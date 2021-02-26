Плохой-хороший Пётр. Каким был первый российский император?

По какой-то загадочной причине частенько забывают, что в тот ненастный снежный день отходная молитва читалась не по «Отцу Отечества», не по императору, и не по «Царю Всея Великия и Белыя и Малыя», а по рабу Божьему Петру. То есть по человеку. Со всеми его грехами и добродетелями. Человек определяется не занимаемым местом, не красивостью или уродством, не словоблудием или славословием его, а своими делами. Вот давайте и посмотрим, что именно он сделал для своей империи.

Дождались перемен

Создание регулярной армии и флота

К концу правления Петра - 200 тыс. сухопутных войск, не считая 100 тыс. казаков. 48 линейных и 788 галёрных и прочих кораблей ВМФ. Отказ от использования иностранных наёмников в качестве личной охраны государя. Несколько интересных указов касались российского флота. За границей морякам запрещалось напиваться, чтобы не позорить своё государство и флот. При этом, если пьяный моряк лежал головой по направлению к своему судну, его освобождали от наказания. До корабля «не дошел, но стремился». В 1716 году из-под пера Петра I вышел документ, который впервые за всю историю русской армии определил организацию в ней особой медицинской службы.

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Речь идет о Воинском Уставе. Медицинскую службу составляли доктор и штаб-лекарь в каждой дивизии, полевой лекарь – в полку, цирюльник (фельдшер) – в роте. В 1720 году царь Петр I ввел в действие Морской Устав. В Уставах регламентировалось и лекарственное обеспечение. В штат полевого лечебного учреждения («шпиталя») входили шпитальный инспектор, доктор, священник, лекарь с полевой аптекой и подмастерьями, повар, хлебник и др. В ряде последующих указов были изложены функции полевых аптек и обязанности аптекарей: «Полевому аптекарю надлежит не только знать по рецептам лекарств готовить и составить, но и прилежать, чтобы свежие и добрые лекарства не лежали в бездействии, при себе иметь и при расходе оных заблаговременно приносить дабы в том отнюдь никакого недостатка не было». В морском регламенте, составленном Петром I 5 апреля 1722 года, перечислены обязанности управляющего госпитальной аптекой, выдвинуты требования относительно моральных качеств, которым он должен удовлетворять: «Аптекарь смотрит за лекарями, учениками и гезе-лями, совершает обход больных, присутствует при выдаче лекарственных сундуков корабельным лекарям, аптекарь должен содержать аптеку и лекарства в порядке по регламенту, учиненному архиатером , отпускать лекарства по рецептам врача. Аптекарю надлежит быть прилежному, трезвому, в науке искусному и осторожному человеку быть, понеже при отправлении медикаментов и малое пересмотрение великий ущерб учинить может». Эти требования получили дальнейшее развитие в Аптекарском Уставе.

Большое внимание Петр I уделял санитарно-профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям в армии и на флоте. В Морском Уставе были предусмотрены многие гигиенические мероприятия, особенно в отношении питания, санитарной службы в войсках. Петр I лично принимал всевозможные меры для борьбы с заболеваемостью на флоте, он требовал от командиров кораблей поддержания чистоты и порядка. В 1714 году, когда был обнаружен случай чумы на одном из кораблей, Петр I приказал свести матросов на берег, корабли очистить и окуривать, а медицинские осмотры экипажей производить через день. Кроме того, он потребовал улучшить питание и облегчить труд матросов.

Во время эпидемии дивизии и полки отделялись друг от друга, организовывались военные заставы, караулы, письма от курьеров, принимались через огонь и трижды их переписывали дома, в которых вымирали, сжигались. В Воинском уставе предусмотрено прокуривание больничных палат можжевельником и докторскими порошками. 1 июля 1722 года Петром I собственноручно написано наставление о предохранении от болезней при походе в Персию. В наставлении запрещалось потреблять плоды и ягоды, соленую рыбу и мясо, так как они возбуждают аппетит, для предохранения от порчи разрешалось «брать провизии не более, чем на две недели, запрещалось ходить без головного убора».

