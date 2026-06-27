История артиллериста Александра Федоровича Серова

Об этом подвиге старшего сержанта, заместителя политрука батареи 636-го артиллерийского полка Александра Серова широкая общественность ничего не знала на протяжении нескольких послевоенных десятилетий. Между тем сам герой, подбивший 18 немецких танков, оправился после тяжелого ранения и дожил до 83 лет.

Учитель преподал урок

Серов до призыва в предвоенном 1940 году в РККА окончил педучилище в Омской в области, преподавал на своей родине, в Сибири, в сельской школе. До начала Великой Отечественной войны 22-летний Александр дослужился до старшего сержанта и, как человек со средним специальным образованием, имел должность заместителя политрука батареи артполка.

На второй день войны артиллеристы полка, где служил А. Ф. Серов, заняли позиции в районе шоссе, ведущего на литовский город Шауляй.

В шесть часов утра 23 июня 1941 года на шоссе появились части немецкого моторизированного корпуса танкового генерала Рейнхарда. Впереди, с отрывом от основной колонны, двигались их разведчики на мотоциклах, на колясках которых были закреплены скорострельные пулеметы MG-34. Наши артиллеристы дивизиона капитана Федора Штоколова, в котором наводчиком орудия и был герой нашего повествования Александр Серов, затаились в укрытиях. Огня не открывали, а дождались, когда немецкие мотоциклисты втянулись в огненный «мешок», и тогда с трехсот метров расстреляли осколочными снарядами и шрапнелью всю мотоциклетную группу фашистских вояк, не ожидавших такого «теплого» приема.

Но тут же легкие немецкие танки развернулись в боевой порядок и пошли в атаку на позиции артиллеристов.

На орудие Александра Серова шли три немецких танка, но они не видели его пушку, так как артиллеристы успели ее хорошо замаскировать. И Серов, хладнокровно дождавшись команды на открытие огня, тремя выстрелами подбил три танка. А когда третий вражеский танк от попадания снаряда крутанулся на поврежденной гусенице, подставив тем самым свой борт, то опытный наводчик Серов умело воспользовался этим и ударил по танку бронебойным снарядом. От прямого попадания сдетонировал боекомплект и немецкий танк был буквально разорван от мощного взрыва.

А так как остальные немецкие бронированные машины шли справа и слева от пушки Серова, открывая уязвимые свои борта, то за короткое время пять танков, один за другим, были уничтожены точными выстрелами в борта и корму. Но за первой волной на наши высотки шла другая волна немецких танков. И немцы уже засекли позицию орудия Серова, открыв по нему плотный прицельный огонь.

Серов спустя десятилетия рассказывал журналистам ОРТ, что был уверен в каждом своем выстреле прямой наводкой. Молодой артиллерист быстро реагировал на маневры гитлеровских танков и уничтожал их один за другим. Лишь во время второй танковой атаки немцы стали бить целенаправленно по орудию Серова. Долгое время их снаряды не достигали цели, но осколки ранили всех, кто был в орудийном расчете. В расчете Серова появились убитые и раненые, а сам он каким-то чудом оставался невредимым. И он, несмотря на непрекращающийся огонь врага, продолжал стрелять по гусеницам и в борта приближающихся гитлеровских танков, лишь требуя от своих раненных товарищей подавать ему снаряды. Так было подбито еще три танка, но от взрывов вблизи орудия отважный герой и сам был ранен в руку. Наскоро перевязавшись, Серов снова встал к панораме орудия и продолжил стрелять, не замечая ничего, кроме крестов на вражеских машинах. Перед его позицией застыли и зачадили еще три вражеских танка, но и сам Серов потерял много крови и еле держался на ногах. А когда в перерыве между немецкими атаками Серов осмотрелся, то понял, что остальные орудийные расчеты его батареи уже замолкли навсегда, к нему приполз лишь один боец, оказавшийся заряжающим одного из погибших расчетов.

Наступившая ночь принесла передышку нашим двум героям, решившим не покидать позицию, выполняя приказ стоять насмерть.После того как орудие Серова поразило одиннадцатый танк, в ногу ранило и самого старшего сержанта. На следующий день немцы возобновили атаки и уже не шли нахально в «лоб», а пытались обойти орудие с флангов. Серов со своим боевым товарищем подожгли еще два танка, но когда начался авиационный налет, погиб заражающий, и Серов остался один.

