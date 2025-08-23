Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.121

Три портрета в стиле работ Вадима ОкладниковаКоваленко Евгений Александрович 22.01.1996 - 06.02.2024



Коротаев Дмитрий 06.06.1993 - 16.08.2022

Книга Памяти:

Коротаев Дмитрий Сергеевич родился 6 июня 1993 года в г.Шадринске Курганской области. Дима был старшим ребёнком в семье. С детства был весёлым, жизнерадостным, общительным, любознательным ребёнком.

Очень любил животных, особенно собак.В 2000 году Дима пошёл в перый класс МОУ «Прогимназия №17» г. Шадринска. В 2009 году окончил МБОУ «СОШ №10» г. Шадринска. Особое внимание уделял занятиям спортом, участвовал в различных мероприятиях, занимался греко-римской борьбой в спортивном клубе им И.М. Поддубного. Большой интерес проявлял к игре в шахматы и достиг 1-го разряда.

В летние каникулы часто ездил отдыхать в детский лагерь «Салют». За активное участие в жизни лагеря Диму назвали «Звёздочкой лагеря». Находясь в лагере, приобрёл первые навыки работы ди-джеем, впоследствии окончил курсы диджейского мастерства. В старшем возрасте стал подрабатывать, проводить мероприятия и дискотеки.

После школы Дима поступил в ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» по специальности «Адаптивная физкультура», но, не закончив его буквально менее двух месяцев, пошёл в армию.

Срочную военную службу проходил в г.Лесной Свердловской области, войсковая часть 40274, мобильная рота батальона охраны. Когда Диму провожали, папа ему сказал:

«Сынок, не подведи, не опозорь фамилию».

Из письма командира взвода, капитана мобильной роты Корсакова А.Л., родители получили слова благодарности за воспитание сына.

В июне 2013 года Дмитрий вернулся со службы, а в октябре этого же года заключил контракт на военную службу в Вооружённых Силах РФ в в/ч 31681 г.Прохладный Кабардино-Балкарской Республики. Дмитрий с детства мечтал прыгнуть с парашюта. Во время службы по контракту его мечта осуществилась. Было совершено несколько прыжков.

В 2014 году Дмитрий участвовал в присоединении Крыма к РФ.

В 2015 году после службы по контракту переехал жить в г.Екатеринбург. Пробовал себя в разных направлениях. Помимо работы занимался плаванием, посещал спортивные клубы и любительски увлекался мотокроссом. В июне 2022 года Дмитрия вызвали с работы (он работал спасателем в МКУ «Спасательный отряд» г.Шадринска) в военный комиссариат и предложили контракт. Он подумал и решил, что пойдёт служить Родине. Мама его отговаривала, а он ей ответил:

«Мам, я пойду делать то, что я умею».

Однажды мама пришла с работы и Дима ей сообщил, что позвонили из военкомата, что всё одобрили и он уезжает. Мама не смогла сдержать слёз, а Дима ей ответил:

«Ты что, мамуль, я же вернусь живой, всё будет хорошо».

Заключив контракт, отправился в зону проведения СВО. Воевал в составе псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова 3-й степени полка имени Александра Невского пулемётчиком в звании младшего сержанта. Благодаря своим профессиональным навыкам и хорошей физической подготовке, в тяжёлых условиях Дмитрий поражал боевую силу противника.

Дима звонил родным очень редко, ничего не рассказывал, всегда говорил, что всё хорошо. Последний звонок домой был 14 августа 2022 года. Дима сказал, что15 августа идут на задание, он проговорил последние слова по телефону: «Ждите меня в августе домой с флагами».

В ночь перед уходом на задание Дима не спал, наверное, предчувствовал что-то (так рассказывали сослуживцы).

15 августа 2022 года Дима и его подразделение ушли на боевое задание в с.Лозовое Херсонской области. На боевом задании Дмитрий и его сослуживцы попали под артиллерийский обстрел противника.

16 августа 2022 года Дима получил смертельное ранение в лёгкое. Дмитрию было 29 лет.

Похоронили Дмитрия 26 августа 2022 года со всеми воинскими почестями на кладбище с.Верхняя Полевая Шадринского района.

Указом Президента РФ от 22.09.2022 года за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территории Украины, младший сержант Коротаев Дмитрий Сергеевич награждён орденом Мужества, посмертно.

Подмосковье сегодня:

«Пойду делать то, что я умею»: спасатель без раздумий проконсультировал руководство по СВО

Пулеметчик из Курганской области под Херсоном

21 октября 2023 Дмитрий Коротаев запомнится своим землякам из Курганской области настоящим героем. Уважаемый военный исполнитель завета отца: не опозорил семью. Он разработал защиту Родины и разрушил ее защиту.

Будущий боец СВО родился 6 июня 1993 года в городе Шадринске. Дима был старшим ребенком в семье. В детстве мальчик был веселым, жизнерадостным и общительным товарищем.

Маленький исследователь

Как говорит мама Дмитрий Оксана, ее сын рос любознательным ребенком, хотел знать, как и что устроено. Это внимание к периодическому изучению сопряжено с такими недостатками небольшого масштаба.

«Дима всегда разбирал какие-нибудь машинки, игрушки, приборы, велосипеды и так далее. И, конечно, в силе неопытности, собрать у него не всегда получалось», — улыбается Коротаева, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В 2000 году Дима пошел в первый класс. Школьник был очень самостоятельным, уже лет с шести он один ходил в магазин.

«Помню, однажды я его потеряла, сын не вовремя пришел домой из школы. А когда пришел, выяснилось, что он сходил и сам записался в художественную школу. Загорелось ему рисовать. Правда, спустя время у него интерес к рисованию пропал», — замечает Оксана. С детства Дима очень любил животных. Когда ему было три года, дедушка принес домой щенка «кавказца», навали его барон, и Дима с ним вместе рос. Когда мальчику было пять, он смело садился на Барона и пес катал во дворе маленького хозяина.

«А вот котенку как-то раз Дима решил подстричь усы. Не повезло хвостатому», — смеется женщина.

Особое внимание подросший Дмитрий занимался занятиями спортом: участвовал в различных мероприятиях, исключительно греко-римской борьбой в спортивном клубе им. И.М. Поддубного. В 2009 году Дима бросил школу и поступил в Зауральский колледж физической культуры и здоровья в родном Шадринске. Но, не закончив его буквально в два месяца, пошел в армию.

«Сынок, не подведи»

«Учебу бросил. Не знаю, то ли доучиваться не хотелось, то ли не хотелось по этой специальности потом работать. Но впоследствии он очень жалел, что остался без образования, много раз думал, как получить образование, но говорил, что время потерять и уже ЕГЭ не сдать», — размышляет Коротаева.

Срочная служба Дмитрий проходил в городе Лесной Свердловской области. Там стояла мобильная рота батальона охраны. Когда парня провожали, папа Димы сказал: «Сынок, не подведи, не опозорь фамилию».

