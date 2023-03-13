Пригожин на связи



Не перестаю радоваться успехам ЧВК "Вагнер" в зоне СВО. Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов. И это при том, что штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы. Невзирая на все сложности, "Вагнер"достигает поставленной цели в любой ситуации.

Бойцы чеченских спецподразделений "АХМАТ" лучше всех могут сказать о положительных качествах своих соратников из ЧВК. Вместе бок о бок, в тесном взаимодействии они освобождают землю от фашистской нечисти и занимаются этим с первых дней начала СВО. Так и идут планомерно вперед, храня верность долгу и воинской чести.

Уже сейчас можно уверенно говорить, что "Вагнер" железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится.👍👍👍 Рамзан Кадыров

https://t.me/RKadyrov_95/3364

На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего бойца ВСУ Игоря Колбасюка 1990 года рождения. Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно его разыскала и публикует данное видео.

https://t.me/concordgroup_official/447

Запрос от редакции BBC Russian Здравствуйте!

В начале февраля жители Луганска обнаружили на кладбище поселка Кировка 42 свежие могилы мужчин и выложили фотографии захоронения в сеть.

Несколько человек сообщили Би-би-си, что фамилии, имена, отчества и даты рождения на табличках полностью совпадают с данными их родственников, которые “подписали контракт с ЧВК Вагнер, уехали воевать в Украину, и пропали со связи осенью 2022 года”. По словам родственников, какое-то время они получали зарплату за уехавших, но с ними никто не связался и не сообщил об их смерти и месте захоронения.

В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:

Является ли захоронение в поселке Кировка захоронением людей, работавших в составе ЧВК “Вагнер”?

Если они воевали в составе ЧВК “Вагнер”, почему они были захоронены под Луганском, а не в регионах России, где проживают их близкие родственники (матери, братья, жены)? В частности, Наталья Зинчук просит Вас уточнить судьбу ее сына - Зинчука Мирослава Мирославовича, 1989 года рождения. 30 августа он сообщил матери, что подписал контракт с ЧВК “Вагнер”, 16 сентября был ранен, последний раз сам выходил на связь 18 сентября. На табличке кладбища под Луганском написано, что Мирослав Зинчук погиб 15 сентября. Жив ли М.М. Зинчук? Если нет, как мать может получить его тело?

Как родственники могут получить документы на своих погибших близких?

На этой неделе на кладбище близ поселка Фряново в Подмосковье также были найдены захоронения 22 человек, многие из которых ранее отбывали срок в колониях. На могиле каждого из них лежал венок с символикой ЧВК “Вагнер”. Является ли это кладбище также захоронением сотрудников ЧВК “Вагнер”?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«С родственниками погибших бойцов, с местами захоронения и датами смерти бойцов ЧВК «Вагнер» разберется самостоятельно. Для этого, близким необходимо обратиться на горячую линию https://t.me/SprosiWagner и получить всю информацию. Службы, занимающиеся «грузом 200» в ЧВК «Вагнер», отвечают на все вопросы, которые им поступают. Поэтому это не дело BBC.

Однако если вы хотите, я готов с вами поговорить более детально.

Для того, чтобы я раскрыл вам эту информацию, я прошу BBC предоставить мне следующие данные: полные тактико-технические характеристики всего поставляемого США оборудования на территорию Украины, его количество и места поставки, ФИО инструкторов, места их нахождения, а также количество, имена, звания подготовленного личного состава и места их базирования в настоящий момент (желательно, в 80-ти километровой зоне от линии соприкосновения, с уточнением мест их расположения в городах Часов Яр, Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск). А также ответить на другие вопросы, которые я готов выслать в закрытом режиме.

В случае, если руководство BBC, которое, по понятным, вполне законным причинам, активно работает со спецслужбами стран НАТО, будет давать нам необходимую исчерпывающую информацию, то мы, безусловно, готовы перейти к материальным и другим вознаграждениям».

https://t.me/concordgroup_official/450

Ндаааа... некоторым нашим как политикам, так и журналистам надо учиться давать исчерпывающий ответ вражеским голосам!

Запрос от редакции издания CNN

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«У ЧВК «Вагнер» нет информации, какими средствами был уничтожен Питер Рид. Также у нас нет никакой информации о нахождении иностранных волонтеров в Бахмуте. Обычно, в условиях военных действий, такие волонтеры чётко сообщают в СМИ в какой расцветке они работают и соблюдают эти правила. Кроме того, нахождение иностранных добровольцев не мешает украинским силам применять химические средства поражения в районе Бахмута.

Вызывает вопросы, по какой причине эстонец Эрко Лайдиненом снимал Рида перед гибелью (видео прилагается). В этом придётся разобраться следствию, если такое будет проведено.

