Территория Героев...(66)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/23479 https://t.me/mod_russia/23528

Рядовой Сапрунов Роман Рядовой Роман Сапрунов был недавно призван в рамках частичной мобилизации. После переподготовки и занятий по слаживанию попал служить в артиллерийский дивизион, где стал выполнять задачи по доставке боеприпасов.

Противник, оказывающий ожесточенное сопротивление, вел артиллерийский огонь по позициям дивизиона, где располагалась стоянка российской военной и автомобильной техники. Мгновенно оценив ситуацию, Сапрунов, понимая, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники дивизиона, отогнал автомобиль в безопасный район.

Совершая противоогневые маневры, рядовой Сапрунов смог вывести машину с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место. Благодаря смелости, отваге и самоотверженным действиям Романа было предотвращено уничтожение большого количества военной техники и боеприпасов.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, рядовой Роман Сапрунов награжден медалью «За отвагу».

https://zpobeda.ru/roman-saprunov/

Доброволец Амелин Александр Начальнику Центрального штаба Молодой Гвардии Александру Амелину сегодня вручили Орден Мужества.

Высокой боевой награды Амелин удостоился за особые заслуги при выполнении задачи в зоне специальной военной операции.

С начала мобилизации из общественной молодежной организации «Молодая Гвардия» добровольно ушли в Вооруженные силы для участия в СВО 84 человека. Это только руководящий состав-Центральный штаб и начальники штабов в субъектах РФ.

Амелин ушел добровольцем два месяца назад в день рождения «Молодой Гвардии», воюет под Сватово.

https://t.me/ssigny/52617

Старший матрос Никитин Егор Старший матрос Егор Никитин в составе подразделения выполнял боевую задачу по вскрытию позиций противника в заданном районе. Продвигаясь по местности, группе российских военнослужащих удалось вскрыть готовящееся контрнаступление противника на населенный пункт. Противник заметил передвижение подразделения ВС РФ и открыл по ним шквальный огонь, в результате которого был ранен командир подразделения.

Егор быстро сориентировался в обстановке и оказал первую помощь командиру. Оказав ему первую помощь, продолжил прикрывать отход подразделения на оборонительные позиции. Метким огнем из стрелкового оружия Никитин уничтожил 5 националистов.

Добравшись до населенного пункта, Егор занял позиции и приготовился к отражению контрнаступления.

Противник в течение 2 дней предпринимал безуспешные попытки контратаковать.

В ходе боя с превосходящими силами противника, старший матрос Егор Никитин уничтожил большое количество живой силы врага и подбил две БМП противника.

https://zpobeda.ru/egor-nikitin/

Прапорщик Бочарников Дмитрий Прапорщик Дмитрий Бочарников в период проведения СВО в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы ВС РФ.

Позиции батальонной тактической группы, которую Дмитрий обеспечивал связью, подверглись атаке со стороны украинских националистов, в результате чего часть техники связи и линий связи были повреждены. При плотном огне артиллерии противника по переднему краю рубежа обороны БТГр, прапорщик Бочарников лично осуществлял восстановление проводной связи между командно-наблюдательным пунктом батальона и взводными опорными пунктами.

Несмотря на угрозу жизни, действуя мужественно и решительно Дмитрий развернул штатные средства связи и восстановил канал связи, что обеспечило нанесение огневого поражения по наступающему противнику артиллерией непосредственного подчинения БТГр, подавить его артиллерийские средства на позициях и отразить атаку.

https://zpobeda.ru/dmitrij-bocharnikov/

Старшина второй статьи Аленьков Михаил Старшина второй статьи Михаил Аленьков, действуя в составе экипажа боевой машины пехоты, выполнял задачу по вытеснению вооруженных формирований украинских националистов из населенного пункта.

В ходе штурмовых действий боевая машина пехоты отделения, в составе которого находился Михаил Аленьков, была подбита противотанковой управляемой ракетой и загорелась.

Несмотря на полученное осколочное ранение Аленьков, не жалея собственной жизни, начал вытаскивать из горящей машины своих товарищей, получивших повреждения и не способных самостоятельно выбраться. Вытащив людей из огня, Михаил оказал им первую помощь, чем спас их жизни.

https://zpobeda.ru/mihail-alenkov/

Прапорщик Касумов Марат Находясь на передовой, расчет радиорелейной станции под командованием прапорщика Марата Касумова обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией внутри батальонной тактической группы.