В воинских и морских уставах и регламентах и ряде других указов Петра I предусмотрены меры по поддержанию и укреплению здоровья войск как в мирное время, так и в походе, в казармах и лагерях». В начале 18 века в России было не более 250 врачей, из них 1/3 были врачи – иноземцы. Аптекарских учеников готовили в госпитальных аптеках.

При Петре I было приглашено на службу из-за границы 150 врачей. Это было необходимо для быстрого удовлетворения неотложных потребностей. Вскоре встал вопрос о подготовке кадров из «прирожденных россиян». По указу Петра I осенью 1707 года при Московском госпитале была открыта школа. В Указе говорилось «из иноземцев, и из русских из всяких чинов набрать для аптекарской науки 50 человек». Возглавил Московскую госпитальную школу голландский врач Н. Бидлоо.

С работой аптек связано возникновение химического анализа. Особенно усилилась аналитическая работа аптек при Петре I. В то время аналитической химии как таковой еще не было, но существовало пробирное искусство, которым интересовался сам Петр I. Первая самостоятельная химическая лаборатория была организована Петром I в 1720 году.

Приказано на Руси бороды стричь. Русский лубок

Рекомендуется носить европейское платье

Запрещено белиться, румяниться и вообще злоупотреблять женской косметикой; выдавать девушку замуж без её согласия; носить бороды; писать в официальных документах сокращённые имена (Ванька, Сашка); падать на колени перед государем; снимать шапки перед начальством зимой. Вместо этого рекомендуется: носить европейское платье, посещать театры и цирки, курить табак, устраивать общественные праздники с участием женщин.

Поощрение собственной промышленности

Многочисленные запреты на ввоз в Россию значительной линейки товаров - от чугуна и железа до тканей. Поощрение собственной промышленности и частной инициативы. В начале правления Петра - 15 мануфактур, в конце - более 300. Россия начинает экспорт чугуна, цветных металлов, полотна, пороха и оружия, а не просто мехов, драгоценных камней, льна, пеньки, смолы (а ее требовалось много), пшеницы, икры осетровой и белужьей (да-да!), да корабельным лесом..

Введение обязательной службы для дворян

Более того - до 15 лет дворянские дети должны обучиться грамоте. Без справки о «выучке» дворянину не давали «венечной памяти» - разрешения жениться. Так появился знаменитый Митрофан: «Не хочу учиться, а хочу жениться!» Петр принимает экзамен. Юрий Кушевский, 2005 г.

Природные богатства России

Петр I понимал необходимость изучения природных богатств России и выявления сырья для медицинских целей. В 1718 году им была организована первая экспедиция для изыскания лекарственных растений в Сибирь.

С именем Петра I связано создание первых фармацевтических заводов. В 1720-1721 годах в Петербурге был создан первый в России завод по приготовлению лекарственных средств – завод казенных врачебных заготовлений. Мастеровая изба, построенная на Аптекарском острове Аптекарской канцелярией, в 1756 году была переименована в инструментальную фабрику, а позднее (1796 г.) реорганизована в Санкт-Петербургский инструментальный хирургический завод (впоследствии завод «Красногвардеец»). При Петре I сделаны первые попытки организовать учет рождаемости и смертности: духовенство обязывалось регулярно вести метрические книги и каждые 4 месяца представлять в Синод сводные ведомости о числе родившихся и умерших.

Огромная детская смертность, а также широкое распространение, особенно в голодные годы, подкидывания детей угрожало интересам государства и требовало принятия срочных мер. Приказ Петра I от 4 ноября 1715 года гласил: «избрать искусных жен для сохранения зазорных младенцев, которых жены и девки рожают беззаконно, … таких младенцев в непристойные места не отметывали, а приносили к гошпиталям и клали тайно в окно. А ежели такие незаконнорожденные будут уличены в умершвлении тех младенцев, то сами казнены будут смертью». Этот указ имеет историческое значение, так как выражает насущную для того времени потребность.

При Петре I начато было изучение русских целебных источников и положено начало их рациональному использованию. Во время путешествия за границу Петр I посетил минеральные источники в Бадане и Пирмонте, в 1717 году издал указ об изыскании минеральных источников у нас в стране. Были открыты целебные источники в Карелии, терские теплые воды на Северном Кавказе, олонецкие кон-гезерские воды, полюстровские холодные «железные» воды в Санкт-Петербурге. В 1717 году по его указу были описаны свойства горячего источника и серного ключа, расположенного в Астраханской губернии.

