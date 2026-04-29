Территория Героев...(206)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Гвардии лейтенант Халиллаев РусланГвардии лейтенант Руслан Халиллаев, командир мотострелкового взвода, выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника в Днепропетровской области.
При выдвижении взвод попал под плотный обстрел. Оценив обстановку, Халиллаев изменил маршрут и скрытно вывел штурмовые группы в лесополосу.
Благодаря его решительным и грамотным действиям задача была выполнена, что позволило закрепиться на занятых рубежах и продолжить наступление.
Лейтенант Мещеряков ВладимирНа одном из тактических направлений лейтенант Владимир Мещеряков выполнял задачу по огневому поражению противника.
В условиях активного применения артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, Владимир грамотно организовал действия штурмовых групп, что позволило уничтожить военнослужащих ВСУ и овладеть опорным пунктом.
Благодаря мужеству и профессиональным действиям лейтенанта Владимира Мещерякова, боевая задача была выполнена.
Рядовой Казимов ВадимВ районе одного из населенных пунктов подразделение рядового Вадима Казимова выполняло задачу по удержанию опорного пункта.
В условиях активного применения противником артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, Казимов грамотно организовал оборону опорного пункта.
Благодаря мужеству и профессиональным действиям рядового Вадима Казимова, боевая задача была выполнена.
Ефрейтор Змановский СергейЕфрейтор Сергей Змановский, действуя в составе ремонтно-эвакуационной группы, выполнял боевую задачу по вывозу подбитой техники на одном из направлений проведения СВО.
Во время одного из рейсов, направляясь на эвакуацию трофейной подбитой техники, Змановский столкнулся с несколькими вражескими FPV-дронами. Быстро оценив обстановку, он незамедлительно предупредил личный состав группы об угрозе и, используя гладкоствольное ружьё, уничтожил четыре дрона противника. Его действия позволили ремонтно-эвакуационной группе без потерь продолжить выполнение поставленной задачи.
Благодаря профессионализму, решительности и мужеству Сергея Змановского боевая задача была успешно выполнена. В ходе службы в составе группы он эвакуировал около 35 единиц повреждённой и трофейной техники, демонстрируя высокий уровень подготовки и личную отвагу.
Сержант Ченчубаев ИгорьСержант Игорь Ченчубаев, действуя в составе разведывательного отделения, выполнял задачу по воздушной разведке на линии боевого соприкосновения.
В ходе наступления подразделение попало под миномётный огонь противника. В результате близких разрывов Ченчубаев получил контузию, однако, несмотря на дезориентацию, сохранил самообладание и остался на позиции.
Оценив обстановку, он определил направление ведения огня и направил БПЛА в указанный район. В ходе разведки Ченчубаев обнаружил миномётный расчёт противника, пытавшийся замаскировать позицию и укрыться.
Оперативно передав координаты командованию, он обеспечил нанесение артиллерийского удара, в результате которого цель была уничтожена. Его решительные и профессиональные действия способствовали успешному продвижению подразделений и сохранению жизней личного состава.
Сержант Харитончик НиколайСержант Николай Харитончик, руководя штурмовой группой, наступал на важном стратегическом направлении и закрепился на новом рубеже. Командир грамотно распределил силы, подготовил оборонительные позиции, организовал боевой порядок и систему огня.
Противник при поддержке артиллерии и ударных БПЛА попытался вытеснить российских военнослужащих, однако благодаря умелому руководству Харитончика атака была отражена, противник понёс потери и отступил.
Профессиональные действия сержанта обеспечили удержание позиций и способствовали дальнейшему продвижению войск.
Ефрейтор Федосеев ЕвгенийЕфрейтор Евгений Федосеев на одном из тактических направлений выполнял задачу по разведке местности в составе расчета БПЛА.
Несмотря на плотную работу артиллерии противника, Федосеев обнаружил пулеметный расчет боевиков, организовал взаимодействие с оператором FPV-дрона и скорректировал удар по неприятелю.
