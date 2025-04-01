Алоэ - виды, уход, рецепты

Алоэ - это растение, которое растет как в домашних, так и в диких условиях. Из этой статьи вы узнаете, какие бывают виды алоэ, как за ними ухаживать, рецепты от болезней и противопоказания. Важно знать, что в алоэ содержатся и токсичные вещества, поэтому нужно понимать, что пользоваться алоэ можно только, если обладаешь полной информацией об этом растении.

Описание

Алоэ — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов. Они могут достигать в высоту до 10 метров, а также быть небольшими домашними растениями. У алоэ толстые мечевидные листья и каждый лист по краям оснащен шипами. В природе листья алоэ служат для накопления влаги. Родина алоэ - Африка. Есть много видов, которые растут на Мадагаскаре и на Аравийском полуострове. Срок жизни алоэ в домашних условиях от 5 до 20 лет. Все культурные виды алоэ прекрасно подойдут и для озеленения квартиры.

Химические состав листьев алоэ

Алоэ уникальное растение. В нем содержится примерно 250 активных биологических веществ. Алоэ не имеет себе равных среди представителей этой флоры. Основным компонентом листьев алоэ составляет вода (97%). Также листья этого растения могут содержать:

Виды алоэ

Алоэ бывают травянистые, кустарниковые и древовидной формы. Из множества видов алоэ наиболее известные такие как:

Алоэ древовидное (Aloe arborescens)

В естественных условиях это растение достигает в высоту до 3-х метров. Именно это растение называют столетником. Вечнозелёное суккулентное растение, вид рода Алоэ семейства Асфоделовые (Asphodelaceae). Его естественный ареал охватывает Южную Африку: Мозамбик, Зимбабве, Свазиленд и Малави.

Имеет широкое медицинское применение, а также культивируется как декоративное комнатное растение. В качестве лекарственного растения алоэ был известен ещё в Древнем Египте, где он, наряду с лекарственным применением, использовался в средствах для бальзамирования умерших.

Алоэ остистое (Aloe aristata)

Многолетнее травянистое суккулентное растение с толстыми мясистыми листьями, собранными в плотные розетки и расположенными в них по спирали. Диаметр розеток может достигать 60 см. Поверхность листьев шершавая, с мелкими белыми пятнами; края с мелкими колючками. Алоэ остистое выращивается как комнатное растение.

Алоэ колчанное (Aloe dichotoma)

Это дрожащее дерево или кокербум. Достигает в высоту до 9 метров, ветвистый ствол в окружности достигает 1 м. Алоэ колчанное - символ юга Намибии. Колчанное дерево также встречается в пустынных регионах Анголы.

Алоэ складчатое (Aloe plicatilis)

Деревянистое или кустарниковое растение из рода Алоэ (Aloe) семейства Асфоделовые (Asphodelaceae). Алоэ складчатое представляет собой небольшое дерево или кустарник. Высота 3-5 м. Стебли раздвоенные. Листья имеют необычную для алоэ форму: на ветках они расположены в 2 ряда веером, в каждом из которых по 10—16 листьев. Распространены в Южной Африке.

Алоэ пёстрое (Aloe variegata)

Алоэ пёстрое, или алоэ тигровое - многолетнее травянистое суккулентное растение, вид рода Алоэ (Aloe) семейства Асфоделовые. Распространены в Южной Африке и Намибии. Специфический эпитет variegata происходит от латинского, что означает «пестрый» и относи растение к пятнистым листьям вида.

Растение высотой 20—30 см, с 18—24 листьями, расположенными в 3 ряда. Листья сочно-зелёного цвета, с неравномерными светло-зелёными участками. Длина листьев 10-15 см, ширина у основания около 3-6 см. Форма листьев треугольная. В зависимости от травмы, количества воды и возраста, внешние листья отмирают, приобретая золото коричневый цвет.

