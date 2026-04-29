Территория Героев...(206)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Гвардии лейтенант Халиллаев Руслан Гвардии лейтенант Руслан Халиллаев, командир мотострелкового взвода, выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника в Днепропетровской области.

При выдвижении взвод попал под плотный обстрел. Оценив обстановку, Халиллаев изменил маршрут и скрытно вывел штурмовые группы в лесополосу.

Там он организовал атаку с нескольких направлений, распределив силы и зоны ответственности. Окружив позиции противника, взвод внезапно атаковал и захватил опорный пункт. В бою Халиллаев лично уничтожил пять военнослужащих противника.

Благодаря его решительным и грамотным действиям задача была выполнена, что позволило закрепиться на занятых рубежах и продолжить наступление.

https://t.me/rabotaembrat/11332

Лейтенант Мещеряков Владимир На одном из тактических направлений лейтенант Владимир Мещеряков выполнял задачу по огневому поражению противника.

В условиях активного применения артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, Владимир грамотно организовал действия штурмовых групп, что позволило уничтожить военнослужащих ВСУ и овладеть опорным пунктом.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям лейтенанта Владимира Мещерякова, боевая задача была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/11327

Рядовой Казимов Вадим В районе одного из населенных пунктов подразделение рядового Вадима Казимова выполняло задачу по удержанию опорного пункта.

В условиях активного применения противником артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, Казимов грамотно организовал оборону опорного пункта.

В ходе выполнения задачи, Вадим с сослуживцами отразил несколько контратак противника. Применив ударный беспилотный летательный аппарат, Вадим лично уничтожил трех военнослужащих ВСУ.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям рядового Вадима Казимова, боевая задача была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/11328

Ефрейтор Змановский Сергей Ефрейтор Сергей Змановский, действуя в составе ремонтно-эвакуационной группы, выполнял боевую задачу по вывозу подбитой техники на одном из направлений проведения СВО.

Во время одного из рейсов, направляясь на эвакуацию трофейной подбитой техники, Змановский столкнулся с несколькими вражескими FPV-дронами. Быстро оценив обстановку, он незамедлительно предупредил личный состав группы об угрозе и, используя гладкоствольное ружьё, уничтожил четыре дрона противника. Его действия позволили ремонтно-эвакуационной группе без потерь продолжить выполнение поставленной задачи.

Благодаря профессионализму, решительности и мужеству Сергея Змановского боевая задача была успешно выполнена. В ходе службы в составе группы он эвакуировал около 35 единиц повреждённой и трофейной техники, демонстрируя высокий уровень подготовки и личную отвагу.

https://t.me/rabotaembrat/11343

Сержант Ченчубаев Игорь Сержант Игорь Ченчубаев, действуя в составе разведывательного отделения, выполнял задачу по воздушной разведке на линии боевого соприкосновения.

В ходе наступления подразделение попало под миномётный огонь противника. В результате близких разрывов Ченчубаев получил контузию, однако, несмотря на дезориентацию, сохранил самообладание и остался на позиции.

Оценив обстановку, он определил направление ведения огня и направил БПЛА в указанный район. В ходе разведки Ченчубаев обнаружил миномётный расчёт противника, пытавшийся замаскировать позицию и укрыться.

Оперативно передав координаты командованию, он обеспечил нанесение артиллерийского удара, в результате которого цель была уничтожена. Его решительные и профессиональные действия способствовали успешному продвижению подразделений и сохранению жизней личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/11344

Сержант Харитончик Николай Сержант Николай Харитончик, руководя штурмовой группой, наступал на важном стратегическом направлении и закрепился на новом рубеже. Командир грамотно распределил силы, подготовил оборонительные позиции, организовал боевой порядок и систему огня.

Противник при поддержке артиллерии и ударных БПЛА попытался вытеснить российских военнослужащих, однако благодаря умелому руководству Харитончика атака была отражена, противник понёс потери и отступил.

Профессиональные действия сержанта обеспечили удержание позиций и способствовали дальнейшему продвижению войск.

https://t.me/rabotaembrat/11347

Ефрейтор Федосеев Евгений Ефрейтор Евгений Федосеев на одном из тактических направлений выполнял задачу по разведке местности в составе расчета БПЛА.

Несмотря на плотную работу артиллерии противника, Федосеев обнаружил пулеметный расчет боевиков, организовал взаимодействие с оператором FPV-дрона и скорректировал удар по неприятелю.