Мужество и профессионализм Евгения Федосеева позволило нашим штурмовым группам продвинуться вперед.
Гвардии сержант Алексеев НиколайГвардии сержант Николай Алексеев - начальник расчёта FPV-дронов взвода беспилотных систем. Его подразделение выполняло задачу по уничтожению техники противника в одном из населённых пунктов ДНР. В ходе разведки были выявлены позиции самоходной артиллерии и маршруты подвоза боеприпасов. Оценив обстановку, Алексеев отдал приказ на нанесение ударов и спланировал повторный вылет для полного уничтожения целей.
Преодолев противодействие РЭБ, операторы нанесли точечные удары. В результате уничтожено более 15 военнослужащих противника, три автомобиля и одна самоходная артиллерийская установка.
Слаженные действия расчёта под командованием Алексеева сорвали ротацию противника и не позволили ему закрепиться на позициях.
Рядовой Бояршинов АлександрРядовой Александр Бояршинов, стрелок мотострелкового взвода, нёс службу на посту воздушного наблюдения, прикрывая позиции от атак с воздуха.
В ходе наблюдения он обнаружил беспилотник, ведущий разведку у российских позиций. По характерным признакам Бояршинов определил его как мультироторный дрон противника и уничтожил.
Всего за время дежурства благодаря его бдительности были обнаружены и сбиты три беспилотника октокоптерного типа.
Рядовой Грец ВикторРядовой Виктор Грец возле населенного пункта восстанавливал проводную связь, которую в ходе артиллерийского обстрела повредили боевики ВСУ.
Выполнение задачи вновь попытался сорвать противник, применив беспилотники по военнослужащему.
Виктор лично сбил два вражеских дрона и своевременно восстановил связь.
Благодаря мужеству и профессионализму рядового Виктора Греца, штурмовая группа вовремя получила приказ и выполнила боевую задачу без потерь среди личного состава.
Младший сержант Ергизова ЛяйсанМладший сержант Ергизова Ляйсан во время очередного боевого выхода попала под артиллерийский обстрел. Мужественная медсестра не покинула пост и продолжила оказывать раненным хирургическую помощь.
Теперь участницу СВО из Башкириии планируют представить к награде за мужество, проявленное во время боевых действий.
Рядовой Вороньков АндрейРядовой Андрей Вороньков, водитель автомобильной роты, выполнял задачу по доставке материально-технического обеспечения на передовую.
Во время движения автомобиль неоднократно попадал под миномётный обстрел и атаки беспилотников. Вороньков уничтожил FPV-дрон противника и, маневрируя под огнём, вывел машину из-под удара.
Груз был доставлен вовремя и в полном объёме.
Рядовой Столяров ВладиславРядовой Владислав Столяров, действуя на важном тактическом направлении, выполнял задачу по разведке позиций противника вблизи линии боевого соприкосновения.
В ходе поиска в заданном квадрате, несмотря на интенсивный артиллерийский огонь, он обнаружил хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, подготовленной к наступлению на позиции российских войск.
Столяров оперативно произвел расчеты и передал координаты цели на командный пункт.
В результате артиллерийского удара уничтожены две боевые бронированные машины и до десяти украинских военнослужащих.
https://t.me/rabotaembrat/11348Гвардии рядовой Андрей Зимин, направляясь на БМП в сторону позиций неприятеля, попал под миномётный огонь.
Определив место, откуда вёлся обстрел, Зимин скрытно обошёл противника с фланга и уничтожил вражеский расчёт.
Это позволило передовой группе без потерь взять позицию ВСУ.
https://t.me/rabotaembrat/11354Младший сержант Владимир Малов в ходе штурма опорников противника, несмотря на массированную атаку боевиков, спас раненого командира.
Владимир вынес его в безопасную зону и обеспечил своевременную доставку в полевой госпиталь.
https://t.me/rabotaembrat/11355Сержант Дмитрий Илюхин, действуя в составе артиллерийского расчёта, обнаружил вражеский беспилотник.
