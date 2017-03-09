Пансион благородных девиц Министерства обороны

Алексей Козлачков

Не могу не рассказать об одной московской встрече, которая наиболее запала в душу, до такой степени, что вот долго не решался написать о ней, чтоб не разрушить грандиозность впечатления мимолетной отпиской...

О том, что эта встреча возможна, мне сообщили задолго - месяца чуть ли не за три до моей поездки - встреча с воспитанницами пансиона МО России, дочерьми погибших и раненых офицеров со всей России, - и я сразу, конечно, согласился. Тут и думать нечего - сочту за честь... С кем мне еще встречаться-то, как не с ними... Встреча долго готовилась, едва не отменилась, но затем все же состоялась, на следующий день после презентации в университете (был слегка не в форме, уже заболевал, под конец встречи просто трясло). Посредничала встрече - профессор педуниверситета Юлия Щербинина, она говорила о заведении с восторгом, признавалась, что поначалу испытывала скепсис, думала обычная военная показуха, муштра, казарма... но обернулось все яркими впечатлениями, восхищением и даже завязавшейся дружбой с педагогическим коллективом, с девчонками...



У меня предубеждений не было, но увиденное – превзошло ожидания.... Выступаю опять

Идея понятна – у положивших голову за отечество, либо раненых офицеров (это условие поступления) есть же не только сыновья, которые могут быть пристроены в многочисленные кадетские корпуса, но и дочери, которых до поры пристроить было некуда. .. Началось все в 2009 году по инициативе прежнего министра обороны Сердюкова (в пансионе о нем говорят с приязнью, что и понятно), это одно из его очень полезных деяний, которое поддержал и новый министр Шойгу. И вот таким образом получилось единственное не только в России, но и, пожалуй, в мире, заведение для девочек, где их учат всему на свете на казенный счет.... и получилось очень удачно!

Девочка выступает - Алина Шуина

Сначала нам сделали экскурсию по пансиону... Я прихватил с собой бывшего заммэра Жуковского, «афганца», офицера-вертолетчика Ивана Смирнова, он имел мысль пристроить сюда дочь (по праву, поскольку был ранен), да сомневался, жалко было дочку маленькую отдавать — с 5-го класса. А теперь уж (она в 6-м) местные учителя говорят, что не догонит... Условия обучения и воспитания в пансионе таковы, что, как правило, учащиеся обычных школ сильно отстают от воспитанниц пансиона по всем предметам... Да и тяжело включаться в уже сложившийся сплоченный детский коллектив.... Зал, девчонки, гости...

Встречные девчонки разных возрастов – все с косичками (это у них такая «уставная» прическа) вежливо здоровались, устаешь отвечать. Показали классы и жилые корпуса, столовую, спортзал, сцену... Живут по двое-трое, несколько вариантов одежды (ничего форменного, военного), белья, у каждой ноутбук, невероятное оснащение учебных классов, практически неограниченные возможности заниматься спортом или какими-то там дополнительными науками-искусствами, чему могут позавидовать даже дети обеспеченных родителей. Что-то около 40 видов спорта, включая, например, конный... При нас четверо девчонок вернулись с ипподрома, переодевались к ужину...

Директор Лариса Максимова рассказывала, что опыт организации черпали, зачастую, из книг о старых институтах благородных девиц, о пушкинском лицее или из опыта похожих закрытых заведений на западе (например, рассказывала про знаменитый Итон, откуда вся английская элита), говорила о пансионерских порядках и о складывающемся образе жизни и поведении девочек... Их сейчас в пансионе около 800. Хоть заведение и относится к минобороны и соревнуется по успеваемости и другим показателям с подобными «мальчуковыми» заведениями МО — кадетскими корпусами (и почти всегда выигрывает!!), ничего специфически военного ни в укладе, ни в обучении у девочек нет. То есть они не маршируют, строевых песен не поют, автоматы Калашникова от рассвета до заката не собирают-разбирают. Цели подготовить их к службе в армии нет, цель – подготовить их к жизни, дать наилучшее возможное образование, помочь поступить в вузы... Понятно, что в гарнизонах где служат или служили их отцы, на таком уровне рассчитывать на это невозможно. Это счастливые девочки... Вот с девчонками и гостями: Юлия Щербинина - профессор МГПУ, Ирина Рябова - педагог пансиона, Наталья Попова - мой добрый друг и доцент МГПУ, я сам и мой старинный товарищ, храбрый вертолетный волк - Иван Смирнов