Мужество и профессионализм Евгения Федосеева позволило нашим штурмовым группам продвинуться вперед.

https://t.me/rabotaembrat/11338

Гвардии сержант Алексеев Николай Гвардии сержант Николай Алексеев - начальник расчёта FPV-дронов взвода беспилотных систем. Его подразделение выполняло задачу по уничтожению техники противника в одном из населённых пунктов ДНР. В ходе разведки были выявлены позиции самоходной артиллерии и маршруты подвоза боеприпасов. Оценив обстановку, Алексеев отдал приказ на нанесение ударов и спланировал повторный вылет для полного уничтожения целей.

Преодолев противодействие РЭБ, операторы нанесли точечные удары. В результате уничтожено более 15 военнослужащих противника, три автомобиля и одна самоходная артиллерийская установка.

Слаженные действия расчёта под командованием Алексеева сорвали ротацию противника и не позволили ему закрепиться на позициях.

https://t.me/rabotaembrat/11333

Рядовой Бояршинов Александр Рядовой Александр Бояршинов, стрелок мотострелкового взвода, нёс службу на посту воздушного наблюдения, прикрывая позиции от атак с воздуха.

В ходе наблюдения он обнаружил беспилотник, ведущий разведку у российских позиций. По характерным признакам Бояршинов определил его как мультироторный дрон противника и уничтожил.

Всего за время дежурства благодаря его бдительности были обнаружены и сбиты три беспилотника октокоптерного типа.

https://t.me/rabotaembrat/11334

Рядовой Грец Виктор Рядовой Виктор Грец возле населенного пункта восстанавливал проводную связь, которую в ходе артиллерийского обстрела повредили боевики ВСУ.

Выполнение задачи вновь попытался сорвать противник, применив беспилотники по военнослужащему.

Виктор лично сбил два вражеских дрона и своевременно восстановил связь.

Благодаря мужеству и профессионализму рядового Виктора Греца, штурмовая группа вовремя получила приказ и выполнила боевую задачу без потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/11337

Младший сержант Ергизова Ляйсан Младший сержант Ергизова Ляйсан во время очередного боевого выхода попала под артиллерийский обстрел. Мужественная медсестра не покинула пост и продолжила оказывать раненным хирургическую помощь.

Теперь участницу СВО из Башкириии планируют представить к награде за мужество, проявленное во время боевых действий.

https://t.me/rabotaembrat/11356

Рядовой Вороньков Андрей Рядовой Андрей Вороньков, водитель автомобильной роты, выполнял задачу по доставке материально-технического обеспечения на передовую.

Во время движения автомобиль неоднократно попадал под миномётный обстрел и атаки беспилотников. Вороньков уничтожил FPV-дрон противника и, маневрируя под огнём, вывел машину из-под удара.

Груз был доставлен вовремя и в полном объёме.

https://t.me/rabotaembrat/11335

Рядовой Столяров Владислав Рядовой Владислав Столяров, действуя на важном тактическом направлении, выполнял задачу по разведке позиций противника вблизи линии боевого соприкосновения.

В ходе поиска в заданном квадрате, несмотря на интенсивный артиллерийский огонь, он обнаружил хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, подготовленной к наступлению на позиции российских войск.

Столяров оперативно произвел расчеты и передал координаты цели на командный пункт.

В результате артиллерийского удара уничтожены две боевые бронированные машины и до десяти украинских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/11348 Гвардии рядовой Андрей Зимин, направляясь на БМП в сторону позиций неприятеля, попал под миномётный огонь.

Определив место, откуда вёлся обстрел, Зимин скрытно обошёл противника с фланга и уничтожил вражеский расчёт.

Это позволило передовой группе без потерь взять позицию ВСУ.

https://t.me/rabotaembrat/11354 Младший сержант Владимир Малов в ходе штурма опорников противника, несмотря на массированную атаку боевиков, спас раненого командира.

Владимир вынес его в безопасную зону и обеспечил своевременную доставку в полевой госпиталь.

https://t.me/rabotaembrat/11355 Сержант Дмитрий Илюхин, действуя в составе артиллерийского расчёта, обнаружил вражеский беспилотник.

Несмотря на угрозу обстрела, он занял выгодную позицию и уничтожил дрон из стрелкового оружия.