«В письме командира мы позже получили слова благодарности за воспитание сына. Офицер отметил, что Дима достойно и честно служил, со старанием выполнял возложенные обязанности», — вздыхает Оксана.

В июне 2013 года Коротаев вернулся из армии, а в октябре этого же года заключил контракт на военную службу. Проходил ее на Кавказе. В 2014 году он участвовал в присоединении Крыма к России.

«После армии Дима встретил девушку, но он уже заключил контракт и отправился на Кавказ. Потом она уехала к нему, и там они вместе жили. Девушка забеременела, а Диму отправили в командировку — в Донбассе как раз заваруха началась. Когда сын уехал, у девушки случился выкидыш, и она уехала домой в Шадринск», — рассказала Коротаева журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такое печальное событие сыграло свою роль. Пара распалась. Потом, по словам Оксаны, у военного было много девушек, но уже так серьезно он ни с кем не встречался.

«Когда Дима уходил на СВО, многим знакомым говорил:

«Приду и буду жениться».

А не получилось, не оставил нам ни внука, ни внучки», — вздохнула наша собеседница.

После службы работал спасателем. Увлекался мотокроссом и музыкой. Осваивал диджейское мастерство. «В июне 2022 года сын вызвался с работы в военкомат и предложил контракт. Он подумал и решил, что пойдёт служить Родине. Я отговорила Диму, а он мне ответил: «Мам я пойду делать то, что я умею». И вот как-то я пришел на работу, а он мне говорит, что у тебя происходит. У меня слезы полились, а сын: «Ты что, мамуль, я же вернусь живой, все будет хорошо!» — вспоминает Оксана.

Последнее задание

Дмитрий сражался в составе 237-го десантно-штурмового полка. Был младшим сержантом, пулеметчиком. Звонил домой очень редко, продолжал с женщиной, ничего не беспокоил, говорил, что все хорошо.

«Последний звонок был 14 августа 2022 года. Дима сказал, что завтра они пойдут на задание: «Мамуль, я тебе маленький видосик выслал, вдруг что». А 15 августа сын ушел на задание в село Лозовое Херсонской области. На другой день Дима получил смертельное ранение в легком и погибшем», — утирает слезу мать бойца.

Диме было 29 лет. Его похоронили 26 августа 2022 года со всеми воинскими почестями. Указом президента России о мужестве и героизме, осторожных в исполнении СВО, младшего сержанта Дмитрия Коротаева награждены орденом Мужества посмертно.

«Сынуля, мы тебя никогда не забудем! Ты — наш герой, отдавший свою жизнь за Родину, мы очень любим тебя и скучаем по тебе», — обращается к погибшему сыну женщина.

ВК Герои СВО РФ

Небольшая заметка:

Багсу.РФ:

Краткая биография:

Портал Z. Своих не бросаем.

Краткая биография

ОК "Инцидент Шадринск"

Перепечатана статья из "Подмосковья":

Подмосковье Без формата:

15 сентября 2023 года состоялось торжественное открытие новой мемориальный доски Коротаеву Дмитрию Сергеевичу, выпускнику школы, Кавалеру Ордена Мужества, погибшему при исполнении воинского долга. Учащиеся и педагоги возложили цветы и почтили память минутой молчания.

Шеломовский Евгений Андреевич 10.05.1989 - 06.07.2023

Книга Памяти:

Шеломовский Евгений Андреевич родился 10 мая 1989 года в г.Злынка Брянской области. Был старшим сыном в семье.

Рос приличным, добрым парнем. Домашние называли его Самоделкиным, так как в его руках всё вертелось и крутилось там, где нужно.

В сентябре 1995 года Евгений пошёл в первый класс МБОУ «Карпиловская ООШ» Злынковского района. Но в 2003 году в связи с переездом родителей Женя перешёл в МАОУ «Добродеевская СОШ».

Евгений рос обычным мальчишкой, весёлым и счастливым. В школьные годы Женя занимался спортом, который способствовал не только укреплению здоровья, но и оказал влияние на формирование характера, развил такие качества, как выносливость, сила духа, настойчивость и упорство, так необходимые настоящему защитнику.

После окончания школы Женя поступил в Профессиональное училище №6 г.Унечи по специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». Родителей уважал, младших братьев любил отцовской любовью. Жадности в нём никогда не было. В армию призвали, отслужил весело, всегда по-доброму вспоминал армейское время. Срочную армейскую службу Евгений проходил в Московской области в батальоне сопровождения воинских грузов.

После армии работал в охранной структуре г.Москвы. Недолгое время работал в пожарной охране в п.Московский.

В мае 2020 года заключил контракт и уехал в г.Южно-Сахалинск, служил там до начала СВО.

Убыл в зону боевых действий вместе с другими сослуживцами 05.03.2022 года. Сержант Шеломовский служил стрелком-помощником гранатомётчика, в июне того же года был ранен, но вскоре вернулся на поле боя. Указом Президента Российской Федерации от 28 октября 2022 года за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, был награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», ему было присвоено звание старшего сержанта.

21 июня 2023 года, находясь в зоне специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик, вблизи населённого пункта Сладкое на оборонительных позициях, Евгений попал под обстрел и получил тяжёлое ранение. Был эвакуирован и доставлен в госпиталь имени Бурденко. 6 июля 2023 года, находясь в госпитале, Евгений скончался от полученных травм. Ценой своей жизни до конца выполнил свой воинский долг по защите Отечества. Похоронен в п.Московский Почепского района Брянской области.

Посмертно награждён вторым орденом Мужества.

В ноябре 2023 года в МАОУ «Добродеевская СОШ» открыта мемориальная доска погибшему в ходе СВО Евгению Шеломовскому. Во время торжественной церемонии в школе собрались представители администрации Почепского района, районного военкомата, ребята-юнармейцы, родные и близкие погибшего, учащиеся и учителя школы, местные жители и другие. https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/shelomovskij-evgenij-andreevich/

Брянские новости:

Об открытии мемориальной доски на разных площадках:

Ролик об открытии мемориальной доски:

Монгуш Чаян Маадыр-оолович

Портал Герои СВО. Пий-Хем. Тыва:

Монгуш Чаян Маадыр-оолович. 14.09.1990 - 19.05.2022 Гвардии ефрейтор ИТР 656 ОИСБ 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, в/ч 45293 г. Псков. Светлая память Герою!

Монгуш Чаян Маадыр-оолович родился 14.09.1990 года вторым ребенком в семье. Воспитанник детских дошкольных учреждений:

- с сентября 1992 года - МАДОУ ЦРР - Детский сад №6 г. Кызыла,

С февраля 1993 по май 1997 годы - МБДОУ д/с №1 г. Турана.

01 сентября 1997 года - первоклассник МБОУ СОШ N2 г. Турана.

1997-2002 годы - посещал класс «Чадаган» по специальности «Тувинские народные инструменты» МБОУ ДОД "Туранская детская школа искусств".

