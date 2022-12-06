Пригожин отвечает

Скопилось очень много ответов Евгения Пригожина на всяческие запросы, а поскольку он отвечает по делу, метко, конкретно и кратко решила собрать последние, неопубликованные. Запрос от редакции издания Republic и ответ:

ЗАПРОС:

Здравствуйте, вас беспокоит журналист Дмитрий Колезев (главный редактор издания Republic).

Я готовлю видеосюжет о действиях Евгения Пригожина на российском политическом поле. Буду рад, если он ответит на следующие вопросы:

ОТВЕТ:

Уважаемый Дмитрий, мы уже говорили о том, что ответы на малозначимые вопросы стараемся не давать, однако ввиду вашей либеральной позиции и чтобы не ущемлять Ваши права, сделаем исключение.

Публикуем комментарии Евгения Викторовича:

1. Имеет ли Евгений Пригожин желание создать какую-либо политическую структуру (движение, партию) и т.п.? Если да, то какой может быть идеология такой структуры, на каких ценностях и идеях она может основываться?

Е.В: «Я не собираюсь создавать никакой политической структуры».

2. Если нет, возможно, г-н Пригожин имеет планы поддержать одну из существующих политических структур или принять участие в ее руководстве?

Е.В: «Я не собираюсь поддерживать ни одну из политических структур и участвовать в ее руководстве».

3. Знаком ли Евгений Пригожин с братьями Ковальчуками, которых издание "Медуза" называло его политическими союзниками?

Е.В: «О своих знакомствах я не распространяюсь, в том числе деловых и интимных».

4. Каким г-н Пригожин видит желательный исход своего конфликта с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым?

Е.В: «Я уже немало комментировал и говорил о том, что, первое, Александр Дмитриевич Беглов не способен полноценно управлять городом. И второе, мною написано заявление в Генеральную прокуратуру РФ, по результатам которого, я надеюсь, прокуратура самостоятельно решит дальнейшую судьбу Беглова».

5. Рассматривает ли г-н Пригожин возможность самому стать губернатором Санкт-Петербурга?

Е.В: «Ни в коем случае я не собираюсь ни становиться назначенным губернатором, ни баллотироваться никоим образом в губернаторы Санкт-Петербурга. Для этого в стране есть другие хорошие специалисты».

6. Евгений Пригожин нередко говорит о том, что некие представители элиты делают недостаточно для победы России в войне, даже говорит о них как о предателях. Не мог бы он назвать конкретные имена?

Е.В: «Хочу вас поправить, представители элиты не только для победы в войне нужны, они нужны для защиты интересов и чести Российской Федерации, чести мундира нашей страны. Вот для этого большинство их них не делает ничего. Конкретные имена и фамилии вы можете узнать с помощью простого опроса. Направьте от издания Republic каждому представителю элит письмо следующего содержания:

«К вам обращается издание Republic (Republic — российское интернет-издание. Входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь», имеет либеральную повестку). Хотим вам задать несколько вопросов:

Считаете ли вы, что вы стоите на защите интересов Российского государства? Согласны ли с тем, что сделали все возможное для процветания и безопасности нашего государства? Оказываете ли вы всецелую поддержку России в СВО?».

После этого напротив фамилий тех, кто даст положительный ответ, ставьте галочку и будем разбираться, так ли это. Но мое мнение, что, безусловно, кроме Малафеева и Дугина, есть еще кто-то, однако их очень ограниченное количество».

7. Из каких источников финансируется деятельность ЧВК Вагнера?

Е.В: «Отвечу вам саркастическим образом. ЧВК «Вагнер» финансируется из денег, вырученных от продажи слез и страданий западных демократий».

8. Какие конкретные политические цели преследует Евгений Пригожин в средне- и долгосрочной перспективе?

Е.В: «Не считаю целесообразным отвечать на этот вопрос, так как уже ответил на него выше. Никаких».

https://t.me/concordgroup_official/57

Запрос от редакции издания NGS42. RU и ответ:

ЗАПРОС:

Добрый день!

Уважаемый Евгений Викторович, просим Вас ответить на несколько вопросов:

1. Действительно ли Вы не так давно прилетали в Кузбасс? Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от нашего угольного края? Что удалось посмотреть или где успели побывать?

2. Действительно ли осужденные, отбывающие наказание в колониях Кузбасса, пополнили ряды бойцов ЧВК "Вагнер"?