Алоэ вера (Aloe vera)

Алоэ настоящее, или Алоэ вера - суккулентное травянистое растение, вид рода Алоэ семейства Асфоделовые (Asphodelaceae). Широко используется в медицине и косметике. По химическому составу и медицинскому использованию этот вид алоэ близок к алоэ древовидному.

Этот вид освоился в южной половине Аравийского полуострова, в Северной Африке (Марокко, Мавритания, Египет), а также в Судане, на Канарских островах, в Кабо-Верде, на острове Мадейра. Растение в диком виде встречается на Канарских островах.

Алоэ может существовать в условиях, когда другие растения вянут и умирают. В экстремальных ситуациях это растение закрывает поры, удерживая влагу внутри листа.

Алоэ дескоингси (Aloe descoingsii)

Родина - сухие области Африки, Маскаренские острова, Мадагаскар и прилежащие острова, на юге Аравийского полуострова. Самое миниатюрное и светолюбивое растение. Это травянистое растение отличается укороченным стеблем с листьями в форме вытянутого треугольника, собранными в прикорневые розетки. Во время цветения на отдельном цветоносе появляются бутоны оранжевого цвета.

Алоэ устрашающее (Aloe ferox)

Алоэ Устрашающее – один из видов лечебного растения. Оно отличается своим внешним необыкновенным для этого кустарника видом. Обычно алоэ разрастается ввысь, имея прочный стебель, на котором в шахматном порядке располагаются остроконечные плотные листья. Устрашающий вид представляет собой розетку прочных, длинных, мясистых листьев. Растение может достигать 2 метра в высоту.

Уход за древовидным Алоэ, столетником

Алоэ достаточно выносливое и неприхотливое растение. Уход за столетником совсем не сложен. Достаточно соблюдать основные правила ухода за этим растением.

Освещенность

Алоэ растение светолюбивое, но оно не пропадет, даже если будет стоять в тени. В темном пространстве алоэ начинает вытягиваться и листья его белеют. В летний период лучше вынести алоэ на балкон, такое растение, выросшее на свежем воздухе, будет отличаться более крепкими и лучше сформированными стеблями и колючками. Но нужно следить, что бы на алоэ не попал дождь.

Полив

Летом поливать алоэ нужно через день два, а вот зимой редко (один раз в неделю) и водой комнатной температуры. Растение алоэ имеет толстые корни, которые могут занимать все пространство горшка, и поэтому вода быстро протекает в поддон. В этом случае имеет смысл наливать воду в поддон, корни впитают воду. Через час после полива можно заглянуть в поддон и если вода осталась, вылить ее оттуда, иначе корни могут загнить.

Влажность воздуха

Влажность воздуха особой роли не играет. Но полезно периодически протирать листья влажной тряпкой.

Подкормка

Удобрять алоэ нужно один раз весной и летом слабым раствором минерального удобрения. Осенью и зимой алоэ не подкармливают.

Пересадка

Молодые алоэ нужно пересаживать ежегодно. Взрослые алоэ пересаживают раз в 2-3 года по необходимости. Горшки должны быть глубокими и обязательно на горшке одет дренаж.

Почва

Существуют готовые смеси для алоэ и других суккулентных растений. Но желательно к этой смеси добавить древесный уголь и кирпичную крошку. Если же вы решили приготовить смесь самостоятельно, то можно взять дерновой земли, листовой земли, перегноя, песка и смешать все в такой пропорции 2:1:1:1. Добавить кирпичную крошку и древесного угля. Торф лучше не добавлять, потому что реакция почвы должна быть слабокислая.

Размножение

Размножать алоэ несложно. Можно это делать с прикорневыми побегами, верхушечными и стеблевыми черенками, а также можно сажать семена. Если размножать черенками, то нужно их подсушить 1-2 дня. Сажать прикорневые побеги и черенки нужно в субстрат из песка и листовой земли 1:1, заглубляя их всего на 1 см. Поливать черенки нужно редко, потому что влаги достаточно в листьях, нужно следить только, чтобы субстрат был слегка влажный. Как только черенки пустят корни, полив воды нужно немного увеличить. Это делается для того, чтобы растение стало быстро расти.