В 2005 году окончил 9 классов с отличием.

В 2008 году окончил 11-й класс в МБОУ СОШ №2 г. Турана.

2008-2009 годы - прошел предвузовскую подготовку в г. Стамбул, успешно сдал экзамен TOMER (знание турецкого языка).

2009 – 2015 годы – студент факультета экономики и административных услуг "Международные отношения" Измирского университета Турецкой Республики, бакалавр гуманитарных наук.

01.10.2015 - 09.02.2016 годы - по целевому направлению военкомата Пий-Хемского кожууна прошёл обучение по программе профессиональной подготовки водителей ТС категории "С".

2016-2017 годы - срочная служба в РВСН РФ, в 4-м ГЦМВП МО РФ (полигон Капустин Яр). Прошёл обучение на механика-водителя многоосного специального колёсного шасси (тягача) марки МАЗ-543. Продолжил службу в в/ч 12465, 235-м гвардейском ракетном Ивановском полку г. Тейково старшим механиком-водителем (ВУС 840791А).

В 2017 году - администратор гостиничного комплекса ОАО «Буян-Бадыргы».

2018-2020 годы - водитель автобуса отдела эксплуатации и ремонта ТС МУП «Кызылгортранс», за добросовестный труд награждён Почётными грамотами Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва.

2018 - 2021 годы - магистратура по специальности «Экономика» в ФГБОУ ВО «ТувГУ» (без отрыва от контрактной службы по заочной форме)

С детства Чаян Маадыр-оолович всегда симпатизировал военным. От маминых слов: «Оглум, у тебя всё получится, ты у меня молодец", Чаян преодолевал все препятствия на своём пути. Носил с гордостью брюки цвета хаки.

ВДВ - была его заветной мечтой, для него было честью служить в одном из элитных родов войск, осознавать, что станет неотъемлемой частью десантного братства.

03.12.2019 - 03.12.2021 годы - заключён двухгодичный контракт с ИТР 656-й ОИСБ 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизией (в/ч 45293) г. Псков, с воинским званием - гвардии ефрейтор.

Чаян Маадыр-оолович совершил 8 учебно-тренировочных прыжков: 5 на ИЛ-76, и 3 на АН-2.

В сентябре 2021 года Чаян Маадыр-оолович сообщил матери о продлении контракта ещё на 1 год, мать не стала перечить сыну.

19 мая 2022 года Монгуш Чаян Маадыр-оолович героически погиб при исполнении воинского долга в специальной военной операции под Камышевахой Запорожской области Украины, находясь на боевом посту в результате миномётного обстрела.

Он до конца исполнил свой воинский долг, своим последним поступком спас многих боевых товарищей, отдал за Отчизну самое дорогое - свою жизнь.

Указом Президента РФ Чаян Маадыр-оолович за проявленный героизм и мужество награждён орденом Мужества (посмертно), 15.03.2023 г награда вручена в Верховном Хурале (парламенте) Республики Тыва.

20 июля 2022 года Чаян Маадыр-ооловича похоронили со всеми воинскими почестями как настоящего героя. Для сослуживцев его гибель была страшной и безвозвратной потерей их боевого товарища, невосполнимой утратой в их рядах. Вспоминали о человечности, доброте своего друга.

Награды гвардии ефрейтора Монгуш Чаян Маадыр-ооловича:

- медаль «Патриот России» (посмертно) от 02.04.2024 г., награда вручена 09.05.2024 г Пий-Хемским военкоматом.

- орден «Генерала Армии Маргелова» (посмертно) от 27.02.2025 от Союза десантников Республики Тыва, награда вручена 11.03.2025 г ТО ВОО «Боевое братство».

Рассказы (в письме)

Чаян Маадыр-оолович был примером для подражания для своих братьев и сестёр, опорой родных - жизнерадостный, воспитанный, чуткий и с отменным чувством юмора человек.

С раннего детства Чаян начал проявлять интерес к технике, подростком увлекся отечественными автомобилями, авто в стиле ретро.

Его первым приобретением стал старый "Запорожец", купленный на свои заработанные сбережения, будучи в 10 классе, чем он очень гордился.

Любовь к технике определила выбор пути. ...

Чаян Маадыр-оолович рос на примерах пословиц: «Друг познается в беде», «Всегда оставайся человеком», «Дорожи честь смолоду».

Мама Чаяна говорила сыну: «Человек должен оставаться всегда Человеком».

Чаян Маадыр-оолович очень любил тех, с кем его свела судьба. Это прекрасные люди, не пожалевшие отдать частичку себя и души. Одна из воспитателей МБДОУ д/с №1 г. Турана Ч. Бойду-Хооевна говорила: "Быстрее приведите, без него скучно»

Учителя школы любили его как родного, он отвечал взаимностью, уважал их, между ними сохранились добрые отношения.

Преподаватели МБОУ ДОД "Туранская детская школа искусств" про своего ученика вспоминали с нежностью и теплотой, что он самый озорной, милый, он мог попросту спрятаться где-нибудь и ждать пока его не спохватятся и не найдут, с ним оживлялась атмосфера. Преподаватель урока "Чадаган" А. Маадыр-ооловна: «На выпускном отчётном концерте Чаян просил подождать свою маму, что она обязательно придет, без неё его выступление не начинать». Чаян не представлял свою жизнь без мамы, для него она была Вселенной. Всегда с нежностью говорил о своей маме: «Меня воспитала моя мама, и этим я очень горжусь». Мужское воспитание маленького Чаяна имело начало благодаря дедушке Кызыл-оол Биин-оол Андреевичу - мастеру кузнечного и столярного дела, с даром шаманизма, ежегодно проводившему обряд Шагаа.

Чаян почитал и уважал своего дедушку, всё что умел и делал он, всё это привилось ему с ранних лет.

Чаян рос трудолюбивым, ещё в 6 классе самостоятельно соорудил палисадник из штакетников, устанавливал столбы, подкреплял их камнями, постукивал по ним ломом говорил: "Столб не должен шататься".

В свой первый год обучения в г. Стамбуле (Турция) Чаян встретил Шагаа рано утром, поднявшись на вершину горы как и дед.

Когда Чаян был студентом первого курса Измирского университета Турции, не стало дедушки в возрасте 76 лет. Он глубоко переживал его смерть, у него родились строки в стихах, посвященные ему:

"Цените!"

Смерть, ты, конечно, плохое слово,

Лишаешь ты всё то, что ценит человек,

Всё то, что любит нежно и безмолвно,

И забираешь безжалостно навек.

Ох, сколько скорби горестной пришлось

Перетерпеть в погибели невинных.

Ты - причина женских слёз,

Что льются ночью о любимых...

Так что же ты, Косая,

Такая злая, злей не видел?!

Быть может ты вовсе не такая,

Какою мир тебя увидел?

Быть может ты и есть оплот последний,

Надежды в нашем гнусном мире,

Где не ценим жизнь и всё что имеем,

И плачем, не храня, при их потере?

