенде, они в 16 веке потопили корабль английского короля Эдуарда. Сталин заметил:
«Слабые женщины смогли такое сделать. Очень интересно».
Киров решил удивить соратника и привез из Ленинграда в Москву Наталью Львову.
С вождем женщина встречалась наедине, без свидетелей. О чем они говорили — неизвестно. Но в город на Неве Львова больше не вернулась. Ей выделили служебную квартиру в самом центре столицы, неподалеку от Кремля. Это позволяло ей приезжать к Сталину в любое время — днем или ночью. Встречались они редко, но после общения с ведьмой вождь часто становился задумчивым и даже рассеянным. Что рассказывала Сталину эта женщина и о чем он потом размышлял, остается загадкой.
Ведьма на службе у власти
Зачем Сталину понадобилась ведьма? Специалисты считают, что дело в его паранойе и жажде контроля. Вождь боялся не только реальных врагов, но и магических атак. Однажды он узнал о заговоре, где недруги пытались воздействовать на него с помощью куклы и иголок. Заговор провалился, но мысль о защите от мистики прочно засела в голове Сталина. Вот тут-то и появилась Наталья Львова.Наталья Львова. Фото 1920-х годов
Ее способности выходили за рамки обычного. По слухам, она могла подавлять волю человека, заставляя его подчиняться без сопротивления. Анна Ахматова, близкая подруга Натальи, вспоминала, как ведьма проводила ритуалы с ножом, обручем в виде полумесяца и странными предметами вроде сушеных птичьих лапок. Один из самых жутких эпизодов — случай, когда Львова зубами выгрызла грыжу у младенца, сочетая магию с древними обрядами. Ребенок, кстати, выжил и поправился.
Магия в кремлевских кабинетах
Наталья Львова стала тенью Сталина. Ее влияние ощущалось в самых неожиданных местах. Например, после ее сеансов в Кремле часто происходили кадровые перестановки. Никто не мог предсказать, кто уйдет в отставку, а кто займет высокий пост. Женщина проверяла и всех новых людей, которых глава государства хотел назначить на ответственные должности. Поговаривали, что ведьма подсказывала вождю, кого приблизить, а кого убрать — порой в буквальном смысле.Еще одна любопытная деталь: Львова советовала Сталину избегать прямого взгляда в камеру во время съемок. Мол, так сложнее навести порчу через фотографию. Многие замечали, что с начала 30-х годов глава государства перестал смотреть в объектив. Почти всегда он разворачивался к фотографу или кинооператору боком.
Любовь, интриги и тайны
Сталин, как известно, был неравнодушен к женщинам, но сам не считал себя красавцем. Говорят, Наталья помогала ему и в личных делах. Львовой приписывали создание приворотов, которыми она привязывала к Сталину заинтересовавших его женщин. Правда это или вымысел — судить сложно, но слухи о любовных победах Сталина ходили упорно.Однако ведьма не только творила чудеса, но и знала слишком много. Она была в курсе кремлевских интриг, тайн и слабостей вождя. Возможно, именно это стало причиной ее исчезновения. После нескольких лет службы Наталья Львова в 1939 году просто исчезла, словно испарилась. Именно так пропадали двойники Сталина, в которых отпадала необходимость.
Одни говорят, что Львову тихо убрали, чтобы не болтала.
Другие уверены: враги Сталина расправились с ней, лишив его магической защиты.
Третьи верят, что она умерла своей смертью, унеся секреты в могилу.
Легенда или реальность?
Доказать существование Натальи Львовой непросто. Официальных документов о ней почти нет, а воспоминания Ахматовой — едва ли не единственный источник. Но отсутствие фактов только подогревает интерес. Может, она была гениальной шарлатанкой, сумевшей обмануть даже Сталина? Или настоящей ведьмой, чья сила помогла вождю удерживать власть?Эта история — смесь правды и вымысла, где каждый найдет что-то свое. Наталья Львова остается символом эпохи, когда магия и политика шли рука об руку. Ее судьба — как зеркало сталинского времени: мрачная, загадочная и полная вопросов без ответов.
А вы как думаете: могла ли ведьма вроде Натальи Львовой реально влиять на Сталина, или это просто красивая городская легенда?
https://bigpicture.ru/lichnaja-vedma-stalina/
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