Несмотря на угрозу обстрела, он занял выгодную позицию и уничтожил дрон из стрелкового оружия.
Грамотные и своевременные действия Дмитрия позволили избежать потерь среди личного состава и предотвратили атаку боевиков на наши позиции.
https://t.me/rabotaembrat/11362
Рядовой Агафонов РусланУроженец Бурятии, рядовой Руслан Агафонов представлен к государственной награде – медали Жукова, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военнослужащий проходит службу в инженерно-дорожной роте. По данным ведомства, он зарекомендовал себя как дисциплинированный и надежный боец, способный эффективно действовать в сложных условиях.
В марте 2026 года подразделению, в котором служит Агафонов, была поставлена задача по обеспечению работы мостовой переправы через водную преграду. В ходе работ требовалось восстановить устойчивость конструкции, в том числе провести завоз и укладку бутового камня в местах размыва.
Сообщается, что в условиях сложной обстановки, сжатых сроков и угрозы атак вражеских беспилотников военнослужащий проявил инициативу и участвовал в выполнении задачи. Благодаря действиям личного состава переправа была восстановлена в установленные сроки, что позволило обеспечить движение техники и выполнение задач подразделением.
В ведомстве подчеркнули, что действия Руслана Агафонова рассматриваются как пример профессионализма и выучки инженерных войск.
Ефрейтор Комаров НикитаВоеннослужащий из Бурятии Никита Комаров удостоен ордена Мужества за выполнение боевой задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
Ефрейтор заключил контракт с министерством обороны России в начале 2025 года. На Южно-донецком направлении его подразделению была поставлена задача по освобождению населенного пункта, где противник использовал мирных жителей в качестве прикрытия.
Как уточняется, от лобового штурма было решено отказаться, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Подразделение выбрало обходной маневр с фланга. В ходе операции Никита Комаров скрытно вышел к позициям противника через лесополосу и с помощью гранатомета уничтожил броневик с крупнокалиберным пулеметом.
После потери тяжелого вооружения противник отступил, трое ВСУшников были взяты в плен. В результате боя среди мирных жителей никто не пострадал.
Доброволец Ким ВасилийВасилий Елисеевич Ким. Боец с позывным "Кочевник", чей путь воина начался задолго до СВО.
Василий Елисеевич – профессионал высочайшего класса. Окончив военное училище ещё в 1998 году, он прошёл суровую школу службы в Таджикистане. А когда в 2014 году над Донбассом нависла угроза, "Кочевник" не остался в стороне. Ополчение, бои за освобождение ДНР, легендарная Дебальцевская операция.
Казалось, в 2021 году пришло время для заслуженного покоя в мирном Крыму. Но судьба распорядилась иначе. В феврале 2022-го Василий Ким вновь сменил гражданскую одежду на камуфляж. И с самого начала СВО он снова на передовой. На сегодняшний день за его плечами уже восьмой контракт спецоперации.
Сегодня Василий Ким – начальник связи разведывательно-штурмовой бригады "Святой Георгий" Союза добровольцев Донбасса. До этого он, многоопытный связист, обеспечивал безупречную работу "нерва армии" в отряде "Север", Добровольческом корпусе, бригадах "Сибирь" и "Восток". Под огнём противника, в сложнейших условиях радиоэлектронной борьбы он делает то, без чего невозможна наша Победа.
Ратный труд "Кочевника" отмечен высокими наградами: медалью "За отвагу", знаками отличия "За заслуги перед Республикой" (ДНР и ЛНР), бронзовым и серебряным Цареградскими крестами.
Василий Елисеевич убеждён: война – порой единственный способ защитить правду и явить волю народа.
Гвардии рядовой Метлин Павел,
гвардии рядовой Лаврик ИльяМастерски проведённая нашими десантниками операция в селе Приморском в Запорожье позволила сорвать планы врага на взятие реванша.