Вредители

Алоэ редко подвергается болезнями и вредителями. Но иногда на алоэ могут поселиться щитовки. Избавится от этих вредителей поможет обыкновенный мыльный раствор. Этим раствором нужно протирать листья алоэ.

Домашний доктор

Лечебные свойства растения алоэ известны с древнейших времён. Особенно ценными свойствами обладает алоэ древовидное (столетник) и алоэ вера. В их листьях содержится лечебный сок, который добывают при помощи пресса или же собирают этот сок вручную из свежесрезанных листьев.

На основе сока алоэ, создано много лекарственных препаратов, а также косметических средств: гели, кремы, бальзамы для кожи и т.д. Кроме того, в медицине и косметике широко применяется масло алоэ, оно так же готовится из листьев этого растения.

Для лечения нужно использовать только старое растение алоэ, ему должно быть не меньше 3 лет, чтобы можно было эффективно использовать его как лекарство. Срезать листья желательно осенью или зимой. Перед срезанием листьев, нужно не поливать алоэ примерно две недели.В современной медицине для рецептов, советуют использовать сок из листьев древовидного алоэ.

Алоэ оказывают положительное влияние на следующие органы человеческого тела:

Сердечно-сосудистое система

Желудочно-кишечный тракт

Кожа

Иммунная система

Нервная система

Глаза

Сок алоэ обладает мощным бактерицидным эффектом. Сок алоэ активен против:

Стафилококков

Стрептококков

Дизентерийной палочки

Брюшнотифозной палочки

Дифтерийной палочки

Противопоказания

Внутренний прием препаратов из растения алоэ противопоказан при:

Обострение заболеваний ЖКТ

Индивидуальная непереносимость

Тяжёлая форма гипертонии и тяжёлая патология сердечно-сосудистой системы

Кровотечении - геморроидальных, маточных, а так же при менструации

Гепатите А

Холецистите

Нефрите

Цистите

Геморрое

Возраст до 3 лет

Беременность

Что лечит алоэ

Ангина

Артрит

Бронхит

Выпадение волос

Гастрит

Герпес

Гипертония

Головная боль

Сальные волосы

Запор

Кожные покровы

Инсульт

Истощение организма

Катаракта

Конъюнктивит

Мастопатия

Мозоли

Морщины и дряблость кожи

Мужское бессилие

Насморк

Носовые кровотечения

Опухоли

Низкий иммунитет

Простуда

Перхоть

Подагра

Пролежни, ожоги, обморожения

Прыщи, угри

Пищеварение

Радикулит, ревматизм

Рак желудка

Стоматит

Тонзиллит

Туберкулез, пневмония

Усталость глаз

Фурункул

Халязион

Язва желудка

Ячмень

Рецепты

Ангина, артрит

1. Соединить 1 долю сока алоэ, 2 доли мёда, 3 доли водки. Намочить в полученном составе полотенце и поместить его на горло, затем накрыть пергаментом, ватой и завязать платком. Компресс держать 6 часов.

2. Пол-литровую стеклянную банку на половину заполните измельчёнными листьями алоэ, засыпьте сахаром. Сахар на 1 см. должен быть выше листьев. Обвязываем горлышко банки марлей и убираем на трое суток в недоступное для света место. Через три дня достаем банку и доливаем водкой до верха и настаиваем еще 3 дня. Затем процеживаем и отжимаем остаток сока через марлю. Настойку пьем три раза в день за полчаса до приема пищи по столовой ложке, пока полностью не вернется здоровье.

3. Берем 30 г. листьев алоэ, добавляем 3/4 стакана воды, взбиваем миксером и настаиваем один час. Полученную смесь кипятим 3 минуты и процеживаем с помощью марли или ситечка. Поласкаем горло минимум трижды в день.

4. Лист алоэ измельчаем, добавляем сахар в долях 1:1. Оставляем в темноте на 3 дня. Потом заливаем емкость до края водой и настаиваем опять трое суток в темноте. Полученную массу процеживаем и отжимаем. Пьем трижды в день за полчаса до еды по столовой ложке.