Вооруженные формирования украинских националистов, предприняв попытку наступления, атаковали позиции российских подразделений. Находясь под интенсивным минометным огнем противника, Касумов обнаружил бронетехнику и группу националистов, выдвинувшихся в направлении позиций российских подразделений.

Оперативно оценив обстановку, Марат по средствам связи доложил командованию об обнаруженном подразделении украинских националистов и передал точные координаты его местонахождения, после чего корректировал огонь российской артиллерии, выявляя огневые точки боевиков, фиксировал уничтожение живой силы и вражеской бронетехники.

https://zpobeda.ru/marat-kasumov/ Ефрейтор Кирилл Бубеев на подступах к стратегически важному населенному пункту обнаружил хорошо замаскированную и оборудованную позицию украинских боевиков. Оценив обстановку, Кирилл незамедлительно доложил об этом командованию.

Несмотря на превосходящие силы националистов, российские военнослужащие скрытно подобрались к противнику и внезапно атаковали его.

В ходе завязавшегося боя ефрейтор Кирилл Бубеев, заняв выгодную позицию, огнем из штатного вооружения уничтожил трёх националистов. Действуя смело и решительно, ефрейтор Бубеев продолжил наносить поражение врагу. Затем, выявив огневые точки, Кирилл корректировал огонь российской артиллерийской батареи по позициям противника.

Благодаря профессиональным и смелым действиям ефрейтора Кирилла Бубеева удалось обнаружить замаскированные укрепленные позиции противника и уничтожить более десяти боевиков.

https://t.me/mod_russia/23414 Давид получил повестку 24 сентября и прибыл в войска, чтобы «помогать парням, которые здесь уже не один месяц». С ним мы рассуждаем о том, реально ли было избежать вооружённого конфликта, и сделала ли наша страна для этого максимум возможного. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23411 Механик-водитель Денис Сибряев показывает в этом сюжете баню, которую для себя собрали на передовой мобилизованные бойцы. У взрослых мужиков отношение к быту простое: не ной, а делай. И устроиться «на десяточку» в полевых условиях они смогли своими силами. Главное, вести себя по-мужски: друг к другу помогать, слабины не давать и помнить, что ты — часть команды. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23444 Рядовой Алексей Багай призвался на спецоперацию по повестке 22 сентября, с первого дня мобилизации.

Ему 40 лет, и он уже успел получить боевой опыт в Чечне, во вторую кампанию.

Сейчас служит командиром миномётного расчёта. С ним мы разговариваем о том, чем отличаются боевые действия и противник тогда и сейчас. И о том, каково на передовой жить без новостей. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23473 Юрий Евич родился в Горловке в семье хирурга и продолжил дело отца. В 2014 году он вступил в ополчение ДНР и вернул с того света сотни бойцов.

«...Я считаю, что эффективность моего уважаемого батюшки в деле служения Отечеству выше, чем моя, потому что он оперирует людей очень много, гораздо больше, чем мне удалось спасти на поле боя. Но я не теряю надежды, что мне удастся наверстать такое профессиональное соревнование в династии...», - рассказывает Юрий.

В 2015 году Юрий Евич начал создавать отечественную службу тактической медицины, провел сотни семинаров для военнослужащих, сотрудников спецслужб и добровольцев.

«...Тактический медик- это универсальный солдат, способный оказать помощь раненому прямо на передовой. Он должен ни коим образом не уступать лучшим бойцам подразделения. Потому что нужно вместе с бойцами переносить все тяготы, нужно совершать марш вместе с ними. Тогда ты можешь в бою грамотно руководить действиями, нацеленными на эвакуацию раненых, на организацию оказания первой помощи им...», - делится Юрий.

Дочь Юрия - Мария - пошла по стопам отца. Девушка учится на фармацевта и ведет курс по оказанию первой помощи во время боевых действий.

Юрий Евич уверен - в каждом россиянине живет генетическая память предков-победителей, нам нужно защитить нашу великую страну и разгромить мировой фашизм. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23413 Орлан Ховалыг – операционный медбрат медицинской роты. Служит на передовой СВО с первых дней

За время службы спас сотни жизней сослуживцев. Награжден медалью Суворова, а также медалью Минобороны РФ «За боевые отличия».