На боевом счету гвардии рядового Павла Метлина из 108-го гвардейского десантно-штурмового полка – десятки успешно выполненных задач командования. Среди них – выбивание противника с Антоновских мостов, штурм островов в дельте Днепра, удержание наших укрепов в Работине, Вербовом, Новопокровке, участие в освобождении Каменского, Плавней, Степногорска, Приморского. И за всё это время ни одной царапины!
Несколько месяцев назад Метлину в напарники дали молодого солдата Илью Лаврика, чтобы обучить того основным премудростям ратной науки.
Гвардии рядовой Илья Лаврик подписал контракт сравнительно недавно и уже три месяца как находится на боевых задачах. До призыва учился в техникуме на специалиста по эксплуатации сельскохозяйственного оборудования, проходя службу, подписал контракт и отправился добровольцем на СВО.
Более старший – и по возрасту, и по жизненному и служебному опыту Павел по-хорошему опекает Илью.
За свои ратные заслуги гвардии рядовой Павел Метлин награждён медалью «За отвагу». Его боевой товарищ и сослуживец Илья Лаврик тоже недавно был удостоен первой в своей жизни награды – медали «За храбрость» II степени.
Военнослужащий Галин АлександрМноголетний опыт Александра Галина в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, включая создание кадетских классов, лег в основу его дальнейшей службы. В Новокузнецке он руководил городским отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Сегодня Александр временно исполняет обязанности заместителя командира зенитной ракетной батареи по военно-политической работе.
«Солдаты – они как дети, – делится Александр. – Особенно когда начинаешь с ними разговаривать, они раскрываются. Их надо мотивировать. У солдата не должно быть проблем. Его голова должна думать только о выполнении боевой задачи. А все остальные вопросы должны решать замполит, командир, психологическая служба».
Весной этого года военнослужащему и самому предстоит сесть за парту. Командование отправляет Александра в военное учебное заведение для обучения на вышестоящую должность. После окончания ему будет присвоено первое офицерское звание.
Как учитель продолжает свою педагогическую деятельность на передовой – читайте в материале газеты «Уральские военные вести».
Сержант Терентьев СергейСержант Сергей Терентьев принимал участие в отражении нападения противника на Запорожскую АЭС.
Он рассказал, как грамотно координировал действия подразделений:
Корректировал артиллерию, танки, и поддерживали пехоту в составе зенитного дивизиона. Слаженной работой удалось отбить нападение. В итоге наступление сорвалось, атака армии Украины «захлебнулась».
За мужество и отвагу при выполнении боевых задач сержант Сергей Терентьев награждён знаком отличия – Георгиевским Крестом IV степени. См. видео по ссылке
Расчёт ЗРК «Бук-М3» гвардейской зенитной ракетной бригады группировки «Центр» уничтожил две управляемые авиационные бомбы ВСУ.
Добропольское направление
Командир батареи рассказал о выполнении боевой задачи. См. видео по ссылке
Штурмовики 35-й мотострелковой бригады группировки «Центр» рассказали подробности освобождения населённого пункта Гришино в ДНР.
Используя погодные условия, бойцы скрытно подошли к восточным окраинам населенного пункта и заняли несколько позиций. Оставаясь незамеченными для основных сил противника, они наводили артиллерию и расчеты ударных дронов на выявленные цели. См. видео по ссылке
Рядовой Апсар Магомедов рассказал о том, как получил свою первую награду — Георгиевский крест. Это было в 2023 году в районе населённого пункта Верхняя Криница, что на берегу Каховского водохранилища. Ночью, на боевом дежурстве, рядовой Магомедов услышал очень странный звук, похожий на шум трактора... И открыл огонь в эту сторону из ручного пулемета Калашникова. Как оказалось, не зря.
Сегодня на счету Апсара — уже десятки сбитых разнокалиберных дронов: разведывательных мавиков, ударных FPV-шек. Привет от героя — родному Дагестану, где живет семья! См. видео по ссылке
Вернуться к мирной жизни ветерану Сергею Грызову помогла семья – вскоре после возвращения домой у него родилась вторая дочь. До службы он работал режиссером в детском театре, но сначала не хотел возвращаться к этой профессии.