Выстрелом прямой наводкой им была подбита еще одна самоходка, а осколочными снарядами Серов заставил залечь вражескую пехоту, продолжавшую вести автоматный огонь по орудию нашего артиллериста. Одна из пуль пробила Александру каску, а срикошетив, контузила его, и Серов потерял сознание и упал около орудия.

Его обнаружили раненым и без сознания наши пехотинцы и вынесли в тыл.

После боя перед позицией разбитого орудия Серова офицеры штаба бригады полковника Полянского насчитали восемнадцать сгоревших и подбитых танков и самоходок, и немало вражеских трупов. Тогда и было доложено комбригу Полянскому, что все артиллеристы погибли, и на них были составлены похоронки, в том числе и на Александра Серова.

А медсанбат, куда доставили раненого Серова, срочно эвакуировали в тыл, все это время тяжелораненый и контуженный Александр Серов был без сознания.

Так сколько было танков?

Разные источники сообщают, что расчет А. Ф. Серова уничтожил 18 гитлеровских танков (некоторые СМИ, в частности ОРТ, говорили об 11) и одно штурмовое орудие всего за 2 часа. По другим данным, в которых, в частности используются воспоминания самого Александра Федоровича, ранение, которое окончательно «выключило», наводчика, артиллерист получил на второй день боя.

Цифра «18» отображена в воспоминаниях ветеранов 636-го артиллерийского полка и в советской публицистической литературе. Историки утверждают, что прежде ни одному орудийному расчету в Великой Отечественной войне подобный рекорд по уничтожению вражеских танков поставить не удавалось.

Заживо похоронили и на бумаге наградили

Серов чудом выжил и долгое время лечился в госпитале. Поначалу его списали «вчистую» и герой вернулся домой в Сибирь, но за 2 месяца до окончания войны артиллериста вновь призвали. Примечательно, что до последнего призыва в армию Серов успел получить извещение о собственной смерти в бою.

К слову, в книге А. Волкова «Артиллерия» 1953 года издания про Серова говорится как про «комсомольца, которому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза». Однако за участие в Великой Отечественной войне А. Ф. Серов был поначалу награжден лишь медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд в ВОВ». В гражданской жизни бывший артиллерист вернулся к прежней профессии – учительствовал, затем его назначили директором школы. Работал хорошо, заслужил орден «Знак Почета» и звание почетного гражданина района.

О знаменательном бое под Шауляем ветеран долго не рассказывал, и если бы не литовские краеведы, отыскавшие сибиряка спустя 20 лет после Победы, вряд ли бы многие узнали о количестве подбитых Серовым танков. Ходатайства о присвоении А. Ф. Серову звания Герой Советского Союза успеха не имели, в послевоенное время ветерану вручили только два ордена Отечественной войны, не считая юбилейных медалей.

О его подвиге в первые дни Великой Отечественной войны стало известно только из опубликованных воспоминаний генерала Николая Полянского. Он с сожалением писал о том, что весь расчет орудия погиб, включая и самого Серова, а по причине последовавшего отступления, никаких наградных документов не составлялось. И лишь в 1966-м году герой-артиллерист Александр Федорович Серов был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Его земляки и сослуживцы справедливо считали, что подвиг артиллериста недооценили, и он достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Однако их просьбы и ходатайства не были удовлетворены, правда, в 1985 году Александру Серову вручили еще один орден Отечественной войны 1-й степени. Сам же Александр Федорович, человек скромный и интеллигентный, никогда не обижался из-за таких, как он говорил, «пустяков». В послевоенные годы он продолжил заниматься любимым делом — учить детей, и за свой педагогический труд Александр Федорович Серов был удостоен звания Почетного гражданина родного района, а также ордена «Знак Почета». Его любили дети, уважали коллеги, и, как признавался сам ветеран, все кошмары и лишения войны стоили того, чтобы видеть детские улыбки и просто жить под мирным небом.

Александр Федорович Серов умер в 2002 году, похоронен у себя на родине.