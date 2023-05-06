Территория Героев...(87)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/25502 https://t.me/mod_russia/25543 https://t.me/mod_russia/25618 https://t.me/mod_russia/25748 https://t.me/mod_russia/25658 https://t.me/mod_russia/25673 https://t.me/mod_russia/25681 https://t.me/mod_russia/25713 https://t.me/mod_russia/25780 https://t.me/mod_russia/25803

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Подавив огневые точки противника и уничтожив большое количество боевиков, российские военнослужащие закрепились на выгодном рубеже и приготовились к атаке противника.

Организовав круговую оборону, капитан Михеев, грамотно управляя подчиненным личным составом, во взаимодействии с артиллерией не менее десяти раз отражал контратаки противника, уничтожив при этом танк, три боевые машины пехоты, две единицы ББМ, два расчета ПТРК и большое количество живой силы противника, не допустив утраты позиций.

Проявляя мужество и героизм, офицер вместе с подразделением выполнил поставленные задачи, обеспечил ввод в бой подразделений второго эшелона, создав тем самым благоприятные условия для выполнения дальнейшей задачи по освобождению населенного пункта от украинских националистов.

https://t.me/mod_russia/25476 Взвод лейтенанта Константина Громова был передовым отрядом наступающих в направлении одного из населенных пунктов подразделений ВС РФ. На подступах к поселку российский офицер обнаружил тщательно замаскированные огневые точки противника.

Оценив ситуацию, Константин Громов принял решение пойти на штурм вражеских позиций. Спешившись, его подчиненные скрытно подобрались к боевикам на дальность ведения огня, после чего внезапно атаковали противника. В первую очередь российские военнослужащие подавили пулеметные точки.

В ходе боя сам Константин Громов получил тяжелое ранение, однако продолжил командовать личным составом и лишь после того, как группа боевиков была ликвидирована, дал себя эвакуировать.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, лейтенант Громов награжден орденом Мужества.

https://t.me/mod_russia/25561 На подступах к освобожденному населенному пункту командир мотострелковой роты лейтенант Андрей Макрушин вместе со своим подразделением сдерживал натиск превосходящих сил противника. Действуя под вражеским артиллерийским огнем, российский офицер грамотно распределял личный состав и боевые средства, умело управлял боем, своевременно отдавал целеуказания.

В результате его рота, уничтожив бронированную технику и свыше десятка пехотинцев противника, отбила три атаки боевиков и вынудила их отступить. На отступающих националистов Андрей Макрушин навел огонь артиллерии и танков.

Во время одной из атак российский офицер получил ранение. Однако, несмотря на это, он продолжил командовать ротой.

Профессиональные и решительные действия лейтенанта Макрушина позволили удержать занимаемые позиции, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских войск.

https://t.me/mod_russia/25606 Подразделение российских десантников, в составе которого действовал гвардии младший сержант Андрей Старцев выполняло задачу по поиску и уничтожению диверсионных групп противника. Продвигаясь по заданному маршруту, Андрей обнаружил вражескую минометную секцию, расположенную на оборудованных позициях.

Оценив обстановку, гвардии младший сержант Старцев передал координаты командиру подразделения. По секции было нанесено огневое поражение артиллерией.

Разведданные младшего сержанта Старцева помогли подавить огневую точку противника и уничтожить диверсионную группу боевиков.

https://t.me/mod_russia/25626 Прапорщик Алан Кердикоев отвечал за тыловое обеспечение батальонной тактической группы, которая вела активные наступательные действия. Он принимал участие в доставке материальных средств на линию боевого соприкосновения.

В один из дней в ходе движения на передовые позиции его колонна была атакована группой диверсантов. Оценив сложившуюся обстановку, Алан Кердикоев скомандовал подчиненным занять огневые позиции, после чего вступил в бой.

Во время перестрелки российский военнослужащий заметил тяжелораненого сослуживца. Не растерявшись, Алан Кердикоев под прикрытием товарищей вынес раненого из-под огня в безопасное место, где оказал ему первую медицинскую помощь, после чего продолжил выполнять боевую задачу. По итогам боя противник вынужден был отступить.