Ты покажешь нам убожество людское

Как низко может впасть в человеке "человек"

Научишь нас ценить, любить своё родное,

Чтоб не терять "своё" хоть целый век.

Про отзывчивое, бескорыстное сердце Чаян Маадыр-ооловича говорят его поступки:

Чаян после дежурств в МУП «Кызылгортранс» никогда не проезжал мимо пешком идущих в тёмное время сограждан, подбирал, помогал сократить расстояния до дома.

Летом 2019 года Чаян на своей ГАЗ-53А безвозмездно убрал стихийную свалку.

Память о Герое, который был достойным сыном Пий-Хемского района навсегда останется в наших сердцах...

Скорбим вместе с родными и близкими...

Светлая память Герою!

Из воспоминаний О. М. Дамчай - руководителя школьных научных работ: «Мальчик с загадочным именем Чаян. Чаян работал над докладами о личности великого полководца Чингис-Хана. С последним докладом Чаян «взорвал» региональный этап научной конференции школьников «Шаг в будущее». Соперники аплодировали ему стоя. Всем очень понравилась его идея о том, что могила Чингис-Хана находится в Тыве, на долине Улуг-Хема, где находится священная гора Хайыракан.

Чаян не был паинькой, «ботаником», зацикленным на учёбе. Он был таким же шалуном как все, иногда опаздывал на уроки, выкрикивал с места. Но его отличала добрая солнечная улыбка. Просто жил и радовался жизни. В нём угадывались самодостаточность, ответственность, любознательность, целеустремлённость, чувство собственного достоинства.

Чаян много читал. В нём было развито критическое мышление. Не боялся высказать своё несогласие, пытался доказать свою правоту, в то же время умел принять другую точку зрения, взвесив все аргументы. Правда, это давалось ему нелегко. Это гибкость мышления, которая необходима в жизни.

Умел подчинить себя достижению цели, сконцентрироваться, мобилизовать усилия в одном направлении, трезво оценивать, анализировать ситуацию. Эти качества помогли ему учиться в университете в Турции, выучить турецкий, английский, французский языки, кроме тувинского и русского языков, которыми владел в совершенстве. Во время каникул навещал меня.

Оказалось, что он подавал рапорт о желании быть военным переводчиком - связистом, но не получил никакого ответа. Ему не суждено было претворить в жизнь то, к чему стремился. Военный переводчик был бы востребован в это непростое время. Но случилось то, что случилось. Это был его выбор. Оборвался жизненный путь неординарной личности - мальчика Чаяна. Но он успел состояться Человеком. Короткая жизнь нашего ученика может служить примером для наших ребят. Я горжусь своим учеником, для меня он остался мальчиком с загадочным именем Чаян. Это имя - судьба. Школа, семья, друзья вправе гордиться им».

Из воспоминаний учительницы А. Ивановны:

«Чаян – светлый человечек с большим добрым сердцем, всегда с детской искренней улыбкой на лице.

"Эрудиты" - мой разновозрастный отряд, мои детки. Чаян был лидером, его все любили за его доброту, отзывчивость, позитив. Он навсегда останется в моей памяти».

Из воспоминаний учителей школы:

«Всегда улыбчивый, милый, достойный, общительный».

Вспоминает классный руководитель И. Ивановна:

«Такой один. Больно».

Из воспоминаний Юлии - старшей сестры Чаяна:

«Чаян - мой братишка, моя правая рука, с малых лет всегда и везде делали всё вместе, играли, придумывали, сочиняли.

В дошкольном возрасте мы решили создать камень и слепили из земли комок в форме камня, оставили сушиться на несколько дней, через неделю приходим и смотрим на наш камень, а он весь рассыпался.

Как-то летом, в один из солнечных дней, решили цветочек посадить без корня, сорвали и посадили на землю, поливаем, ухаживаем, а цветочек наш не растёт, потом через день завял цветок.

У нас был щенок, девочка-наша любимица по кличке Сайлыкмаа, вислоухая, шустрая, очень игривая. Каждый раз на улицу выходим и играем часами, Чаян хочет на забор забраться повыше, а Сайлыкмаа прямо за штанишки тянет, мама каждый вечер штанишки штопала, и они всё равно рвутся. У нас машина детская была, мы там играем, а Сайлыкмаа снаружи нас поджидает, ждёт, когда мы выйдем играть, так и играли часами.

У нас в огороде овощи почти все растут, и когда сварили суп, нужно зелень добавлять, мы с братом выходим, придумываем разные игры, такими фантазёрами были, лук в пучок собираем и смотрим, что он походит на ананас, петрушку берём на банана походит, так и играем, как-то так получалось, еда дома до тех пор горячая оставалась. Зимой мы становились первооткрывателями, из снега придумывали разные формы, фигуры снежные, играли в разных героев сказок, нашей любимой сказкой была «Золотой ключик», «Золушка» и многие другие сказки.

Без дела не сидели мы, придумывали, сочиняли разные игры, сказки, догонялки. Вспомнила мультфильм «Два весёлых гуся», вот и мы, наверное, такими и были.

Однажды мы помыли пол с носовым платочком, в другой раз - с марлей для глажки.

Ещё посуду мыли три дня, воду нагреваем и начинаем мыть посуду, якобы, и тоже начинаем играть. У нас мысли, фантазии рождались на ходу, и тут же реализовали его, все эти воображения превращались в игру, мы только и делали, что играли.

Мы с семьёй всегда придумываем разные занятия и игры. Наша мама - она наш друг, все вместе играем, шутим, балуемся.

Чаян - золотой души человек, отзывчивый, добрый, заботливый, никому ни в чем не отказывает. В кругу семьи, близких людей и друзей был душой компании, его ценили, а он своей улыбкой одаривал счастьем тех, кто его окружал. Он единственный в своём роде. Будем помнить, гордиться нашим Героем!».

Из воспоминаний сестрёнки Айлуны: «С раннего детства я помню, что мой дорогой брат всегда был рядом и всегда заботился, и играл со мной. Мы играли во многие игры, в основном играли во дворе, играли в стрелялки, в прятки, в догонялки, на крышу лазали и прыгали с него в снег, то скалолазанием играли с крышей, а дома мы играли с конструкторами. Но особенно он играл со мной в стрелялки, мы отрывали с деревянных стульев задние ножки, потому что длина и изгиб этой ножки стульчика напоминали нам винтовки, пиф паф ранен или убит и все такое, у нас с братом всегда было море воображения и фантазий. Он постоянно играл со мной потому, что для него я была как маленький братик, это потому что я с детства была как пацанка, помню даже как взяла у мамы деньги без спроса и купила пистолеты и печеньки нам с братом, а потом моя мама меня отругала и поняла, что поступила неправильно и с тех пор я ничего не беру без спроса.

А потом через несколько лет, Авай с семьей с братом переехали в другой дом, но даже тогда он всегда приходил и играл со мной, даже если он много учился и был занят по дому.