Грамотные и своевременные действия Дмитрия позволили избежать потерь среди личного состава и предотвратили атаку боевиков на наши позиции.

https://t.me/rabotaembrat/11362

Рядовой Агафонов Руслан Уроженец Бурятии, рядовой Руслан Агафонов представлен к государственной награде – медали Жукова, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Военнослужащий проходит службу в инженерно-дорожной роте. По данным ведомства, он зарекомендовал себя как дисциплинированный и надежный боец, способный эффективно действовать в сложных условиях.

В марте 2026 года подразделению, в котором служит Агафонов, была поставлена задача по обеспечению работы мостовой переправы через водную преграду. В ходе работ требовалось восстановить устойчивость конструкции, в том числе провести завоз и укладку бутового камня в местах размыва.

Сообщается, что в условиях сложной обстановки, сжатых сроков и угрозы атак вражеских беспилотников военнослужащий проявил инициативу и участвовал в выполнении задачи. Благодаря действиям личного состава переправа была восстановлена в установленные сроки, что позволило обеспечить движение техники и выполнение задач подразделением.

В ведомстве подчеркнули, что действия Руслана Агафонова рассматриваются как пример профессионализма и выучки инженерных войск.

https://www.infpol.ru/278308-voennosluzhashchiy-iz-buryatii-predstavlen-k-medali-zhukova/

Ефрейтор Комаров Никита Военнослужащий из Бурятии Никита Комаров удостоен ордена Мужества за выполнение боевой задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Ефрейтор заключил контракт с министерством обороны России в начале 2025 года. На Южно-донецком направлении его подразделению была поставлена задача по освобождению населенного пункта, где противник использовал мирных жителей в качестве прикрытия. Как уточняется, от лобового штурма было решено отказаться, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Подразделение выбрало обходной маневр с фланга. В ходе операции Никита Комаров скрытно вышел к позициям противника через лесополосу и с помощью гранатомета уничтожил броневик с крупнокалиберным пулеметом. После потери тяжелого вооружения противник отступил, трое ВСУшников были взяты в плен. В результате боя среди мирных жителей никто не пострадал. https://www.infpol.ru/278284-voennosluzhashchiy-iz-buryatii-unichtozhil-vrazheskuyu-bronemashinu/ Доброволец Ким Василий Василий Елисеевич Ким. Боец с позывным "Кочевник", чей путь воина начался задолго до СВО. Василий Елисеевич – профессионал высочайшего класса. Окончив военное училище ещё в 1998 году, он прошёл суровую школу службы в Таджикистане. А когда в 2014 году над Донбассом нависла угроза, "Кочевник" не остался в стороне. Ополчение, бои за освобождение ДНР, легендарная Дебальцевская операция. Казалось, в 2021 году пришло время для заслуженного покоя в мирном Крыму. Но судьба распорядилась иначе. В феврале 2022-го Василий Ким вновь сменил гражданскую одежду на камуфляж. И с самого начала СВО он снова на передовой. На сегодняшний день за его плечами уже восьмой контракт спецоперации. Сегодня Василий Ким – начальник связи разведывательно-штурмовой бригады "Святой Георгий" Союза добровольцев Донбасса. До этого он, многоопытный связист, обеспечивал безупречную работу "нерва армии" в отряде "Север", Добровольческом корпусе, бригадах "Сибирь" и "Восток". Под огнём противника, в сложнейших условиях радиоэлектронной борьбы он делает то, без чего невозможна наша Победа. Ратный труд "Кочевника" отмечен высокими наградами: медалью "За отвагу", знаками отличия "За заслуги перед Республикой" (ДНР и ЛНР), бронзовым и серебряным Цареградскими крестами. Василий Елисеевич убеждён: война – порой единственный способ защитить правду и явить волю народа. https://t.me/tsargradtv/132065 Гвардии рядовой Метлин Павел,

гвардии рядовой Лаврик Илья Мастерски проведённая нашими десантниками операция в селе Приморском в Запорожье позволила сорвать планы врага на взятие реванша.

На боевом счету гвардии рядового Павла Метлина из 108-го гвардейского десантно-штурмового полка – десятки успешно выполненных задач командования. Среди них – выбивание противника с Антоновских мостов, штурм островов в дельте Днепра, удержание наших укрепов в Работине, Вербовом, Новопокровке, участие в освобождении Каменского, Плавней, Степногорска, Приморского. И за всё это время ни одной царапины!