Питер Рид погиб на пересечении Полевой улицы и 1-ого Пушкинского переулка. Если нанести эту точку на карту, то видно, что до позиций ЧВК «Вагнер» было не менее 5 км и со всех сторон там находится высокоэтажная застройка (карта прилагается). Поэтому любой военный эксперт подтвердит, что было практически невозможно обнаружить эту точку и нанести удар с наших позиций. Увы, значительно удобнее было это сделать с украинских позиций.

С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои. А отчёт о об этом убийстве подготовил эстонец Лайдинен.

Поэтому обвинения против ЧВК «Вагнер» не имеют подтверждений. С таким же успехом вы уже пытались обвинить русских и, возможно, ЧВК «Вагнер», в убийстве Джона Кеннеди». https://t.me/concordgroup_official/451

Запрос от редакции издания «Блокнот»

Евгений Викторович, добрый день!

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале опубликовал сообщение о ситуации в Артемовске. В частности, он пишет «у бойцов ЧВК «Вагнер» не жирно боеприпасов. И это, конечно, очень нехорошо», в связи с чем, мы хотели бы задать вопрос:

Евгений Викторович, можете прокомментировать?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Спасибо Жене Поддубному за честность и откровенность. В любом случае, с боеприпасами или нет, враг нас уничтожить не сможет. А вот коррупционеры и бюрократы могут поставить крест даже на ЧВК «Вагнер».

https://t.me/concordgroup_official/454



Запрос от редакции издания Live24

Здравствуйте!

Евгений Викторович, в сети распространяется видео, на котором бойцы ЧВК «Вагнер» обращаются к коллегам из Министерства обороны с просьбой возобновить поставки боеприпасов. По их словам, на данный момент, они "отрезаны от поставок" и "это отразится на всем ходе войны".

Можете прокомментировать?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Обратите внимание на то, что эти замечательные бойцы - герои, которые погибают за нашу Родину, они никого не называли неприличными словами, и никоим образом не дискредитировали Минобороны. Они просто попросили у своих коллег боеприпасы и дали подробный перечень необходимого.

Могу сказать, что это уже принесло некоторые плоды. Например, Апти (Алаудинов - прим. пресс-службы), с которым я только что встретился в московском госпитале, передает нам сейчас сто двадцать восемь 120-ти миллиметровых мин и сорок танковых снарядов. Не в долг, а безвозмездно.

Что касается нормальных поставок, я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать до тех пор, пока парни не получат все то, что им необходимо. Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники и посадят за так называемую «дискредитацию армии».

https://t.me/concordgroup_official/456

На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего бойца ВСУ Евгения Голоднова 1982 года рождения. Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно его разыскала и публикует данное видео. В конце видео пленный заплакал.

https://t.me/concordgroup_official/458



Пресс-служба компании «Конкорд» сообщает:

BRIEF: Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил о назначении руководителем ЦВЗ «Манеж» Анны Львовны Яловой, родственницы Петра Порошенко.

https://t.me/concordgroup_official/459



Публикуем запрос от финского издания MTV News и комментарии Евгения Викторовича Пригожина:

- В ноябре прошлого года вы сообщили финской газете, что в группе Вагнера сражаются около 20 финских солдат. Какова ситуация сейчас?

Е.В: «Четыре финских бойца погибли, один пропал без вести, возможно в плену у Украинцев. Остальные продолжают воевать».

- На этой неделе вы признались, что являетесь основателем Агентства интернет-исследований и будете продолжать влиять на медийную среду в США. В каких еще странах вы будете это применять и есть ли среди них Финляндия?

Е.В: «Финляндия всегда была для нас дружественной страной, и моя двоюродная прабабушка по национальности финка. Финляндия никоим образом не входит в сферу наших интересов и всегда воспринималась нами как партнер».

- Ходят слухи о разногласиях между вами и Минобороны России, что вы на это отвечаете?

Е.В: «Не могу прямо ответить вам на этот вопрос, с финским Министерством обороны у меня никаких разногласий нет».

- Какая следующая основная цель Вагнера в Украине?

Е.В: «По результатам референдума, который проходил с 23 по 27 сентября 2022 года, «О принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ», мы воюем на территории России. Вторгаться на территории Украины у нас планов нет.

Заранее предвкушая вашу заинтересованность, отвечаю вам на пятый вопрос. По моей информации, Украина с Финляндией не граничат».

https://t.me/concordgroup_official/460



Запрос от редакции издания «Блокнот Ставрополь»

Здравствуйте, Евгений Викторович!

Уже во второй раз Телеграм-канал "координаты СКайФОлл" публикует информацию о Ставропольских чиновниках, якобы они собираются "отмазаться" от тюремного срока с помощью ЧВК "Вагнер" и по тихому отсидеться в штабе и не участвовать в боях на передовой.

