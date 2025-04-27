МРОМы берут под контроль?

Намаз без лишних глаз

Закрыта очередная нелегальная молельня

Уже говорилось, как Котельники и Люберцы из-за наплыва мигрантов стали обретать черты этнокриминальных исламистских анклавов. Увы, некоторые вещи можно наблюдать и в других городах Подмосковья.

На днях в Мытищах силами полиции и дружины была выявлена незаконная молельня прямо в гараже.

Среди посетителей — кто бы мог подумать — были обнаружены как нелегалы, так и «новоиспеченные граждане», традиционно не вставшие на воинский учет.Сам выбор места для молитвы, расположенного вдалеке от жилой застройки в гараже также наводит на определенные мысли. Спрашивается, кому и зачем нужно собирать мигрантов на отшибе промзоны вдали от посторонних взглядов?Такие «заведения» — отличные места для распространения идей радикального исламизма, где можно «обрабатывать» сторонников вдали от людских глаз. И как тут не вспомнить ДУМ, выступающий в защиту выступающий в защиту ) подпольных молельней и прямо показывая, кому именно выгодны такие объекты.

«Друзья» ДУМ РФ?

О вкладе в развитие миграции

Подмосковье реально обретает черты этнокриминальных исламистских анклавов. Закрытые среднеазиатские общности приводят к ухудшению криминогенной ситуации, появлению незаконных молелен, борделей и точек реализации запрещенной продукции и иной контрабанды.

Из последнего — история, случившаяся в Мытищах, где выявили незаконную молельню в одном из гаражей, которую посещали нелегальные мигранты и «новоиспеченные граждане», не вставшие на воинский учет.

В такие моменты традиционно вспоминаются деятели из Духовного управления мусульман, которые в происходящем ничего плохого не видят, желая стать значимой мигрантам силой по улучшению демографической ситуации в России и проводя в нелегальных молельнях «эффективные адаптации» приезжих.

Нас часто спрашивают: а куда же смотрят власти Подмосковья? Неужели не обращают внимания на ситуацию?

Выяснилось, что определенная работа ведется. Уже несколько лет вице-губернатор Московской области Мария Николаевна Нагорная (будучи ранее в статусе зампреда правительства МО) проводит встречи и с представителями ДУМ, и с руководством национальных диаспор, проживающих в Московской области.

Если конкретно:

▪️В ноябре 2023 года Нагорная общалась с представителями таджикской и узбекской диаспор в упоминаемых Мытищах. Обсуждали как раз проблемы постановки на воинский учет. Тогда Мария Николаевна заявила, что «поддержка лидеров этнических анклавов крайне важна в процессе интеграции» в подмосковное общественное пространство: https://vk.com/wall-176791008_670

▪️В июне 2023-го в Доме правительства МО Нагорная принимала руководителя киргизской диаспоры, с которым обсуждала гранты для общественных организаций и интеграцию трудовых мигрантов: https://kginfo.ru/lider-diaspory-vstretilsya-s-rukovodstvom-....

▪️Также Мария Николаевна часто взаимодействует с ДУМ, высоко оценивая вклад организации в адаптацию мигрантов: https://dumrf.ru/common/regnews/20457

▪️ Даже была приглашена вместе с несколькими министрами Московской области на ужин-разговение, прошедший 27 марта: https://dumrf.ru/regions/50/regnews/24834.

❗️По прошествии нескольких лет работы с адаптацией приезжих в Подмосковье выводы о ее качестве напрашиваются сами собой. Про случившееся в «Крокусе» и говорить нечего. В связи с этим возникает вопрос — действительно ли деятельность ДУМ на данном направлении вызывает в руководстве МО такое доверие? Или все базируется на каких-то других, более приземленных материях?

Говоря о рассаднике мигрантов в Котельниках и Мытищах, местных чиновниках и деятельности Духовного управления мусульман, нельзя не отметить, что нормальная работа по борьбе с рассадниками беззакония в Московской области всё же ведётся (не всем же заигрывать с ДУМ РФ подобно госпожам Нагорной и Губановой).

Областная прокуратура взялась за последовательную ликвидацию так называемых МРОМов — местных религиозных организаций мусульман: из 92 МРОМов уже закрыто 16, ещё 37 находятся на стадии ликвидации.