Смелые и решительные действия прапорщика Кердикоева позволили отбить нападение вражеских диверсантов и спасти жизнь российскому бойцу.

https://t.me/mod_russia/25753 Российские десантники, преодолевая упорное сопротивление боевиков, наступали на направлении, где противник оборудовал долговременные огневые точки. В составе одного из наступающих подразделений действовал командир отделения огнеметчиков гвардии младший сержант Никита Белов. Ему была поставлена задача уничтожить огневые точки и легкобронированную технику противника.

В бою российский военнослужащий обнаружил замаскированную позицию вражеской боевой машины пехоты. Скрытно подобравшись к ней на минимальную дистанцию и укрывшись в воронке от снаряда, Никита Белов открыл огонь из реактивного пехотного огнемета «Шмель». В результате он уничтожил БМП, которая угрожала наступающему российскому подразделению.

В ходе дальнейшего продвижения Никита Белов своевременно обнаруживал огневые точки и личный состав противника, выдавал целеуказания и корректировал огонь своих сослуживцев.

Благодаря профессиональным и смелым действиям гвардии младшего сержанта Белова российские десантники нанесли боевикам значительный урон в живой силе и технике, прорвали их оборону и заняли вражеский опорный пункт.

https://t.me/mod_russia/25975

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Тихонов Сергей Анатольевич-участник СВО на территории ДНР и ЛНР, ефрейтор контрактной службы.

Родился 22.03.1985 года на территории Ивановской области.

В 2008-2010 годах служил по контракту в составе 674-го отдельного батальона связи 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии, в должности повара взвода обеспечения.

Принимал участие в специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Погиб при выполнении боевой задачи 23.08.2022 года.

Похоронен на Богородском (городском) кладбище города Иваново.

За проявленные в ходе исполнения воинского долга храбрость и самоотверженность награждён орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/sergej-tihonov/ Прапорщик Алексей Шичкин из Северного района погиб на СВО.

Алексей служил в армии на контрактной основе. Кадровый военный родом из села Северное Новосибирской области.

У 43-летнего участника специальной военной операции в Северном остался 12-летний сын.

https://vk.com/wall-158044269_61446

Военнослужащий Акимов Дмитрий Дмитрий Александрович Акимов погиб при исполнении воинского долга в ходе Специальной военной операции.

Дмитрий Акимов родился 30 августа 1971 года. Окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище по специальности «Средства химической защиты и радиационной безопасности подводных лодок».

Служил на атомных подводных лодках с 1994 до 2004 года, затем начальником службы радиационной безопасности лаборатории до увольнения в запас в 2005 году в звании капитана 3 ранга.

25 октября 2022 года в соответствии с Указом Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» был призван на военную службу по мобилизации.

https://t.me/gsobninsk/3705

Военнослужащий Салько Евгений Евгений Салько. Участник СВО

https://zpobeda.ru/evgenij-salko/

Военнослужащий Багавиев Дмитрий 17 марта 2023 года в ходе специальной военной операции погиб уроженец п.Майский, Багавиев Дмитрий Альбертович, 02.06.1993 г.р.

https://zpobeda.ru/dmitrij-bagaviev/

Военнослужащий Кузьмич Алексей В ходе проведения специальной военной операции 10 марта погиб

Кузьмич Алексей Владимирович,

30.03.1974 года рождения.

https://zpobeda.ru/aleksej-kuzmich/

Военнослужащий Абдуллин Рамиль 20.02.2023 во время специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга погиб военнослужащий из поселка Энергетик –

Абдуллин Рамиль Ягофарович.

https://zpobeda.ru/ramil-abdullin/

Военнослужащий Исаков Марк В ходе специальной военной операции погиб житель Котельнича, Кировской области Марк Владимирович Исаков.

https://zpobeda.ru/marka-isakov/

Военнослужащий Салиндер Артём Военнослужащий Ядне Максим В зоне проведения специальной военной операции погибли два жителя Тазовского района (ЯНАО) — Артем Салиндер и Максим Ядне.