3. Если это не является информацией, попадающей под категорию "непубличной", не могли бы Вы сообщить, сколько человек в Кузбассе заключили контракт с ЧВК "Вагнер" или из каких именно колоний?

4. В настоящий момент где именно находятся кузбассовцы, прошедшие отбор в ЧВК, - на боевых позициях или проходят обучение и военное слаживание? Опять же, если это не попадает под категорию "непубличной информации".

5. Может быть, уже есть кузбассовцы, кто отличился и получил награды за героизм?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Находился рядом, вопрос переадресовал».

А вот и ответ: Мы из Кузбаса

https://t.me/concordgroup_official/59

Запрос от редакции ИА «Бел.ру» и ответ:

ЗАПРОС:

ЗАПРОС РЕДАКЦИИ ИА «Бел.Ру» о предоставлении информации

Уважаемый Евгений Викторович!

Руководствуясь ст. 39 Закона РФ «О средствах массовой информации» просим сообщить следующую информацию:

1. По какой причине «Линия Вагнера» в Белгородской области стала называться «Засечной чертой»?

2. Соответствует ли действительности информация об уходе Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнера» из Белгородской области?

3. Если да, то по какой причине ЧВК «Вагнера» решила покинуть Белгородскую область?

4. Продолжит ли ЧВК «Вагнера» строить укреплинии на территории ДНР, ЛНР и других регионов?

5. Продолжат ли свою работу центры подготовки ЧВК «Вагнер» в Белгородской области?

6. Если да, то продолжите ли вы их финансировать дальше?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

1. «Многим в этой стране не нравится активность ЧВК «Вагнер». А название ЧВК «Моцарт» в Артемовске, вы думаете, враги придумали? Но не переживайте за название, мы всё равно её продолжаем строить».

https://t.me/concordgroup_official/60

Ответы на эту же тему.



ОТВЕТ:

Публикуем комментарии Евгения Викторовича:

1)Как на данный момент обстоит дело с фортификационными оборонительными линиями «Вагнера» на Луганском направлении и позволили ли они существенно снизить темпы продвижения противника?



Е.В: «Оборонительные сооружения Вагнера находятся во втором и третьем эшелоне обороны. В настоящий момент ЧВК «Вагнер» наступает. И сделаны они, как я уже говорил, для того, чтобы находящиеся за спинами ЧВК «Вагнер» бойцы чувствовали себя более уверенно, а также, чтобы в случае прорыва фронта на каком-нибудь направлении, они смогли основательно затормозить продвижение противника».



2)Смогли ли силы ЧВК «Вагнера» добиться существенного продвижения на Бахмутском направлении, освобождая новые населённые пункты?



Е.В: «Что касается продвижения на Бахмутском направлении, то, безусловно, подразделения ЧВК «Вагнер» каждый день двигаются вперед. Однако, существенным продвижением являются и 100 и 200 метров в день. В условиях современной войны - это эффективные и уверенные шаги вперед. Наши подразделения постоянно встречают серьезнейшее сопротивление противника. Замечу, противник хорошо подготовлен, замотивирован, работает уверенно и слажено. Но это не мешает нашим бойцам двигаться вперед. Сколько времени это займет - прокомментировать не могу, цыплят по осени считают».

See translation ОТВЕТ:Публикуем комментарии Евгения Викторовича:1)Как на данный момент обстоит дело с фортификационными оборонительными линиями «Вагнера» на Луганском направлении и позволили ли они существенно снизить темпы продвижения противника?Е.В:2)Смогли ли силы ЧВК «Вагнера» добиться существенного продвижения на Бахмутском направлении, освобождая новые населённые пункты?Е.В:



ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да, действительно, мы создаём центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Для того, чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес.

Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 - половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу - одна неделя в окопах, три дома и на производстве. В этом случае, когда враг придёт на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны. На один километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 км - 1000 человек. На удалении от них, вглубь страны должны располагаться воинские части с мобилизованными и другие объекты с силовиками. Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и принять на себя первый удар в случае необходимости.

Я считаю, в приграничных территориях нужно сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на их гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам и соотечественникам не скупиться на слова благодарности. Такой подход всегда был и есть на Руси.

Сами же центры подготовки ЧВК "Вагнер" будут полностью финансироваться мною. Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно.

Безусловно, встанет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на данных территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населённых пунктах и вне линии обороны».

See translation ОТВЕТ:Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

Запрос от редакции издания «Дни.ру» и ответ:

ЗАПРОС:

Здравствуйте, коллеги!

