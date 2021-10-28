Отмораживая европейские ценности

Судя по всему, зима близко - и она будет холодной. Во всяком случае, именно так считают западные метеорологи, которым глубоко плевать на идеологические установки своих элит. Здравствуйте, мы ведем свой репортаж из ставки генерала Мороза.

Пожалуй, мы давно не видели такого единодушия в прогнозах погоды на предстоящую зиму - и основания для этого более чем весомы. Достанется всем, в том числе и нам - но если для России это будет нормальная зима в привычных климатических рамках, то Европе и Соединенным пока Штатам придется перечитывать опусы Джека Лондона про освоение Аляски. Перечитывать, как практическое пособие.

Энергетический кризис накрыл Евросоюз вовсе не случайно - о нем предупреждали заранее. Предупреждали еще тогда, когда объединенная Европа дружными рядами сворачивала к зеленой повестке, азартно выводя из энергокомплекса традиционные источники генерации энергии и тепла - дескать, планета перегревается и это грозит неисчислимыми бедами всему человечеству.

Однако в массе своей человечество крайне невежественно. К примеру, никто из современных западных политиков не смотрит в собственное прошлое, в том числе и климатическое - а там, поверьте, есть на что посмотреть. Достаточно вспомнить ту же Шотландию, в которой испокон веков и приблизительно до 1310 года выращивали виноград открытым способом - и тогда шотландские вина ценились достаточно высоко.

Да, потом пришло похолодание, несколько крупных извержений вулканов по всему миру (да здравствует Кракатау), ряд лет без лета (извините за тавтологию), катание румяного от морозца евронаселения на коньках по Темзе и каналам Голландии, массовый голод по всей Евразии - все это было еще относительно недавно.

Климат вообще штука безжалостная. Ему плевать на Green Deal, ему фиолетово на круглосуточно идущие дебаты по потеплению и истерики экопсихопатов. Человечество не способно влиять на изменение климата в той мере, которое ему приписывают - человечество способно просто загадить планету пластиковым мусором, разлагающимся тысячелетия, но даже это не изменит климатические условия нашей планеты. На Земле есть силы куда мощнее человечества.

Про вулканы мы уже упоминали - теперь пришло время помусолить почти забытую всеми тему.

Есть в экваториальной зоне Тихого океана этакое природное явление. Климатологи знают его под двойным названием: в случае, когда температура воды в этой области примерно равна температуре всего экваториального пояса планеты, явление называется Эль-Ниньо (что значит "девочка" по-испански).

Но временами эта штука меняется - происходит конвекция и из глубин океана поднимается на поверхность более холодная и насыщенная питательными веществами вода. А поскольку это происходит на огромной территории, то Ла-Ниньа ("мальчик" по-испански) начинает влиять на погодные условия по всей планете.

Обычно Ла-Ниньа длится не более восьми-девяти месяцев, после чего поверхность океана прогревается и все возвращается на круги своя - однако есть примеры того, когда океан остается относительно холодным на несколько циклов. А каждый цикл - это срок от осени до следующей весны или начала лета.

В прошлом году Ла-Ниньа проснулся в августе и рассеялся в апреле 2021 года. А вот как выглядит тихоокеанская экваториальная зона сегодня:

Как видим, температура поверхностных вод означает типичную картину второго подряд цикла Ла-Ниньа - а поскольку на дворе уже осень, то все это продержится минимум до марта.

А это, в свою очередь, породит цепочку явлений, типичных для таких циклов.

По Соединенным пока Штатам: Ла-Ниньа означает обилие осадков в виде дождя и снега по всей северной и центральной зоне страны. В это же время "южный ярус" ожидает аномально сухая погода, что грозит новыми масштабными лесными пожарами в Калифорнии и прилегающих штатах. При этом высока вероятность арктических прорывов холодного воздуха, вплоть до Мексики - вспомните Техас в минувшем феврале и поймете, о чем речь. Вообще же Ла-Ниньа практически всегда отличается усилением арктического влияния по всей Северной Америке.

По Южной и Юго-Восточной Азии: Ла-Ниньа усиливает мощь пассатов, дующих из экваториальной зоны к этим берегам - следовательно, температура поверхностных вод рядом с Китаем, Вьетнамом и прочими Таиландами будет выше, чем обычно. А это просто замечательные условия для зарождения ураганов - и такая же штука будет происходить в Мексиканском заливе. Но если у побережья США ураганы приносят обилие осадков, то для китайцев и австралийцев это будет означать продолжение засухи и уменьшение водостока в реках.

Иными словами, нынешние цены на газ в ЮВА в 2500 долларов за тысячу кубометров могут "слегка" подрасти, ибо энергетический кризис у китайцев носит куда более масштабный характер, чем в Европе. В реках не хватает воды для выработки достаточного количества электроэнергии, поэтому ее приходится замещать угольной и газовой генерацией - и тут Эльгинское месторождение каменных углей на юге Якутии моментально превращается в новый Клондайк. Когда вместо сорока долларов за тонну ты продаешь этот уголь по триста пятьдесят, рентабельность добычи и перевозки становится просто сказочной - и нет никаких признаков, что цены в ближайшее время не вырастут еще больше.

