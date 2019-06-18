Тайная оккупация немцами Русского Севера в годы Великой Отечественной войны

Но не это поразило экспертов, изучавших на месте погибшую машину. Она, облетавшая в 1942 году глубокий тыл, была сбита, причём явно чужим самолётом, о чём свидетельствовал размер пробоин.

Неподалеку от Архангельска в 90-е годы поисковики обнаружили сбитый уже немецкий самолет «Юнкерс-88». Подняв его остатки из болота, историки стали более внимательно изучать окрестности, и вскоре нашли в одном из глухих участков на севере Пинежского района инвентарь гитлеровской армии. Канистры с маркировкой времен Второй мировой войны позволили предположить, что на берегу сравнительно небольшого, безымянного озера располагался секретный аэродром люфтваффе. Фашистский аэродром был обнаружен на безымянном лесном озере всего в 150 километрах от Архангельска. Найденные поисковиками блиндажи, баки из-под бензина и истлевшие от времени предметы обихода немецких солдат вызвали шквал вопросов: когда, кто и зачем построил этот аэродром, какую еще никому неизвестную страницу истории Архангельской земли раскрывает столь невероятная находка? В последствии всё-таки выяснили, этот и другие аэродромы командование вермахта намеревалось превратить в плацдарм для «коренного поворота» в Великой Отечественной войне. Скрытые в тайге аэродромы «подскока» должны были стать для люфтваффе базой для нанесения ударов по крупным промышленным районам СССР и, в первую очередь, по Москве и Уралу.

Самолеты, прилетающие сюда из Финляндии или Норвегии, дозаправившись, получали возможность достигнуть Урала, где в это время активно обустраивалась эвакуированная русскими промышленность. К проведению операции немцы готовились с особым старанием. За действиями военных следил лично Гитлер, возлагавший на результат работы немецких диверсантов в архангельских лесах большие надежды.

ИНТЕРЕС К РУССКОМУ СЕВЕРУ У ГЕРМАНИИ БЫЛ ВСЕГДА

Разумеется, с началом Второй мировой войны интерес к Арктике приобрёл стратегический характер. Прежде всего военный контроль над Русским Севером прерывал кратчайшую линию снабжения Красной армии союзниками. Во-вторых, позволял в перспективе наладить переброску боевых кораблей и лодок в Тихий океан и превратить военный союз с Японией из эфемерного во вполне реальный. Именно поэтому, даже несмотря на приближавшийся конец войны, битва за Арктику продолжалась до апреля 1945 года. Корабли Северного флота в Баренцевом море, конвоирующие транспорт союзников, отражают воздушную атаку немецких самолетов

Из всех задач, которые ставил Гитлер в Арктике, первоочередной стал перехват и уничтожение союзных полярных конвоев, которые регулярно шли в Мурманск и Архангельск. Для этого нацисты привлекли практически все остававшиеся в строю линкоры и тяжёлые крейсера, эсминцы, подводные лодки и авиацию. Однако, несмотря на определённые успехи, полностью сорвать доставку грузов в СССР не получалось. Если кригсмарине и люфтваффе ещё могли достать до прифронтового Мурманска, то с тыловым Архангельском, куда направлялось больше двух третей грузопотока, всё было куда сложней.

Что и вынудило германское командование искать неординарные решения проблемы. С учётом огромных и малонаселённых пространств Русского Севера у немцев возникла вполне логичная идея попытаться создать сеть взлётно-посадочных полос, так называемых аэродромов подскока, используя которые, немецкая авиация могла бы значительно увеличить радиус своих полётов.

Операция «Тайга» включала в себя постройку нескольких аэродромов подскока в лесах восточной части Архангельской области и дальнейшее использование их для бомбардировок Уральской промышленной зоны. Гитлеру план понравился, операция мгновенно была одобрена, а соответствующие организации получили приказы. По концлагерям агенты гестапо и «Абвера» выискивали и допрашивали уроженцев Пинежья, Мезени, Печоры. Используя полученные под пытками у русских пленных сведения, колдовали над картами штабные офицеры, выбирая оптимальные места для скрытного расположения аэродромов.

Но в ходе подготовительной работы стало ясно, что тайно расположить и заставить работать аэродромы в архангельских лесах можно только в зимнее время, в период, когда реки и озера покрыты прочным панцирем льда. В другой же сезон обустройство аэродромов потребует вырубки и раскорчевки просек для взлетных полос, что не только очень трудоемко, но и демаскирует объекты.

