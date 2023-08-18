Вагнера, они такие

Бывший глава министерства госбезопасности ДНР Андрей Пинчук выпустил второе издание своей нашумевшей книги «Клаузевиц и пустота», где напрямую рассказывает о проблемах в ходе СВО, вызвавших «непростые решения», «перегруппировки» и «жесты доброй воли». Автор (выступает под псевдонимом Михаил Головлев) сам принимал участие в боевых действиях в Харьковской области, которую русская армия была вынуждена покинуть в начале прошлой осени.



Тут уважаемые @Klauz_i_Pustota не совсем точны. Позволим себе внести ясность.

Термин был придуман лично Пригожиным, как отражение нового смысла изначально действительно устаревшего плана ГШ, который был перехвачен и докручен "Вагнером", исходя из новых вводных в ситуации, когда никакой альтернативы никто и не собирался искать и предлагать.

На самом деле, еще к августу 2022 стало понятно, что армейские подразделения ВС РФ и 2АК не могут продвинуться к северу и к югу от Бахмута, что было абсолютно необходимо для взламывания всей линии обороны Северск-Соледар-Часов Яр-Константиновка с последующим выходом, опираясь на Красный Лиман и в целом на силы к северу от Северского Донца - к Краматорску, Славянску и Дружковке соответственно.

Силы "музыкантов" продолжали продвигаться - Кодема, Покровское, Клиновое, Зайцево... И вот 5ШО Терека коснулся улицы Патриса Лумумбы - границы самого города.

Но тут произошла та самая "перегруппировка", в ходе которой весь северный плацдарм российских сил был утерян. У Северска и Соледара фронт также стоял.

Без перспектив выравнивания фронта стоило ли вообще браться за штурм? Определенно стоило, чтобы:

- сковать силы противника, заняв ключевые высоты, окружающие город (как с севера, так и с юга, ознакомьтесь с соотв. картой высот для понимания) - раз,

- разорвать логистические цепочки, в которых Бахмут играл ключевую цель еще со времен Попасной - два,

- сделать из Бахмута знаковую точку, где противник сосредоточит силы, ослабив другие направления, где у России тонко - три.

Упор в медиа был сделан именно на третий пункт - уничтожение армии противника. Операции необходимо было яркое название, под которым оно должно было войти - и вошло - в историю. Страшное, кровавое, с аллюзией на Первую Мировую и полностью отражающее суть - "Бахмутская мясорубка".

Сперва российские блогеры и военкоры, а затем и западные СМИ подхватили выражение. В англоязычной среде помимо менее символичного для них meat grinder использовали слово Vortex, означающее бездонную воронку, интересно, что термин прижился самостоятельно, уже не вызывая никаких ассоциаций с "Верденской мясорубкой".

Украинцы же охотно подхватили игру и тоже активно медийно прокачивали историю с мясорубкой, видимо, думая, что ЧВК "Вагнер" в одного не вытянет штурм и для ВСУ штурм Бахмута войдет в историю как пример несломленного сопротивления.

Однако вышло иначе. В самые тяжелые зимние месяцы, на пике, в сутки(!) на бахмутский фронт вбрасывалось до батальона свежих украинских бойцов и до батальона же - гибло.

К сожалению, успех вагнеров под (точнее над) Соледаром не был развит другими подразделениями в направлении Северска, линия фронта остановилась у высот в районе Федоровки, Николаевки и Раздоловки.

Музыканты несли на флангах серьезные потери, особенно в условиях снарядного голода. Собственно именно недостаток снарядов в феврале-марте не позволил сомкнуть клещи вокруг города в Хромово и Красном и привел к вынужденной переброске отрядов с флангов в город с передачей самих флангов ВС РФ.

Иначе штурм самого города было не завершить, а оставлять противнику опорники в западных кварталах многоэтажек было недопустимо.

Мясорубка работала до последнего дня бахмутской операции и была передана "по наследству" от музыкантов далее. Как там ее ручка крутится сейчас, нам неведомо, главное, что держатся, и то слава Богу.

Но план этот уже был полностью самостоятельным и к ГШ отношения не имел, кроме известных процедур согласования. "Бахмутская мясорубка" от начала и до конца была планом ЧВК "Вагнер", что отражено и на соответствующей медали (Именно за "Мясорубку", медаль "за взятие Бахмута" - отдельная).

https://t.me/quantumad/50

Брат с войны вернулся

https://t.me/zluchka_tactical/6151

Государственные и внутренние награды бойца ЧВК "Вагнер", прошедшего не через одну командировку.