А когда я чуть подросла, его забота обо мне намного увеличилась, я помню в День молодежи, кое-какие люди захотели выяснять отношения во время танцев, в итоге котором меня ударили, это заметили моя родная сестра и мой дорогой брат. Они тогда заступились за меня, в особенности моего брата, что он очень красиво и грамотно отдал сдачи этим людям и сказал мне некоторые слова, а именно что «манеры красят мужчину», а «некоторых людей избивая не научишь стать хорошими», и «чтобы я ни выбрала, это твой выбор, но прежде надо подумать трижды». И с тех пор я захотела хоть немножечко стать похожей на моего брата, манерной, правильной, доброй, заботливой, ответственной, рассудительной, и любить себя какой бы ни была.

Время шло, мы все взрослели, брат стал еще больше учиться и заниматься по дому у себя, ему начались нравиться раритетные машины, у него вкус на машины был ни на кого не похожим. Он начал много читать про Чингис-Хана, он много писал про него в школе, а потом после школы он поступил учиться в Турцию, и там он тоже мне много писал на английской клавиатуре, но я понимала и тоже писала в ответ.

Потом он отучился и приехал, и как-то раз мне позвонил сказал, чтобы я выехала в Абакан, я приехала и оказывается он хотел купить машину и поехать на ней домой со мной, чтобы скучно не было, и мы всю дорогу болтали и смеялись, разговаривая о том о сем, я ему выкладывала, что происходило, пока он учился далеко, новости рассказывала про наших родственников и всяких мелочах, происходивших в городе, это была незабываемая братская поездка.

Из воспоминаний сослуживцев из РВСН: «Мы ещё с «учебки» с ним вместе, хороший товарищ, я таких за год службы единицы видел, мы с ним вместе приняли решение и в Москву ехать, в боевую часть».

«Сам не могу поверить, что моего друга больше нет».

«До сих пор не верю, что его нет».

«Часто вспоминаю брата моего Монгуша».

«Вы воспитали хорошего сына, он был порядочным человеком».

«Чаян, Братец! Пусть земля тебе будет пухом. Я с тобой служил срочку и могу сказать, Дай бог здоровья твоим родителям, которые воспитали такого СЫНА!!! Брат, я с Тобой».

«Вам СПАСИБО ОГРОМНОЕ за такого СЫНА!!!»

«Здравствуйте, очень жалею, что так получилось в жизни Монгуша, мы служили вместе с ним в одном дивизионе в Ивановской области в ракетных войсках, дальше наше общение пропало, не могли найти друг друга, что и как и по каким путям пошел Монгуш, дальше не знаю».

«Очень был веселый, поможет где что, разговорчивый, умный, приятный человек. Сам приехать хотел, я говорил: «Переночевать есть где, и накормим, и напоим, назад отправим», так и пропал…

«Часто вспоминаю брата моего Монгуша. Вы воспитали хорошего сына, он был порядочным человеком. Брат всегда переживал, что ему почти 30 и нет детей».

«Он был суперкрутым мужиком, всегда помогал».

Из воспоминаний одноклассников: «Чаян всегда присутствовал и принимал непосредственное участие в жизни каждого из нас, он мог по приезду даже ночью позвонить нам, и мы были рады с ним видеться.

Добрый, любил общаться с детьми, всегда приходил с гостинцами для них.

Чаяну можно всегда довериться, найти у него поддержку. Для него нет чужой беды, он всегда реагирует, помогает.

Чаян всем до каждого из нас мог дозвониться, интересоваться нашей жизнью».

Из письма студенческого друга Ильнара:

«Добрый день!

Мы с вашим сыном жили вместе в г. Измир в общежитии. Я сам проучился там с 2007 до 2013 года.

Летом, когда мне написал наш общий с вашим сыном друг, я не сразу поверил. Думал, может это какой-то розыгрыш, может быть его взломали и со взломанной страницы пишут мне.

Позвольте выразить вам свою скорбь! Чаян был просто потрясающим человеком.

ВЫ воспитали ПРЕКРАСНОГО, ДОБРЕЙШЕГО ЧЕЛОВЕКА.

Я много людей, разных национальностей повидал находясь в Турции, но такого чистого душой человека еще не видел.

В мире полного обмана, зла, зависти, он оставался верным другом, готовым по первому зову придти на помощь.

В Измире в общежитии мы, русскоговорящие, много времени проводили вместе: в столовой, в кафе, на прогулках, в самом общежитии и каждый кто был с нами подпишется под каждым моим словом, которое я написал вам про него.

Я долго хотел Вам написать, просто боялся, а точнее не хотел бы заставлять все переживать еще раз.

После Турции мы все разбежались по разным углам, с Чаяном в последний раз общались несколько лет назад

Каждый раз заходя в ВК вспоминаю его».

———-

Память о Герое, который был достойным сыном Пий-Хемского района навсегда останется в наших сердцах...

Скорбим вместе с родными и близкими...

Светлая память Герою!

Есть такой портал "Вспомним всех поименно", на котором много рассказывается о наших Героях. Немного информации было взято и от нашего сайта, чему я очень рада. Там есть страничка, посвященная Монгушу Чаяну. Некоторые данные взяты и с выше приведенной статьи, но там еще много дополнительных фотографий. Все практически сюда не вместится, поэтому предлагаю обязательно ознакомиться, пройдя по ссылке:

Портал "Воины Тувы":

ОК "Книга Памяти Новороссии":

Z Своих не бросаем:

МБОУ СОШ№2 г.Турана:

Об открытии Парты Героя 30,09,2022г.

ВООВ "Боевое братство": 13 марта в Национальном музее Алдан-Маадыр Республики Тыва состоялось торжественное событие, посвященное Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

Три работы Вадима Окладникова

Олег Червов был награждён Орденом Мужества посмертно.

Портрет был тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова, ч.5

Прощание с Олегом Червовым.

В среду, 16 марта, в Воронеже состоялось прощание с Олегом Червовым — замкомандира авиаполка и подполковником, который погиб во время специальной операции на Украине. Мероприятие проходило в культурно-досуговом центре «Северный». Около здания с утра собрались под сотню военных, многие из них были курсантами Военно-воздушной академии, которая находится в Воронеже. Помимо военных, были и гражданские люди — это родные и близкие летчика, а также представители властей. Как рассказали в «Коммерсанте», прохожие интересовались, кого хоронят. Им отвечали, что офицера. А на вопрос «с Украины?» ответом было только молчание. Журналисты пытались выяснить, что же произошло 7 марта 2022 года с самолетом Олега Червова, но безрезультатно. Подробностей не сообщили ни военные, ни гражданские. Один из знакомых семьи погибшего офицера сообщил корреспонденту «Ъ», что тот родился в 1984 году, у него остались двое детей. Служил он в Сибири и недавно переехал в Воронеж. Купили дом, но даже вещи еще полностью не разобрали. Около Коминтерновского кладбища дежурили сотрудники ВАИ, вооруженные автоматами. Хоронили Олега Червова в открытом гробу. Офицер-летчик в звании полковника взял слово. Он сказал, что Олег пошел на выполнение боевого задания осознано, понимал, что оно может стать последним. И этим завещал быть сильными и достойными его подвига. Похоронили подполковника около мемориала военным летчикам на Аллее Героев. Рядом с ним — захоронения штурмана Юрия Копылова и военного летчика Романа Филипова.

