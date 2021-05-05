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В Донецке установили памятник легендарному фоторепортёру Великой Отечественной войны

320-килограммовый бронзовый памятник легендарному фотографу Победы Евгению Халдею установили в центре Донецка. Об этом...

30 апреля 320-килограммовый бронзовый памятник легендарному фотографу Победы Евгению Халдею установили в центре Донецка.

Об этом сообщили в Министерстве информации ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фигура легендарного фотографа высотой 195 сантиметров установлена в Студгородке возле Донецкого техуниверситета без постамента.В Донецке установили памятник легендарному фоторепортёру Великой Отечественной войны«Уроженец Юзовки изображен в кителе, на груди у него «оружие» фотокоров той войны – камера «Лейка».В Донецке установили памятник легендарному фоторепортёру Великой Отечественной войныВ руках он держит легендарный снимок Знамени Победы, обессмертивший его имя», – рассказал автор памятника, известный художник и скульптор Равиль Акмаев.В Донецке установили памятник легендарному фоторепортёру Великой Отечественной войны

Напомним, Евгений Ананьевич Халдей – советский военный фотокорреспондент. Участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии. Является автором легендарной фотографии «Знамя Победы над рейхстагом».В Донецке установили памятник легендарному фоторепортёру Великой Отечественной войныСоздатель же памятника Равиль Акмаев – известный донецкий художник и скульптор. В 2014 году с началом боевых действий и обстрелов города украинскими формированиями, Акмаев отказался покидать Донецк и тогда же подарил столице ДНР бронзовую скульптурную композицию «Друг», представляющую из себя мужчину, прикрывающего собаку.В Донецке установили памятник легендарному фоторепортёру Великой Отечественной войны

В Донецке установили памятник легендарному фоторепортёру Великой Отечественной войны

Автор фотографий донецкий писатель, автор книги «Донбасс для «чайников», член Союза писателей России Олег Измайлов.

А годом раньше в том же Донецке на набережной реки Кальмиус торжественно установили памятник великому русскому писателю Антону Чехову.

В Донецке установили памятник легендарному фоторепортёру Великой Отечественной войны

«Все ждали этот памятник с нетерпением, жадностью и горделивостью. И вовсе не оттого, что памятник Чехову появился именно сейчас, на седьмом году мерзкой войны, а потому что это Донецк, который в скудости и ограничениях позволил себе то, что куда более благополучные города не могут, а то и не хотят позволять – не достает воли и страсти», – комментирует автор.

В Донецке установили памятник легендарному фоторепортёру Великой Отечественной войны

Памятник Чехову был отлит литейщиками Донецкого металлургического завода. По словам скульптора Равиля Акмаева, на работу ушло примерно 300 кг бронзы.

В Донецке установили памятник легендарному фоторепортёру Великой Отечественной войны В Донецке установили памятник легендарному фоторепортёру Великой Отечественной войны

Акмаев – известный художник, скульптор, член Союза художников СССР, лауреат премий всесоюзных конкурсов плаката. В 2014 году с началом боевых действий и обстрелов города украинскими формированиями, Акмаев отказался покидать Донецк и тогда же подарил столице ДНР бронзовую скульптурную композицию «Друг», представляющую из себя мужчину, прикрывающего собаку зонтом. Скульптура установлена возле Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской напротив Дома правительства.

https://www.politnavigator.net/v-donecke-ustanovili-pamyatni...

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https://www.politnavigator.net/bandere-tut-ne-byvat-v-doneck...

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