Нам рассказывают, что домой девчонок отпускают лишь два раза в год, как студентов на каникулы (и тогда оплачивают проезд)... для младших это испытание, еще сильна привычка к дому... причем, для детей из Москвы-Подмосковья (до прошлого года вообще не принимали, а сейчас немного есть) тоже не делают исключения, как иной раз ни упрашивают родители, – из солидарности с теми, у кого родители далеко! Но оказывается после первого года и первых двух каникул девчонки особо домой не рвутся, охотно остаются и на каникулы, если есть возможность... В пансионе жизнь ярче и увлекательней, чем все, что может предложить им «большая земля» в виде отцовских гарнизонов или даже обычной городской жизни...

В 2011 был первый выпуск из пансиона – все поступили в институты, и так каждый год. Учительница, сопровождающая нас, говорила, что ЕГЭ для девчонок совершенно не проблема, они легко поступают со своими показателями, в том числе и спортивными, почти в любой выбранный ими вуз... Однако, надо признать, что довольно охотно поступают вузы минобороны или на специальные стипендии в профильные. Здесь, очевидно, две причины. Ну, во-первых, они все же дочери офицеров, выпускницы закрытого учебного заведения и мир распорядка им ближе, знакомей... Так же, помнится, растерянно и неуверенно чувствовал себя и я, когда уволился из армии: мир за пределами военного гарнизона и понятных отношений – враждебен и пугающ. Вспомните, кстати, выказывание одного известного ученика закрытого учебного заведения: «Нам целый мир чужбина, отечество нам Царское Село...» Во-вторых, у многих же нет отцов или отцы — у черта на куличках в гарнизонах служат, а это ведь не так богато, поэтому поступление в вузы минобороны на казенный кошт – хороший выход. А карьеру эти девчонки сделают везде, они отличаются от других. А так-то их никто не ограничивает в выборе, они поступают и в художественные вузы и даже вот в Литинститут одна поступила, как мне говорили.

О достоинствах закрытых учебных заведений, особых взаимоотношениях в них складывающихся, понятиях о чести и человеческой солидарности и о том, что весь правящий класс в России был родом оттуда — и мужчины и женщины, я уже писал вот здесь http://alex-kozl.livejournal.com/324800.html, начитавшись перед тем совершенно случайно воспоминаний Анны Энгельгард «Очерки институтской жизни былого времени". Посему я еще с подготовленным интересом вглядывался во все пансионерское... А обаятельнейшая директриса с лучащимися глазами (кстати, у всех педагогов, виденных нами, добрые сияющие глаза, которые как раз часто встречаются у правильных педагогов, они как будто не позволяют гадостям жизни наполнять свои глаза) вовремя добавила, что вот по какому-то там рейтингу успешности учебных заведений — наиболее успешным по карьерам выпускников стал пушкинский лицей, где Пушкин, кстати, был 24-м из 26-ти по успеваемости :)) Подписываю свои фоты...

Ну, а потом у меня была встреча со старшеклассницами, обсуждение заранее прочитанного ими «Запаха...», общение... Мне показалось, что девчонки поняли "Запах..." даже глубже, чем филологические студенты... По крайней мере - эмоциональней; тронуло, когда признались, что некоторые плакали, читая... Мне важно, что повесть нравится девчонкам, да еще таким умным... Вот здесь о пансионе http://www.pansion-mil.ru/7.html

И немного фот с этой встречи, которые любезно предоставили мне Христина Герасименко, Мария Юренкова и Таисия Лаврищева.