Бронхит

1. Берем пол-литровую бутылку виноградного вина, заливаем им 4-е крупных листа алоэ и настаиваем 4 дня. Принимаем три раза в день по 1-й десертной ложке.

2. Нужно взять 1 стакан нарезанных мелко листьев алоэ, 1300 г. липового мёда, 1 стакан оливкового масла, 150 г. берёзовых почек и 50 г. цветков липы. До начала приготовления снадобья нужно листочки алоэ помыть кипяченой водой и убрать в холодильник в темное место на 10 дней. Мёд следует растопить, в него добавить измельчённые листья алоэ. Полученный состав нужно пропарить, заварить почки берёзы в 2 стаканах воды и цвет липы, прокипятить 2 минуты. Процеживаем, отжимаем отвар, выливаем в охлажденный мед и перемешиваем. Разливаем по 2-м бутылкам, добавляем оливковое масло в каждую поровну. Храним в холодильнике. Принимать нужно трижды в сутки по столовой ложке. До употребления смесь взбалтываем.

3. Соединяем тёплый мёд, сок алоэ и топлёное сливочное масло в пропорциях 1:1. Употребляем перед едой четыре раза в день в количестве двух чайных ложек пять суток. Затем делаем перерыв на пять дней.

Выпадение волос

При выпадении волос держим в течение 1 часа компресс из сока алоэ.

Гастрит

1. Готовим состав из сока алоэ 150 г, 250 граммов мёда вина «Кагор» полтора стакана. Настаиваем в темноте пять дней. Принимаем за полчаса перед едой 1 столовую ложку четырежды в день.

2. Измельчаем толстые листочки растения, сто граммов листочков измельченных и мёда 100 г смешиваем. Принимаем чайную ложку за четверть часа до еды трижды в сутки. Лечение длится три недели.

3. Принимаем сок растения трижды в сутки по две чайных ложки за 0,5 часа до приема пищи. Период приема — один или два месяца.

4. Сок алоэ, консервированный спиртом дважды в день только чайную ложку за 0,5часа до еды.

Герпес

Трижды в день до еды пьем по чайной ложке сок алоэ. Мажем места высыпания герпеса соком алоэ.

Гипертония

Принимаем ежедневно по 3 капли свежевыжатого сока алоэ, разбавив их (капли) в кипяченой воде (чайная ложка). Пить до еды. Давление приходит в норму к концу 2 месяца.

Головная боль

К вискам прикладываем мякоть алоэ от листа, разрезанного пополам. Принимаем горизонтальное положение на полчаса в комнате, где есть полумрак.

Сальные волосы

За 3 часа до их мытья, следует втирать в корни волос сок алоэ. Это укрепит волосы и поможет избавить от перхоти.

Запор

1. Свежевыжатый сок алоэ принимаем целый месяц по 1 чайной ложке трижды в сутки до еды.

2. Состав: 0,1 кг. мёда и 0,5 стакана сока растения (листочки нужно брать толстые, в которых много целебных свойств) и настаиваем около 3 часов. Принимаем трижды в сутки по чайной ложке при гастритах, хронических запорах, обильном газообразовании.

3. 0,15 кг. листьев растения измельчаем руками и заливаем 0,3 кг. подогретого мёда, но не вскипевшего. Оставить на сутки, потом разогреть и процедить. Принимаем десертную ложку утром за час до еды.

Лечение кожных покровов

1. Алоэ можно применять при экземе, гнойных ранах, ожогах, волчанке, укусах насекомых, порезах. Нужно разрезать листик алоэ и сочной стороной прибинтовать к ранке.

2. Если кожные заболевания хронические, то рекомендуется принимать свежеотжатый сок алоэ.