Были изданы указы о надзоре за пищевыми продуктами на рынках, о поведении продавцов: «носили бы белый мундир и соблюдали во всем чистоту». В инструкции от 10 декабря 1722 года указывалось, чтобы мясные ряды находились вне города, мясо содержалось в чистоте и покрывалось чистою холстиною.

Указ от 22-23 февраля 1709 года требовал соблюдения чистоты на улицах. В годы царствования Петра I проводились мероприятия по охране здоровья рабочих на фабриках и заводах. В 1724 году был издан указ, предписывающий учредить лекаря с медикаментами при Сестрорецком казенном заводе».

По поручению Петра I был составлен проект Академии наук. В январе 1724 года был утвержден его Устав, который был разработан при участии Петра I. По замыслу Петра I Петербургская Академия наук должна была носить характер учреждения, преследующего две основные цели: подготовка русских научных кадров в различных областях знаний с помощью приглашенных иностранных ученых и исследование природных богатств России научными исследованиями. Открытие Петербургской Академии наук явилось завершающим этапом важнейших государственных реформ первой четверти ХVIII века.

Бог превыше всего

Так каков же был Пётр Алексеевич Романов? Что мы знаем о нём как о человеке? До обидного мало. Нет, разумеется, всем известно, что он брил бороды боярам. Курил трубку. Любил плотничать. Обладал изрядным чувством юмора - велел переплавить колокола на пушки, а когда патриарх стал жаловаться - мол, из-за «сего неправедного деяния» множество икон заплакало кровью, - будто бы изрёк: «Смотри у меня! Как бы поповские задницы кровью не заплакали!»

А ведь Пётр был очень набожным человеком. Другое дело, что его религиозное чувство почти буквально соответствовало старинной русской пословице: «Богу молись, а чернецам не верь». Так, после взятия Нарвы Пётр посетил городской магистрат, где собрались советники и, что немаловажно, пасторы. Спросил об их пожеланиях. Те просили сохранить им древние права, земли и привилегии. Царь обещал всё исполнить, однако спросил: «Не забыли ли вы чего?» Отцы города обрадовались: «Больше нам ничего не надо». Ответ Петра был благочестив и поучителен: «Права, привилегии и земли я вам оставлю. Но, как вы сами забыли Бога, лишаю вас церквей». Церкви Нарве вернули только во времена Анны Иоанновны, 30 лет спустя.

У нас ведь, о чём ни спроси, — всё учредил он: завёл флот, придумал Новый год, приобщил к европейской моде, сбрил бороды и перелил церковные колокола на пушки. Но оказывается, кое в чём царь-плотник преобразовал нашу жизнь ещё более круто, чем принято считать. Свидетельст­вом тому следующие факты.