Недавно вышел репортаж, в котором показано, как инструкторы ЧВК «Вагнер» обучают ополченцев и ведется строительство «Линии Вагнера» в Белгородской области. А теперь появилась информация, что часть ополченцев будет проходить обучение в Молькино. Будет ли ЧВК «Вагнер» по-прежнему проводить обучение в Белгородской и Курской областях?



ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Мы с удовольствием бы обучали ополченцев хоть по всей стране, но разбирать и собирать деревянные автоматы не совсем целесообразно. Поэтому я считаю, что значительно эффективнее сделать это в уже обкатанной структуре, чем бороться с бюрократическими процедурами. Иногда проще победить ИГ, Аль-Каиду или НАТО, чем бюрократию на местах». Запрос от редакции издания «Дни.ру» и ответ:ЗАПРОС:Здравствуйте, коллеги!Недавно вышел репортаж, в котором показано, как инструкторы ЧВК «Вагнер» обучают ополченцев и ведется строительство «Линии Вагнера» в Белгородской области. А теперь появилась информация, что часть ополченцев будет проходить обучение в Молькино. Будет ли ЧВК «Вагнер» по-прежнему проводить обучение в Белгородской и Курской областях?ОТВЕТ:Публикуем комментарий Евгения Викторовича: See translation

Запрос от редакции РИА URA. RU и ответ:

ЗАПРОС:

Добрый день!

Уважаемый Евгений Викторович, издание Politico сообщило о намерении депутатов Европарламента призвать ЕС признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Как Вы относитесь к данным заявлениям? Можете ли Вы как-либо это прокомментировать?

Благодарим!

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Сегодня я провёл совещание командиров ЧВК «Вагнер» и сообщил им это печальное известие. Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде, чем данная процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно – подготовить и отправить».

https://t.me/concordgroup_official/61

Публикуем сообщение пресс-службы компании «Конкорд»:

Информационный кейс для отправки в Европарламент передан представителю КИБЕР ФРОНТА Z.

https://t.me/concordgroup_official/64

Сегодня от представителей компании "Конкорд" нами был получен информационный кейс для отправки в Европарламент.

В кейсе из-под скрипки, являющимся неотъемлемым аксессуаром "музыкантов", оказалась брендированная кувалда с, вероятнее всего, бутафорскими следами крови. (Юмористы сотого уровня!) https://t.me/cyber_frontZ/7589

ЗАПРОС:

Евгений Викторович, добрый день!

Ваше заявление о петербургском губернаторе Александре Беглове подняло большую шумиху в политических кругах. Сегодня в околокремлевском телеграм-канале «Незыгарь» вышел большой материал, основными посылами которого являются две темы: первая – то, что 2 млрд рублей Вы не тратили на проекты для развития инфраструктуры Петербурга, а вторая – то, что Вы все это делали ради государственных подрядов на территории города.

Можете прокомментировать?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Отличный вопрос, с удовольствием дам вам ответ и, пользуясь случаем, обращаюсь в «Незыгарь» с просьбой опубликовать его, как говорится, оплату гарантируем. Само то, что тематика Беглова попадает на площадку «Незыгаря» говорит о том, что эта тема очень важна сегодня для околополитической элиты. Тот пост, который вышел, к сожалению, вышел анонимно, хотя имя и фамилия автора мне понятны. Как говорится, Гюльчатай, открой личико, и читателям в «Незыгаре» станет еще интереснее. Дам вам намек, эта информация возбудила тех, кто распределял и тратил бюджет предвыборной кампании Беглова, и у них может быть большое количество претензий, к тому, что мы зашли на их поляну.

Безусловно, версия, что у меня все деньги могли спереть, имеет право на существование, ведь понятно, что управленец я абсолютно безграмотный и свою эффективность как управленца доказать не смог. А если серьезно, я не могу быть уверен, что часть из моих денег не растранжирили. Но хочу подчеркнуть, что кроме самих политтехнологов (специалисты это знают) при проведении такой кампании необходимо потратить большое количество денег и на другие задачи: на политическую поддержку, на взаимоотношения со СМИ, с другими кандидатами в губернаторы, а также и на различные проекты на земле: парки, детские площадки и т.д. Но это по секрету, я вам об этом не говорил. Конечно же, те деньги, которые выделялись из других источников были потрачены другими группами политтехнологов и разных «тусовщиков» в точности до копейки 😊.

