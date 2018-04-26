Бутовский полигон как химатака в Гуте и дело Скрипалей

О недавнем набросе в программе "Время".

В Вестях субботы 21.04 увидел репортаж о мальчике с мамой из Сирии, которых использовали в съёмках о фальшивой химической атаке в Гуте, которую Запад используют в информационной войне против России. Разоблачаем, возмущаемся.

Переключаю канал – программа "Время" по "Первому". И тут же натыкаюсь на полностью лживый сюжет, но уже из недр российского агитпропа. В повествовании – о выставке в Русском культурном центре в Париже, где по словам ведущей программы «благодаря современным мультимедийным технологиям можно буквально погрузиться в события». Корреспондент погружается. Погружается и ничтоже сумняшеся зачитывает давно разоблачённую фальшивку-высказывание, приписываемое Ленину о "расстреле побольше попов":

«Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».

Это – цитата из несуществующего письма «Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б)» которое впервые было опубликовано в эмигрантском журнале «Вестник русского студенческого христианского движения», издававшемся в Париже. Инициатор ее публикации – издатель журнала Н.А. Струве. Анонс на обложке журнала гласил: «Неизданное письмо В. И. Ленина»; обозначен и месяц выхода журнала: апрель 1970 года, то есть публикация была приурочена к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.

Следующая публикация "неизданного письма" состоялась 1 апреля 1971 года в парижской газете "Русская мысль". А к 120-й годовщине со дня рождения Ленина, в апреле 1990 года, журнал Центрального Комитета партии "Известия ЦК КПСС" перепечатал эту фальшивку. В предисловии Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС к публикации сообщалось: «Письмо В.И. Ленина В.М. Молотову... было опубликовано по неизвестной нам копии в газете "Русская мысль" (Париж) 1 апреля 1971 года со ссылкой на перепечатку из "Вестника русского студенческого христианского движения" № 98». (подробнее о фальшивке: «Лучшие сорта лжи изготавливаются из полуправды» и «ПОДЛИННО ЛИ ПИСЬМО В.И. ЛЕНИНА?»)

Журналист, берущийся за тему, должен погрузиться в эту тему, а не в современные мультимедийные технологии. В данном сюжете всё вышло с точностью до наоборот.

Далее корреспондент Яна Подзюбан начала перечислять никем не подтверждённые факты о 85% уничтоженных священников, о расстрелах за веру, и о т.н. «русской Голгофе» полигоне Бутово, – фальшивке, не опирающейся ни на что вообще: единственная раскопка на территории полигона с изыманием до сих пор неопознанных останков 149 человек, с невозможностью их привязать к какой-то определённой точке на временной оси.

Если вы думаете, что сомнения рассеиваются после посещения сайта проекта «Бутовский полигон», – то очень глубоко заблуждаетесь*.

Если Первый канал пытается скормить такую клюкву гражданам России, – то почему весь мир не должен верить химической атаке Асада в Гуте и применению Россией боевых химических отравляющих веществ на территории Великобритании?

=Arctus=

_______________

*подробнее мы погружались в события в Бутово в материалах:

1) "Фейк Бутовского полигона. Нет жертв и доказательств расстрелов" - здесь мы рассмотрели вдоль и поперёк сайт "проекта Бутовский полигон": http://www.sinodik.ru/ , а так же историю "обретения" документов, обнародованные цели проекта и т.п.

2) "Еще к исследованию фальшивки" - разбираем интервью "Бутово — Русская Голгофа" работника бутовского храма «во имя святых Новомучеников и Исповедников Российских» Дмитрия Гришина, убеждаемся в эфемерности доказательств, а так же в том, что их никто никогда не собирается добывать, по какой причине.

3) "И еще один штрих к фальшивке" - подробным образом изучаем статью М.В. Фролова «Бутовский полигон: археология расстрелов», в которой - как нам обещают сторонники мифа - всё разложено по полочкам, и никаких больше вопросов быть не может. Убеждаемся сами, что М.Ф. Фролов лишь добавил проблем мифотворцам и подтвердил отсутствие хоть сколько-нибудь заслуживающих рассмотрения находок, доказательств.

4) "Бутовский полигон: Вопросы к археологии" – чрезвычайно наглядный математический взгляд на единственную существующую раскопку на полигоне. С примерами.