Несколько месяцев назад Метлину в напарники дали молодого солдата Илью Лаврика, чтобы обучить того основным премудростям ратной науки.

Гвардии рядовой Илья Лаврик подписал контракт сравнительно недавно и уже три месяца как находится на боевых задачах. До призыва учился в техникуме на специалиста по эксплуатации сельскохозяйственного оборудования, проходя службу, подписал контракт и отправился добровольцем на СВО.

Более старший – и по возрасту, и по жизненному и служебному опыту Павел по-хорошему опекает Илью.

За свои ратные заслуги гвардии рядовой Павел Метлин награждён медалью «За отвагу». Его боевой товарищ и сослуживец Илья Лаврик тоже недавно был удостоен первой в своей жизни награды – медали «За храбрость» II степени.

Подробнее читать по ссылке

https://vk.com/wall-236019905_8790

Военнослужащий Галин Александр Многолетний опыт Александра Галина в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, включая создание кадетских классов, лег в основу его дальнейшей службы. В Новокузнецке он руководил городским отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Сегодня Александр временно исполняет обязанности заместителя командира зенитной ракетной батареи по военно-политической работе.

«Солдаты – они как дети, – делится Александр. – Особенно когда начинаешь с ними разговаривать, они раскрываются. Их надо мотивировать. У солдата не должно быть проблем. Его голова должна думать только о выполнении боевой задачи. А все остальные вопросы должны решать замполит, командир, психологическая служба».

Весной этого года военнослужащему и самому предстоит сесть за парту. Командование отправляет Александра в военное учебное заведение для обучения на вышестоящую должность. После окончания ему будет присвоено первое офицерское звание.

Как учитель продолжает свою педагогическую деятельность на передовой – читайте в материале газеты «Уральские военные вести».

https://max.ru/morf/AZ29inRhc-w

Сержант Терентьев Сергей Сержант Сергей Терентьев принимал участие в отражении нападения противника на Запорожскую АЭС.

Он рассказал, как грамотно координировал действия подразделений:

Корректировал артиллерию, танки, и поддерживали пехоту в составе зенитного дивизиона. Слаженной работой удалось отбить нападение. В итоге наступление сорвалось, атака армии Украины «захлебнулась».

За мужество и отвагу при выполнении боевых задач сержант Сергей Терентьев награждён знаком отличия – Георгиевским Крестом IV степени. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ22WBcyR8I Расчёт ЗРК «Бук-М3» гвардейской зенитной ракетной бригады группировки «Центр» уничтожил две управляемые авиационные бомбы ВСУ.

Добропольское направление

Командир батареи рассказал о выполнении боевой задачи. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ2vFA-vBPk Штурмовики 35-й мотострелковой бригады группировки «Центр» рассказали подробности освобождения населённого пункта Гришино в ДНР.

Используя погодные условия, бойцы скрытно подошли к восточным окраинам населенного пункта и заняли несколько позиций. Оставаясь незамеченными для основных сил противника, они наводили артиллерию и расчеты ударных дронов на выявленные цели. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ3Pmg_IM64 Рядовой Апсар Магомедов рассказал о том, как получил свою первую награду — Георгиевский крест. Это было в 2023 году в районе населённого пункта Верхняя Криница, что на берегу Каховского водохранилища. Ночью, на боевом дежурстве, рядовой Магомедов услышал очень странный звук, похожий на шум трактора... И открыл огонь в эту сторону из ручного пулемета Калашникова. Как оказалось, не зря.

Сегодня на счету Апсара — уже десятки сбитых разнокалиберных дронов: разведывательных мавиков, ударных FPV-шек. Привет от героя — родному Дагестану, где живет семья! См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ2peYiBElg Вернуться к мирной жизни ветерану Сергею Грызову помогла семья – вскоре после возвращения домой у него родилась вторая дочь. До службы он работал режиссером в детском театре, но сначала не хотел возвращаться к этой профессии.

Идею создания своей студии поддержала супруга, а помещение предоставил городской Дворец детского творчества. «Спектакли, которые он ставит с детьми, доставляют им огромное удовольствие, им нравится работать с этим педагогом», — говорит директор Дворца.