Среди знаков отличия два Ордена Мужества, две медали "За отвагу", четыре "вагнеровских" Креста, медали за взятие Попасной, Соледара и Бахмута, а также орден "За победу над ИГИЛ". ㅤ

"Выражаю поддержку Евгению Викторовичу Пригожину и "Группе Вагнер".

Зря СМИ поливали грязью нас, народ с нами!



Видели поддержку россиян при установке флага компании. Флаг висит на Ай-Петри в Крыму".



Привет из отпуска от бойца компании

https://t.me/orchestra_w/7982

Алексей Юрьевич Нагин (Терек), командир 5-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер». Как военнослужащий, Алексей принимал участие в выполнение боевых задач в Чечне (вторая кампания), в Южной Осетии в 2008 году. После увольнения из спецназа ФСБ Терек связал свою жизнь с работой в «Вагнере». В составе «Оркестра» выполнял задачи в Сирии, Ливии. В Ливии вместе со своим подразделением участвовал в штурме Триполи, где ему оставалось пройти менее пяти километров до тюрьмы где держали Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Продвижение ЧВК «Вагнера» поспособствовало переговорному процессу, в результате которого Шугалей и Суэйфан вернулись домой. С 21 марта 2022 года Терек как командир 5-го штурмового отряда прибыл в зону СВО, где вместе со своим подразделением, и совместно с 1-м штурмовым отряда Ратибора приступил к штурму Попасной, которая была взята 8 мая. 12 мая Нагин был тяжело ранен в руку, после реабилитации вернулся в свой отряд. «Пятерка» Терека одной из первых ступила на улицы Бахмута, а именно на улицу Патриса Лумумбы, тем самым фактически закрутив адскую Бахмутскую Мясорубку. 20 сентября 2022 года Алексей «Терек» Нагин погиб во время обстрела. Похоронен в Волгограде, ему был 41 год. На должности командира 5-го ШО Терека сменил в последующем Салем, которого в свою очередь после тяжелых ранений сменил Механ, прошедший до конца Бахмутскую мясорубку. Примечательно, что подряд три командира 5-го отряда становились Героями России. • Герой России (посмертно)

• Платиновая звезда Героя ЧВК

• Герой ЛНР

• три ордена Мужества

• медаль «За отвагу»

• награды ЧВК «Вагнер» https://t.me/ok_spn/25820

Страх и трепет: На "Вагнеров" в Белоруссии с испугом смотрит Запад. Эти снимки изучают уже несколько дней Спутниковые снимки базы ЧВК "Вагнер" в Белоруссии взбудоражили коллективный Запад. Спецслужбы стран НАТО с микроскопом изучают каждый пиксель фотографии лагеря "музыкантов", раскинувшийся недалеко от белорусских Осиповичей.

На кадрах из космоса видно множество палаток и транспорт бойцов ЧВК "Вагнер". Они занимают приличную территорию, которая удачно "закрыта" ото всех стеной деревьев.

И пока западные спецслужбы разглядывают снимки в поисках каких-нибудь секретов или тайн, в СМИ отчаянно спекулируют и скрупулёзно подсчитывают прибывающий транспорт.

В это же время соседствующие с Белоруссией страны Восточной Европы чуть ли не в истерике умоляют НАТО пригнать к ним новые войска. Впрочем, они этим занимаются на регулярной основе и без всяких поводов.

А теперь представьте, какой шок там испытали после слов Лукашенко о том, что "вагнеры" хотят идти на Запад - на экскурсию в Жешув"?

https://t.me/tsargradtv/51236

Военный волонтер Роман Алехин пишет:

Над Польшей нависла Вагнера кувалда? "Вагнер" просится на экскурсию на Запад, - заявил на встрече с Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Понятно, что это, с одной стороны, своего рода бахвальство, а с другой - инфоповод, который растянут все западные СМИ и это заявление по-разному может отозваться в умах жителей восточных государств Европы.