Скрежет зубовный У многих наших соотечественников имя Петра ассоциируется прежде всего с его указом о брадобритии. Толстый боярин с трясущимися руками и бодрый царь, с хохотом отчекрыживающий ему бороду, — обязательный эпизод из любого фильма на петровскую тему. Гораздо меньше известно, что «под раздачу» попали ещё и женщины. Вернее, не они сами, а один обычай, о котором ехидно писал ганноверский посланник Фридрих Вебер: «Русские красавицы все уже носили французские платья, но многие не умели в них хорошо держать себя, а своими чёрными зубами достаточно доказывали, что они не совсем отстали от устарелого русского мнения, будто бы только у мавров и обезьян белые зубы». Да-да, русские боярыни ещё в петровскую эпоху по-прежнему чернили себе зубы, преследуя сразу несколько целей. Во-первых, показать на контрасте белейшую кожу лица, что считалось признаком высокого рода. Во-вторых, продемонстрировать достаток — чёрные (то есть поражённые кариесом) зубы воспринимались как свидетельство того, что их обладательница не отказывает себе в сахаре и сладостях. Петру пришлось издать специальный указ, согласно которому всё знатное население страны и особенно женщины под страхом опалы и наказания обязывалось чистить зубы мелом. Дмитрий Белюкин. «Петр I стрижет бороды боярам». 1985 г. Картон, темпера. 30×48. Колокольная круговерть Ещё одно знаменитейшее деяние Петра — изъятие у церквей «лишних» колоколов и переплавка их на пушки. Да, после «конфузии» под Нарвой, когда шведы захватили чуть не 80% всей русской артиллерии, Пётр и впрямь устроил колоколам своего рода вторую жизнь. Другое дело, что здесь он не одинок. Скажем, во Франции времён Великой французской революции изъяли вообще все колокола, пустив их на те же пушки и монеты. Но Пётр-то брал именно часть! И не насовсем, а как бы взаймы. Спустя девять лет после бесславной Нарвы пришла блистательная Полтава, где были захвачены уже швед­ские пушки. Вот их-то Пётр торжественно и пустил в переплавку, велев отлить из них колокола и вернуть некоторым храмам. Правда, изъято было колоколов на 90 тысяч пудов, а шведских пушек захвачено едва ли на тысячу. Но тем не менее слово своё Пётр сдержал и сумел соблюсти хоть какое-то подобие гармонии и справедливости. Александр Коцебу. Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 года. 1846 Парад Победы Если бы не Пётр, мы, возможно, были бы лишены ставшего уже традиционным парада на Красной площади 9 Мая, в День Победы. Потому что именно первый русский император официальным указом завёл обычай ежегодно праздновать победу русского оружия блестящим военным парадом. Приурочил он это действо, конечно же, к Полтавской виктории, которая произошла в день преподобного Сампсония Странноприимца, 27 июня по старому стилю. Император наряжался в тот самый мундир, который был на нём в день баталии, и торжественно выходил в нём к молебну. Во время пения «Многая лета» он давал сигнал к салюту, а потом принимал парад. После парада по протоколу полагался пир, куда приглашались знать и часть ветеранов. Для остальных же организовывали трёхдневный выходной с гуляньями и угощением. Жаль только, что после смерти Петра это начинание заглохло. А то было бы у нас сейчас несколько Дней Победы. Первомайский царь Снова май и снова немцы. Только на этот раз 1 мая. И не оккупанты, а нормальные германские гастарбайтеры, которые поселились в Москве ещё до Петра, но по-прежнему придерживались своих обычаев. В частности, устраивали на 1 мая широкий праздник с хороводами, сооружением «майского дерева» и столами, на которые выставляли еду и выпивку для всех желающих. Пётр с юных лет участвовал в этих гуляньях, а уж когда подселил к немцам пленных шведов, тоже отмечавших Первомай, дело было поставлено на широкую ногу. Царь ежегодно приезжал в Москву, чтобы как следует оттянуться в этот праздник весны, и мало-помалу приучил к нему всех своих подданных. Первомайские гулянья, в отличие от парада в день Полтавской победы, прижились. Отмечали Первомай и при Елизавете, и при Екатерине Великой, и при других государях. Так что советский праздник очень органично вписался в петровскую традицию. Праздник просто переименовали. А теперь расскажут пусть о каких-то там якобы американских "маёвках" и что наш праздник 1 мая посвящен дню американской забастовке. У нас это праздновалось со времени Петра. Но до сих пор нам вбивают в голову, что это праздник международной солидарности. Репродукция картины Л. Лагорио «На берегу пустынных волн» 1897 год. Петр I стоит на берегу Балтийского моря. Источник фото: РИА Новости Законный труд Незадолго до дня своего рождения, 31 мая 1708 г., Пётр решил преподнести подарок адмиралтейским рабочим. Вышло же так, что царь осчастливил своим указом не только их. По прошествии некоторого времени его распоряжение коснулось всех людей, занятых на государственных производствах, а впоследст­вии оказалось, что в некотором смысле расхлёбываем петровский указ даже и мы с вами. Дело в том, что в тот день Пётр подписал указ о величине трудового дня и о производственных штрафах. Это был первый в истории России акт трудового законодательства. Между прочим, иные офисные работники в особо жадных компаниях до сих пор живут в более или менее полном соответствии с повелением монарха. Величина трудового дня определялась Петром в 14 часов, в которые, правда, входил трёхчасовой перерыв. Штрафы были следующие: за час прогула вычитали дневное жалованье, за день — недельное. Свадебный генерал Известно, что царь весьма любил устраивать личную жизнь своих подданных и часто выступал в роли свата. Не исключено, что таким образом он ещё и тестировал один из своих указов, который перевернул старороссийские обычаи куда хлеще, чем банальное брадобритие. Согласно старым традициям молодым было запрещено видеться до свадьбы. Кстати, отголосок этого живёт до сих пор — жених и невеста едут в загс или к алтарю из разных домов, даже если до этого преспокойно жили вместе. Пётр же своим указом велел сначала устраивать молодым свидание и заявлять о предстоящей свадьбе. Собственно бракосочетание допускалось лишь спустя шесть недель после этого. Даже сейчас в загсах вас не поженят раньше чем через месяц или полтора после подачи заявления — скажите спасибо Петру!