Это печальное известие ямальцам сообщил глава муниципалитета

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/155953669225940

Военнослужащий Каpнеев Сеpгей Каpнеев Сеpгей Алекcaндpoвич

c.Вoзнeceнкa, Рeспублика Бaшкopтoстaн

https://zpobeda.ru/sepgej-kapneev/

Военнослужащий Федоров Артем Федоров Артем Евгеньевич

21.12.1992-19.05.2022.

Позывной » ХУДОЖНИК».

Орден Мужества (посмертно).

Герой, художник и солдат. Не мог иначе по другому…

https://zpobeda.ru/artem-fedorov/

Военнослужащий Евсеев Михаил Евсеев Михаил - боец разведвзвода.

Погиб 22.03.2023

https://zpobeda.ru/mihail-evseev/

Доброволец Желнин Евгений Желнин Евгений Рудольфович 1976 г.р.

Погиб в ходе проведения специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/evgenij-zhelnin/

Военнослужащий Зязев Павел При выполнении воинского долга на СВО погиб Зязев Павел Максимович

https://zpobeda.ru/pavel-zyazev/

Военнослужащий Малков Алексей Состоялось прощание с Малковым Алексеем Алексеевичем.

https://zpobeda.ru/aleksej-malkov/

Военнослужащий Маханов Болот В ходе специальной военной операции в селе Никольское под Угледаром Донецкой Народной Республики героически погиб уроженец Бурятии Болот Маханов.

Болот родился 18 ноября 1985 года в многодетной семье.

22 сентября 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Болот был трудолюбивым и высококвалифицированным работником, профессионалом, знающим свое дело. Коллеги помнят его как отзывчивого и улыбчивого парня, всегда готового прийти на помощь. Честный и смелый, не уклоняясь от ответственности, он принял решение защищать свою Родину.

За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга Маханов Болот Богданович награждён Орденом Мужества. Посмертно…

Герою было 37 лет.

Дома его ждали супруга и двое маленьких детей.

https://zpobeda.ru/bolot-mahanov/

Военнослужащий Хатненок Андрей В зоне СВО погиб житель Погарского района Брянской области Хатненок Андрей

https://zpobeda.ru/andrej-hatnenok/

Военнослужащий Видов Юрий Героически погиб в зоне СВО замечательный парень александровец Видов Юрий Михайлович.

По приказу Президента РФ за бовые заслуги Юрий награждён орденом мужества посмертно

Захоронен с военскими почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище МО г. Мытищи.

https://zpobeda.ru/jurij-vidov/

Военнослужащий Шевчук Александр Шевчук Александр Григорьевич

г.Печора, Республика Коми

https://zpobeda.ru/aleksandr-shevchuk/

Военнослужащий Карпачёв Владимир Карпачёв Владимир Иванович «Левша»

18.01.1974 — 23.03.2022.

https://zpobeda.ru/vladimir-karpachjov/

Военнослужащий Бутылин Михаил 3 марта 2023 года в возрасте 19 лет, выполняя воинский долг, погиб участник поискового отряда «Авангард» Михаил Бутылин.

С самого начала находился на Специальной военной операции.

Награжден Медалью «За боевые отличия», Медалью Суворова. Представлен к Ордену Мужества.

https://zpobeda.ru/mihail-butylin/

Военнослужащий Злобин Кирилл Злобин Кирилл Андреевич

п.Кавалерово, Приморский край

Погиб 2 марта 2023 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/kirill-zlobin/

Военнослужащий Медведев Алексей В ходе специальной военной операции погиб Алексей Владиславович Медведев 1976 г.р.

г. Заречный, Свердловская область

https://zpobeda.ru/aleksej-medvedev/

Старший сержант Шляпников Артем 03.02.2023 года, в ходе СВО при освобождении г. Угледар, ДНР, погиб командир миномёта, минометного взвода, отряда «Шторм», 69-ой ОБрп Шляпников Артём Александрович 1992 года рождения.

