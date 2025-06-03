Княгиня Наталья Львова — личная ведьма товарища Сталина

История Иосифа Сталина полна загадок и тайн, но одна из самых интригующих — его связь с мистикой. Среди множества слухов и легенд выделяется имя Натальи Львовой, которую называют не просто ведьмой, а личной помощницей вождя в делах потусторонних. Кем была эта женщина? Правда ли, что княгиня Наталья Львова обладала магической силой, способной влиять на судьбы людей и страны?

Давайте разберемся в этой захватывающей истории. Интерес Сталина к потустороннему

Хорошо известно, что Иосиф Сталин интересовался мистикой. В юности вождь окончил духовную семинарию, а в зрелом возрасте лишь изображал строгого последователя научного атеизма. На самом деле Сталин живо интересовался паранормальным и охотно пользовался услугами первого в СССР экстрасенса Вольфа Мессинга. Иосиф Джугашвили (Сталин) во время учебы в Тифлисской духовной семинарии

Но пророк и гипнотизер Мессинг был не единственным магом в окружении «отца народов». До него Сталин пользовался магической помощью Натальи Львовой — бывшей дворянки из древнего аристократического рода. Ее называли «кремлевской ведьмой», «питерской колдуньей», «придворным астрологом Сталина». В Кремле она регулярно бывала с 1930 по 1939 год.

Потомственная колдунья

Наталья Львова приходилась родственницей князю Львову, возглавлявшему Временное правительство. Ее мать, Елена Львова, была известной предсказательницей в Санкт-Петербурге и Москве. Поговаривали, что она пыталась убедить императора Александра III не передавать престол сыну Николаю, который, по ее словам, приведет империю к немыслимым бедствиям. Во время Первой мировой войны Наталья Львова работала в госпитале

Из-за этого княгиня Елена Львова оказалась в немилости у Николая II.

Ходили слухи, что в 1917 году ее отравили — слишком уж странной и скоротечной стала смертельная болезнь еще не старой, полной сил аристократки. Перед смертью она вручила дочери Наталье свои записи, хранившиеся в толстой тетради с кожаным переплетом. Правда, все это так и осталось на уровне сплетен, которые никто не смог ни подтвердить, ни опровергнуть.

Вождь и ведьма

Уже после революции о Наталье Львовой в Петрограде ходили легенды. Говорили, что она умеет читать мысли на расстоянии, предсказывает беды и знает как их отвести, вмешивается в сознание врагов и излечивает безнадежно больных. Со Сталиным питерскую колдунью познакомил член Политбюро и ближайший соратник вождя Сергей Киров. Иосиф Сталин и Сергей Киров

Однажды Киров и Сталин заговорили о магии. Генсек, прекрасно разбиравшийся в теме, упомянул бервикских ведьм. По легенде, они в 16 веке потопили корабль английского короля Эдуарда. Сталин заметил:

«Слабые женщины смогли такое сделать. Очень интересно».

Киров решил удивить соратника и привез из Ленинграда в Москву Наталью Львову.

С вождем женщина встречалась наедине, без свидетелей. О чем они говорили — неизвестно. Но в город на Неве Львова больше не вернулась. Ей выделили служебную квартиру в самом центре столицы, неподалеку от Кремля. Это позволяло ей приезжать к Сталину в любое время — днем или ночью. Встречались они редко, но после общения с ведьмой вождь часто становился задумчивым и даже рассеянным. Что рассказывала Сталину эта женщина и о чем он потом размышлял, остается загадкой.

Ведьма на службе у власти

Зачем Сталину понадобилась ведьма? Специалисты считают, что дело в его паранойе и жажде контроля. Вождь боялся не только реальных врагов, но и магических атак. Однажды он узнал о заговоре, где недруги пытались воздействовать на него с помощью куклы и иголок. Заговор провалился, но мысль о защите от мистики прочно засела в голове Сталина. Вот тут-то и появилась Наталья Львова. Наталья Львова. Фото 1920-х годов

Ее способности выходили за рамки обычного. По слухам, она могла подавлять волю человека, заставляя его подчиняться без сопротивления. Анна Ахматова, близкая подруга Натальи, вспоминала, как ведьма проводила ритуалы с ножом, обручем в виде полумесяца и странными предметами вроде сушеных птичьих лапок. Один из самых жутких эпизодов — случай, когда Львова зубами выгрызла грыжу у младенца, сочетая магию с древними обрядами. Ребенок, кстати, выжил и поправился.

Магия в кремлевских кабинетах

Наталья Львова стала тенью Сталина. Ее влияние ощущалось в самых неожиданных местах. Например, после ее сеансов в Кремле часто происходили кадровые перестановки. Никто не мог предсказать, кто уйдет в отставку, а кто займет высокий пост. Женщина проверяла и всех новых людей, которых глава государства хотел назначить на ответственные должности. Поговаривали, что ведьма подсказывала вождю, кого приблизить, а кого убрать — порой в буквальном смысле. Еще одна любопытная деталь: Львова советовала Сталину избегать прямого взгляда в камеру во время съемок. Мол, так сложнее навести порчу через фотографию. Многие замечали, что с начала 30-х годов глава государства перестал смотреть в объектив. Почти всегда он разворачивался к фотографу или кинооператору боком.

Любовь, интриги и тайны

Сталин, как известно, был неравнодушен к женщинам, но сам не считал себя красавцем. Говорят, Наталья помогала ему и в личных делах. Львовой приписывали создание приворотов, которыми она привязывала к Сталину заинтересовавших его женщин. Правда это или вымысел — судить сложно, но слухи о любовных победах Сталина ходили упорно. Однако ведьма не только творила чудеса, но и знала слишком много. Она была в курсе кремлевских интриг, тайн и слабостей вождя. Возможно, именно это стало причиной ее исчезновения. После нескольких лет службы Наталья Львова в 1939 году просто исчезла, словно испарилась. Именно так пропадали двойники Сталина, в которых отпадала необходимость.

Одни говорят, что Львову тихо убрали, чтобы не болтала.

Другие уверены: враги Сталина расправились с ней, лишив его магической защиты.

Третьи верят, что она умерла своей смертью, унеся секреты в могилу.

Легенда или реальность?

Доказать существование Натальи Львовой непросто. Официальных документов о ней почти нет, а воспоминания Ахматовой — едва ли не единственный источник. Но отсутствие фактов только подогревает интерес. Может, она была гениальной шарлатанкой, сумевшей обмануть даже Сталина? Или настоящей ведьмой, чья сила помогла вождю удерживать власть? Эта история — смесь правды и вымысла, где каждый найдет что-то свое. Наталья Львова остается символом эпохи, когда магия и политика шли рука об руку. Ее судьба — как зеркало сталинского времени: мрачная, загадочная и полная вопросов без ответов.

А вы как думаете: могла ли ведьма вроде Натальи Львовой реально влиять на Сталина, или это просто красивая городская легенда?

https://bigpicture.ru/lichnaja-vedma-stalina/