Ну и теперь к нашей "любимой" Европе - и тут я начну немного издалека. Несколько лет назад мне попался на глаза бельгийско-голландский сериал под названием "Зыбь" (он еще известен по названием "Когда рушатся дамбы"). Так себе произведение с точки зрения культурной ценности, однако он заинтересовал тем, каким образом показаны европейские политики в условиях реального кризиса.

По сюжету в Северном море и Балтике поднимается небывалый ранее ураган, который сносит голландские дамбы и страна оказывается почти полностью под водой. Судя по всему, к такому мать-природа европейских политиков не готовила никогда, поэтому хаос становится неотъемлемым условием для выживания отдельных людей - и то, как организованы спасательные работы даже в вымышленном сериале, наводит на весьма грустные мысли о самой возможности уцелеть для таких "развитых" по самое не балуйся обществ.

Я вспомнил о сериале "Зыбь" в прошедшем июне, когда наблюдал в режиме онлайн масштабное наводнение в той же Бельгии и на западе Германии - и если по сценарию сериала голландцам пришлось отдать Бельгии Антверпен в обмен на помощь, то здесь обошлось без таких "подарков".

Но нечто общее у сериала и реальности все-таки было. В частности, полное отсутствие всеевропейской солидарности перед лицом катастрофы - мало того, в отдельных южных странах ЕС отдельные несознательные граждане бурно ликовали по поводу возмездия, настигшего "этих зажравшихся бюргеров".

А если мы вспомним легендарную европейскую солидарность во время пандемии, то картина становится еще ярче - и вот теперь в условиях энергетического кризиса Европе предстоит пережить нелегкую зиму. Здесь не стоит даже говорить о ценах на газ, уголь и электричество, снова поползших вверх - достаточно вспомнить, что совсем недавно тот же грязный уголек обходился европейцам по цене в 8 долларов за тонну. По сравнению с нынешними 250 это было просто подарком себе в убыток, но время неожиданно поменялось, знаете ли.

Европу ожидает повторение прошлой зимы - и это как минимум. Второй подряд цикл Ла-Ниньа всегда проходит несколько "ярче" в плане погодных условий - и если этой зимой Европа хотя бы на неделю-две ощутит температуры ниже минус тридцать по градуснику Цельсия, последствия могут быть поистине катастрофическими. В первую очередь в экономике всей еврозоны, которая просто ляжет при нехватке газа и энергии - все уйдет населению.

Впрочем, ряд отраслей Европы и Британии уже "легли и просют" - встало производство удобрений, выработка металлов, возникли перебои в цепочках поставок продовольствия. Начиналось весьма задорно, с репортажей про пустые полки магазинов у британцев - теперь такие же репортажи идут из Франции и Бельгии.

Дошло до того, что французские фермеры вынуждены сливать тысячи тонн молока в канализацию - переработка в конечный продукт стала слишком дорогой при таких ценах на энергоносители. И те, кто говорит, что Евросоюз начал разительно напоминать поздний СССР с его тотальным дефицитом продуктов питания, очень близки к истине - энергетический кризис приводит к разбалансировке всей экономической системы.

Для Европы Ла-Ниньа означает усиление климатических контрастов, что мы и наблюдаем в текущем году - относительно холодная зима сменилась необычно жарким летом. Второй цикл просто усугубит сложившееся положение вещей - но знаете что?

Нам удалось одним глазком заглянуть в стратегические карты генерала Мороза. Так вот, весной немногие оттаявшие из-под снега экопсихопаты обвинят Россию в том, что русские самым коварным образом создали у себя мировой стратегический запас дров, не думая о бедных культурных европейцах.

Впрочем, до весны еще дожить надо. А пока мы видим странные сны - к примеру, про очередь во французском супермаркете:

- Месье, мне полтора килограмма дров, пожалуйста!

- У, буржуинка... - злобный шепот из-за спины - У нее деньги на дрова есть...

- Нет, не это полено, месье! Положите мне вон то, с сучками, они дольше горят! Что значит уже продано??? Кому???

- Не задерживайте очередь, мадам! - снова злобный шепот из-за спины - Тут все мерзнут, берите что дают!

- Продавец, немедленно позовите менеджера магазина! Это что за безобразие???

Сон переходит в перманентную драку в очереди синих людей.

А если серьезно, то карта объединенной Европы после этой зимы имеет все шансы изменить очертания - из нее могут куда-то деться поляки и Прибалтийские Вымираты.

Похоже, европейцам пришла пора победить климат своими европейскими ценностями - и нам будет очень любопытно посмотреть, кто в итоге победит.

Похоже, ценности отмерзнут первыми.

Олег Лавров