Идею создания своей студии поддержала супруга, а помещение предоставил городской Дворец детского творчества. «Спектакли, которые он ставит с детьми, доставляют им огромное удовольствие, им нравится работать с этим педагогом», — говорит директор Дворца.
Постановки студии всегда пользуются успехом у зрителей. Театр стал вторым домом не только для Сергея, но и для всех ребят, участвующих в творческом процессе. См. видео по ссылке
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Погиб 14 марта 2026 года, защищая нас и свою Родину, вблизи Х. Церковной в Белгородской области, служа в подразделении «Барс».
Старший сержант
Стрелок
Пётр Александрович родился 13 октября 1977 года в Слюдянке, Иркутская область.
Окончил школу №4, после школы отправился в армию, затем получил высшее образование в ИРГУПСе.
Создал семью, у Петра две взрослых дочери, которых он очень любил.
Работал на железной дороге в РЦС-3 механиком.
Осенью 2023 года подписал контракт на военную службу.
Старший сержант Горбунов Пётр Александрович погиб на территории Донецкой Народной Республики в городе Авдеевка с оружием в руках при защите интересов России.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
https://герои-сво.рф/geroi/gorbunov-pjotr-aleksandrovich/Виталий Макрушин — артиллерист из Калачинска, Омская область, ушёл на фронт в сентябре 2022 года, нёс службу в составе артиллерийского расчёта на Донецком направлении.
Виталий родился и вырос в Калачинске, где прошло его детство. После школы он, как и многие сверстники, прошёл срочную службу в Уссурийске, где получил базовую артиллерийскую подготовку. Эта служба дала ему не только военные навыки, но и понимание дисциплины и товарищества.
Он служил заряжающим в расчёте противотанкового дивизиона на Донецком направлении. Работа артиллериста требовала выносливости, точности и хладнокровия.
Поддержкой для него были сослуживцы и командир, с которыми сложилось крепкое боевое товарищество. В редкие минуты тишины бойцы пили чай и читали письма из дома, а самые трогательные послания приходили от детей, самым важным голосом для него оставался голос дочери.
https://герои-сво.рф/geroi/makrushin-vitalij/Артем Макрушин с позывным «Джокер» был штурмовиком из Воронежской области. Он погиб, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции.
Артем родился и вырос в Воронежской области. Когда началась специальная военная операция, Артем осознал, что невозможность остаться в стороне, он добровольно заключил контракт.
На фронте Артем стал штурмовиком — одной из самых опасных специальностей. Он проявлял решительность и выдержку в самых сложных условиях, а сослуживцы вспоминают его как надёжного товарища, который никогда не отступал перед трудностями. За время службы Артем получил ранение, прошёл лечение и, несмотря на возможность остаться в тылу, добровольно вернулся обратно в строй, понимая, что его опыт и мужество нужны его товарищам.
В 2024 году Артем Макрушин погиб во время боевых действий под Покровском, исполняя воинский долг.
К моменту его гибели уже шло оформление документов на награждение, и медаль «За отвагу» была вручена его матери посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/makrushin-artem/
Рядовой Максимовский СергейМаксимовский Сергей Викторович
Пулемётчик
Харабали, Астраханская область
26.04.2000 - 01.12.2024
Погиб: Курскся область
Награды:
Медаль Суворова
Орден мужества
Военнослужащий Синицкий АлексейАлексей Синицкий – житель Тюмени.
Он погиб 7 января 2026 года, выполняя боевое задание в зоне специальной военной операции.
Земляки помнят его как человека, который не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита.
https://герои-сво.рф/geroi/sinickij-aleksej/
Доброволец Савин АнтонПогиб житель г. Серова Антон Савин в ходе проведения специальной военной операции.
Антон Валерьевич родился 30 ноября 1991 года в городе Серове. Окончил 9 классов в Серовской детской школе-интернат, после чего поступил в Профессиональное-техническое училище №65 на специальность каменщика.