Про один случай рассказывает Орлан:

«Мы были на нефтебазе. Нам пришло сообщение, что случился взрыв. Выяснилось, что пострадали парни из 12-й бригады, они были рядом с нашими ребятами из группы разведки. Задавило двух бойцов, у одного нога придавлена тяжелой плитой, второй по туловище придавлен. Беремся ребят вытаскивать, но у одного нога застряла. Выломали плиту, нога раздроблена, но вытащили. Подбежал ко второму бойцу. Ситуация была хуже. Нахожусь один, пытаюсь освободить его из-под обломков. Боец рассказывает про свою дочь, сожалеет, что, наверное, уже не увидит ее. Пытаюсь подбодрить и помочь, но взрывы все ближе… Не смог, не сумел освободить».

https://t.me/rabotaembrat/5191

Герои спецоперации рассказали, как проходило вручение госнаград Президентом РФ в новогоднюю ночь «Когда церемония началась, и тут выходит Президент - это было неожиданностью для нас», - вспоминает Герой России Тимофей Матвеев. Ему была вручена медаль «Золотая Звезда».

Помимо государственных наград Владимир Путин вручил военнослужащим памятные новогодние подарки, а девушкам - букеты цветов.

После торжественной церемонии Президент пообщался с героями и записал вместе с ними новогоднее обращение к гражданам России. «Для меня большая честь стоять в одном ряду с Владимиром Владимировичем и поздравлять страну с Новым годом», - рассказала старшина медицинской службы Инга Царукаева.

См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23442

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Старшина Сафин Алмаз Российский президент присвоил старшине Алмазу Сафину звание Героя России посмертно

Алмаз Сафин принимал участие в специальной военной операции с 30 сентября 2022 года.

14 января во время ведения оборонительных боёв подразделениями 237-го десантно-штурмового полка на Краснолиманском направлении противник вывел свои резервы в район Кременной для прорыва обороны десантников.

Разведчики полка при этом вскрыли маршруты противника и направление основного удара.

Парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина в составе батальона удерживал оборонительные позиции на предполагаемом участке основного удара врага.

Сафин первым заметил выдвижение резервов противника и своевременно подал команду на открытие огня.

Огнём из личного оружия он уничтожил пять украинских военных. Не достигнув успеха в ходе попытки внезапной атаки, противник начал обстреливать позиции взвода из миномётов.

Сафин при этом получил тяжёлое осколочное ранение, но продолжил управлять подчинёнными и вести прицельный огонь. Противник вынужден был отступить.

В результате действий десантников под командованием старшины Сафина были уничтожены один танк, две бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ.

После боя старшина Сафин скончался от ранений, выполнив поставленную боевую задачу до конца.

https://russian.rt.com/russia/news/1098292-putin-starshina-safin

Майор Насрулаев Шамиль Майор СОБР «Ястреб – Каспий» Шамиль Насрулаев посмертно награждён орденом Мужества. Воин из Гумбета посвятил жизнь служению Родине, принял участие в антитеррористических спецоперациях в СКФО и на Украине.

Насрулаев – активный участник событий августа-сентября 1999 года, был среди тех, кто дал отпор международным террористам, вторгшимся в Дагестан. Он также принимал участие в ликвидации банды Гелаева в Цунтинском районе.

В ходе боевых действий Шамиль Насрулаев всегда защищал собратьев по оружию, его сослуживцы благодарят родных воина за то, что он спас их жизни. Когда началась СВО на Украине, Насрулаев защищал Херсонскую и Запорожскую области.

https://zpobeda.ru/shamil-nasrulaev/

Сержант Расулов Магомедрасул Магомедрасул Гусенович Расулов

Морская пехота. Проходил воинскую службу в качестве командира отделения в в/ч 87852.

В специальной военной операции участвовал с первых дней её начала.

Героически погиб при исполнении воинского долга в СВО.

У погибшего военнослужащего растут двое детей - 7 и 5 лет.

https://zpobeda.ru/magomedrasul-rasulov/

Старший прапорщик Кошкин Михаил Михаил Владимирович Кошкин родился в 1984 году в селе Колянур Советского района Кировской области.

Окончил Колянурскую среднюю школу и педагогическое училище в Советске.

С 2004 года находился на военной службе, сначала срочной, позже по контракту.

Старший прапорщик, заместитель командира взвода Кошкин неоднократно бывал в служебных командировках в Таджикистане, Нагорном Карабахе, Сирийской Арабской Республике, за что был представлен к государственным наградам.

Погиб 30 марта 2022 г.

https://zpobeda.ru/mihail-koshkin/

Военнослужащий Никулин Павел В Самарской области проводили в последний путь Никулина Павла Михайловича, который служил в ЧВК «Вагнер» и с честью выполнял воинский долг, защищая интересы нашей страны в ходе специальной военной операции на Украине.