Инсульт

Восстановить здоровье после инсульта поможет сок алоэ с мумие, так как они помогают рассасыванию уплотнений и рубцов, образующихся в мозгу. Пять граммов мумие заливают тремя четвертями стакана сока алоэ. Принимать раствор следует перед едой дважды в сутки, чайную ложку с утра и незадолго до сна. Длительность приема - две недели, столько же длиться перерыв. Во время перерыва следует принимать настойку прополиса трижды в день по 20–30 капель. Потом снова продолжить лечение. Период лечения не должен превышать 2 месяца.

Истощение организма

Срезаем листья алоэ старше 3 лет, убираем их в темное и прохладное место (температура 4–8°С) на 12–14 дней. Вынимаем листья, моем, измельчаем, заливаем водой в долях 1:3, настаиваем в течение 1 часа, отжимаем сок. Берем полстакана сока, добавляем 0,5 кг. очищенных грецких орехов, 0,3 кг. мёда, сок трех лимонов. Состав пьем за 0,5 часа до еды трижды в сутки по столовой ложке.

Катаракта

Сок алоэ и мёд смешиваем в равной пропорции. Промываем этим составом глаза трижды в день.

Конъюнктивит

Помещаем мякоть алоэ на кончике ножа в стакан и, туда же заливают очень горячую воду. Промывают глаза этим настоем три-четыре раза в день.

Мастопатия

Берем сок алоэ, кукурузное масло, сок редьки, 70% спирт в равных частях. Всё перемешиваем, настаиваем в темноте в течение одной недели. Принимаем трижды в день за 20 минут до еды по столовой ложке. Это средство рассасывает и маточные опухоли.

Мозоли

Ступни ног распарить. Лист алоэ срезать и разрезать его вдоль. Мякотью приложить к мозоли, сверху кладем лощеную бумагу и оставляем на ночь. Делаем компрессы подряд несколько ночей. Днём мозоль следует смазывать питательным кремом.

Морщины и дряблая кожа

1. С листа растения снять кожицу и свежей мякотью протереть лицо. Проводить процедуру каждый день.

2. Два нижних листа алоэ срезать, измельчить и залить водой (3/4 стакана), размешать и оставить настаиваться сутки. В формочки для льда перелить настой и заморозить в холодильнике. Льдинками настоя алоэ протирать кожу лица.

3. Ланолиновый крем смешать с выдержанным соком алоэ и растительным маслом в равных частях. Тёплая смесь наносится на влажную кожу (предварительно проведенного тёплого солевого компресса) массирующими движениями лба и шеи. Маску удаляем через четверть часа шпателем (или черенком ложки) и наносим сверху белковую маску (растереть 2 ложки белка с половиной чайной ложки мелкой соли). Кожа очищается ваткой, смоченной в настойке шалфея или зверобоя, спустя 10 минут, потом споласкиваем этим же настоем и смазываем любым жидким кремом.

4. Возьмем три больших листа алоэ, измельчаем, заливаем литром охлажденной кипячёной воды. Кипятим пять минут на слабом огне, охлаждаем, процеживаем. Хранить нужно в холодильнике в стеклянной бутылке. Лосьон из растения омолаживает увядающую кожу и действует, как профилактика морщин.

5. Если кожа лица стареет, то следует взять одну чайную ложку сока алоэ, столько же растительного масла и добавить в растёртый желток.

Молодым не рекомендуется использовать алоэ для улучшения кожи.

Мужском бессилие

Берем в равных долях сок алоэ, растопленное свиное сало или гусиный жир, свежее несолёное сливочное масло, порошок из плодов шиповника, мёд. Хорошо перемешиваем все компоненты. Далее, прокипятить на небольшом огне пять-семь минут, остудить и хранить только в прохладном месте. Столовую ложку снадобья растворяем в стакане горячего молока. Принимать три раза в сутки за полчаса до еды. Продолжительность лечения - минимум 1 неделя.

Насморк

1. В каждую ноздрю закапывать сок алоэ по пять капель каждые три-четыре часа.