С церквями Пётр и впрямь не церемонился, и это часто ставят ему в вину. Мол, запретил строить храмы в Сибири, а также не велел устраивать домовых церквей. Это действительно так. Но зато за благочестием подданных он следил не в пример иным государям. Одним из пунктов его церковной реформы было наблюдение за посещением службы. Законом устанавливался минимум исповедей и причастий - 12 раз в год, на главные праздники. Если кто-то отсутствовал на исповеди без уважительной причины - штраф в 5 рублей. За леность холопов или крепостных крестьян наказывали их хозяев, но уже в тройном размере. Учитывая рыночную цену коровы в 2 руб. 50 коп., неудивительно, что русские очень скоро приобрели славу «христианнейшего» народа.

При этом Пётр же издал указ, запрещающий падать перед государем на колени и снимать шапки у дворца. Рассуждал он так: «К чему унижать звание человеческое? Сие достойно лишь пред Господом. Больше усердия и верности мне и государству - вот почёт, подобающий царю».

А как же оборванные со звонниц колокола? Пётр и здесь проявил своеобразное чувство юмора. Значительную часть пушек, взятых у шведов, царь отдал Церкви, велев понаделать из них колоколов взамен реквизированных ранее. Василий Суриков Петр Великий перетаскивает суда из Онежского залива в Онежское озеро для завоевания крепости Нотебург у шведов. 1872 г.

Рупь за зуб

Охочий до жизни, Пётр большую часть постов не соблюдал. Но тому была уважительная причина. О «нервических припадках» царя известно многим. Кроме того, он страдал ещё и редкой формой аллергии. Организм Петра не переносил рыбы. Никакой и никогда, что вообще-то слабо вяжется с его любовью к морю и воде. Поэтому константинопольский патриарх именным указом освободил русского самодержца от постов.

В целом же его пристрастия в еде сложно назвать царскими. Ел он понемногу, но часто, примерно каждые два часа. Меню на удивление простое. Щи, студень с хреном и чесноком, поросёнок со сметаной, жареная говядина с мочёными яблоками или солёными огурцами. Солонина, буженина, ветчина, ржаной кислый хлеб, квашеная капуста, тёртая редька, варёная репа. Утром натощак, а потом перед каждой трапезой - чарка (143,5 г) анисовой водки. За едой - квас. Примерно так же питался русский зажиточный мужик. Но больше всего Пётр любил перловую кашу. Между прочим, с его лёгкой руки именно ею в основном и питается российский солдат.

Впрочем, иногда царь поражал окружающих своим неумеренным аппетитом. Но это было продиктовано его страстью к медицине. Когда Пётр лечился на водах в бельгийском городке Спа, ему была предписана диета из плодов и овощей. В полном соответствии с поговоркой про дурака, который, молясь, и лоб себе расшибёт, русский царь съедал за один присест 6 фунтов вишен и 4 фунта инжира. После чего выпивал 20 стаканов минеральной воды. Лечение, разумеется, впрок не пошло. Неизвестный художник Петр I на Истьинском заводе.

Точно так же не всегда успешными были и упражнения самого царя на поприще хирургии. Несколько простых операций типа ампутации конечностей Пётр произвёл на славу. Но запомнилось иное. Так, в Голландии он лечил больную водянкой купчиху, фрау Боршт. Воду царь выпустил, и женщина почув­ствовала себя лучше, но на следующий день скончалась.