Погиб 25 декабря 2022 года в ходе боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике в составе ЧВК “Вагнер”.
Военнослужащий Вагатов ГеоргийВагатов Георгий Александрович
Штурмовик
село Казым, Ханты-Мансийский автономный округ
Родился 23.08.1999
Погиб: Авдеевка
Был отзывчивым и всегда помогал всегда помогал всем несмотря на свое благополучие. Подписал контракт никому не сказав.
Младший сержант Брылин ЮрийБрылин Юрий Юрьевич
В/ч 91701 Рота связи Стельмаховка
Ступино, Московская область
23.12.1996 - 23.02.2026
Погиб при выполнении боевого задания, Луганская область, н.п.Стельмаховка
Награды:
Рядовой Орлов АлексейОрлов Алексей Магомедович
Стрелок
Бологое, Тверская область
29.03.1985 - 10.05.2024
Погиб: Луганская область Сватово
Алексей мужественно сражался.
Рядовой Букша ИванБукша Иван Васильевич
Стрелок штурмовой роты мотострелкового батальона
28.11.1984 - 28.01.2025
Иван вырос в г.Семикаракорске, Ростовской области. Закончил МБОУ СОШ №1.
Добровольно принял решение участвовать в СВО. Был известен под позывным «СПАУН».
Иван с достоинством выполнял боевые задания, не раз участвовал в эвакуации своих боевых товарищей вынося их из под обстрела. Сослуживцы вспоминают Ивана как надёжного и верного друга.
Погиб: Донецкая народная республика, населенный пункт Артёмовск
Для родных он останется любимым братом и отцом.
Рядовой Дрогалов МаксимДрогалов Максим Леонидович
Гранатомётчик
Зоринск, Луганская Народная Республика
12.03.1988 - 24.10.2024
Погиб: н.п. Спорное
Награжден Орденом Мужества посмертно.
Рядовой Мищенко ДенисМищенко Денис Игоревич
Штурмовик
Родился 01.01.1997
Спасал отряд от смерти, был дважды ранен, вынес раненого сослуживцева.
Награжден Медалью Жукова.
Младший сержант Бунин МаксимБунин Максим Алексеевич
Командир отделения
г. Волгоград
01.05.2002 - 14.08.2024
Максим родился в городе Волгоград, воспитывался одинокой молодой мамой,учился, занимался спортом, был отзывчивым и смелым, справедливым юношей,подавая собой пример настоящего мужчины,младшему брату.
Призвался в 2022 году на срочную службу, служил в мотострелковом подразделении, обучался и получал звания, мечтал о военной службе, заключил контракт во время прохождения службы.
Максим героически погиб во время специальной военной операции в Белгородской области, село Колотиловка, прикрывая собой сослуживцев.
Был награждён орденом Мужества посмертно.
Ефрейтор Бабин ДенисБабин Денис Николаевич
Старший наводчик расчета боевой машины
посёлок Казачий, Алтайский край
22.02.1988 - 09.12.2025
Погиб: РФ Луганская Народная Республика, г. Кременная
Медаль «Участнику специальной военной операции»
Военнослужащий Степанов ЕвгенийСтепанов Евгений Сергеевич
Евгений родился 17 июня 1982 года в Коряжме, Архангельская область, где прошло всё его детство.
После окончания школы № 1 он получил специальность плотника-столяра в ГПТУ № 33.
Молодой человек создал семью и трудился монтажником в компании «Окна ПВХ», обеспечивая близких.
В марте 2025 года, когда враг подошёл к границам, Евгений Сергеевич заключил контракт с Министерством обороны.
26 августа 2025 года Евгений Степанов погиб при выполнении боевого задания.
Он остался любящим мужем и отцом.
Рядовой Зимогоров ДаниилЗимогоров Даниил Валерьевич
Связист
02.07.1992 - 15.04.2026
Погиб: Село Гришино, Покровск
5 марта награжден Орденом Мужества за спасение товарища.
Остались 4 любимые дочки и любимая жена.