Группа им.Руднева Р.И.:

Вспомним сегодня еще одного военного летчика, друга Руднева Р.И.

Заместитель командира авиационного полка, подполковник Олег Червов погиб 7 марта во время военной спецоперации в Украине.

Ему было 37 лет. Олег родился в Екатеринбурге в многодетной семье, был самым младшим из детей. Мама — заслуженный учитель России, папа- работник горячего цеха на Уралмашзаводе. После школы Олег собирался поступать в Уральский горный университет, но в 11 классе вдруг передумал и решил стать лётчиком, как его дед, которого он никогда не видел. Дедушка Олега прошёл Великую Отечественную войну. Его самолёт был сбит, но он выжил, получив тяжелое ранение. Вскоре после войны деда не стало, но бабушка часто рассказывала о нём. Для Олега дедушка был герой, на которого очень хотелось равняться.

Олег Червов поступил в Краснодарское авиационное училище, два последние курса доучивался уже в Борисоглебске. А после выпуска попал на службу в Забайкалье. Учеба на этом не закончилась: в 2019 году он окончил Воронежскую военно-воздушную Академию им. Гагарина и Жуковского, после чего вернулся с семьей в Забайкалье. Стремительный карьерный рост: сначала- командир авиационной эскадрильи, затем - замкомандира по лётной подготовке.

Пришлось Олегу Червову побывать и в Сирии – там он провёл чуть больше двух месяцев, нес службу в штабе командования. За мужество и отвагу был награждён медалью Нестерова. В то время случилось большое горе – трагически погиб сослуживец Олега Роман Филипов. Потерю Героя оплакивали всей семьей. А 21 января 2022 года Евгения Червова проводила мужа на учения. И больше они не виделись...

– Провожать я его начала с 17 января, но каждый день была плохая погода, полёты отменялись и Олег возвращался домой, – вспоминает Евгения.

– В тот день мы проснулись рано. Перед уходом, я его обняла, пошутила, мол, если что, вечером буду ждать его дома...

Но в этот раз Олег Червов домой не вернулся. В последний раз супруги переписывались 7 марта, в тот самый день, когда замкомандира полка не стало.

– Я рассказала ему о том, что собираемся с девчонками, жёнами офицеров, отметить 8 Марта, поддержать друг друга, что нам всем очень хотелось бы быть в этот день с ними, нашими мужьями. Написала, что сильно скучаю, жду его, молюсь о нём, – не может сдержать слёз Евгения.

– Утром 8 марта я первым делом взяла в руки телефон – с тех пор, как Олег улетел, я постоянно проверяла время, когда он был в сети. Чтобы понимать, во сколько он спать лёг, всё ли с ним хорошо...

И тут я вижу, что в последний раз он был в сети во время нашей переписки. Я сразу всё поняла. Чуть позже мне сообщили, что моего мужа больше нет...

Когда-то, ещё в Борисоглебске, Евгения сказала Олегу:

«Если у нас родится сын, я хотела бы назвать его Глеб. А если дочка — то Софьей». Случилось так, как и загадали – 13 лет назад у Червовых родился первенец Глеб, а 6 лет назад на свет появилась маленькая Соня. О том, что папа больше никогда не придёт, Евгения сообщила детям в тот же день, 8 марта.

– У нас до этого погиб наш командир. И его младший сын Захар дружил с нашей Соней. В тот вечер я сказала детям: «Вы помните, что у Захара погиб папа, как герой? Наш папа тоже погиб, защищая нашу страну», – вспоминает Евгения Червова.

– Дети заплакали, а спустя время дочка сказала: «Я всегда буду им гордиться. Папа для меня всегда будет героем».

Когда-то Олег сказал сказал Евгении такую фразу:

- «Родина жены – могила мужа».

Вдова решила исполнить последнюю волю супруга и похоронить его в Воронеже. Родители Олега возражать не стали, попросили лишь о том, чтобы, по возможности, сын покоился рядом с Романом Филиповым. Представить свою жизнь без любимого мужчины, с которым прожила 17 лет, очень трудно. Вдруг в один миг остаться одной — страшно. Но у семьи Червовых были планы перебраться в Воронеж, и сейчас Евгения считает своим долгом сделать всё так, как они вместе с мужем когда-то задумывали.

– С тех пор, как получила страшную весть, я просила, чтобы Олег мне приснился. И один раз я увидела его во сне, – рассказывает Евгения Червова.

– Как будто бы я была в парикмахерской, почему-то разговаривала по видеосвязи с его мамой. Он зашёл с детьми. Молча меня приобнял, поцеловал и улыбнулся. Я восприняла это как знак: значит, он успокоился, что его доставили на родину, что он теперь дома...

Синодик:

Такая же статья

ПРОО ПО АвиаПоиск:

Находясь рядом с могилой гвардии майора Романа Филипова в Воронеже, нельзя не заметить еще одно воинское захоронение.

Это гвардии подполковник Червов Олег Владимирович. Вместо с Ромой Олег окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков в 2006 году, их портреты стоят в одном ряду выпускников.

После гибели в первый день СВО гвардии полковника Руднева Руслана Игоревича, который был командиром группы штурмовиков, его заместитель Олег Червов принял командование на себя.

7 марта 2022 года его самолёт Су-25СМ был сбит во время выполнения боевого задания. Лётчик погиб.

Червов Олег Владимирович был удостоен ордена Мужества посмертно.

С сожалением приходится констатировать, что из-за вопиющей бездарности авиационного командования того периода СВО наша авиация потеряла наиболее подготовленных лётчиков - капитанов, майоров, подполковников и полковников. Большая часть из них погибла в первый месяц боевых действий.

Вечная Память Герою!

Администрация Ордженикидзевского района г.Екатеринбурга:

2 февраля 2023 года, в школе № 80 Орджоникидзевского района состоялось открытие мемориальной доски выпускнику учебного заведения, военному летчику, заместителю командира авиаполка, подполковнику Олегу Червову, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине. В мероприятии принял участие глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

«К сожалению гибнут всегда самые лучшие и в каждом поколении есть свои герои. Олег Червов – герой этого поколения. Желаю всем мирного неба над головой. Слава Героям России!» – отметил он.

В церемонии также приняли участие администрация района, а также коллеги, родные и близкие Олега Червова.

Участники мероприятия почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Олег Червов родился в 1984 году, он был самым младшим ребенком в семье. Мама – заслуженный учитель России, папа всю жизнь работал на Уралмашзаводе. Он учился в школе № 80, окончил военное летное училище, а в 2017 году поступил в Воронежскую военно-воздушную академию. Олега хорошо помнят одноклассники и друзья, мужчина отличался добрым характером, отзывчивостью и готовностью прийти на помощь в любую минуту. У него остались жена и двое детей.