ЕГЕРЕЙ ДОСТАВЛЯЛИ НА ГИДРОПЛАНАХ

В Норвегию гитлеровцы стянули огромные материальные и людские силы для борьбы с конвоями союзников, часть этих сил было решено бросить на осуществление плана «Тайга». В район Карского моря направили бесценное детище германской военной машины — тяжелый крейсер «Адмирал Шеер». «Адмирал Шеер», а вернее, находившиеся на его борту гидропланы «Арадо-196», должны были начать практическое воплощение в жизнь операции «Тайга».

На гидропланы «Арадо» наносились камуфляж и маркировка, принятые в советских ВВС, белыми полярными ночами они поднимались со свинцовых вод Карского моря и на минимальной высоте уходили на юг к заранее выбранным речушкам и озерам в глубине Пинежского района. В обезлюдевших на время войны северных лесах «Арадо» высаживали спецподразделения егерей, цистерны с горючим, радиостанции и оружие, продукты и медикаменты для тех солдат, что останутся на следующие месяцы вдали от Фатерлянда обслуживать прибывающие самолеты и охранять аэродромы от незваных охотников. Самолеты с «Шеера» должны были только начать подготовку посадочных площадок, поскольку держать крейсер в море долго было бы слишком расточительно для ограниченной во всех ресурсах Германии.

«ПЕШКА» СБИТАЯ В ТЫЛУ

Возможно, что мы никогда бы не узнали об этом тайном проекте, если бы не некоторые обстоятельства 1942 и 1988 годов. Начиная с лета 1942 года нашему командованию стала поступать информация о появлении вражеских самолётов в небе над архангельскими лесами. Одновременно в северных водах немцы полностью разгромили союзный конвой РQ-17, их «карманный» линкор «Адмирал Шеер» атаковал находившийся, как считалось, в глубоком тылу полярный Диксон, у Новой Земли начали всплывать вражеские подводные лодки. Кроме того, мы потеряли и несколько судов в водах, которые ещё вчера казались недоступными для врага. Стратегическая ситуация в Заполярье стала складываться не в нашу пользу. Аэродром "Ягодник" с высоты сегодня

Утром 5 ноября 1942 года с аэродрома «Ягодник» под Архангельском взлетели два истребителя Пе-3. Однако вскоре после взлёта связь с истребителями пропала и на аэродром они не вернулись.

Минуло 46 лет, и летом 1988 года в районе озера Окулова местные жители нашли обломки одного из пропавших Пе-3. Когда погибший самолёт вытащили на сухое место, по документам, обнаруженным на останках двух погибших лётчиков, удалось установить, что это и был пропавший экипаж. Самым удивительным было то, что борта самолёта оказались буквально иссечены пушечными снарядами большого калибра. Это означало, что самолёт был просто сбит. Вначале предположили, что самолёт мог быть случайно поражён вторым истребителем. Но специалисты сразу отвергли эту версию, так как на вооружении Пе-3 стояла 20-миллиметровая авиационная пушка ШВАК, а размеры пробоин говорили о том, что самолёт расстреливали из пушки калибра 30 миллиметров.

5 ноября 1942 года с полевого аэродрома, расположенного неподалеку от устья реки Поной, для прикрытия советских транспортов, идущих от Новой Земли к Архангельску, взлетела пара дальних всепогодных истребителей Пе-3. Ведущим был лейтенант Александр Устименко, ведомым — старший сержант Виктор Горбунцов.

Через полтора часа в районе охраняемого судна их сменила пара Пе-3 под командованием лейтенанта Константина Усенко. Первая пара пошла на базу, но до аэродрома так и не долетела. Самолеты были сбиты невесть откуда налетевшими немецкими истребителями. Вот обломки одного из Пе-3 были найдены только через 47 лет жителями села Верхняя Золотица. В район прилетела поисковая группа старшего лейтенанта Виктора Дудина. Поисковики обнаружили то, что осталось от Пе-3 № 40415. Их удивило, что на борту оказались останки не двух, а трех летчиков. По документам, обнаруженным у погибших, удалось установить, что то были пилот лейтенант Александр Устименко, штурман лейтенант Кузьма Банцев и... начальник штаба полковник Федор Попов.

При этом также выяснилось, что корпус самолета был иссечен пушечно-пулеметными очередями. Судя по величине пробоин, атаку могли произвести либо дальние немецкие истребители Me-110, либо модифицированные истребители Ju-88G.

Но откуда здесь, в архангельской глухомани, они могли появиться. Наиболее вероятный вариант ответа на этот вопрос: где-то на беломорском побережье немецкие летчики имели свою базу. Но кто тогда мог сбить наш самолёт, ведь полёт осуществлялся в глубоком тылу и на многие сотни километров вокруг непроходимый лес? Осмотр обломков самолёта производили лётчики ВВС Северного флота, которые вряд ли могли ошибиться в калибре снарядов. Вывод мог быть лишь один: наш самолёт был атакован и уничтожен не серийным, а каким-то специализированным самолётом с очень большой дальностью полёта. Или у немцев была возможность длительное время ожидать появления в контролируемом районе советских самолётов и неожиданно их атаковать. То есть во время войны в глубоком советском тылу, в Архангельской области, они располагали собственным аэродромом!

Для проверки этой версии в июле 1989 года лётчики ВВС Северного флота произвели аэрофотосъёмку одного из подозрительных районов и вблизи Окулова озера неожиданно обнаружили заброшенную удлинённую площадку, весьма напоминавшую взлётную полосу. Наземное обследование подтвердило, что это действительно взлётно-посадочная полоса, причём именно немецкая, так как она была покрыта пластинами с клеймами люфтваффе. Около взлётной полосы нашли полуразвалившиеся жилые и технические постройки, в жилом блоке была найдена когда-то элегантная пилотка — «флигермютце» и запачканный краской летный китель, А в ремонтном — части от станков с немецкой символикой и запасные детали к радиостанции FUG-10. Неподалеку так же были складированы бочки из-под авиационного бензина с немецкой маркировкой.

На этом сенсационные находки не закончились. Сегодня уже совершенно ясно, что сетью секретных аэродромов был покрыт весь наш Север вплоть до Карского моря, а может, и ещё дальше. Уже обнаружен немецкий аэродром подскока в тылу наших войск на озере Лача, где садились гидросамолёты. Подобные площадки были найдены у сел Мегра, горло Белого моря, и Погорелец, Мезенский залив, а также в Лешуконском районе. Известен и немецкий аэродром на полуострове Канин, который был оборудован даже аэродромными плитами. Есть информация как минимум о двух взлётно-посадочных полосах на Новой Земле, мыс Константина и мыс Пинегина, и даже о полётах немецких самолётов к Земле Франца-Иосифа.

Тайный аэродром в районе Окулова озера поисковики обнаружили найдя взлетную полосу, а по сторонам от нее — жилые и хозяйственные сооружения. Их осмотр показал, что база использовалась в течение длительного времени — нескольких месяцов или даже лет. Видимо, начальник штаба полковник Попов в свое время заподозрил существование такой базы. Потому и полетел в Баренцево морена разведку, перед тем как покинуть свой пост. Ему уже было известно, что он назначен начальником штаба авиации Краснознаменного Балтийского флота. И Попов, видимо, хотел оставить своему преемнику своеобразный подарок. Да немцы его перехитрили. К ноябрю 1942 года они уже имели точные сведения о маршрутах полетов дальних советских истребителей Пе-3, обеспечивающих прикрытие союзных конвоев. Ну и подстерегли пару, возвращавшуюся на свой аэродром. Нет сомнений, что все эти аэродромы действовали не сами по себе, а являлись элементами единой, хорошо продуманной и долговременной системы. Помимо аэродромов эта структура включала в себя метеостанции и даже пункты временного базирования подводных лодок. Сегодня известны по крайней мере две такие стоянки: в дельте реки Лены и в бухте Ледяная гавань на Новой Земле.

Ну а какие задачи могла выполнять взлётно-посадочная полоса у озера Окулова? Известно, что в период с 24 августа по 29 сентября 1942 года бомбардировщики Ju-88 из KG30 «Адлер» произвели шесть массированных налётов на Архангельск. В результате предприятиям и жилым кварталам был нанесён большой ущерб, а портовые сооружения практически разрушены. Это затруднило разгрузку судов с американской техникой и её дальнейшую отправку. Вот немецкий аэроснимок Архангельска. сделанный в 1942 году. По свидетельству очевидцев, на город и на порт немецкие самолёты заходили с востока. Тогда посчитали — для того, чтобы ввести в заблуждение местную ПВО. Однако вполне возможно, что взлетали эти самолёты именно с аэродрома у Окулова озера. А этот снимок сделан 30 сентября 1942 года. Хорошо виден остров Краснофлотский и самый лакомый кусок для немецких летчиков – причалы Бакарицы. Впрочем, больше на Архангельск налётов не случалось. Ввиду стратегической важности города для его прикрытия выделили 104-ю авиадивизию, 95-й истребительный авиаполк, оснащённый дальними истребителями Пе-3, и эскадрилью 78-го авиаполка. Да и рисковать раскрытием своих с таким трудом созданных лесных аэродромов немцы тоже, видимо, не хотели.

ФРИЦЕВ ОБНАРУЖИЛ… ДЕЗЕРТИР

Ранней осенью 1942 года немецкие планы чуть было не рухнули. Уроженец Пинежья Николай Порохин, скрываясь от отправки на фронт, взял дробовик, запас сухарей и пошел хорониться в леса. Добравшись до заранее выбранного озера в глухом урочище, он неожиданно натолкнулся на немцев, строивших аэродром.

Фашисты заметили дезертира, но ему удалось скрыться, так как егеря, боясь заблудиться, долго его не преследовали. Порохину пришлось вернуться из леса в ближайшую деревню, где он и рассказал об увиденном местному начальству. Сотрудники СМЕРШа, в руки которых вскоре попал Николай, не поверили ему и отправили в ГУЛАГ, где он и погиб.

Немцам же после этого случая пришлось долго и мучительно думать: а не свернуть ли операцию? Решили все-таки рискнуть и эвакуировать лишь один аэродром, обнаруженный пинежанином.

К ноябрю 1942 года лесные аэродромы были готовы, но сражение за Сталинград вновь изменило планы Гитлера. Проект временно прикрыли.

Про «Тайгу» вспомнили лишь в конце 1944 года. Фюрер приказал восстановить аэродромы на архангельской земле. И вот егеря снова в берлогах, ждут, когда надо будет оправдывать надежды фюрера. Однако спасать рейх им уже не пришлось…

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В сентябре 1944 года вышла из войны Финляндия, капитулировав перед союзниками и СССР, и все авиабазы в Финляндии были для немцев потеряны. В октябре 1944 года в результате Петсамо-Киркенесской операции от немцев была освобождена и северная Норвегия. Аэродромы под Архангельском оказались вне досягаемости для немцев.

Находящихся на них егерей гитлеровцы едва сумели вывезти. Эпопея плана «Тайга» завершилась. Тщательно спрятанные за непроходимыми летом болотами, вкопанные в землю и прикрытые снегом зимой блиндажи, запасы оружия и цистерны с топливом еще ждут своих поисковиков. Достоверное количество взлетных полос, построенных немцами, до сих пор не установлено. Будем надеяться, что ученые-историки и краеведы доберутся до них раньше «черных копателей».

Помимо секретных аэродромов, немцы создали в Советском Заполярье целую сеть тайных военно-морских баз. Долго считалось, что немецкие субмарины приходили поразбойничать в нашу Арктику на месяц-полтора, уходя потом на свои базы в Норвегии. Но после войны последовали одна за другой неожиданные находки, и к 70-м годам постепенно вырисовалась удручающая картина: наши арктические воды кишели ими, они сновали у нас под носом! Получая наводку, «полярные волки» усеивали фарватеры минами, привезёнными из Норвегии, на тайных базах грузили новый боекомплект и минировали 2-й раз, после чего начинали обычную «охоту» торпедами.

Встречи с ними становились не просто более частыми, они уже нагло ходили здесь даже в надводном положении, громя всех и вся. Например: 27.07.42 г. лодка U-601 вошла в Малые Кармакулы и огнём орудия разбила 2 гидросамолёта, 3 дома и 2 склада зимовщиков; 01.08.42 г. потопила пароход «Крестьянин», шедший без охранения; 17.08.42 г. U-209 потопила безоружный караван (3 буксира и 2 баржи с рабочими порта Нарьян-Мар), погибло 305 человек; 19.08.42 г. 2 лодки демонстративно в надводном положении вошли в губу Белушья (Новая Земля); U-?209 вошла в пролив Костин Шар и начала перестрелку с нашими тральщиками, после чего, не погружаясь, ушла в море; 21.08.42 г. U-456 атаковала в проливе Маточкин Шар 2 наших сторожевика.

В 1943 году в Карском море действовало уже 13 лодок группы «Викинг». Крупная база Кригсмарине существовала и в дельте реки Лена. Именно там в 1963 г. среди камней горной осыпи были найдены останки немецкого унтер-офицера подводника. А в 1975 г., через тридцать лет после окончания войны, неподалеку, на одном из островов под названием Столб, была обнаружена и сама база. Немцы построили там двухсотметровый бетонный причал высотой пять-шесть метров и топливный склад, соединив их узкоколейной железной дорогой. База была скрыта от ветра стометровой скалой, за которой располагалась площадка, где были складированы около 600 бочек с соляркой и керосином по 300 литров каждая.

Каковы были цели ее постройки, до сих пор остается тайной. Размеры базы позволяют предположить, что она предназначалась не только для подлодок, но и для крупных надводных боевых кораблей типа тяжелого крейсера «Адмирал Шеер». Но самое загадочное заключается в том, каким образом на побережье моря Лаптевых было доставлено немалое количество строительных материалов, потребовавшихся для ее возведения?