Постановки студии всегда пользуются успехом у зрителей. Театр стал вторым домом не только для Сергея, но и для всех ребят, участвующих в творческом процессе. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ3FCybqXyQ

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Погиб 14 марта 2026 года, защищая нас и свою Родину, вблизи Х. Церковной в Белгородской области, служа в подразделении «Барс».

https://vk.com/arhangel_z?w=wall-215232030_738434 Старший сержант

Стрелок

Пётр Александрович родился 13 октября 1977 года в Слюдянке, Иркутская область.

Окончил школу №4, после школы отправился в армию, затем получил высшее образование в ИРГУПСе.

Создал семью, у Петра две взрослых дочери, которых он очень любил.

Работал на железной дороге в РЦС-3 механиком.

Осенью 2023 года подписал контракт на военную службу.

Старший сержант Горбунов Пётр Александрович погиб на территории Донецкой Народной Республики в городе Авдеевка с оружием в руках при защите интересов России.

Награждён орденом Мужества (посмертно).

https://герои-сво.рф/geroi/gorbunov-pjotr-aleksandrovich/ Виталий Макрушин — артиллерист из Калачинска, Омская область, ушёл на фронт в сентябре 2022 года, нёс службу в составе артиллерийского расчёта на Донецком направлении.

Виталий родился и вырос в Калачинске, где прошло его детство. После школы он, как и многие сверстники, прошёл срочную службу в Уссурийске, где получил базовую артиллерийскую подготовку. Эта служба дала ему не только военные навыки, но и понимание дисциплины и товарищества.

Он служил заряжающим в расчёте противотанкового дивизиона на Донецком направлении. Работа артиллериста требовала выносливости, точности и хладнокровия.

Поддержкой для него были сослуживцы и командир, с которыми сложилось крепкое боевое товарищество. В редкие минуты тишины бойцы пили чай и читали письма из дома, а самые трогательные послания приходили от детей, самым важным голосом для него оставался голос дочери.

https://герои-сво.рф/geroi/makrushin-vitalij/ Артем Макрушин с позывным «Джокер» был штурмовиком из Воронежской области. Он погиб, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции.

Артем родился и вырос в Воронежской области. Когда началась специальная военная операция, Артем осознал, что невозможность остаться в стороне, он добровольно заключил контракт.

На фронте Артем стал штурмовиком — одной из самых опасных специальностей. Он проявлял решительность и выдержку в самых сложных условиях, а сослуживцы вспоминают его как надёжного товарища, который никогда не отступал перед трудностями. За время службы Артем получил ранение, прошёл лечение и, несмотря на возможность остаться в тылу, добровольно вернулся обратно в строй, понимая, что его опыт и мужество нужны его товарищам.

В 2024 году Артем Макрушин погиб во время боевых действий под Покровском, исполняя воинский долг.

К моменту его гибели уже шло оформление документов на награждение, и медаль «За отвагу» была вручена его матери посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/makrushin-artem/

Рядовой Максимовский Сергей Максимовский Сергей Викторович

Пулемётчик

Харабали, Астраханская область

26.04.2000 - 01.12.2024

Погиб: Курскся область

Награды:

Медаль Суворова

Орден мужества

https://герои-сво.рф/geroi/maksimovskij-sergej-viktorovich/

Военнослужащий Синицкий Алексей Алексей Синицкий – житель Тюмени.

Он погиб 7 января 2026 года, выполняя боевое задание в зоне специальной военной операции.

Земляки помнят его как человека, который не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита.

https://герои-сво.рф/geroi/sinickij-aleksej/

Доброволец Савин Антон Погиб житель г. Серова Антон Савин в ходе проведения специальной военной операции.

Антон Валерьевич родился 30 ноября 1991 года в городе Серове. Окончил 9 классов в Серовской детской школе-интернат, после чего поступил в Профессиональное-техническое училище №65 на специальность каменщика.

Погиб 25 декабря 2022 года в ходе боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике в составе ЧВК “Вагнер”.

https://vk.com/wall-181749248_13806

Военнослужащий Вагатов Георгий Вагатов Георгий Александрович

Штурмовик

село Казым, Ханты-Мансийский автономный округ

Родился 23.08.1999

Погиб: Авдеевка

Был отзывчивым и всегда помогал всегда помогал всем несмотря на свое благополучие. Подписал контракт никому не сказав.