Принимал участие в СВО с первых её дней.

За мужество и отвагу награждён Орденом Мужества (посмертно)

с. Николаевка, Черлакского района, Омской области.

https://zpobeda.ru/artem-shlyapnikov/

Военнослужащий Шамонин Александр 23 марта 2023 г. состоялось прощание с Шамониным Александром Васильевичем в п. Исток.

Александр погиб, исполняя долг в ЛНР.

https://zpobeda.ru/aleksandr-shamonin/

Младший сержант Юсупов Фидан В ходе исполнения обязанностей военной службы на Украине погиб уроженец д. Чуртанлыкулево (Башкирия) Фидан Юсупов.

https://zpobeda.ru/fidan-jusupov/

Доброволец Квасов Максим Максим Николаевич Квасов погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции.

с.Поспелиха, Алтайский край

ЧВК "Вагнер"

https://zpobeda.ru/maksim-kvasov/

Доброволец Доронин Дмитрий Доронин Дмитрий Андреевич

01.06.1986 — 07.03.2023

Дмитрий погиб исполняя свой воинский долг в Специальной Военной Операции на Украине.

Был добровольцем, солдат ЧВК «Вагнер», ушел служить в декабре 2022 года.

https://zpobeda.ru/dmitrij-doronin/

Военнослужащий Хижников Евгений Хижников Евгений Алексеевич

05.10.1974 г.р.

Красная Сибирь, Новосибирская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/evgenij-hizhnikov/

Военнослужащий Твердов Кирилл Твердов Кирилл Игоревич

03.02.1988 г.р.

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/kirill-tverdov/

Военнослужащий Χaлиуллин Βиктоp Χaлиуллин Βиктоp

г.Ηижнeвартoвcк, ХМАО

ЧΒΚ «Βагнep»

https://zpobeda.ru/iktop-aliullin/

Военнослужащий Чепуштанов Николай 5 марта 2023 года погиб Чепуштанов Николай Александрович

Боец ЧВК "Вагнер", 48 лет

Пермский край

https://zpobeda.ru/nikolaj-chepushtanov/

Военнослужащий Зырянов Андрей Под Артемовском в ДНР 25 февраля погиб новоуралец Андрей Зырянов, ему было 50 лет.

Андрей Альбертович погиб от осколочного ранения в голову.

Награждён посмертно государственным орденом отваги и мужества, а также наградами ЧВК «Вагнер».

https://zpobeda.ru/andrej-zyryanov/

Военнослужащий Страбыкин Андрей В ходе спецоперации на Украине 23 февраля 2023г погиб житель Республики Коми

Страбыкин Андрей Николаевич

Погиб освобождая г. Артёмовск в составе ЧВК « Вагнер» .

https://zpobeda.ru/andrej-strabykin/

Военнослужащий Николайчик Владимир В Лангепасе (ХМАО) простились с местным жителем Владимиром Владимировичем Николайчиком.

37-летний мужчина погиб в зоне специальной военной операции.

Родился, учился и жил в Лангепасе. Работал электриком, он был специалистом, как говорится, от Бога.

Владимир Николайчик отправился на Украину в тайне от родных в составе ЧВК «Вагнер».

О том, что он в зоне боевых действий, родные и знакомые узнали, когда тот уже прибыл на место.

У погибшего остались родная сестра и любимые племянники.

https://vestniksr.ru/news/62285-v-zone-svo-pogib-elektrik-iz-langepasa.html

Военнослужащий Мальготин Евгений Под Авдеевкой погиб ветеран войн в Боснии, Донбассе и Сирии Евгений Мальготин «Одесса».

Одессит Евгений, будучи челноком, торговал в Боснии осенью и зимой 1992 года, где и познакомился с русскими добровольцами из 2-го Русского добровольческого отряда Армии Республики Сербской. После краткого разговора решил оставить бизнес и присоединиться к добровольцам. В одном отряде с ним воевали многие известные личности, в частности будущий офицер ФСБ и командующий народным ополчением Донбасса Игорь Стрелков.

