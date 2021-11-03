Мы, в нашей компании, вообще против экскурсий, а мне, так и совсем грустно "топать" с общей толпой за экскурсоводом под постоянные, погоняющие окрики: "Через 30 минут автобус отправляется! Вас ждать никто не будет!"

По моему это хамство, даже если войти в её положение и осознать, что это её работа, или тогда получается, что это хамство над самим собой.

Мы отправились с утра в испанский городок Фигейрос. Достаточно быстро нашли дорогу среди выженных испанских полей, припарковали машину в скверике города, около частных домиков и застали весь этот экскурсионный конвейер: вереницы больших двухэтажных, блестящих автобусов, почти не переставая подвозили людей, как подвозят уголёк к печи, и партию за партией забрасывали людей в ненасытную пасть музея. Честно - покоробило. Чтобы хоть как-то избавиться от этого ощущения, на близлежащей площади, мы засели в кафешку, отдышались, приняли кофейку, разглядывая издали дом-музей Сальвадора Дали. Красного цвета, округлый, с большими неправдоподобными яйцами на стенах по окружности, он производил впечатление какого-то игрушечного Дисней-лендовского городка. Когда туристическая пестрота перестала, мелькая перед глазами, раздражать, мы прикоснулись к миру этого злого и доброго, коварного и щедрого, подлого и прямодушного, но без сомнения гениально - талантливого человека.

Перед входом стоял большой, квадратный обелиск из сцементированных телевизоров, немыми глазницами своих кинескопов, обращённых на четыре стороны света, вопиющих: здесь нет обычного мира, загляни в себя и в знакомо-привычном, увидь своё отражение понятий и вещей...

Вообще дом построен как амфитеатр или скорее как колодец с окнами и комнатами в одной круглой стене. Впечатление обманчиво и маленький (относительно) снаружи дом, и маленький, вроде как бы и тесный дворик внутри, вбирали в себя огромное пространство, с множеством комнат, на трёх этажах, с парком, с живыми деревьями и фонтанами на третьем этаже.

Мы начали с подвала, с "подгробной" могильной таблички, да, да, я не оговорился - именно подгробной, ибо сам Дали похоронен в своём доме, но по легенде (а может и нет), он запретил ставить камень на своей могиле и вешать табличку.

Поэтому, похоронив его на первом этаже, испанцы прорыли несколько комнат и коридоров и установили табличку с именем именно под гробом усопшего.

Почти весь подвал отведён под золотую коллекцию, на черном бархате, в полумраке переливаются золотые ключи, стилизованные под старинные монеты, золотой мундштук его жены Галлы, инкрустированные золотом нефритовые, агатовые, яшмовые чаши с драконами. Обилие золота , тщательность проработки деталей и вычуренность форм просто завораживает.

По стенам висят позолоченные, серебряные, и бронзовые, зеркально отполированные пластинки, с лёгкими (словно на бумаге карандашом), штриховыми набросками всадников, слонов на длинных тоненьких ножках, портретов. (Вернувшись в Москву, я показал видеозапись своему другу-ювелиру и он, "загоревшись" на серебряном медальоне начертил свой автопортрет - для первого и единственного раза, получилось совсем недурственно и сходство потрясающее).

Выйдя из подвала, ты идешь по коридору увешанному карандашными и акварельными набросками и небольшими картинами. На противоположной от окон (выходящих во внутренний дворик) стене, прорублены проёмы и три - четыре ступени вверх ведут тебя в залы картинной галереи. Огромные, до 3 на 10 метров, они совершенно по разному смотрятся вблизи и вдали. По мере приближения, общий сюжет распадается на отдельные куски, каждый со своей историей, открывая всё новые, вписанные деталь в детали фрагменты.

"Бесконечная дорога человеческой души, с парящими в воздухе мешочками загадок"... или огромная длинная и почти однотонная, бордов-синяя картина, при ближайшем рассмотрении пугает количеством сюжетов впрессованных в полотно. Натуральный стул в центре зала, около театрализованного занавеса, и если смотреть на него с разных точек - меняется его масштаб и само пространство начинает двигаться....

Видно неспроста, во внутреннем дворике, среди тесных газонов, натыкано несколько скамеек, для того, чтобы можно было отдохнуть, наедине с собой, и вздохнуть свежего (относительно конечно - всё же около 28 градусов) воздуха, после этой какофонии цветов и образов.

В каждом окне двора видны различные стилизованные фигуры людей с разным "выражением рук", порой в разных позах, кое-где решётки на окнах заменяют переплетённые из прутьев людские очертания.