Прошлый раз говорили, что экс-депутат Думы Ставропольского края Владимир Дорошенко предлагал за такую "услугу" 10 млн рублей, но не смог договориться с руководством ЧВК и сделка сорвалась.

А теперь речь идёт про вице-премьера правительства Ставропольского края Александра Золотарева, что он так же рассчитывает на освобождение через отправку на СВО и хочет для этого воспользоваться ЧВК "Вагнер"

Можете пожалуйста прокомментировать данную информацию? Соответствует она действительности или нет?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«В ЧВК «Вагнер» ни криминальные авторитеты, ни бывшие чиновники, ни осужденные генералы нигде в тылу не отсиживаются. У ЧВК «Вагнер» для заключенных отсутствует работа в тылу, можно быть только штурменом. В ЧВК «Вагнер» никому из руководства деньги не нужны. Если кто-то попадется на взятке, как и на алкоголе или на других нарушениях дисциплины, то он идет общаться с кувалдой. Кувалдой, топором, бензопилой – по выбору. Лично я до денег не жаден, а если пожадничаю, то и меня кувалда найдет.

Теперь вишенка на торте: нам заключенных уже больше месяца не дают, поэтому по поводу отсиживания в тылу обращайтесь с официальным письмом в Министерство обороны».

https://t.me/concordgroup_official/461

Публикуем заявление Е.В. Пригожина:

«Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер». Несмотря на блокаду по боеприпасам, несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию Парасковиевки. Спасибо им! Герои!».

https://t.me/concordgroup_official/463

Запрос от редакции издания LIVE24

Здравствуйте, Евгений Викторович!

В пятницу Эммануэль Макрон заявил, что год назад общался с Владимиром Путиным, который опровергал связь российской армии с ЧВК «Вагнер». Сейчас, по словам французского лидера, ЧВК официально вошла в состав армии России и стала прямым инструментом РФ для совершения преступлений и сеяния хаоса. Можете ли вы прокомментировать высказывание Макрона?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Товарищ Макрон, вы живете в мире иллюзий и имеете крайне мало информации о том, что происходит в Африке и что происходит в Москве. Поэтому совершенно авторитетно вам заявляю:

«ЧВК «Вагнер» никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе. Мы защищаем тех, кого вы унижали многие десятки лет.

Евгений Пригожин».

https://t.me/concordgroup_official/465

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Мне сообщили о том, что в интернете распространяется некое видео, на котором якобы бойцы ЧВК «Вагнер» с пулеметами расстреливают якобы портреты Герасимова и Лапина, и комментируют это. Я хочу сказать следующее: то, что снимали артиллеристы ЧВК «Вагнер» и просили боеприпасы — я подтверждаю, что это артдивизион ЧВК «Вагнер».

Что касается этого видео, я его не видел, мне его подробно описали и дали свои комментарии мои парни, которые разобрали его по косточкам.

Во-первых, у нас снег везде лежит, поэтому эти крендели в рубашечках, вероятнее всего, где-то на южных направлениях снимали. Второе — "Печенеги" у нас все новенькие, с иголочки, мы крашеными не пользуемся. И третье, еще раз могу просто подтвердить, что это не ЧВК «Вагнер», а не что иное, как украинский фейк».

https://t.me/concordgroup_official/466

Запрос от редакции издания «ПолитОнлайн» и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

В Сети распространяется информация о том, что из рядов армии РФ был уволен замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Причиной послужило якобы неправильно бюрократически оформленное звание.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что увольнение ожидает и многих других командиров, активно воевавших на территории Донбасса последние восемь лет. Все они якобы не соответствуют требованиям по состоянию здоровья и возраста, а также не имеют военного образования. Можете ли вы прокомментировать эту ситуацию?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Я обязательно встречусь в ближайшее время с командирами подразделений ДНР и обсужу этот вопрос, но мне кажется, что это какой-то фейк. Такого не может быть, потому что не может быть никогда».

https://t.me/concordgroup_official/469

Евгений Пригожин встретился с Эдуардом Басуриным, уже бывшим заместителем управления НМ ДНР - Басурина уволили из рядов ВС РФ.

Пригожин выразил беспокойство из-за "зачисток" командиров, которые много лет воевали и вели за собой. "Чтобы солдат шел по земельке, должен быть командир, которому он доверяет и которого он уважает. Без уважения не будет никаких побед. Поэтому и беспокоит больше всего, что сейчас вот эти все ротации начались".

Кроме того, руководитель "Вагнера" предложил уволенному Басурину вступить в ряды ЧВК, учитывая его большой опыт. Для последнего предложение стало неожиданным, и он обещал подумать.

https://t.me/concordgroup_official/471

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