С декабря 1992 по лето 1993 год Евгений воевал под Вышеградом и Прибоем, после расформирования отряда продолжил воевать в других сербских подразделениях под Сараевом вплоть до 1995 года.

Участник боевых действий на Донбассе (2014) на стороне ополчения и в Сирии в составе ЧВК «Вагнера».

Принимал участие в СВО с первых дней (с 24 февраля).

https://zpobeda.ru/evgenij-malgotin/

Военнослужащий Попов Андрей Ангарчанин Андрей Попов погиб в ходе СВО

https://zpobeda.ru/andrej-popov/

Военнослужащий Казазаев Дмитрий 28 февраля 2023 года погиб при выполнении поставленных задач на СВО Казазаев Дмитрий Николаевич

Родился 19 июля 1988 года в г. Кяхта.

С ноября 2022 года Дмитрий Николаевич подписал контракт на прохождение службы в рядах добровольческого штурмового отряда.

Принимал участие в специальной военной операции, направленной на защиту мирных жителей Республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

https://zpobeda.ru/dmitrij-kazazaev/

Военнослужащий Сизов Виктор 11 февраля 2023 года в ходе проведения СВО на Украине погиб Сизов Виктор Григорьевич, доброволец, боец штурмового отряда.

Виктор Григорьевич родился 8 июля 1990 года в с. Новоспасск в многодетной семье.

В ноябре 2022 года, Виктор Григорьевич принял решение пойти добровольцем в штурмовую бригаду для участия в специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/viktor-sizov/

Военнослужащий Савин Андрей В зоне проведения СВО погиб Савин Андрей Олегович 22.03.1992 года рождения.

Андрей погиб 30 января 2023 года.

Был участником ЧВК Вагнер.

https://zpobeda.ru/andrej-savin/

Военнослужащий Нечаев Вадим Нечаев Вадим Владимирович

21.06.1981 - 29.03.2023

Поселок Всеволодо-Вильва, Пермский край

Боец ЧВК "Вагнер"

https://zpobeda.ru/vadim-nechaev/

Военнослужащий Низамов Радмир Низамов Радмир Дамирович

13.09.1996 г.р.

г.Стерлитамак, Республика Башкортостан

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/radmir-nizamov/

Военнослужащий Шандрук Виталий Погиб боец ЧВК Вагнер.

Шандрук Виталий Максимович (Китаец)

03.05.1983-04.01.2023г

https://zpobeda.ru/vitalij-shandruk/

Военнослужащий Лебедев Вячеслав Вячеслав Лебедев, уроженец села Нерчинский Завод Забайкальского края родился 21 сентября 1994 года.

Он участвовал в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», погиб 2 марта.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-lebedev/

Военнослужащий Субхангулов Рустам При исполнении воинского долга в зоне действия СВО на Украины погиб житель города Мелеуза

Субхангулов Рустам Гайзуллович

25.07.1982 г.р.

https://zpobeda.ru/rustam-subhangulov/

Военнослужащий Глушков Сергей Глушков Сергей Сергеевич

16.02.1990-24.03.2022

Погиб в г.Мариуполе

https://zpobeda.ru/sergej-glushkov/

Доброволец Бахтин Евгений 37-летний уроженец села Старопестерево (Кемеровская обл.) Евгений Анатольевич Бахтин погиб в боях на Украине.

https://zpobeda.ru/11088-2/

Военнослужащий Овчинников Василий Жители посёлка Сайга (Томская обл.) простились с Василием Овчинниковым.

Василий был участником боевых действий в зоне СВО на Украине.

Погиб в г. Артёмовск.

https://zpobeda.ru/vasilij-ovchinnikov/

Военнослужащий Пименов Евгений Он подписал контракт и ушел на фронт.

5.03.2023 г. погиб житель Черлакского района (Омская обл.) Пименов Евгений Александрович

https://zpobeda.ru/evgenij-pimenov/

Военнослужащий Павлов Денис Житель Павлова (Нижегородская обл.) Денис Павлов погиб в ходе военной спецоперации на Украине.