Но для нас - это могло бы быть просто военным юмором, если бы не "Марш справедливости". Вы можете допустить, что Владимир Путин, если бы считал, что Евгений Пригожин и "Вагнер" его предали, допустил бы обсуждение в открытую их в таком позитиве? Ну право же, друзья, мы за эти годы узнали Владимира Владимировича и понимаем, что этого он не допустил бы, потому что, как подтверждают и все коллеги, он не прощает только предательства.

А значит предательства не было. А ведь, кроме этого, группу Евгения Пригожина в итоге не лишили ни контрактов (даже добавили новых), ни работы в Африке, ни медиагруппы, как таковой - все работает, но пока не так открыто, хотя информация начинает просачиваться. Да и вообще у него, как и у Вагнера, все отлично.

А последнее видео, на котором Евгений Пригожин и Дмитрий "Вагнер" Уткин заявили о том, что ЧВК ждёт самая главная битва - говорит ещё более красноречиво о том, что их миссия не только не закончена, но и она гораздо больше, чем Бахмут или даже первый этап "Марша справедливости".

И тут пытливые умы спросят: а как же дочка Шойгу и Беглов, которые показывают Путину и Лукашенко музеи - это не показатель, что бюрократы и бездари победили? Сложно ответить однозначно, но мне не хочется в это верить. Ответ есть, но все же пару недель (думаю меньше) понаблюдаем и станет все понятно.

А пока просто оцениваем чувство юмора Батьки и внимательно смотрим за тем, что будет происходить на стартующей завтра неделе. Ожидается много интересного.

https://t.me/Alekhin_Telega/7453

Новые снимки полевого лагеря ЧВК "Вагнер" в Могилевской области, созданные сегодня, 23 июля 2023 года.

На снимках видны дополнительные сведения о количестве и типах транспортных средств, недавно прибывших на этот объект. А также дает общий вид на весь полевой лагерь.

Это изображение было получено под косым углом и дает общую перспективу лагеря и показывает, что транспортные средства, которые в настоящее время припаркованы в зоне хранения транспортных средств и вокруг нее, в основном состоят из сотен легковых автомобилей, небольших грузовиков и примерно 35 полуприцепов.

https://t.me/wagner_group_pmc/36601

По мнению западных аналитиков, подразделения ЧВК "Вагнер", формально дистанцируясь от российских властей и Минобороны РФ, могут быть задействованы для операций против НАТО, в частности Польши.

Все движения вокруг "Вагнера", считают на Западе, связаны с подготовкой операций "под чужим флагом" в зоне реального интереса Москвы.

Михалыч, они начали о чём-то догадываться...

https://t.me/wagner_group_pmc/36615

В часовне ЧВК Вагнер в Горячем Ключе установлен первый в России памятник погибшим на СВО В центре же пирамиды имеется набат. На самих её гранях выгравированы более 20 000 личных жетонов погибших бойцов «Группы Вагнера».

Чуть позднее памятник перенесут и установят в другом месте. Ранее также можно было видеть мемориальное кладбище погибших бойцов «Группы Вагнера» в Краснодарском крае, где надгробные плиты представляют собой также знаменитые пирамиды «линии Вагнера», которые символизируют то, что даже после смерти «вагнеровцы» будут сдерживать врага. Данное кладбище предназначено в основном для тех бойцов, кто изъявил желание в случае смерти быть похороненным в этом месте. Евгением Пригожиным и командой Вагнера уже не в первый раз открываются памятники, а также облагораживаются кладбища погибшим бойцам «Группы Вагнера». Деятельность по увековечивании памяти воинов будет продолжаться и впредь.

Груз 200 – мы вместе!

https://t.me/wagner_group_pmc/36647

Флаг ЧВК "Вагнер", ранее установленный сотрудником компании на горе Ай-Петри в Крыму, к сожалению, был сорван. Сообщается, что сделано это было фанатом киевского режима, проживающим на полуострове.

https://t.me/c/1524001401/12168

По словам "вагнеровца", это было ожидаемо.

"В Крыму есть ждуны, два дня флаг провисел. Сорвал какой-то пидар. У свидомых пригорело. Все равно результатом доволен".

Кадры с вражеского ресурса.

https://t.me/orchestra_w/8000

Архивные кадры из Ирмино в Луганской области, где инструкторы ЧВК "Вагнер" обучали пришедших на контракт из "Проекта К".