Эти структуры, как и многочисленные ММА-клубы, давно стали точками притяжения для радикальных элементов — преимущественно мигрантов из стран Средней Азии.

Поэтому пристальное внимание к ним со стороны государства полностью оправдано. Как и в целом системный подход Московской областной прокуратуры, которая не ограничивается одиночными проверками, а методично зачищает проблемные зоны.

Регулярные сообщения о пресечении правонарушений, новых уголовных делах и проверках многоквартирных домов, где скрываются нелегальные мигранты, говорят сами за себя. Работа идёт — и это видно.

Однако важно не останавливаться на промежуточных результатах и дойти до тех, кто все эти «религиозные центры» организовывал, крышевал и продвигал. Иначе на месте одной головы гидры, вырастет другая.

https://t.me/rybar/69635

С одной стороны вроде и хорошо, однако! Инсайдерские каналы разносят «благую» весть - столичное руководство планирует до 2030 года построить 20 мечетей.

Сообщается, что инициатива направлена на «обеспечение духовных потребностей мусульманского населения столицы, численность которого растет». Напоминаем, что растёт она главным образом за счёт чужаков, прибывших из Средней Азии и Закавказья. Численность поголовья оного уже исчисляется миллионами (сама Москва + Подмосковье). Точки притяжения мигрантов планируется равномерно распределить по разным районам города, учитывая запросы общин (то есть, диаспор). При этом выбор мест и объём финансирования (да-да, вы всё правильно поняли, из наших карманов) пока ещё обсуждается.

https://t.me/c/2050257270/3878

Исламовед Роман Силантьев выдал базу - Духовное управление мусульман (или просто ДУМ) состоит на службе у турок и занимается вредительской деятельностью в отношении России. Америку он не открыл, об этом знают все вменяемые люди, кроме властей, которые этого, якобы, знать не знают.

Главным образом это выражается в их деятельности по распространению среди местных мусульман сепаратистских настроений, то есть речь идёт о «деколонизации» России (то бишь, расчленении её). При этом ДУМ совершенно легальна с точки зрения закона - их никто не преследует, их лидеры встречаются с президентом и другими высокопоставленными чиновниками, они спокойно занимаются распространением своей сети, строя новые мечети, в том числе за счёт государства. Но Силантьев уверен, что это ненадолго и в течении года ДУМом займутся соответствующие службы. Ну посмотрим, сбудется ли его прогноз.

https://t.me/c/2050257270/3872

Страдает не только Москва, но Северная столица.

«Рай на Неве»

как мигранты захватывают Санкт-Петербург

Санкт-Петербург уже давно стал пристанищем №2 для мигрантов после Москвы. Граждане из соседних республик толпами прибывают в мегаполис и вполне успешно создают свои анклавы прямо в центре города. Поток мигрантов настолько огромен, что лишь один, мягко говоря, недобросовестный полковник полиции за три года смог незаконно легализовать порядка 100 тысяч приезжих. Что с миграцией и ее последствиями в Петербурге?

▪️Санкт-Петербург вслед за Москвой занимает лидирующую позицию по притоку мигрантов, соседняя Ленинградская область также не отстает. Всего за 2024 год порядка 700 тысяч мигрантов приехали в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

▪️Основными местами компактного проживания мигрантов становятся спальные районы и окраины Санкт-Петербурга. В Ленинградской области наибольшая концентрация мигрантов отмечается в Мурино.

▪️Помимо строительства и сферы перевозок, местом притяжения мигрантов в Петербурге являются рынки. Сенной, Садовый и Южный рынки, ярмарка Юнона, Софийская овощебаза и др. ежемесячно фигурируют в криминальной сводке новостных каналов. Нередко мигранты селятся прямо на рынках.

▪️Концентрация мигрантов приводит к криминализации обстановки внутри и вокруг рынков. Этнические разборки, избиения, поножовщина, террористические ячейки, контрафакт и наркотики — все это синонимы к слову рынок на сегодняшний день.

▪️Выходцы из стран ближнего зарубежья не стремятся ассимилироваться. Вместо этого они активно распространяют свои идеи: ежедневно в Санкт-Петербурге практически у каждого выхода из метро можно получить газету религиозного толка.