Русским тоже перепадало от царских щедрот. После того как Пётр получил диплом хирурга, мало кто из вельмож рисковал отпрашиваться со службы по болезни. Император всегда носил с собой набор инструментов и тут же пускал его в ход. Отворял кровь, ставил за уши пиявки, но особенно любил рвать зубы. Денщики носили за ним мешок, в котором было до тысячи вырванных монархом зубов. Но, будучи справедливым, Пётр всегда награждал претерпевших от его врачевания некоторой суммой - 1 рубль за зуб, червонец за отворение крови.

Рассказывать о Петре можно очень долго. Тут и его патологическая боязнь тараканов, и любовь к низким потолкам, и ненависть к показной роскоши, и рукоприкладство, и потрясающая работоспособность… Когда русский царь впервые выехал за границу, одна из образованнейших женщин своего времени, курфюрстина ганноверская Софья, отозвалась о нём так: «Это человек очень хороший и вместе очень дурной. В нравственном отношении он полный представитель своей страны».

Спустя полтора века Фёдор Достоевский продолжил мысль немки: «Широк человек, слишком широк, я бы сузил…» Александр Бенуа Размышления Петра Великого об идее строительства Санкт-Петербурга на берегу Балтийского моря. 1916 г.

Многие указы Петра I во многом повторяют сегодняшние законы. Давайте и посмотрим, какие инициативы императора остаются актуальными по сей день.

Перепись населения

7 декабря 1718 года вышел указ Петра I о подушной переписи населения. Согласно документу, в 1719 году следовало собрать списки населения, а затем в течение трёх лет подвергнуть проверке («ревизии»). За уклонение от переписи или «утайку душ» указ предусматривал жестокие наказания, вплоть до смертной казни. Сегодня перепись населения подразумевает под собой сбор данных о численности и составе населения, обобщение, оценку, анализ и публикацию демографических, экономических и социальных данных.

Сбор мусора

В апреле 1699 года Пётр I издал указ «О соблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помёту на улицы и переулки». Документ обязывал жителей столицы следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить за пределы города и засыпать землёй. В петровском указе от 1699 года за невыполнение санитарных норм и невывоз мусора со своих дворов предусматривалось наказание в виде штрафа и избиения кнутом.

Новый календарь

20 декабря 1699 года российский царь Пётр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление и о переносе празднования начала года с 1 сентября на 1 января. Своим указом Пётр повелел 1 января 1700 года украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями в знак веселья, обязательно поздравлять друг друга с Новым годом.

Контрактная армия

18 ноября 1699 года Пётр I издаёт указ «О приёме на Великую Государеву службу в солдаты изо всяких вольных людей». Петровская армия строилась на добровольной основе — в неё записывались свободные люди, годные к воинской службе. Пожелавшим стать солдатами выдавалось годовое жалованье в 11 рублей и «хлебные и кормовые запасы».

Дресс-код

В 1699 году Пётр I издал указ о ношении европейской одежды, но бояре стали исполнять его только при царском дворе. 14 января 1700 года царь повторно издал указ и стал жёстко добиваться его повсеместного выполнения. «В Москве и в городах носить венгерские кафтаны. Кто успеет сделать, носить с Богоявленьева дня нынешнего года».

Император повелевал сменить принятую русскую одежду с длинными рукавами и подолами на короткие костюмы. Бояре, дворяне и торговые люди отныне обязаны были носить западноевропейские костюмы, а их жёны и дочери должны были сменить сарафаны и телогрейки на юбки и платья, соответствующие принятым в Европе.

Незаконная медицинская практика

В 1864 году был издан Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями за незаконное занятие медицинской практикой и фармацевтической деятельностью. В нём запрещалось осуществлять медицинскую и фармацевтическую деятельность лицам, не имеющим на то прав.

Соблюдение правил пожарной безопасности

Пётр I издал инструкции, касающиеся мер безопасности при обращении с огнём. В указе о строительстве домов в Петербурге и соблюдении всевозможных предосторожностей от пожара перечисляются способы выводки печей в домах и соединения их с крышей. Печи «предписано было ставить на фундамент с кирпичной кладкой между печью и стеной», и печные трубы «должны были быть так широки, чтобы человек в них мог пролезть».

