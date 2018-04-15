Школа Антифэйк. Расстреляли за пять колосков

Есть такой забавный аккаунт в Твиттере: «History Ukraine». Там размещают посты вроде того, что древние шумеры или скифы были украинцами, записывают в украинцы всех, кого угораздило родиться на территории современной Украины. Но иногда они, сами того не понимая, публикуют источники мифов, которые гуляют по СМИ, телеканалам, соцсетям, и все считают их само собой разумеющимися фактами.

Один такой источник они намедни опубликовали. Вырезка из газеты. Что за газета – чуть позже. «В Варшаве получены сведения из Харькова, что борьба за урожай между коммунистическими политотделами и крестьянством разыгрывается в драматических формах. Голодное население по ночам выкапывает картофель, скашивает ячмень, овёс и рожь, политотдельщики устраивают облавы, захватывают голодающих врагов советской власти, во многих случаях всё это кончается расстрелом арестованных. О совершенно достоверном случае сообщают из Красноградского района Харьковской области, где по приговору выездной сессии харьковского областного советского суда расстреляны крестьяне Щиглов и Пикалов, обвинённые в том, что они срезали несколько колосьев ржи на поле Беростовенской сельскохозяйственной артели имени Сталина. В том же районе расстрелян крестьянин, имя которого неизвестно, за кражу картофеля с поля артели «Солидарность труда».

Постой, - скажет внимательный зритель, - а что это за газета такая? С твёрдыми знаками и с ятями? Тогда вроде так уже не писали.

А это газета «Наша речь», которая издавалась эмигрантами в Бухаресте. Кстати, главным редактором этой газеты одно время был корреспондент английской газеты Daily Mail.

Так вот, газета «Наша речь» не гнушалась и более примитивными вбросами. Например, в 1934 году она опубликовала рассказ некоего монаха, как в 1919 году он видел в Кремле заспиртованную голову Николая 2.

Вот откуда пошли эти рассказы про расстрел за три колоска. Из иностранных газет, которые сочиняли небылицы про заспиртованную голову царя и прочий бред. Тогда не было блогеров, которые могли написать: «Я сама крымчанка, дочь офицера». Тогда за них эту работу делали эмигрантские газеты. Про то, что советское правительство вскрывало армейские НЗ для спасения голодающих, они не писали. И ведь до сих пор не пишут. А про колоски – пишут до сих пор.

Это как с одной винтовкой на троих – мы рассказывали как-то про книгу английского офицера, который писал про недостаток винтовок в русской армии, позже это перенесли на Великую Отечественную.

Ну что ж, спасибо свидомым любителям истории, которые хотели разоблачить кровавый совок, а в итоге разоблачили источник этого вброса. Зачем голова, когда есть кастрюля?

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