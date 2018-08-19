Россия нанесла упреждающий удар в счет будущих санкции США

Честно, новость о том, что Mastercard и Visa будут выдворены из Крыма, можно трактовать по разному. Но лично мне кажется, здесь Россия наносит упреждающий удар по США. И это положительные тенденции. Самое интересное, большого значения данному событию масс-медиа почему-то не придают. Упомянули, большей частью вскользь, и забыли. С чего бы это? Событие-то отнюдь не рядовое.

Я бы даже сказал, знаковое — в свете грядущих событий.

Напомню, что после присоединения Крыма к России на нас вывалили самые разнообразные пакеты санкций и со стороны банковской сферы, включительно.

Между западными банкирами даже разгорелся спор — обслуживать или не обслуживать новый регион России.

Однако, Mastercard, являющийся одним из самых крупных игроков в банковской сфере пластиковых карт, плюнул на предупреждения политиков и пришел в Крым со своей системой.

Не терять же эмиссию, да при этом, не маленькую?

Visa в такой ситуации не могла остаться в стороне, иначе теряла весомую долю российского рынка. Поэтому поспешила вслед за Mastercard.

Как говорится — бизнес и ничего личного. И, к черту санкции!

К 2018 году в Крыму работали не только две вышеупомянутые системы, но и ПРО100, и отечественная система «Мир» появившаяся там в 2016-м. В нынешнем году, на руках потребителей уже насчитывается более 2 млн. пластиковых карт нашей системы.

И работает она более чем стабильно, являясь серьезной альтернативой зарубежным лидерам в данной сфере.

А раз нам есть что противопоставить американцам в финансовой войне, то нужна игра на опережение.

Именно поэтому теперь Mastercard и Visa прекратили свою деятельность в Крыму. Россия просто вынудила их уйти. Теперь все финансовые операции будут проходить через систему «Мир», в обход американского кармана.

https://zen.yandex.ru/media/politariumm/rossiia-nanesla-upre... Обидно западным банкирам, досадно. Но, отчасти, сами виноваты.

С одной стороны, от России — это упреждающий удар, в ответ на будущие санкции США (мол, доигрались — получайте), с другой — серьезная проверка отечественной системы на прочность. С третьей — хватит брать российские деньги.

И на Западе должны понимать, что последует дальше.

Фактически, это первое направление российского удара, первый шаг к независимой политике в банковской сфере. Дальше (если внутри власти не найдутся останавливальщики) нужно ждать вытеснения американских платежных систем и в других регионах. Иначе так и останемся в полностью подчиненном положении.

Как говорится, при удачном раскладе — в России теперь везде будет «Мир». Что, соответственно, будет означать — все внутренние расчеты в стране осуществляются под контролем ЦБ а не американских эмитентов.

Серьезное поражение в правах западных банкиров в РФ, не так ли? Нет, пока еще не полное, и не безоговорочное. Но первый удар нанесен. Ни пенсий, ни зарплат, как минимум из Крыма, Mastercard и Visa теперь не увидят.

Главное, перекрыть воздух окопавшимся внутри государства останавливальщикам и всепропальщикам, которым хозяин из США дал наказ — Штаты не должны лишиться контроля над российскими деньгами.

Начало положено. А там, кто знает, может и до остальных «благодетелей» руки дойдут.