Орден мужества

https://герои-сво.рф/geroi/vagatov-georgij-aleksandrovich/

Младший сержант Брылин Юрий Брылин Юрий Юрьевич

В/ч 91701 Рота связи Стельмаховка

Ступино, Московская область

23.12.1996 - 23.02.2026

Погиб при выполнении боевого задания, Луганская область, н.п.Стельмаховка

Награды:

Георгиевский крест За боевые заслуги За боевые отличия За воинскую доблесть 1 степени За воинскую доблесть 2 степени За отвагу https://герои-сво.рф/geroi/brylin-jurij-jurevich/ Рядовой Орлов Алексей Орлов Алексей Магомедович

Стрелок

Бологое, Тверская область

29.03.1985 - 10.05.2024

Погиб: Луганская область Сватово

Алексей мужественно сражался.

https://герои-сво.рф/geroi/orlov-aleksej-magomedovich/

Рядовой Букша Иван Букша Иван Васильевич

Стрелок штурмовой роты мотострелкового батальона

28.11.1984 - 28.01.2025

Иван вырос в г.Семикаракорске, Ростовской области. Закончил МБОУ СОШ №1.

Добровольно принял решение участвовать в СВО. Был известен под позывным «СПАУН».

Иван с достоинством выполнял боевые задания, не раз участвовал в эвакуации своих боевых товарищей вынося их из под обстрела. Сослуживцы вспоминают Ивана как надёжного и верного друга.

Погиб: Донецкая народная республика, населенный пункт Артёмовск

Для родных он останется любимым братом и отцом.

https://герои-сво.рф/geroi/buksha-ivan-vasilevich/

Рядовой Дрогалов Максим Дрогалов Максим Леонидович

Гранатомётчик

Зоринск, Луганская Народная Республика

12.03.1988 - 24.10.2024

Погиб: н.п. Спорное

Награжден Орденом Мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/drogalov-maksim-leonidovich/

Рядовой Мищенко Денис Мищенко Денис Игоревич

Штурмовик

Родился 01.01.1997

Спасал отряд от смерти, был дважды ранен, вынес раненого сослуживцева.

Награжден Медалью Жукова.

https://герои-сво.рф/geroi/mishhenko-denis-igorevich/

Младший сержант Бунин Максим Бунин Максим Алексеевич

Командир отделения

г. Волгоград

01.05.2002 - 14.08.2024

Максим родился в городе Волгоград, воспитывался одинокой молодой мамой,учился, занимался спортом, был отзывчивым и смелым, справедливым юношей,подавая собой пример настоящего мужчины,младшему брату.

Призвался в 2022 году на срочную службу, служил в мотострелковом подразделении, обучался и получал звания, мечтал о военной службе, заключил контракт во время прохождения службы.

Максим героически погиб во время специальной военной операции в Белгородской области, село Колотиловка, прикрывая собой сослуживцев.

Был награждён орденом Мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/bunin-maksim-alekseevich/

Ефрейтор Бабин Денис Бабин Денис Николаевич

Старший наводчик расчета боевой машины

посёлок Казачий, Алтайский край

22.02.1988 - 09.12.2025

Погиб: РФ Луганская Народная Республика, г. Кременная

Медаль «Участнику специальной военной операции»

https://герои-сво.рф/geroi/babin-denis-nikolaevich/

Военнослужащий Степанов Евгений Степанов Евгений Сергеевич

Евгений родился 17 июня 1982 года в Коряжме, Архангельская область, где прошло всё его детство.

После окончания школы № 1 он получил специальность плотника-столяра в ГПТУ № 33.

Молодой человек создал семью и трудился монтажником в компании «Окна ПВХ», обеспечивая близких.

В марте 2025 года, когда враг подошёл к границам, Евгений Сергеевич заключил контракт с Министерством обороны.

26 августа 2025 года Евгений Степанов погиб при выполнении боевого задания.

Он остался любящим мужем и отцом.

https://герои-сво.рф/geroi/stepanov-evgenij-sergeevich/

Рядовой Зимогоров Даниил Зимогоров Даниил Валерьевич

Связист

02.07.1992 - 15.04.2026

Погиб: Село Гришино, Покровск

5 марта награжден Орденом Мужества за спасение товарища.

Остались 4 любимые дочки и любимая жена.

https://герои-сво.рф/geroi/zimogorov-daniil-valerevich/

Ефрейтор Сердобинцев Владимир Сердобинцев Владимир Анатольевич

Старший снайпер

Родился 15 августа 2004 года в поселке Красноармейский Романовского района, Саратовская область.