Павел Михайлович родился 05 апреля 1981 года в с. Никольское Безенчукского района Куйбышевской области.

С 04 февраля 2000 года по 26 августа 2000 года принимал участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона. Указом Президента РФ от 05.06.2000г. № 44781 награжден Орденом «Мужества» за участие в боевых действиях на территории Чечни.

Односельчане, педагоги, друзья отзываются о погибшем, как о добром, отзывчивом человеке и хорошем друге.

https://zpobeda.ru/pavel-nikulin/

Военнослужащий Евглевский Павел «Кадет» В боях за освобождение Мариуполя погиб командир 4-го батальона 105-го полка Народной милиции ДНР Павел Евглевский, позывной «Кадет».

Евглевский был убит огнем противника, поведя за собой батальон в атаку на позицию неонацистов из полка «Азов».

Евглевский был потомственным военным и погиб с честью.

Павел с детства решил пойти по стопам отца и стать военным. Окончил Минское Суворовское военное училище, после - Донецкое высшее военно-политическое училище. Имея к 2014 году опыт службы в нескольких горячих точках, Павел не мог остаться в стороне и встал на защиту жителей Донбасса от украинских нацистов.

https://vk.com/wall-201190697_136769

Доброволец Попов Евгений Уроженец деревни Пензино Барабинского района Новосибирской области 31-летний Евгений Попов погиб во время специальной операции под Лисичанском.

Известно, что Евгений погиб 3 декабря во время выполнения боевого задания в Луганской области.

Он ушел в зону СВО добровольцем. Его супруга активно участвовала в волонтерской деятельности, помогала в пошиве одежды и сборе посылок в зону спецоперации.

У Евгения остался маленький ребёнок.

https://zpobeda.ru/evgenij-popov/

Военнослужащий Переладов Яков В Упоровском районе простились с погибшим мобилизованным 39-летним Яковом Переладовым.

Он проживал в селе Одино. Яков Переладов в октябре сам вызвался на отправку в зону СВО, когда началась мобилизация.

Сослуживцы погибшего на прощании рассказали, что тюменец погиб после того, как в их колонну попал снаряд.

Яков Переладов родился в селе Одино в 1983 году. В 2001 году был призван на службу в армии. Служил стрелком-наводчиком в танковых войсках. Затем подписал контракт. Отправился в Абхазию, где получил черный крест «За службу на Кавказе».

После армии Яков Переладов вернулся в родное село. Работал в агрофирме «КРИММ». Растил двух сыновей.

https://zpobeda.ru/yakov-pereladov/

Военнослужащий Диденко Антон Диденко Антон

23.07.80-2.01.2023

https://zpobeda.ru/anton-didenko/

Доброволец Кошелев Игорь Уроженец Кировского района Ленинградской области Игорь Кошелев героически погиб, выполняя боевой долг в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом районная администрация сообщила во «ВКонтакте».

Игорь Кошелев окончил Приладожскую школу. В 2002 году переехал в Петербург.

Осенью 2022 года отправился в зону СВО добровольцем.

https://vk.com/wall-27075486_433635

Военнослужащий Романенко Алексей 23-летний военный из Новосибирской области Алексей Романенко погиб в ходе СВО

Алексей Романенко учился в местной школе в кадетском классе и был одним из лучших курсантов филиала авиацентра им. А.И. Покрышкина.

После окончания школы он поступил в техникум на специальность «Право». Еще со школьной скамьи Алексей был заядлым спортсменом.

По окончанию срочной службы парень заключил контракт и продолжил служить.

Близкие характеризуют молодого человека как открытого, общительного и доброжелательного парня.

https://zpobeda.ru/aleksej-romanenko/

Рядовой Жумадилов Алибек Погиб в бою при исполнении воинского долга военнослужащий Вооруженных Сил России рядовой Жумадилов Алибек Толеубаевич 01.08.1991г.р. уроженец п. Советский Купинского района Новосибирской области.

Алибек был, как говорят односельчане, всегда с улыбкой на лице, приветлив, общительным и эмоционально уравновешенным. Был всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям и товарищам, среди которых пользовался авторитетом.

В 2020 году отправился служить по контракту.

Погиб Алибек 02.09.2022 года при участии в мероприятиях специальной военной операции на территории ЛНР и ДНР.

