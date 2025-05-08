Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 994 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Тросницкий
    Эх! Дважды большевики спасали Россию в ХХ веке! Кто теперь спасет, когда власть не народа, а продажных олигархов?!Великой Победе - ...
  • ВераВерная
    Прекрасный пост, спасибо!Великой Победе - ...
  • Siika Petrova
    С днем Победы, Товарищи! Светлая Дата Великой Победой над нечистьи!62 благодарности ...

К восьмидесятилетию Великой Победы. Поэзия о войне прошлого и настоящего

Боец

Он сегодня вернулся с войны 
в ясный, тёплый и солнечный день. 
Майской лёгкой тропинкой весны 
в час, когда зацветала сирень. 

Где- то в прошлом остался закат. 
Весь багряный стоит Сталинград. 
Там, вдали, разорвался снаряд. 
И в земле его братья лежат... 

Он недавно вернулся с небес, 
напевая мотив "Брянский лес".


***
Он сегодня вернулся домой... 
Пусть израненный весь, но живой!

Снова о Зое

Осень. Подмосковье. Мрачно, скользко. 
Вдалеке виднелся эшафот. 
Девушка - кудрявая "берёзка", 
молча в свой последний путь идёт.

Губы в кровь, ожог на подбородке. 
Но - прямой, отважный, смелый взгляд! 
Немец, что одет не по погодке, 
расчехлил свой фотоаппарат.

Кто-то в этот миг с "оскалом зверя" 
крикнул вдруг: - Повесь её скорей! -
Видно, разум их захлопнул двери. 
Или вовсе не было дверей...

Кто- то плакал. Дети испугались, 
чувствуя: - сейчас грядёт беда... 
Восемнадцать ей годков сравнялось. 
Старше уж не будет никогда...

Маму вспомнила. И, понимая, 
что самой ей матерью не стать. 
Сразу, и прощаясь, и прощая, 
начала Победу предрекать...

Больше чтобы не страдали дети, 
счастье поселилось на планете... 
Голос оборвался и затих. 
Эхо повторило чей- то крик..." 

Тринадцатого сентября 2023 года Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская могла бы отметить столетие. 
Но её жизнь оборвалась намного раньше: 29 ноября сорок первого года. Ей было всего восемнадцать лет. 

Мы помним Зою! Скорбим...

Ещё немного о Зое

Дан приказ. Нельзя нарушить,
значит, это всё не зря!
Пусть враги терзают, душит
беспощадная петля.

Чувство страха незнакомо,
и уходит прочь отряд.
И уже вдали от дома
гибнет Шура, Зоин брат.

Может, фамильярно, грубо,
от потомков той земли,
"- Вы простите, тётя Люба,  
что мы их не сберегли!"

Снова май. У обелиска
в тишине слова звучат,
"- Память сердца рядом, близко,
не забыли мы ребят!"

Память

Срубили иву. Дерево стонало. 
Оно запомнило военный горький след. 
И Веру с песней, "Интернационалом". 
Последний тот её рассвет. 

Не стало яблони героя, 
хранившей бережно тепло её души. 
Его когда - то посадила Зоя. 
Зачем срубили деревце? Скажи! 

А в сорок третьем лётчица разбилась, 
всего-то двадцать шесть ей было лет.
*** 
Так что же в душах тех людей творилось, 
когда закрасили портрет? 

Марине Расковой

Она всегда любила жить, 
ей не хотелось уходить. 
Но в трудный час в небесный бой 
звала Отчизна за собой. 

Она ушла однажды в ночь. 
Пришла беда. Осталась дочь. 
Она всегда любила петь. 
И многое смогла успеть. 

Её манила высота, 
и мирозданья красота. 
Пусть не погаснет никогда 
её отважная звезда..." 

Подполью Краснодона

В далёком краю, полном света и солнца, 
есть шахты. И ценится труд. 
Здесь семьдесят два молодых краснодонца   
нашли свой последний приют. 

Их били, терзали, нещадно пытали, 
надеясь в итоге сломить. 
Они, всё стерпев, ничего не сказали, 
немало успев совершить. 

Когда-то шутили, влюблялись, мечтали
они днём погожим и летним. 
Ребята, девчата пока что не знали, 
- для них лето было последним. 

Ушли в сорок третьем они навсегда 
морозной и горькой порою. 
Мы помним их всех. Не забыть никогда 
о Подвиге юных Героев!

Вот старый альбом. Фотографии в ряд. 
И светлые лица ребят и девчат 
из прошлого с лёгкой грустинкой глядят. 
Как жаль. Им уже не вернуться назад... 

Серёжка Тюленин, Олег Кошевой, 
Какой же он был боевой, озорной, 
безжалостно парень фашистом убит. 
И мать, постарев, у могилки стоит. 

А Ковалёв Толя бесследно пропал. 
Быть может, до фронта успел, добежал? 
Но что стало с ним? Не ответит никто. 
И след его время давно замело..."

Минскому подполью

Беларусь. Беспощадные, страшные дни. 
И они помогали подполью. 
Только выдали их. И в застенках они. 
Им уже оставалось недолго. 

Щербацевич Володя уже не узнает: 
мамы смелой его больше нет на земле. 
И с улыбкою гордо он гибель встречает 
в том далёком, проклятом, лихом октябре. 

Был обычный, казалось бы, пасмурный день,   
и страна имя Маши не знала. 
Вдруг от арки жестоко отбросило тень. 
И жена, вскрикнув, мужа узнала. 

Он уже не придёт. Не вернётся назад. 
Далеко он? Но нет. Всё же близко. 
И под вечер осенний кровавый закат 
поразил мирных жителей Минска.

Мария Брускина и ещё одиннадцать подпольщиков Минска были повешены в октябре сорок первого года за помощь советским бойцам. Александру Матросову

Он был юн неприлично, отважен и смел, 
неприметный простой паренёк. 
Как для многих, недавно совсем прозвенел  
для Саши последний звонок. 

В сорок первом мечтал он, - "Скорей бы на фронт!" 
Но не время. Постой. Подрасти. 
Но настойчивым был Александр, и вот -
Первый шаг к боевому пути. 

Время шло. На дворе сорок первый был год, 
Беспощадный, кровавый, лихой. 
И в решающий миг неприятельский дзот, 
не колеблясь, закрыл он собой. 

Слишком мало он жил. Многого не успел. 
Что ж. Герои, мы помним о Вас! 
На прощании памятный залп прогремел 
для Саши в последний раз..."

Распускаются весной цветы, 
- и садовые, и полевые. 
Только, может быть, не знаешь ты. 
Есть ещё "цветы" другие. 

Вот "герани" против "лепестков", 
"георгины" тихо "расцветают". 
Словно эхо прошлых тех боёв, 
о себе они напоминают. 

Вот среди ромашек, васильков 
"лепестки" коварно притаились. 
Ты, дружочек, осторожней будь, 
чтоб они не "распустились". 

Воин! В поле, знай, ты не один! 
Ждём и верим, что когда-то 
на лугу в цветах, в полях без мин 
вместе встретим мирные закаты. 

Елена Аверьянова

.

.

.

.

.

.

.

.

.

стихи
герои
Елена Аверьянова
Вел. Отечественная война
наверх