Военнослужащий погиб при выполнении боевых задач в районе города Кременная в Луганской Народной Республике.

https://zpobeda.ru/denis-pavlov/

Военнослужащий Смирнов Сергей В ходе специальной военной операции 9 марта 2023 г. погиб вологжанин Сергей Смирнов.

Он был жизнерадостным, весёлым, храбрым, добрым человечком с огромным желанием жить.

Был призван по мобилизации. И даже на СВО уходил с улыбкой, подбадривая всех.

https://zpobeda.ru/sergej-smirnov/

Военнослужащий Бастуев Родион Бастуев Родион Борисович родился 23 февраля 1981 года в г. Гусиноозерск, Селенгинского района.

Служил в батальоне «Байкал».

Погиб 27 сентября В Харьковской области, село Петропавловка.

https://zpobeda.ru/rodion-bastuev/

Старший лейтенант Кутанoв Алексей 21 марта в поселке Дмитриевкa Никифоровского района простились с гвардии старшим лейтенантом Алексеем Кутанoвым, который погиб в зоне СВО.

Алексей родился в селе Знаменка в 1988 году. После окончания школы пoступил в Высшую Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайскoго в Санкт-Петербурге. Военную службу он проходил в Центре контроля космического пространства Министерства oбороны РФ.

https://zpobeda.ru/aleksej-kutanov/

Доброволец Баинов Семён 17 февраля 2023 года в ходе проведения специальной военной операции под городом Артёмовском Донецкой Народной Республики героически погиб уроженец Бурятии Семён Баинов.

Семён родился 21 июля 1988 года в селе Кижинга в дружной интеллигентной семье Василия Семёновича и Зинаиды Жалсановны Баиновых. Был младшим сыном, очень отзывчивым и улыбчивым мальчиком.

С первых дней специальной военной операции Семён Баинов внимательно следил за новостями, искренне переживал за наших ребят, сражающихся на фронте. Когда стало понятно, что опепация Z, мягко говоря, затягивается, парень не мог больше оставаться в стороне.

В январе 2023 года он ушёл добровольцем на фронт, сражался в рядах легендарной ЧВК «Вагнер». А через месяц погиб…

Дома у Семёна остались отец, брат, сестра, жена, сын и дочь.

https://zpobeda.ru/semjon-bainov/

Военнослужащий Пасихин Николай Состоялось прощание с Пасихиным Николаем Юрьевичем, погибшим в ходе СВО.

Николай был добрым и отзывчивым человеком.

Окончил 11 классов Олонской школы.

После службы в армии жил и работал в своём селе. Был единственной опорой для своей матери.

29.09.2022 г. был призван на службу в рамках частичной мобилизации.

https://zpobeda.ru/nikolaj-pasihin/

Военнослужащий Верзаков Николай 16 марта 2023 года в ходе специальной военной операции погиб казак Осинского Хуторского казачьего общества Волжского войска Николай Сергеевич Верзаков.

Ему было 28 лет.

У него остались жена и двое маленьких детей.

https://zpobeda.ru/nikolaj-verzakov/

Ефрейтор Григорьев Александр В селе Красные Баррикады Икрянинского района Астраханской области простились с ефрейтором ВДВ, членом астраханского регионального объединения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александром Григорьевым.

На траурном митинге в Парке Победы присутствующие вспоминали Александра Григорьева, прожившего короткую, но яркую жизнь достойную подражания. Александр был призван по мобилизации в воздушно-десантные войска в октябре прошлого года, воинский долг исполнял в Донецкой Народной Республике. Родные бойца рассказали, что астраханец не искал легких путей, рвался на передовую.

Александр погиб под вражеским огнем.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в специальной военной операции на территории Украины ефрейтор ВДВ Александр Григорьев командованием части представлен к ордену «Мужество» (посмертно).

https://zpobeda.ru/aleksandr-grigorev/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

П.И.Чайковский "Танец Феи Драже"

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