Погибшего солдата Жумадилова Алибека посмертно наградили орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/alibek-zhumadilov/

Военнослужащий Аверченков Антон 24 декабря под городом Кременная погиб Аверченков Антон.

Ему было 29 лет.

https://zpobeda.ru/anton-averchenkov/

Доброволец Шмаков Дмитрий Депутат из села Мамонтово в Маслянинском районе Новосибирской области погиб в ходе спецоперации.

В августе в возрасте 39 лет он отправился на фронт добровольцем.

Осенью 2020 года Дмитрий Шмаков, который родился и прожил всю жизнь в селе Мамонтово, был избран депутатом местного сельсовета.

https://zpobeda.ru/dmitrij-shmakov/

Военнослужащий Глущенко Дмитрий Житель Карасукского района Новосибирской области Дмитрий Глущенко погиб в спецоперации.

Дмитрий родился 6 сентября 2000 года. В лицее его вспоминают как доброго и отзывчивого парня.

При каких обстоятельствах погиб Дмитрий Глущенко не сообщается.

https://zpobeda.ru/dmitrij-glushhenko/

Военнослужащий Карепанов Андрей Андрей Игоревич Карепанов родился в 1992 году.

Его детство и юность прошли в Кирове.

Погиб при исполнении воинских обязанностей 6 декабря 2022 года.

https://zpobeda.ru/andrej-karepanov/

Военнослужащий Лосев Евгений В Ярославле простились с погибшим в ходе спецоперации Евгением Лосевым.

Он погиб под Бахмутом (Артемовск) в ходе спецоперации.

https://zpobeda.ru/evgenij-losev/

Военнослужащий Чернецов Максим Погиб Максим Чернецов. Многие знали его по имени Макс Рихтер.

Макс совсем недавно отправился в зону СВО, выполнять воинский долг.

Ему был 31 год.

https://zpobeda.ru/maksim-chernecov/

Военнослужащий Теплинский Павел Теплинский Павел Игоревич

15.04.1987 - 08.03.2022

Погиб при освобождении Мариуполя.

https://vk.com/wall-142277234_378863

Военнослужащий Поздняков Сергей В Тутаеве Ярославской области простились с бойцом, погибшим на СВО.

35-летний Сергей Поздняков был призван по частичной мобилизации. Он погиб в декабре.

Все вспоминают о нем как о настоящем мужчине, который считал своим долгом помочь нашим бойцам на фронте.

Говорят о том, что Сергей любил свою семью, дачу, рыбалку, всегда был улыбчивым и приветливым….

https://zpobeda.ru/sergej-pozdnyakov/

Военнослужащий Сапьян Александр Александр Сапьян — житель Каратузского района Красноярского края. Работал в местном филиале крупной торговой компании, которая поставляет бакалейные товары в розничные магазины. Летом 2021 года женился.

3 октября 2022 года отбыл на службу в ходе частичной мобилизации.

Героически погиб 23 декабря 2022 года при исполнении воинского долга.

Посмертно награждён орденом Мужества.

Церемония прощания состоялась со всеми воинскими почестями.

Ему было 25 лет.

https://zpobeda.ru/aleksandr-sapyan/

Военнослужащий Андросов Александр 1 января 2023 года погиб 38-летний воин Андросов Александр Сергеевич в Макеевке.

https://zpobeda.ru/aleksandr-androsov/

Доброволец Троегубов Александр «Кормилец» Пулеметчик ЧВК «Вагнер» Александр Троегубов пал смертью храбрых на артемовском направлении.

Александр Троегубов родился 9 января 1993 года в Кыштовке. После окончания средней школы №1 проходил службу в рядах Воздушно-десантных войск (98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознамённая, ордена Кутузова дивизия имени 70-летия Великого Октября), в Иваново. Отслужив срочную службу, заключил контракт, начав прохождение службы в одной из частей специального назначения в Новосибирске. После завершения контракта работал охранником в Новосибирске.

Растил двух детей, мальчика и девочку. В конце октября Александр Троегубов ушел добровольцем в зону СВО. Из неофициальных источников известно, что сибиряк подписал контракт с ЧВК «Вагнер».

20 декабря пулеметчик Александр Троегубов (позывной «Кормилец») пал смертью храбрых на артемовском направлении.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/aleksandr-troegubov/

Военнослужащий Кадыров Динар Погиб боец из г. Альметьевска Динар Кадыров.

https://zpobeda.ru/dinar-kadyrov/

Военнослужащий Буслаев Алексей 22-летний военнослужащий ВС РФ Алексей Буслаев из Краснозерского района Новосибирской области погиб 26 августа на территории Украины в ходе СВО.