Ефрейтор Сердобинцев ВладимирСердобинцев Владимир Анатольевич
Старший снайпер
Родился 15 августа 2004 года в поселке Красноармейский Романовского района, Саратовская область.
В 2020 году закончил 9 классов Балашовской школы и поступил в Ртищевский политехнический лицей, где получил профессию штукатур третьего разряда.
В октябре 2023 года заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО.
Проходил службу в в/ч Алтайского края г. Алейск № 41659, СРС 35 бригада — 1 взвод «Отдельная рота снайперов».
Получил звание рядовой, взял позывной «Малой» – учувствовал в группе штурмового подразделения, позже стал участвовать в подразделении «Отдельная рота снайперов», и стал Старшим снайпером — работал под позывным «Адидас»- получил звание ефрейтор.
Всю свою службу провел на первой линии.
Участвовал в крупных наступлениях, участвовал в группах эвакуации, вынес на себе не мало раненых парней и был примером для многих солдат. Был сильным и мужественным воином. Ответственно подходил к каждому боевому заданию, обучался и много изучал литературы, связанной со снайперским делом.
При жизни был награжден рядом наград —
Орденом мужества,
медалью «За отвагу»,
медалью «За храбрость» II степени.
Погиб 6 октября 2025 года в ДНР, Красноармейском районе в н.п. Волково.
Гвардии младший лейтенант Лавров РоманЛавров Роман Сергеевич
Командир Артиллерийского взвода
12.01.1995 - 20.03.2026
Лавров Роман Сергеевич начал свою военную деятельность с 2022 года
Имел ранения подученные при исполнения воинского долга, будучи раненым, спас боевого товарища.
Погиб: Донецкая Народная Республика райнон Краматорск
Имеет множество наград:
Медаль Суворова
За боевые отличия
за участие в Специальной Военной Операции 2,
Крестом за Заслуги перед Всевеликим Воиском Воиском Донским,
полковым знаком Генерала Бакланова
Рядовой Шунтаков ТимурШунтаков Тимур Иванович
Штурмовик
г. Омск
15.06.2002 - 03.03.2025
В 2024 году пошёл защищать свою Родину, был два раза ранен. Помогал эвакуировать товарищей.
В феврале 2025 года пошёл на боевое задание откуда не вернулся, Покровское направление, населенный пункт Лысовка.
Был награждён медалями За Отвагу, За Храбрость
Гвардии рядовой Угаров ЕвгенийУгаров Евгений Викторович
Ковылкино, Республика Мордовия
09.10.1994 - 15.02.2025
Гранатометчик 2 парашютно-десантного отделения, парашютно-десантного батальона войсковой части 32364.
Погиб: Курская область, населенный пункт Фанасеевка
Рядовой Жаркналиев ИльнурЖаркналиев Ильнур Николаевич
Снайпер
Родился 13.12.1989.
Уроженец села Застенка, Камызякского района, Астраханской области.
Ильнур окончил в 2004 году Застенскую ООШ, затем ПУ-24 г.Камызяк, где получил специальность плотника.
После окончания профтехучилища в 2007 году был призван в армию. Срочную службу прошёл в г. Моздоке.
Демобилизовался в должности командира отделения. После этого остался на сверхсрочную службу, его военная часть дислоцировалась в г. Ханкале.
В 2014 году Ильнур принимал участие в боевых действиях в г. Донбассе.
Первого апреля 2022 года он добровольцем отправился на Украину.
Погиб в г. Бахмут Донецкая народная республика 28 июня 2022 года.
Награды:
Медаль За отвагу
Орден мужества
Гвардии старший лейтенант Ошкин ДмитрийОшкин Дмитрий Петрович
село Наровчат, Пензенская область
18.11.1999 - 11.05.2025
Погиб: Украина
Награды:
Медаль За боевые заслуги
Медаль За воинскую доблесть 1 степени
Медаль За отвагу
Посмертно награжден Орденом Мужества.
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Молитва комбата — отец Киприан и Павел Коски
