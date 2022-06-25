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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9

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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9Снайперская пара ЦСН ФСБ России.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9Солдаты ВС РФ передают привет с ДонбассаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9Солдаты ВС РФ передают привет с ДонбассаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9Сотрудники спецназа Росгвардии в зоне проведения операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9Сотрудники Управления «В» ЦСН ФСБ России.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9Сотрудники ЦСН ФСБ на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9Сотрудники ЦСН ФСБ на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9Спецназ Вооруженных сил России и трофейный гранатомёт Mk.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9Спецназ ДоннбассаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9Спецназовские «Тигр-М СпН» в зоне проведения операции на Украине.

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