Алексей жил в семье без отца в селе Мохнатый Лог.

Осенью 2020 года после окончания колледжа его призвали в армию.

В 2021 году он решил продолжить службу и заключил контракт.

https://zpobeda.ru/aleksej-buslaev/

Военнослужащий Джигкаев Георгий (Гогичаев Гоча) На Украине при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции героически погиб боец батальона «Алания», Джигкаев Георгий Николаевич (Гогичаев Гоча) 1977 года рождения.

https://zpobeda.ru/georgij-dzhigkaev/

Военнослужащий Хан-Цай Борис Борис Александрович Хан-Цай

Погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Родился и жил в г.Улан-Удэ Республики Бурятия.

Был старшим сыном в семье. Борис был отзывчивый, общительный, всегда помогал в трудную минуту.

Принимал участие в спортивных соревнованиях.

Мечтал быть военным с самого первого класса, исполнил мечту в ноябре 2021 года.

В январе отправился на учения, откуда и отправился на СВО.

Награждён Орденом Мужества посмертно…

У Бориса остались родители, сестры, жена и 2 детей .

https://zpobeda.ru/boris-han-caj/

Подполковник Тарасов Владимир Начальник службы войск и безопасности военной службы общевойсковой 29-й армии Восточного военного округа, подполковник Владимир Тарасов, погибший в ходе специальной военной операции, много лет занимался подготовкой Парадов Победы в Чите.

Владимир Тарасов из семьи потомственных военных. Дед, отец, брат отца — все служили Родине. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Рокоссовского.

Получил боевой опыт в Сирии.

4 октября минувшего года в Докучаевске, спасая своих товарищей, под обстрелом он геройски погиб.

https://zpobeda.ru/vladimir-tarasov/

Военнослужащий Гореев Замир В Кыштовском районе простились с 29-летним военнослужащим Замиром Гореевым, погибшим в зоне СВО.

Замир увлекался спортом, окончил факультет сил специального назначения в Новосибирском военном институте войск нацгвардии РФ. Проходил службу на Северном Кавказе.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/zamir-goreev/

Полковник Рогалёв Владимир В Новосибирской области прошло прощание с полковником Владимиром Рогалёвым, который погиб во время специальной военной операции.

Владимир Рогалёв является уроженцем Сузуна, после окончания школы он поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. Также окончил академию Вооруженных сил им. М.В. Фрунзе в Москве.

Он проходил службу в Забайкальском крае, Иркутской и Кемеровской областях. Кроме того, полковник Владимир Рогалев служил в Южной Осетии, Абхазии и Сирии.

У погибшего имеются медали Суворова, «За воинскую доблесть» 1-й степени, «За отличие в военной службе» 3, 2, 1-й степеней, а также «За укрепление боевого содружества».

Посмертно Владимиру Рогалеву вручили орден Мужества.

https://zpobeda.ru/vladimir-rogaljov/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Ну что, народ! Садитесь поудобней.

Смартфон. Пивко. И праздничный угар.

Смотрите шоу, как для вас сегодня

Освобождает "Вагнер" Соледар.

Мороз за двадцать. В сердце лютый холод.

Тут отогреться непосильный труд.

Но для пути вперёд есть сильный довод,

В подвалах наши люди русских ждут.

За шагом шаг. Порожек за порожком.

Как клещ вцепился в каждый дом рагуль.

Враг зол и смел, на зеркало похожий,

И кажется, снежинок меньше пуль.

Летят окурки дальше, чем гранаты.

Пошла возня - и тупятся ножи.

Здесь за Россию рубятся солдаты,

За право русских вновь по-русски жить.

Прекрасен бой на телеграмм канале,

Без вкуса крови, запаха мочи,

Живая плоть не корчится в металле,

И позывной у друга не молчит.

А там, на грани столкновений армий,

В объятьях смерти, заглушая стон,

Срывая ногти, матерятся парни,

Когда в стволе заклинило патрон.

А мы сидим, как будто в кинозале,

Не осознав военную беду,

Чтоб города быстрей освобождали,

Мы быть должны не в зрительном ряду.

Пока бойцы несут и наше бремя,

Нам в телефонах глупо пропадать.

Любой из нас, обязан в это время

Хоть чем-нибудь, но фронту помогать.

12 января 2023 года

Александр Макаров

https://t.me/riakatysha/22819

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