В 2020 году закончил 9 классов Балашовской школы и поступил в Ртищевский политехнический лицей, где получил профессию штукатур третьего разряда.

В октябре 2023 года заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО.

Проходил службу в в/ч Алтайского края г. Алейск № 41659, СРС 35 бригада — 1 взвод «Отдельная рота снайперов».

Получил звание рядовой, взял позывной «Малой» – учувствовал в группе штурмового подразделения, позже стал участвовать в подразделении «Отдельная рота снайперов», и стал Старшим снайпером — работал под позывным «Адидас»- получил звание ефрейтор.

Всю свою службу провел на первой линии.

Участвовал в крупных наступлениях, участвовал в группах эвакуации, вынес на себе не мало раненых парней и был примером для многих солдат. Был сильным и мужественным воином. Ответственно подходил к каждому боевому заданию, обучался и много изучал литературы, связанной со снайперским делом.

При жизни был награжден рядом наград —

Орденом мужества,

медалью «За отвагу»,

медалью «За храбрость» II степени.

Погиб 6 октября 2025 года в ДНР, Красноармейском районе в н.п. Волково.

https://герои-сво.рф/geroi/serdobincev-vladimir-anatolevich/

Гвардии младший лейтенант Лавров Роман Лавров Роман Сергеевич

Командир Артиллерийского взвода

12.01.1995 - 20.03.2026

Лавров Роман Сергеевич начал свою военную деятельность с 2022 года

Имел ранения подученные при исполнения воинского долга, будучи раненым, спас боевого товарища.

Погиб: Донецкая Народная Республика райнон Краматорск

Имеет множество наград:

Медаль Суворова

За боевые отличия

за участие в Специальной Военной Операции 2,

Крестом за Заслуги перед Всевеликим Воиском Воиском Донским,

полковым знаком Генерала Бакланова

https://герои-сво.рф/geroi/lavrov-roman-sergeevich/

Рядовой Шунтаков Тимур Шунтаков Тимур Иванович

Штурмовик

г. Омск

15.06.2002 - 03.03.2025

В 2024 году пошёл защищать свою Родину, был два раза ранен. Помогал эвакуировать товарищей.

В феврале 2025 года пошёл на боевое задание откуда не вернулся, Покровское направление, населенный пункт Лысовка.

Был награждён медалями За Отвагу, За Храбрость

https://герои-сво.рф/geroi/shuntakov-timur-ivanovich/

Гвардии рядовой Угаров Евгений Угаров Евгений Викторович

Ковылкино, Республика Мордовия

09.10.1994 - 15.02.2025

Гранатометчик 2 парашютно-десантного отделения, парашютно-десантного батальона войсковой части 32364.

Погиб: Курская область, населенный пункт Фанасеевка

https://герои-сво.рф/geroi/ugarov-evgenij-viktorovich/

Рядовой Жаркналиев Ильнур Жаркналиев Ильнур Николаевич

Снайпер

Родился 13.12.1989.

Уроженец села Застенка, Камызякского района, Астраханской области.

Ильнур окончил в 2004 году Застенскую ООШ, затем ПУ-24 г.Камызяк, где получил специальность плотника.

После окончания профтехучилища в 2007 году был призван в армию. Срочную службу прошёл в г. Моздоке.

Демобилизовался в должности командира отделения. После этого остался на сверхсрочную службу, его военная часть дислоцировалась в г. Ханкале.

В 2014 году Ильнур принимал участие в боевых действиях в г. Донбассе.

Первого апреля 2022 года он добровольцем отправился на Украину.

Погиб в г. Бахмут Донецкая народная республика 28 июня 2022 года.

Награды:

Медаль За отвагу

Орден мужества

https://герои-сво.рф/geroi/zharknaliev-ilnur-nikolaevich/

Гвардии старший лейтенант Ошкин Дмитрий Ошкин Дмитрий Петрович

село Наровчат, Пензенская область

18.11.1999 - 11.05.2025

Погиб: Украина

Награды:

Медаль За боевые заслуги

Медаль За воинскую доблесть 1 степени

Медаль За отвагу

Посмертно награжден Орденом Мужества.

https://герои-сво.рф/geroi/oshkin-dmitrij-petrovich/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !