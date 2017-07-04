5 лучших советских фильмов о пролетариях

В Советском Союзе снималось очень много фильмов, посвящённых жизни обычных людей.

Вот несколько великолепных отечественных фильмов прошлых лет, рассказывающих о том, как жили, трудились и любили простые советские работяги. «Весна на Заречной улице» (режиссёры Марлен Хуциев и Феликс Миронер, 1956 год) «Весна на Заречной улице» — это дебютная картина режиссёра Марлена Хуциева и его однокурсника Феликса Миронера. Приятели вместе учились и жили в одной комнате общежития ВГИКа.

Лента стала одним из лидеров советского кинопроката — в течение нескольких недель после премьеры фильм посмотрели более 30 млн человек.

Исполнитель главной роли в картине, артист Николай Рыбников, уже был хорошо известен советским зрителям своими работами в фильмах «Тревожная молодость», «Чужая родня» и некоторых других. Лента «Весна на Заречной улице» принесла актёру всесоюзную славу. Все герои и сюжетные ходы были полностью придуманы Миронером, однако многие жители Запорожья (именно в этом городе была отснята большая часть материалов картины) после премьеры фильма утверждали, что у Савченко есть реальный прототип.

По одной из версий, человека, жизнь которого полностью повторяет судьбу центрального персонажа фильма, зовут Григорий Пометун. Бывший сталевар металлургического комбината «Запорожсталь» является Героем Социалистического Труда. Кстати, перед съёмками Хуциев попросил его помочь Рыбникову войти в образ молодого металлурга. Пометун несколько раз встречался с Николаем Николаевичем. Артист и сталевар крепко сдружились во время долгих бесед.

Для актрисы Нины Ивановой и оператора Радомира Василевского встреча на съёмочной площадке «Весны на Заречной улице» стала судьбоносной. Молодые кинематографисты влюбились друг в друга. Их знакомство переросло в настоящий служебный роман. После того, как съёмки фильма были завершены, Нина Георгиевна и Радомир Борисович сыграли свадьбу.

Создатели картины после её выхода на экран провели очень много встреч со зрителями и во время каждой рассказывали историю, что Иванова была в кадре так красива, потому что камера смотрела на неё влюблёнными глазами Василевского.

«Карьера Димы Горина» (режиссёры Фрунзе Довлатян и Лев Мирский, 1961 год) Эта прекрасная картина о приключениях молодого и талантливого бухгалтера, который отправился на стройку в тайгу, чтобы исправить свою ошибку, сразу после выхода на экран стала лидером советского проката — фильм посмотрели почти 30 млн зрителей.

Чтобы добиться наибольшего сходства с реальностью, актёров, игравших монтажников, разместили в общежитии с настоящими рабочими, которые тянули через Карпаты высоковольтные линии. Владимир Высоцкий, сыгравший в картине «Карьера Димы Горина» одну из первых заметных ролей в кино, во время съёмок забрался на высокую опору и не смог оттуда слезть. Добраться до земли ему помогли новые товарищи-монтажники. Кстати, Владимир Семёнович уже снимался вместе с исполнителем роли Димы Горина актёром Александром Демьяненко в картине «Сверстницы».

Актриса Татьяна Конюхова, исполнившая в фильме одну из главных женских ролей, прямо на площадке узнала о том, что ждёт ребёнка. Беременность никак не повлияла на качество её работы — она отважно продолжала трудиться и даже самостоятельно выполняла довольно опасные трюки.

«Высота» (режиссёр Александр Зархи, 1957 год) В основу сюжета этой культой мелодрамы о монтажниках лёг одноимённый роман Евгения Воробьёва. Съёмки картины стали настоящим испытанием для кинематографистов. Дело в том, что работа над некоторыми сценами происходила на самой настоящей стройке домны. Актёрам, операторам и звукорежиссёрам приходилось в самом деле забираться на головокружительную высоту.

Исполнительница главной женской роли в этой ленте, актриса Инна Макарова, после премьеры «Высоты» стала настоящей кинозвездой.

Николай Рыбников, снявшийся годом ранее в «Весне на Заречной улице», просто подарил всем поклонникам своего таланта новую работу и подтвердил свой статус настоящего народного артиста.

Для знаменитого композитора Родиона Щедрина картина «Высота» стала дебютом в большом кино.

«Большая семья» (режиссёр Иосиф Хейфиц, 1954 год) Артисты Сергей Лукьянов и Вера Кузнецова за работу в этой картине о жизни нескольких поколений семьи судостроителей в 1955 году были удостоены серебряных наград Каннского кинофестиваля в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».

В основу фильма лёг роман Всеволода Кочетова «Журбины».

В картине «Большая семья» свою первую заметную роль исполнил Алексей Баталов. До этого он снимался лишь в эпизодах. Алексей Владимирович очень серьёзно готовился к роли рабочего. Он даже освоил профессию клепальщика. Отметим, что позже Баталов снялся ещё в нескольких картинах Иосифа Хейфица. Работы в фильмах «Дорогой мой человек» и «Дело Румянцева» принесли артисту всесоюзную славу.

«Девчата» (режиссёр Юрий Чулюкин, 1961 год) Действие популярной советской картины разворачивается на Урале, в посёлке лесорубов, куда приезжает простая, весёлая, милая и доверчивая повариха Тося Кислицина. Фильм «Девчата» был снят по мотивам одноимённой повести Бориса Бедного.

На главную женскую роль пробовались почти полсотни актрис. В их числе была и супруга режиссёра Наталья Кустинская. Она очень хотела сыграть Тосю, однако худсовет утвердил Надежду Румянцеву. Кстати, по сценарию Кислициной всего 18 лет, тогда как актрисе на тот момент было уже 30 лет.

Специально для роли Ильи Ковригина Николай Рыбников очень сильно похудел. Он смог избавиться почти от 20 килограммов. Роль местной красавицы по имени Анфиса досталась Светлане Дружининой, которая впоследствии прославится в качестве режиссёра. В 90-е годы Дружинина поделилась своим желанием снять продолжение «Девчат», но до сих пор этот проект так и не увидел жизнь.

Позитивные советские фильмы о рабочих людях вдохновляли несколько поколений наших соотечественников на трудовые подвиги. В наши дни кино в подобном ключе просто не снимают. А какие картины о строителях, монтажниках, сварщиках, металлургах и представителей других рабочих профессий помните и любите вы?