Наконец-то этой весной власти Петербурга начали масштабную зачистку Апраксина двора, который совместно с Сенным рынком ассоциируется с самым настоящим рассадником мигрантов прямо в центре города. Рейды и снос незаконных построек уже прошли 20 марта и 4 апреля.

Но сколько бы нарушений правоохранители там не выявляли, прочие рынки продолжают спокойно функционировать под защитой этнических диаспор.

Поэтому проводимых мер уже явно недостаточно. Пока подобные рынки продолжают существовать, криминогенная ситуация вокруг них меняться не будет, как и поток мигрантов, активно превращающих районы города в самую настоящую среднеазиатскую клоаку. А последствия у всего этого хорошо прослеживаются по примерам с «Садоводом», «Черкизоном» и другими житницами мигрантов и экстремизма.

https://t.me/rybar/69548

А пока слуга таджикского народа Контантин Затулин предложил ввести должность омбудсмена по правам мигрантов. Бесправные они у нас, оказывается Попрекаемый за свою деятельность даже в стенах Госдумы, Затулин объяснил свое предложение тем, что права мигрантов вечно кем-то нарушаются - правоохранителями, выполняющими свою работу, работодателями, отказывающимися закрывать вакансию нелегалами, наконец, простыми русскими людьми, открыто выражающие своё нежелание мириться с текущей миграционной политикой.

Я считаю, что это очень правильная идея была — создать омбудсмена по правам мигрантов и иностранных граждан. У нас есть омбудсмен по правам человека, но у него основная сфера работы — это граждане Российской Федерации. Может быть, надо выделить или в офисе самого омбудсмена Татьяны Москальковой или отдельно ввести, как есть в некоторых странах, специалист, который занимается официально жалобами. Они могут быть, эти жалобы, справедливые, могут быть несправедливые, но кто-то их должен принимать, кто-то должен в них разбираться. Интересно, а зарплату тоже выдавать из закромов России?

https://t.me/c/2050257270/3875

МВД тут эксперимент провело. Эксперимент завершен, цифры ужасают: МВД отчиталось о мигрантах

Полиция подвела итоги эксперимента, который в течение шести месяцев проводился в аэропортах Москвы и одном КПП на границе России.

Замминистра МВД Александр Горовой напомнил, что полгода всех въезжающих и выезжающих иностранцев фотографировали и дактилоскопировали.

И вот что показал эксперимент. За шесть месяцев:

13 тысяч попыток незаконного въезда,

12 тысяч попыток проникнуть в Россию тех, кому въезд уже закрыт по решению суда,

445 попыток въезда ранее депортированных нарушителей,

172 преступника, находящихся в розыске, задержаны при попытке въезда.

И это только три аэропорта и один КПП за полгода!

Так что решение однозначное: обязательное введение дактилоскопии и снимка радужки глаза иностранца с занесением в базу. Ещё и образец ДНК не помешал бы. Сколько преступников, экстремистов, террористов, наркоторговцев и насильников удалось бы не пустить в нашу страну.

Теперь будут ужасаться в правительстве и в Думе и чесать репу, как бы такие меры замести под ковер.

Я прохладно отношусь к Соловьеву. Но тут он выдал базу. Фундамент, на котором должны строиться отношения в нашей стране.

Кто-то посмел сделать русофобское высказывание? Вызвать сюда посла, что-то не понял — тихо, аккуратно собрать диаспору, дать 24 часа на сборы и выслать. Как американцы.

Этнические банды? Всю собственность описать, тут же собрать и очистить.

Проблемы в каких-нибудь Котельниках? Завести туда дивизию Дзержинского, произвести чистку и депортировать всех, кто нарушает российское законодательство.

Если вы уважаете наше законодательство, если ваши сыновья отдают долг служения Родине — вопросов нет.

Вы получите все. Будете пользоваться всеми благами и свободами, получите любовь и уважение.

Посмотрите список героев России, там есть все национальности. У нас даже близко нет никакого национализма на государственном уровне. Президент нашей страны, говоря о себе в самом начале СВО, также перечислил практически все национальности, проживающие на территории нашей страны. У нас губернаторы, члены правительства — представители самых разных этносов. Русские, украинцы, евреи, немцы, армяне. Кого только не найдешь. У нас все есть, и никакой проблемы в этом нет.

https://t.me/SolovievLive/317847