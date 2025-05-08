К восьмидесятилетию Великой Победы. Поэзия о войне прошлого и настоящего

Боец

Он сегодня вернулся с войны

в ясный, тёплый и солнечный день.

Майской лёгкой тропинкой весны

в час, когда зацветала сирень.

Где- то в прошлом остался закат.

Весь багряный стоит Сталинград.

Там, вдали, разорвался снаряд.

И в земле его братья лежат... Он недавно вернулся с небес,

напевая мотив "Брянский лес". Новости СМИ2

***

Он сегодня вернулся домой...

Пусть израненный весь, но живой! ***Он сегодня вернулся домой...Пусть израненный весь, но живой! Снова о Зое Осень. Подмосковье. Мрачно, скользко.

Вдалеке виднелся эшафот.

Девушка - кудрявая "берёзка",

молча в свой последний путь идёт. Губы в кровь, ожог на подбородке.

Но - прямой, отважный, смелый взгляд!

Немец, что одет не по погодке,

расчехлил свой фотоаппарат. Кто-то в этот миг с "оскалом зверя"

крикнул вдруг: - Повесь её скорей! -

Видно, разум их захлопнул двери.

Или вовсе не было дверей... Кто- то плакал. Дети испугались,

чувствуя: - сейчас грядёт беда...

Восемнадцать ей годков сравнялось.

Старше уж не будет никогда... Маму вспомнила. И, понимая,

что самой ей матерью не стать.

Сразу, и прощаясь, и прощая,

начала Победу предрекать... Больше чтобы не страдали дети,

счастье поселилось на планете...

Голос оборвался и затих.

Эхо повторило чей- то крик..." Тринадцатого сентября 2023 года Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская могла бы отметить столетие.

Но её жизнь оборвалась намного раньше: 29 ноября сорок первого года. Ей было всего восемнадцать лет. Мы помним Зою! Скорбим... Ещё немного о Зое Дан приказ. Нельзя нарушить,

значит, это всё не зря!

Пусть враги терзают, душит

беспощадная петля. Чувство страха незнакомо,

и уходит прочь отряд.

И уже вдали от дома

гибнет Шура, Зоин брат. Может, фамильярно, грубо,

от потомков той земли,

"- Вы простите, тётя Люба,

что мы их не сберегли!" Снова май. У обелиска

в тишине слова звучат,

"- Память сердца рядом, близко,

не забыли мы ребят!" Память Срубили иву. Дерево стонало.

Оно запомнило военный горький след.

И Веру с песней, "Интернационалом".

Последний тот её рассвет. Не стало яблони героя,

хранившей бережно тепло её души.

Его когда - то посадила Зоя.

Зачем срубили деревце? Скажи! А в сорок третьем лётчица разбилась,

всего-то двадцать шесть ей было лет.

***

Так что же в душах тех людей творилось,

когда закрасили портрет? Марине Расковой Она всегда любила жить,

ей не хотелось уходить.

Но в трудный час в небесный бой

звала Отчизна за собой. Она ушла однажды в ночь.

Пришла беда. Осталась дочь.

Она всегда любила петь.

И многое смогла успеть. Её манила высота,

и мирозданья красота.

Пусть не погаснет никогда

её отважная звезда..."

Подполью Краснодона

В далёком краю, полном света и солнца,

есть шахты. И ценится труд.

Здесь семьдесят два молодых краснодонца

нашли свой последний приют.

Их били, терзали, нещадно пытали,

надеясь в итоге сломить.

Они, всё стерпев, ничего не сказали,

немало успев совершить.

Когда-то шутили, влюблялись, мечтали

они днём погожим и летним.

Ребята, девчата пока что не знали,

- для них лето было последним.

Ушли в сорок третьем они навсегда

морозной и горькой порою.

Мы помним их всех. Не забыть никогда

о Подвиге юных Героев!

Вот старый альбом. Фотографии в ряд.

И светлые лица ребят и девчат

из прошлого с лёгкой грустинкой глядят.

Как жаль. Им уже не вернуться назад...

Серёжка Тюленин, Олег Кошевой,

Какой же он был боевой, озорной,

безжалостно парень фашистом убит.

И мать, постарев, у могилки стоит.

А Ковалёв Толя бесследно пропал.

Быть может, до фронта успел, добежал?

Но что стало с ним? Не ответит никто.

И след его время давно замело..."

Минскому подполью

Беларусь. Беспощадные, страшные дни.

И они помогали подполью.

Только выдали их. И в застенках они.

Им уже оставалось недолго.

Щербацевич Володя уже не узнает:

мамы смелой его больше нет на земле.

И с улыбкою гордо он гибель встречает

в том далёком, проклятом, лихом октябре.

Был обычный, казалось бы, пасмурный день,

и страна имя Маши не знала.

Вдруг от арки жестоко отбросило тень.

И жена, вскрикнув, мужа узнала.

Он уже не придёт. Не вернётся назад.

Далеко он? Но нет. Всё же близко.

И под вечер осенний кровавый закат

поразил мирных жителей Минска.

Мария Брускина и ещё одиннадцать подпольщиков Минска были повешены в октябре сорок первого года за помощь советским бойцам. Александру Матросову

Он был юн неприлично, отважен и смел,

неприметный простой паренёк.

Как для многих, недавно совсем прозвенел

для Саши последний звонок.

В сорок первом мечтал он, - "Скорей бы на фронт!"

Но не время. Постой. Подрасти.

Но настойчивым был Александр, и вот -

Первый шаг к боевому пути.

Время шло. На дворе сорок первый был год,

Беспощадный, кровавый, лихой.

И в решающий миг неприятельский дзот,

не колеблясь, закрыл он собой.

Слишком мало он жил. Многого не успел.

Что ж. Герои, мы помним о Вас!

На прощании памятный залп прогремел

для Саши в последний раз..."

Распускаются весной цветы,

- и садовые, и полевые.

Только, может быть, не знаешь ты.

Есть ещё "цветы" другие.

Вот "герани" против "лепестков",

"георгины" тихо "расцветают".

Словно эхо прошлых тех боёв,

о себе они напоминают.

Вот среди ромашек, васильков

"лепестки" коварно притаились.

Ты, дружочек, осторожней будь,

чтоб они не "распустились".

Воин! В поле, знай, ты не один!

Ждём и верим, что когда-то

на лугу в цветах, в полях без мин

вместе встретим мирные закаты.

Елена Аверьянова

.

.

.

.

.

.

.

.

.