Теперь отвечу на вопрос по поводу господрядов. Это в Москве, Казани, Новосибирске и других городах есть чиновники, и есть бизнес. В Питере всё иначе – чиновники и бизнес, как известно, срощены между собой, все давно попилено, распределено между своими и перемешано. И эти связи разорвать невозможно. Поэтому ни на какие госконтракты в Питере я не рассчитывал и рассчитывать не мог. А попытка перевернуть карту и сказать о том, что на 24-м ПМЭФ в 2021 году я хотел получить некие контракты на 186 миллиардов рублей, это абсолютная ложь. На Форуме я подписал соглашение с городом, что я имею право вложить свои деньги в размере 236 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры Петербурга, а потом долгие годы возвращать их с минимальной прибылью. Надеюсь, я достаточно подробно ответил на ваш вопрос. Если есть какие-то комментарии или претензии у губернатора, и они уместны в публичном поле, я с удовольствием подискутирую».

https://t.me/concordgroup_official/66

Запрос от редакции ИА «Аврора» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

1. Вы неоднократно подчёркивали достоинства участников группы Вагнера, в особенности набранных в местах лишения свободы, за что подвергались массовой критике. При этом за мишурой болтовни скрывается тревога: как эти люди, пусть даже герои боевых действий, снова вольются в наше общество? Разве фронт гарантирует перевоспитание и исправление? Может быть, у Вас есть план создания работающей системы реабилитации и психологической поддержки бывших сотрудников ЧВК? А может, Вы планируете предложить им работу вне РФ, например – на Африканском континенте? Или ту часть ветеранов, которые на гражданке вернутся к криминалу и опорочат честь оркестра предстоит отлавливать и окончательно перевоспитывать с ручным ударным инструментом?

Е.В: «Вы задали вопрос, в котором уже содержится ответ».

2. Вы много высказываетесь об ответственности бизнеса во время СВО. Если бизнес не участвует - какую ответственность вы предполагаете? И кто должен запросить реализацию этой ответственности?

Е.В: «Ответственность бизнеса должна проявляться в сознательной гражданской позиции и в тех действиях, которые следуют за её проявлением. Каждый представитель бизнеса имеет различные возможности, кто-то может воинские подразделения организовать, кто-то увеличить производительность комплектующих для вооружения, а кто-то снизить цену на муку. Проявление активности и сознательности бизнеса являются элементом народного единения. Отдельное внимание я уделяю олигархам, которые до начала войны на Украине не сходили с первых страниц газет, а сегодня их днем с огнем не сыщешь».

3. Вы упоминали, что в системах YouTube и Google в ответ на запрос "я русский" выскакивают недопустимые варианты фразы. Многочисленные попытки проверить этот опыт потерпели крах. Уточните, пожалуйста, о чём идёт речь.

Е.В: «Я переадресовал этот вопрос моим it-специалистам и они ответят на него».

Публикуем комментарий it-специалиста:

«У современных высоконагруженных сервисов в рекомендательных и поисковых системах используются нейронные сети и применяется алгоритм коллаборативной фильтрации. Это способ рекомендовать наиболее подходящий для большинства контент. Если в этот процесс вторгается политическая воля, то это нарушает принцип честной и объективной системы рекомендаций.

Любая нейросеть обучается и контролируется людьми. Поэтому потребители ютуба никак не защищены от влияния его разработчиков. Поэтому по запросу «СВО Украина» ютуб сейчас рекомендует российскому пользователю смотреть круглосуточный эфир вражеской пропаганды, а по запросу «я русский» выдает «оккупант».

https://t.me/Prigozhin_hat/2104

Запрос от редакции издания «Политонлайн» и ответ:

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Господин Урино Еле-ссала (странная фамилия) запустил флешмоб по обмену подарками, как вы называете, «посланиями». Видимо рассчитывая, что Ким Чен Ын подарит Макрону анальные шарики, а Трамп Байдену БДСМ-плетку для утех. Хотя я сомневаюсь, что наручники для меня в Гааге пригодятся, кишка тонка. Мой давнишний друг маэстро Ростропович как-то раз назначил мне встречу у посольского входа в Эрмитаж и спросил, знаю ли я почему вход называется «посольским». Я предположил: «Потому что через него заходили послы». На что он сказал: «Нет, дружище, отсюда выходили те, кого на хуй посылали». Поэтому желающих передать послание приглашаю к нам. У нас в России все входы и выходы - посольские».

https://t.me/concordgroup_official/69

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