Спустя некоторое время появился новый указ Петра, согласно которому на жителей возлагалась обязанность чистить печные трубы каждый месяц (под страхом весьма значительного штрафа, назначенного за неисполнение правила). Данный указ впервые установил денежную ответственность домовладельцев за неисполнение противопожарных постановлений.

Противодействие коррупции

В 1714 году Пётр I издал указ «О воспрещении взяток и посулов», которым повысил денежное содержание чиновников. Принятие закона было вызвано тем, что взяточничество в управленческом аппарате приносило государству «вред и убыток», оно квалифицировалось в указе как преступление, подлежащее строжайшему наказанию. «Запрещалось всем чинам, которые у дел приставлены великих и малых, духовных, военных, гражданских, политических, купеческих, художественных и прочих, какие звания они ни имеют, — дабы не дерзали никаких посулов казённых и с народа сбираемых денег не брать, торгом, подрядом и прочими вымыслами, какого б звания и манера ни были, ни своим, ни посторонним лицам, кроме жалованья».

О том, что считалось преступлением во времена правления Петра I, познакомимся ниже.

Какие указы Петра I были отменены?

Пётр I отличался большой фантазией по части изобретения необычных податей и издания указов, которые сегодня вызывают улыбку.

Пуговицы на мундире

Например, один из указов повелевал пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира. В то время указ имел цель — отучить солдат вытирать рукавом рот после еды, чтобы дольше сохранить дорогое сукно.

Отношение к начальству

9 декабря 1708 года Пётр I издал указ о том, как надо относиться к начальству: «Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальства».

Железные набойки

12 сентября 1715 Пётр I обнародовал указ о запрещении петербуржцам подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями. «А ежели у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, и те жестоко будут штрафованы, а купеческие люди, которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу; а имение их взято будет». Указ был издан с целью сохранения деревянных мостовых.

Налог на бороды

16 января 1705 года Пётр I издал указ «О бритии бород и усов всякого чина людям». Желавшие сохранить бороду купцы должны были платить по 100 рублей в год, дворяне — по 60 рублей, горожане — по 30 рублей. Тем, кто уплатил этот налог, выдавался особый «бородовый знак». Только духовенство сохранило за собой право носить бороду. Крестьянам разрешалось носить растительность на лице, но у заставы при въезде и выезде из города с них взималось по 1 копейке с бороды. Массовый выпуск медных бородовых знаков начался в России в 1705 году Московским монетным двором. На лицевой стороне помещались надпись: «Деньги взяты» и изображение усов и бороды. С 1715 года действовала единая пошлина — 50 рублей с человека в год. Каждый уплативший пошлину получал такой знак.

Налог на бани

Налог на домашние и общественные бани, введённый в 1704 году Петром I по причине нехватки средств на создание армии и флота в годы Северной войны, вошёл в список 10 самых нелепых налогов в истории человечества. Думные люди и купцы должны были платить в год по три рубля, простые дворяне, купцы и разночинцы — по одному рублю, крестьяне — по 15 копеек. «Артикул* воинский» — первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в 1715 году, в период создания Петром I регулярной армии.

Что считалось преступлением?

Преступлением по «Артикулу воинскому» являлось общественно опасное деяние, причинявшее вред государству.

Преступления разделялись на:

умышленные

неосторожные

случайные.

Уголовная ответственность наступала только при совершении умышленных или неосторожных преступлений.

Артикул включал следующие виды преступлений:

Религиозные преступления

чародейство, идолопоклонство. Наказание — смертная казнь, сожжение

богохульство. Наказание — усечение языка, хула девы Марии и святых — смертная казнь.

несоблюдение церковных обрядов и непосещение богослужений, пребывание в церкви в пьяном виде. Наказание — штраф или тюремное заключение

Государственные преступления

умысел убить или взять в плен царя. Наказание — четвертование

оскорбление словом монарха, бунт, измена. Наказание — четвертование исполнителей, пособников и подстрекателей

Должностные преступления

Солдат выборного солдатского полка Гордона, или Бутырского полка. Отсканированное изображение из книги С.Князькова «Очерки из истории Петра Великого и его времени», 1914.