Указом президента России подполковник Олег Червов награжден орденом Мужества посмертно.

Воронеж Беzформата:

Небольшой материал о гибели

ИА "Повестка дня":

В Екатеринбурге увековечили память Олега Червова, погибшего на Донбассе

Его портрет появился на мемориальной стене в школе № 80, где хранят память о выпускниках школы, совершивших подвиг. В данной школе он учился с 1991 по 2001 годы. 37-летний подполковник Олег Червов служил в должности заместителя командира авиаполка. Был награжден медалью Нестерова за участие в военной операции в Сирии и орденом Мужества посмертно. У него остались жена и двое детей. Фото: Борис Ярков

РИА "Глас-Медиа"?

Сообщение от губернатора Воронежской обл. о гибели лётчика

ВестиПК Воронежа:

О захоронении Героя

Борис Рожнов:

В Воронеже открыт мурал, посвященный Олегу Червову

Портал "специальная военная операция на Украине 24.02.2022/ герои z":

https://geroi-z.ru/geroi_mertvie/ 2 февраля 2023 года, в школе № 80 Орджоникидзевского района состоялось открытие мемориальной доски выпускнику учебного заведения, военному летчику, заместителю командира авиаполка, подполковнику Олегу Червову, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине.В мероприятии принял участие глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.«К сожалению гибнут всегда самые лучшие и в каждом поколении есть свои герои. Олег Червов – герой этого поколения. Желаю всем мирного неба над головой. Слава Героям России!»– отметил он.В церемонии также приняли участие администрация района, а также коллеги, родные и близкие Олега Червова.Участники мероприятия почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.Олег Червов родился в 1984 году, он был самым младшим ребенком в семье. Мама – заслуженный учитель России, папа всю жизнь работал на Уралмашзаводе. Он учился в школе № 80, окончил военное летное училище, а в 2017 году поступил в Воронежскую военно-воздушную академию. Олега хорошо помнят одноклассники и друзья, мужчина отличался добрым характером, отзывчивостью и готовностью прийти на помощь в любую минуту. У него остались жена и двое детей.Указом президента России подполковник Олег Червов награжден орденом Мужества посмертно.Небольшой материал о гибелиВ Екатеринбурге увековечили память Олега Червова, погибшего на ДонбассеЕго портрет появился на мемориальной стене в школе № 80, где хранят память о выпускниках школы, совершивших подвиг. В данной школе он учился с 1991 по 2001 годы.37-летний подполковник Олег Червов служил в должности заместителя командира авиаполка. Был награжден медалью Нестерова за участие в военной операции в Сирии и орденом Мужества посмертно. У него остались жена и двое детей.Фото: Борис ЯрковСообщение от губернатора Воронежской обл. о гибели лётчикаО захоронении ГерояВ Воронеже открыт мурал, посвященный Олегу Червову

Шмелев Антон

Портрет был тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова, ч.5

Страница в ВК "Zа Единую Русь | РУССКИЙ МЕНТАЛИТЕТ.":

Мы будем помнить! Командир гаубичной артиллерийской батареи Шмелев Антон Александрович.

8 июля 2022 года рекогносцировочная группа под командованием капитана Шмелева Антона Александровича убыла на разведку местности где машина была подорвана противником находящемся в засаде. В результате боя офицер получил ранение, несовместимое с жизнью.

Его мудрость, накопленные опыт и знания, высокие личные качества всегда помогали в решении боевых задач. Он всегда пользовался безусловным авторитетом и глубоким уважением за принципиальность, честность, внимательное отношение к людям. Светлая память об истинном патриоте Родины, самоотверженном офицере, благородной души человеке, чутком и добром товарище будет жить в наших сердцах, — сообщили сослуживцы Антона Шмелева.

Приказом министра обороны России за проявленное мужество и героизм во время выполнения специальной военной операции Антон Шмелева награжден орденом Мужества посмертно.

У Антона дома остались жена , дочь 16 лет и сыновья 8 и 5 лет.

Портал в ВК "Вспомним всех поименно":

Шмелев Антон Александрович. 11.03.1986 – 08.07.2022

8 июля 2022 года рекогносцировочная группа под командованием капитана Шмелева Антона Александровича убыла на разведку местности где машина была подорвана противником находящемся в засаде. В результате боя офицер получил ранение, несовместимое с жизнью.

Его мудрость, накопленные опыт и знания, высокие личные качества всегда помогали в решении боевых задач. Он всегда пользовался безусловным авторитетом и глубоким уважением за принципиальность, честность, внимательное отношение к людям. Светлая память об истинном патриоте Родины, самоотверженном офицере, благородной души человеке, чутком и добром товарище будет жить в наших сердцах, — сообщили сослуживцы Антона Шмелева. Приказом министра обороны России за проявленное мужество и героизм во время выполнения специальной военной операции Антон Шмелева награжден орденом Мужества посмертно.

У Антона дома остались жена , дочь 16 лет и сыновья 8 и 5 лет. Похоронен в Екатеринбурге.

Шмелёв Антон Александрович родился 11 марта 1986 года. Детство и юность прошли в Казани.

Во время учёбы в гимназии №102, в классе с углубленным английский языком, активно участвовал в жизни школы, занимался спортом, неоднократно награждался грамотами. Одновременно закончил музыкальную школу по классу «фортепиано».

В 2003 году, после окончания школы, поступил в Казанское высшее артиллерийское командное училище имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова Министерства обороны России. За время учёбы получил диплом о дополнительном (высшем) образовании: «переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

За время воинской службы был награждён:

— 16.11.2012 года — памятной медалью «630 лет Русской Артиллерии»;

— 15.01.2014 года — медалью» За отличие в воинской службе III степени»;

— 17.04.2014 года — медалью «За возвращение Крыма»;

— 31.12.2014 года — медалью «За участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.»;

— 27.11.2018 года — медалью «За отличие в воинской службе II степени»;

— 2018 год — памятной медалью «За службу в Центральном Военном округе»;

— 2019 год — памятной медалью Стратегического командно-штабного учения «Центр-2019»; — 2022 год — Москва. Кремль. Благодарностью за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга от Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами России В.В Путина;

— 14.09.2022 года — орденом Мужества, посмертно.

Книга Памяти:

8 июля 2022 года рекогносцировочная группа под командованием капитана Шмелева Антона Александровича убыла на разведку местности, где машина была подорвана противником, находящимся в засаде. В результате боя офицер получил ранение, несовместимое с жизнью.

Его мудрость, накопленные опыт и знания, высокие личностные качества всегда помогали в решении боевых задач. Он всегда пользовался безусловным авторитетом и глубоким уважением за принципиальность, честность, внимательное отношение к людям. Светлая память об истинном патриоте Родины, самоотверженном офицере, благородной души человеке, чутком и добром товарище будет жить в наших сердцах.