2. Берем 4 части сока алоэ, в два раза меньше кашицы из мякоти свежих плодов шиповника, столько же мёда, смешанного со свиным нутряным салом в соотношении 1:1, 1 часть эвкалиптового масла. Всё хорошо перемешиваем. Смоченные смесью тампоны вкладываем в каждую ноздрю поочередно на пятнадцать минут. Процедуру повторяем нескольких раз в день.

3. Сок растения разбавляем кипячёной водой в пропорции 1:10 и закапываем в нос.

Носовые кровотечения

При частых носовых кровотечениях дважды в день в течение двух недель нужно съедать за двадцать минут до еды по кусочку алоэ, длиной не более 2 см.

Все виды опухолей

Соединяем по десять граммов листьев алоэ, девясила, чаги, и пол литра вина. Настаиваем одну неделю. Принимаем трижды в день по четверти стакана.

Пониженный иммунитет

1. Берем свежеотжатый сок алоэ 30 г, зверобоя 20 г, мёда 15 г, сухого красного вина три четверти стакана и полтора литра воды. Заливаем зверобой водой, варим 5 минут. Отвар остужаем и процеживаем. Соединяем с соком алоэ мед, вливаем в отвар зверобоя, добавляем вино. Все переливаем в бутылку из тёмного стекла и оставляем на неделю. Принимаем по две чайные ложки после еды трижды в сутки месяц.

2. Помещаем две столовые ложки мёда на дно пол-литровой банки, добавляем до плечиков банки нарезанные листья алоэ и всё это заливаем водкой. Настаиваем 5 дней и храним на нижней полке в холодильнике. Принимать следует по столовой ложке за полчаса до еды трижды в день. Вместо водки можно использовать белое сухое вино.

Простуда

Одинаковые части водки, сока алоэ и мёда тщательно перемешиваем, принимаем по столовой ложке. Храним смесь в холодильнике.

Перхоть

Берем медицинский спирт и сок алоэ в долях 1:4, размешиваем и втираем, отодвигая волосы по прядке, в кожу головы. Продолжительность лечения - в течение трех месяцев через день. Храним раствор в холодильнике.

Подагра

Следует измельчить пять больших зубчиков чеснока и половину луковицы. Срезаем лист алоэ, добавляем небольшой кусочек (с перепелиное яйцо) пчелиного воска и помещаем всё в кастрюлю. Добавляем столовую ложку топлёного сливочного масла. На маленьком огне доводим массу до кипения, держим ещё 1 минуту, снимаем с огня и всё толчем и перемешиваем. Далее охлаждаем и помещаем на ночь в виде компресса на больное место.

Пролежни, ожоги, обморожение

Берем 100 г. листочков алоэ, добавляем половину стакана кипячёной воды и перемешиваем в миксере. В смесь добавляем половину стакана глицерина, чайную ложку лимонного сока и опять смешиваем в миксере. Настаиваем сутки, затем через марлю процеживаем в бутылочку из тёмного стекла, ставим на нижнюю полку в холодильник. Для лечения надо сложить в несколько слоев бинт, нанести на него настойку и приложить к больному месту на полчаса.

Прыщи, угри

1. Листья алоэ моем, очищаем от колючек и кожицы, измельчаем. На кожу лица наносим полученную кашицу на четверть часа. Потом смываем её тёплой водой.

2. Полезны маски из сока алоэ при угревой сыпи. Свежеотжатым соком растения пропитываем салфетку (10 слоёв марли) и на полчаса оставляем на лице. Нужно делать такие маски каждый день, при улучшении - через день, а потом достаточно двух раз в неделю. Период лечения включает 25 процедур.

3. Крем очищающий. Берем 20 г. сока алоэ, 20 г. мёда, два яичных желтка, подсолнечное масло - 10 мл, пчелиный воск - 15 г. Расплавляем воск в водяной бане и смешиваем с маслом. В полученный тёплый сплав по частям добавляем тёплый сока алоэ, растёртую смесь из желтков и мёд. При перемешивании образуется кремообразная масса. Наносим на прыщи или угри.

Плохое пищеварение

Применяют при плохом пищеварении. По девять капель свежевыжатого сока алоэ трижды в день.