взяточничество, казнокрадство, неповиновение начальству, неплатежи налогов; Наказание — виселица.

Воинские преступления

измена, уклонение от службы или вербовки, дезертирство, неподчинение воинской дисциплине; Наказание — битье кнутом или шпицрутенами**, отправка на галеры.

бегство с поля боя. Наказание — смертная казнь

Преступления против порядка управления и суда

уничтожение указов, лжесвидетельство, лжеприсяга. Наказание — отсечение двух пальцев и каторга.

подделка печатей и документов, фальшивомонетничество, самовольная чеканка. Наказание — сожжение

уменьшение веса денег. Наказание — лишение чести (шельмованите***) и конфискация имущества

Преступления против благочиния

укрывательство преступников, содержание притонов, присвоение ложных имен и прозвищ с целью причинения вреда, распевание непристойных песен и произнесение нецензурных речей; Наказание — телесные наказания или смертная казнь

Преступления против личности

убийство. Наказание — смертная казнь через отсечение головы

самоубийство. Наказание — самоубийцу полагалась волочить по улицам и закопать в «бесчестном» месте.

нанесение увечий. Наказание — на час прибивали руку гвоздем к доске, а затем наказывали шпицрутенами

клевета. Наказание — полгода в тюрьме

Имущественные преступления

кража, грабеж, поджог, истребление или повреждение чужого имущества, мошенничество; Наказание — избиение шпицрутенами, каторжные работы.

кража более 20 рублей, имущества из военного арсенала, места караульной службы, у солдата или офицера, церковного имущества; Наказание — повешение или колесование.

умышленный поджог. Наказание — смертная казнь.

поджог по неосторожности. Наказание — возмещение убытков.

Преступления против нравственности

изнасилование и мужеложство. Наказание — смертная казнь или вечная ссылка на галеры****

скотоложство. Наказание — телесные наказания

прелюбодеяние. Наказание — телесные наказания, временная каторга

кровосмешение (инцест). Наказание — смертная казнь

рождение внебрачного ребенка. Наказание — виновник должен был содержать мать и ребёнка

Воинский устав Петра I 1716 года.

5 цитат из «Артикула воинского»

Артикул 80. «Ежели кто притворится болным, дабы тем отбыть от походу, и назади остатся, и покойство возиметь, а потом здрав явится, и притворная болезнь его найдется, оный другим в назидание жестоко наказан будет».

Артикул 137. «Всякий бунт, возмущение или упрямство, без всякой милости имеет быть виселицею наказано»

Артикул 168. «Кто честную жену, вдову или девицу тайно уведет, и изнасилничает, а оная вскоре, или потом хотя в том позволила, онаго казнить смертию, отсечь голову.

Артикул 184. «Ежели кто подарков, прибыли или ползы себе ради чрез караул кого пропустит, где не надлежит пропускать, оного надлежит повесить».

Артикул 189. «Ежели кто в воровстве поиман будет, а число краденаго более двадцати рублев не превозыдет, то надлежит вора в первые шестью сквозь полк прогнать шпицрутен, вдругоредь двенадцатью, а втретие, отрезав нос и уши, сослать на каторгу, а украденное всегда от него отобрать».

* В 18-19 веках артикулами называли статьи законов, уставов, постановлений. Артикул содержал перечень воинских преступлений и устанавливал меры наказания.

** Шельмование (от нем. schelmen — «объявлять подлецом») — вид наказания для представителей дворянства. В России введено Петром I в воинском артикуле 1716 года. Публичная процедура применялась к осуждённым при объявлении преступника «шельмой», т.е. вором. Шельмованию сопутствовала церковная анафема и объявление вне закона.

*** Шпицрутен (от нем. Spießrute) — длинный гибкий прут или палка, которыми били солдат, прогоняя их сквозь строй

**** Галеры — мореходные, парусные и гребные суда, барки. Гребцы на галерах были прикованы к сиденью и набирались из рабов, пленных и преступников. Ссылка на галеры была одним из самых тяжких наказаний во Франции и Испании. В России введена при Петре I.

https://aif.ru/society/history/plohoy_horoshiy_petr_kakim_by...

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