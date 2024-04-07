История одного танкового экипажа

Андрей Иванович Ращупкин закончив десять классов в 1939 году сразу же поступил в Высшее техническое училище имени Баумана. Но доучиться не представилось возможности. В 1940 году он был призван в Красную Армию. Ну а в 1941 году началась Великая Отечественная война. Андрей Иванович стал стрелком радистом танка 46-го танкового полка 46-й танковой бригады 4-й армии Волховского фронта.

В первых боях Советская армия вынуждена была отступать. Андрей Иванович тяжело переживал это время. В письмах домой он писал, что наступит время, когда враг в десятикратном размере заплатит за то горе, что принес на нашу землю И Ращупкин делал все, чтобы это время быстрее наступило. Нещадно он бил врага. Храбро и самоотверженно сражался против захватчиков.

7 декабря 1941 года танк в котором воевал Андрей Иванович, пошел в бой у станции Тихвин. Командиром танка был младший лейтенант Зайцев Василий Михайлович. Это был опытный командир. Зайцев участвовал в Советско-финской войне и также готов был сражаться до последнего с захватчиками, что без приглашения нагло вторглись в нашу страну.



Командир танка Зайцев Василий Михайлович и стрелок-радист Ращупкин Андрей Иванович



Танк Зайцева провел разведку боем у станции Лазаревич уничтожив несколько десятков вражеских солдат и офицеров:

Стрелок-радист Андрей Ращупкин передал: "Деревня занята противником, ведем бой. Уничтожили десятка три фашистов". В ответ он принял радиограмму, состоявшую всего лишь из одного слова: "Возвращайтесь". Экипаж вернулся. Командир поблагодарил Зайцева за разведку и удачный бой.

(Источник: Твои Герои, Ленинград. Буров А.В. Ленииздат 1970)

Следующим заданием экипажу стала разведка населенного пункта Новый Погорелец, что находилась дальше Лазаревичей. Экипаж решил идти в одиночку. Так было проще проскочить. До Лазаревичей дошли благополучно. В Новом Погорельце обнаружили немецкий штаб. Уничтожив его доложили об этом по рации командиру и направились обратно. После этого рация надолго замолкла.

Оказалось, что возле Лазаревичей танк попал в засаду. Один из вражеских снарядов пробил борт, танк загорелся:

...на командный пункт полка поступила взволновавшая всех радиограмма:

— Горим, но продолжаем двигаться вперед!

— Кто же это? — спросил командир полка. Ему ответили:

— Радирует Ращупкин.

Лицо командира стало суровым. Он взял у радиста микрофон и тихо, но внятно сказал:

— Герои.

(Источник: Герои огненных лет. Очерки о москвичах — Героях Советского Союза. Вып. 2. М.: Московский рабочий, 1976)

Немцы окружили горящий танк. Но взять живыми советских танкистов было непросто. Танкисты не собирались сдаваться врагу. Зайцев приказал механику-водителю и наводчику покинуть танк через нижний люк, а сам остался в горящей машине:

...Зайцев остался и стрельбой из пулемёта помогал своим товарищам отбивать вражеский натиск. Он стрелял до тех пор, пока видел цель, пока руки были в силах держать оружие. Младший лейтенант Зайцев В. М. так и сгорел в своём танке, не выходя из боя, накануне дня освобождения Тихвина от гитлеровских захватчиков

(Источник: Герои страны. Зайцев Василий Михайлович)

Вместе с ним остался и стрелок-радист Ращупкин Андрей Иванович:

...танк, в котором был младший сержант А. И. Ращупкин, был подбит и подожжён гитлеровцами. Командир танка и стрелок-радист сражались до последнего патрона, но не покинули горящую машину.

(Герои страны. Ращупкин Андрей Иванович)

Как вспоминает бывший командир 46-го танкового полка полковник Косогорский штаб получил от храбрых бойцов последнюю радиограмму: "Горим... Врагу не сдаемся".

Ему был всего 21 год!



Советский танк с надписью "Победа будет за нами"

Уже после боя, когда наши подошли к сгоревшей машине около нее насчитала около полусотни уничтоженных гитлеровцев. Станция Тихвин была взята на следующий день. Планы врага удушить Ленинград в тисках блокады провалились.

Самому командиру Зайцеву Василию был 31 год и он не был кадровым военным.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Зайцеву Василию Михайловичу и Ращупкину Андрею Ивановичу присвоены звания Героев Советского Союза. Именем Ращупкина были названы улицы в Москве и Тихвине. Именем Зайцева улицы в Петрозаводске и Тихвине. Но, не о наградах, конечно же думали храбрые воины в самый решительный момент своей жизни.

Они так и не дожили до Дня Победы. Но уже тогда, в далеком 41-ом году отстреливаясь от окруживших их фашистов из горящего танка они уже знали что наш народ одержит победу. Не может не одержать. Ну а мы, в свою очередь, не можем и не имеем права предать их подвиг забвению.

Открытие мемориальносй доски Рашупкину Андрею в мае 2022 года на доме, в котором он жил до войны.

В ноябре 2012 года на Тихвинском воинском кладбище (Ленобл) была установлена стела, посвященная герою. И это правильно даже сегодня помнить и чтить своих героев.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=94188

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?id=21683

http://war.lib48.ru/personalii/personalii-krasninskij-rajon/...

https://warsh.livejournal.com/7023416.html