Парни с лагерей ничем не отличались от любого сотрудника компании, работали на равных. Они показали себя отличными воинами и выполнили львиную долю работы.

Бывшие заключенные тренировались на территории промзоны, которая фигурировала в фильме "Лучшие в аду".

После участившихся ракетных атак HIMARS по учебным центрам в промзонах в ноябре все учебные центры были перенесены в леса и блиндажи.

"Проект К" привлек в зону спецоперации около 49 тысяч бывших заключенных. Многие из них пошли воевать, хоть до окончания сроков оставалось немного. Из них 15 тысяч погибли, 25 тысяч получили ранения.

https://t.me/orchestra_w/8005

Второй пошел. Сегодня (25.07) военкор Поддубный сообщил, что "вагнеровцы" звонят лично ему и просят о помощи, поскольку "мятежник Пригожин" отказывается лечить раненых и платить компенсации.

Директор не так давно продал часть африканских активов, которые строил годами, чтобы исполнить все имеющиеся обязательства.

Сотрудники же в случае проблем звонят не военкорам, а кураторам, представителям в регионах и в колл-центры.

Удивительная ситуация, что Поддубный не поднимал тему с бортами, которые не предоставляло МО для отправки раненых в медцентр в Анапе, и потому зимой сотрудники улетали на реабилитацию с задержками. ㅤНачальник медслужбы ЧВК "Вагнер" Артемий назвал публикацию откровенной ложью и попыткой дискредитации.

По факту, данная публикация является откровенной ложью, провокацией и жалкой попыткой дискредитации. Поскольку все бойцы ЧВК «Вагнер» всегда получают необходимую им медицинскую помощь, своевременно, в полном объеме. И всегда эта помощь является высококвалифицированной. Даже по факту окончания контракта работы в компании, все сотрудники имеют возможность держать связь с разными подразделениями компании на предмет оказания помощи, получения консультаций. Для этого выделены четыре колл-центра, которые 24 часа 7 дней в неделю принимают любые обращения. И более того, все сотрудники обеспечиваются средствами связи для того, чтобы иметь возможность связаться с этими колл-центрами на предмет оказания профильной помощи, в том числе и медицинской.

https://t.me/orchestra_w/8007

Как журналист Поддубный слился.

Вот что по этому поводу сказал Максим Шугалей.

Я удивляюсь тому, что пишет Поддубный. Пригожин впрягается за каждого бойца, контролирует лечение каждого раненного. Никогда никого из бойцов не кидал на деньги. А за Женю Поддубного откровенно стыдно. Много лет он дружил с Пригожиным, а теперь только разве что про интимные отношения с ним не пишет.

https://t.me/max_shugaley/779

А пока собака лает, караван идет. Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают обмениваться опытом с белорусскими военными На кадрах — совместная тренировка группы «Вагнер» и белорусских бойцов из 51-й артиллерийской бригады в Осиповичах. Занятия проходят по тактической и огневой подготовке. Особое внимание инструкторы «Вагнер» уделили приемам и способам действий на поле боя и тактической медицине. Тем временем Министерство обороны Республики Беларусь сообщило, что к совместным тренировкам приступили не только силы специальных операций и механизированные подразделения, но и части и подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.

https://t.me/wagner_group_pmc/36677

Роман Алехин ответил Поддубному:

Опять волна накатов на ЧВК "Вагнер" от "военкоров".

Поддубный выдал трусливый, подлый и лживый пост про "Вагнер":

"Парни начали звонить с просьбами о помощи, потому что не получили от Пригожина и других представителей компании положенные выплаты в полном объеме, деньги на лечение и квалифицированную медицинскую помощь. И произошли факты нарушения обязательств еще до попытки военного переворота, которую устроили мятежники."

Во-первых, "попытка военного переворота" - это квалификация уголовной статьи, тяжкой статьи. Была у нас попытка переворота? Нет. "Марш справедливости" даже не признан преступлением или правонарушением, а тем более попыткой военного переворота.

Во-вторых, в начале июля мой протезист, который сам ходит на протезе, был на море. Рассказывал, что оказался рядом с каким-то пансионатом, где было много молодых ребят на протезах и еще не получивших протезы. Он решил познакомиться и предложить услуги. Оказалось, что все они - бойцы "Вагнер". Они же рассказали ему, что даже не вникают в лечение, реабилитацию и протезирование, потому что все за них делает компания Евгения Пригожина и им просто говорят - куда и когда надо приехать.