Посредине круглой площадки, стоит любимая машина Дали, чёрный, роскошный лимузин, лицо манекена, сидящего внутри, сосредоточено, и он пристально всматривается в воображаемую даль, воображаемой дороги. На переднем левом крыле машины прикреплена коробочка, с узкой "копильечьей" щелью, если в

неё опустить монетку в 100 песет ( нынче наверное около 1 евро) , то в машине начинает феерично-неправдоподобно идти настоящий дождь, моросящий и осенне -пасмурный. Настолько ярко впечатляет, что невольно начинаешь ёжиться от сырости в этакую жару. На капоте блестяще-черного лимузина стоит огромная бронзовая баба, в воинствующе-греческом шлеме, пышнотелая и упруго надутая, а чуть дальше большая мозаичная ладья на постаменте из автомобильных покрышек упирающихся в небо.

Одна часть стены круглого дворика - огромный стеклянный витраж, с прозрачной, двустворчатой дверью на втором этаже, к которому ведёт извилистая пологая дорога.

Войдя в этот зал, не можешь оторвать взгляд от огромной , во всю стену картины, как бы написанную Голиафом, и опять же, вся такая большая, представляющая единое целое, она собрана из кусков и сюжетов других картин.

Лишь осмотревшись и бросив взгляд себе под ноги, ты замечаешь, что стоишь на какой-то чёрной, мраморной плите, и только сейчас понимаешь что это и есть могила Дали, и ты поспешно, суеверно спешишь сойти с неё....

Справа от двери, на стене в коробке под стеклом, что-то среднее между клубком из старой тряпки или детским , игрушечным зонтиком, и та же щель, и то же предложение бросить монетку - ты бросаешь и раздаётся мелодичный стрёкот часовых шестерёнок, на твоих глазах комок тряпья разворачивается, превращаясь с прекрасную куклу,с распростёртыми объятиями тянущуюся к тебе... ещё одно движение, один порыв и... кукла вновь сжимается в невзрачный тряпичный ворох. И ты вдруг понимаешь, что тебя обманули и просто вытянули денежку, уж слишком подозрительно быстро всё кончилось и ты не успел рассмотреть детали... я не пожалел ещё пару монеток.)))

А слева от этой же двери, на стене почти такая же коробочка, но в ней часовой циферблат, но всего лишь с одной стрелкой, и брошенный в копилку денежный "кругляшёк" заставляет стрелку быстро ползти по кругу, небрежно задевая и заставляя колыхаться одну за другой все двенадцать часовых делений.

На этом этаже ещё несколько залов с картинами, но я на этом останавливаться не буду (в самом деле, не описывать же мне их все, хоть я и помню большинство картин).

Правда вот в одной из ниш, я увидел изображение распятого Христа, выполненного из оплавленного потёкшего белого воска... это потрясает, это одновременно: и боль, и скорбь, и слёзы, и движение... движение во имя... движение к вечности...

Я долго стоял перед этим распятием, ничего подобного не видел в своей жизни.

Этажом выше спальня с вычуренными ножками кровати, много бесполезных, порой уродливых игрушек и небольшая комнатка перед лестницей наверх.

Обстановку её составляет лишь диван причудливой формы, камин и две перетянутые кисеёй занавески - ничего необычного, и лишь когда поднимаешься по лестнице, вдруг замечаешь, что проходишь мимо, висящей над перилами, здоровенной лупы. И случайно заглянув в неё , ты вдруг видишь, что это совсем и не комната, а человеческое лицо: с губами - диваном, носом - камином , глазами - часами на нём, и аккуратно прибранными волосами - занавесками...

Трансформация настолько интересна, что раз за разом, не веря глазам , ты переводишь свой взгляд от комнаты в целом, к висящей лупе и обратно....

Поднявшись по лестнице на крышу, которая в сущности и является"верхним" садом, ты в изнеможении от впечатлений, присаживаешься на скамейку около фонтана в тени настояще-растущего дерева и тихо млея и расслабляясь слушаешь нежное журчание воды, стрёкот кузнечиков и голоса птиц на ветвях, а может быть всё это в твоём воображении?.....



Экскурсия.... она бессмысленна, ни за час, не даже за три не посмотреть всего, не ощутить и не прочувствовать! Мы были там целый день и уезжали с острым чувством того, что оставляем за спиной ещё кучу тайн, загадок и интересных не открытых нами потайных уголков в этом волшебном доме...