Радикулит, ревматизм

Смешать по 3 столовые ложки сока алоэ и мёда. Залить кипятком (треть стакана), 5 минут подержать на водяной бане и немного остудить. Тёплую мазь вотрите в больное место, накройте полиэтиленовой плёнкой и обвяжите шарфом. Компрессы делайте на ночь два раза в неделю. Период лечения - минимум месяца.

Рак желудка

1. С трехлетнего алоэ срезаем листья, помещаем их в холодильник, измельчаем и выжимаем сок. Три свежих листочка розовой герани заливаем кипятком (три столовых ложки) и ставим на горячую водяную баню на 8 часов. Соединяем 2 ст. ложки сока алоэ, половину литра коньяка, настой герани и пятипроцентную настойки йода (3 капли). Пропорции строго соблюдаем! Употребляем перед едой столовую ложку дважды в день утром и вечером. Может появиться дискомфорт, боли, которые со временем утихнут.

2. 1 кг. листьев трехлетнего алоэ нужно промыть, просушить, оборвать с боков шипы, измельчить в кашицу. Сложить в стеклянную банку и залить майским мёдом (0,5 кг.) и красным крепким вином (1,2 л.). Плотно закрыть банку и держать 5 дней в холодильнике. Первые 6 дней принимать по чайной ложке в день за час до еды, а потом по столовой ложке дважды в сутки. Период лечения - до полутора месяцев.

Стоматит

Срезаем лист алоэ, моем, жуем или полощем полость рта свежевыжатым соком алоэ.

Хронический тонзиллит

1. В тарелку выжимаем сок из листа алоэ, который рос не менее двух лет. Пьем сок по чайной ложке с утра до еды. Лечение длится 10 дней. Потом делаем перерыв на один месяц. Если симптомы повторяются, проводим ещё один курс лечения.

2. Смазываем каждый день небные миндалины соком алоэ, соединенным с натуральным мёдом в долях 1:3 две недели. Следующие 2 недели через день. Процедуру проводим на голодный желудок.

Туберкулез, хроническая пневмония

1. Смешиваем 15 г. свежего сока алоэ и по 100 г. свиного сала (можно гусиного жира), сливочного масла, мёда и порошка какао и держим в темноте. Столовую ложку этого лекарственного средства размешиваем в горячем молоке (1 стакан). Принимаем при туберкулезе дважды в день. В состав можно прибавить 10 г. сока манжетки.

2. Измельчаем треть килограмма листьев алоэ, смешиваем с мёдом (250 г.), добавляем три четверти стакана воды, ставим на слабый огонь на полтора–два часа. Оставляем отвар остывать, затем убираем на 24 часа в прохладное место. Принимаем раз в день столовую ложку смеси.

3. Из срезанных листьев трехлетнего алоэ делаем зеленую кашицу объемом в один стакан. Растение, с которого будем срезать листочки, не поливаем около недели. Приготовленные листья алоэ помещаем в холодильник на неделю. Смешиваем один стакан листьев алоэ (кашицы) с липовым мёдом (1,2 кг.), ставим на огонь и доводим до кипения. Берем сухие цветы липы (50 г.), заливаем кипятком (1 стакан) и кипятим 2 минуты. Берёзовые почки (150 г.) также заливаем кипятком (1 стакан) и кипятим 2 минуты. Остужаем полученные отвары, отжимаем, процеживаем, добавляем алоэ, мёд и полстакана оливкового масла. Принимаем трижды в сутки по столовой ложке. Не забываем перед приемом взболтать.

4. Берем по стакану сока алоэ, вина «Кагор» (можно заменить на подобное), мёда, одну столовую ложку почек березы, перемешиваем и настаиваем 9 дней. Принимаем смесь по столовой ложке трижды в день.

5. Берем половину стакана сока алоэ, перетопленное коровье масло (1,5 кг.), мумие (25 г.), молотый прополиса (50 г.), мед (250 г.), сосновую живицу (25 г.). Смешиваем и остужаем. Настаивается 5–6 суток и употребляем по столовой ложке три раза в сутки.