В-третьих, а Поддубному не звонят парни из подразделений МО и не рассказывают про ситуацию в белгородских госпиталях? А Поддубному не звонят парни из, так называемого, Шторм Z, то есть спецконтингент, который лечится ДНР и не рассказывают про ситуацию у них? Или от них трубку Евгений не берет, потому что там так хайповать опасно - отдалят от бюджета?

И если Поддубный общался с Евгением Пригожиным, то, думается, что все претензии парней из Вагнера можно было бы озвучить ему самому и если уж и выкладывать проблему, особенно так раздувая, то после того, как получил бы отказ решить проблемы. Ну так делают нормальные люди, а не хайпожоры.

Кстати, я допускаю и проколы, потому что бойцов много, как и допускаю претензии к лечению, потому что знаю наше здравоохранение, особенно если они идут по гражданским клиникам. Но прокол и умышленный отказ от бойцов - это разное, да и количество проколов в "Вагнере" гораздо меньше, чем в некоторых других структурах.

У меня, как думаю и у многих других, нет претензий к военкорам, блогерам и журналистам, которые не поддержали "Вагнер" и Евгения Пригожина, потому что есть разные довольно аргументированные точки зрения на "Марш справедливости" - на его цели и последствия. Но вот поливать грязью одного из лучших управленцев на фронте, который в сложные времена заставлял МО хоть как-то работать и которого раньше так поддерживал тот же Поддубный, - это за пределами нормальной морали и этики.

И последнее - про госучастие. Протезирование всех бойцов будет осуществляться в общем порядке, то есть они, как и все российские инвалиды, будут получать протезы, в том числе дорогостоящие, бесплатно. И здесь не надо строить из себя великого заступника и говорить государству, что делать, потому что это уже есть. Что касается лечения, то здесь тоже все просто - все бойцы получают лечение в рамках стандартов ОМС и будут его получать. Статус СВО дает преимущество в очереди, но даже не все им пользуются и пользовались. То есть, у всех одинаково все - есть и будет. Но вот на качество лечения статус не влияет, а влияет только профессионализм врача, а также наличие оборудования в больнице, но в это надо вникать, а это сложнее, чем написать заказной эмоциональный материал.

https://t.me/Alekhin_Telega/7476

Сотрудники ЧВК "Вагнер", находящиеся в лечебном центры Анапы после ранений, опровергли заявления Поддубного. По словам бойцов, таких, как они, в госпитале 3000-4000 человек, все проходят лечение, в том числе и длительное, кто-то долечивается уже после окончания контракта.

Отличные условия, хорошие врачи и неравнодушное отношение со стороны работодателя - все по принципу "своих не бросаем".

https://t.me/orchestra_w/8024

Командир ЧВК "Вагнер" на встрече с командующим и бойцами внутренних войск Беларуси поделился своими ожиданиями от работы в стране и рассказал о взаимоотношениях с белорусами.

Белорусские военнослужащие имеют крепкую базовую подготовку, поэтому долго обучать не придется, хотя всегда есть к чему стремиться.

Встретили гостеприимно, проблем в общении нет никаких, ведь мы люди одной крови.

В случае военной провокации со стороны соседей "вагнеровцы" готовы защищать белорусскую землю. ㅤ

"Мы не просто будем защищать Беларусь. Мы в первых рядах будем".

https://t.me/orchestra_w/8020

По всей России продолжают открывать мемориалы, посвященные павшим бойцам ЧВК «Вагнер».

Теперь памятники появились на кладбищах в Новосибирске и подмосковной Балашихе https://t.me/rsotmdivision/9402.

Ну и последнее на сегодня. В Бамако, столице Мали прошел митинг в поддержку ЧВК Вагнер и России: митингующие поблагодарили группу Вагнера за борьбу с терроризмом, восстановление безопасности в стране. На транспарантах лозунги: Спасибо Вагнер, Россия-Вагнер=Свобода, Вагнер- лекарство от Запада!

СОМБ следит за работой российских специалистов в Мали, и поздравляет с успехами в борьбе с терроризмом и бандформированиями, которые, безусловно, укрепляют безопасность всего региона.

https://t.me/officersunion/379

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