Похоронен в г. Екатеринбурге, где проживает жена с детьми. Родители проживают в г.Казани.

https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/shmelyov-anton-al...

Клуб друзей Путина. Спецоперация Z:

Школа ЖКХ:

В день памяти молодогвардейцев Краснодона активисты «Молодой Гвардии Единой России» и партии совместно с учениками казанской гимназии № 102 возложили цветы к памятнику молодогвардейцев. Кроме того, сегодня в гимназии партия и МГЕР открыли две парты Героя в память о погибших участниках специальной военной операции – выпускнике танкового училища Руслане Хананове и командире гаубичной самоходно-артиллерийской батареи Антоне Шмелеве. Более 100 человек приняло участие в акции.

https://life.er.ru/news/3495384

Книга Памяти. Казань. Татарстан:

Портал "Архивы Командир — Vechnaya Pamyat":

Занесен в списки

https://web.archive.org/web/20230511113156/https://vechnayap... 8 июля 2022 года рекогносцировочная группа под командованием капитана Шмелева Антона Александровича убыла на разведку местности, где машина была подорвана противником, находящимся в засаде. В результате боя офицер получил ранение, несовместимое с жизнью.Его мудрость, накопленные опыт и знания, высокие личностные качества всегда помогали в решении боевых задач. Он всегда пользовался безусловным авторитетом и глубоким уважением за принципиальность, честность, внимательное отношение к людям. Светлая память об истинном патриоте Родины, самоотверженном офицере, благородной души человеке, чутком и добром товарище будет жить в наших сердцах.Похоронен в г. Екатеринбурге, где проживает жена с детьми. Родители проживают в г.Казани.Занесен в списки



Юдаев Александр

Портрет был тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова, ч.5

Портал в ВК "Ведомство Дальний Восток":

Наши герои и наша гордость! Рядовой Александр Юдаев в составе своей группы оборонял освобождённый населённый пункт.

В ходе обстрела украинскими националистами, Александр получив осколочное ранение, продолжил бой.

В результате мужественных и самоотверженных действий рядового Александра Юдаева обороняющиеся мотострелки выдержали натиск превосходящих числом боевиков и удержали оборону до прибытия подкрепления, после чего перешли в контрнаступление и разбили врага.

LIFE.ru:

Александр Юдаев — рядовой, и опыта у него немного, зато смелости и отваги хоть отбавляй. Скрины из ролика

Во время спецоперации по защите Донбасса отряд мотострелков, в котором был молодой военный, держал оборону рядом с освобождённым селом. Юдаев отражал атаки противника огнём из гранатомёта. При этом солдат сам получил серьёзное ранение, но позицию не оставил. И вскоре наши военные смогли перейти в контратаку. Небольшой ролик можно посмотреть по ссылке: https://ok.ru/lifenews/topic/155060886080275

БАГСУ.РФ:

Ролик на КП:

Сакмарские вести:

О трех героях по обзору "Красной звезды":

Портал "Красная весна":

4 сентября 2022 года на Николаевско-Криворожском направлении, в районе населённого пункта Сухой Ставок, в составе своей разведывательной группы, при удерживании позиций во время наступления противника, получил ранение несовместимое с жизнью. В селе Николаевка (Краснодарский край) при школе №8 была открыта мемориальная доска в память о её ученике, командире отделения, старшем сержанте 10-й отдельной бригады специального назначения (ранее ГРУ) Вооружённых сил России Кроте Вадиме Николаевиче – позывной «Рыбак». За проявленное мужество, стойкость и верность воинскому долгу, Крот Вадим Николаевич удостоен ордена Мужества. Посмертно.

4 сентября 2022 года на Николаевско-Криворожском направлении, в районе населённого пункта Сухой Ставок, в составе своей разведывательной группы, при удерживании позиций во время наступления противника, получил ранение несовместимое с жизнью. В селе Николаевка (Краснодарский край) при школе №8 была открыта мемориальная доска в память о её ученике, командире отделения, старшем сержанте 10-й отдельной бригады специального назначения (ранее ГРУ) Вооружённых сил России Кроте Вадиме Николаевиче – позывной «Рыбак». За проявленное мужество, стойкость и верность воинскому долгу, Крот Вадим Николаевич удостоен ордена Мужества. Посмертно. https://t.me/okspn/32721



Темы с портретами были тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова, ч.13

Замечательные работы художника Вадима Окладникова, ч.24

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

По просьбе нашего друга, в память о погибшем товарище. Старший лейтенант Василий Петрович Солак, командир разведгруппы 24-й отдельной бригады армейского спецназа, выпускник РВВДКУ 2019 года. Погиб 3 года назад во время выполнения боевой задачи.

Родился в городе Богородск Нижегородской области, после окончания школы поступил в РВВДКУ. Занимался армейским рукопашным боем, тайским боксом. Неоднократно выигрывал чемпионаты училища, а в 2017 году стал победителем чемпионата России по кикбоксингу в Грозном. Уже в 2019 году получил звание мастера спорта по арб. После выпуска был распределен в 24-ю ОБрСпН на должность командира РГСпН. В составе своего подразделения участвовал в СВО с первых дней. Выполнял боевые задачи на Черниговском и Киевском направлениях, позже подразделения бригады были перенацелены на Луганское направление, где разведчикам бригады предстояло обеспечивать форсирование реки Северский Донец. 8 мая разведчики переправились на тот берег, где группа Солака завязала бой с противником за опорный пункт. В последующем получил тяжелое ранение, был эвакуирован на наш берег где за его жизнь боролись врачи. К сожалению, спасти Василия не удалось.

Посмертно старший лейтенант Василий Солак награжден орденом Мужества, ему было 26 лет.

Вечная память, Питон!

https://t.me/okspn/37232

Спустя три года.

Василию Солаку.

Преломив кусочек белого хлеба,

Перекрестившись молча, степенно,

Посмотрим в глубокое синее небо..

Луч солнца примчится мгновенно!..

Блеснёт по стеклу, промелькнув,

И скрывшись куда-то.

Ты с нами сегодня!.. Ты тут

В наградах и в форме парадной.

С семьёю сидишь за столом,

Улыбка дрожит на устах.

Ты всех обнимаешь потом,

Любовь ощущая в словах.

Неспешно шагаешь по комнатам..

Вот фото твоё на трюмо.

- Спасибо родные, что помните!..

На вас я смотрю, как в кино..

Окно приоткрылось от ветра,

И шторка взмахнула крылом.

Уходишь с весенним рассветом,

Оставив родительский дом.

В канун Дня Победы помянем,

Сжав стопочки в тёплых руках.

Мы часто тебя вспоминаем,

Ты в памяти нашей, в сердцах!...

7-8 мая 2025 г. Санкт-Петербург.

Автор: Николай Самсонов.

https://vk.com/wall-106160452_639695