6. Берем измельчённые листья алоэ (150 г.), нутряное топлёное свиное сало (0,5 кг.), коньяк (1/2стакана), чеснок (25 г.), берёзовые почки (50 г.), мёд (50 г.), белые скорлупки от 8 яиц (скорлупу измельчаем в порошок) и всё перемешиваем. Держим 5 дней в недоступном для света месте, не забывая помешивать. Принимаем столовую ложку смеси раз в день за полчаса до еды.

7. Берем 3-5 летние листья алоэ, убираем в холодильник (температура 4–8°С) в темноту на 2 недели. После листья моем, мельчим и добавляем кипяченую воду. Оставляем на полтора часа. Отжимаем полученный сок. Смешиваем полстакана сока алоэ с измельчёнными грецкими орехами (500 г.) и прибавляем 300 г. мёда. Принимаем по столовой ложке со стаканом горячего молока утром, в обед и вечером за полчаса до еды.

8. Измельчаем два нижних листа 3-х летнего алоэ, добавляем три чайных ложки мёда и стакан воды. Варим смесь 2 часа на небольшом огне. Остывшую смесь процеживаем. Принимаем отвар при пневмонии по столовой ложке трижды в сутки за полчаса до приема пищи. Лечение - полтора месяца.

Усталость глаз

Смешиваем в равных долях сок Алоэ и кипячёную воду. Промываем глаза.

Фурункул

Смешиваем любое растительное масло (лучше оливковое) и сок алоэ в равной пропорции. Смачиваем марлевую салфеточку, прикладываем к фурункулу и фиксируем её на 1 сутки. Меняем салфеточку перед сном ежедневно. Лечимся не менее недели.

Халязион

Чистый (не разведенным) сок алоэ ежедневно закапываем в глаз, который болит, по 3–4 капли 4-5 раз в день и немного массируем. Самочувствие улучшается через полтора месяца.

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки

1. С листьев алоэ срезаем колючки, моем, измельчаем. Половину стакана зелёной кашицы, смешиваем с мёдом (1 стакан) или сахаром и настаиваем в темноте 3 дня. Добавляем стакан виноградного красного вина и даем постоять ещё сутки. Пьем настойку по столовой ложке 4 раза в день, а 3 раза в день пьем еще по 8–9 капель сока алоэ.

2. Смешиваем в пропорциях 1:1 вино «Кагор», соки алоэ, свеклы, капусты, редьки. Смесь томим в духовом шкафу около шести часов. Пьем при язве желудка по три столовых ложки утром, в обед и вечером за полчаса до приема пищи

3. При язве желудка, хроническом гастрите сок алоэ пьют еще утром, в обед и вечером по 0,5 столовой ложки за полчаса до приема пищи для повышения иммунитета к инфекционным заболеваниям,

4. Измельченные полстакана листьев алоэ соединяем со стаканом сахара и вина, настаиваем одни сутки. Процеживаем, употребляем 2 или3 раза в день перед едой по столовой ложке 1 или 2 месяца.

Ячмень

1. Заливаем охлажденной кипяченой водой вымытый и измельченный лист алоэ. Настаиваем 5-6 часов, процеживаем. Делаем компрессы на глаза.

2. Одну часть измельченных в мясорубке листьев алое (например, 2 листа) заливаем 10 частями остывшей кипячёной воды. Настаиваем 6–8 часов, процеживаем. Промываем глаза и используем для компрессов, пока ячмень не сойдет.

Следует помнить, что больше всего будет пользы, если вы будете применять лишь свежий сок или кашицу растения алоэ, поэтому снимать кожицу нужно непосредственно перед применением. Уже через несколько часов многие активные соединения начинают распадаться. Также кашицу и сок из листьев нельзя хранить долгое время, даже в холодильнике. Конечно, в холодильнике они не испортятся, но потеряют многие свои полезные свойства.

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Использованная литература:

http://greendom.net/catalog/a/105-aloe.html