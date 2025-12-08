Подвиг народа

Сегодня тема в цикле "Великая Отечественная война" будет состоять из фото и небольших воспоминаний тех, кто прошел это лихолетье. Немецкие солдаты в одном из домов местных жителей. Смоленская область, Рославль, 1941 год

Смоленск стал одним из первых городов, на территории которого фашисты реализовали свою систему тотального террора.

В период оккупации (1941 – 1943 гг.) нацисты организовали здесь несколько концлагерей, где погибли десятки тысяч мирных жителей.

По данным историков, только в этих лагерях было уничтожено более 135 тысяч человек — узников, расстрелянных за сопротивление, «неполноценных» по нацистским меркам или просто случайных свидетелей преступлений. Блокадный Невский проспект. Ленинградские дети устроили гонки на самокатах, 1941 год. Дети, они и в войну дети. И пока у них еще были силы. Некоторых успеют эвакуировать. Некоторые умрут от голода и холода. И только малая часть детишек выживет.

Фотограф — Борис Кудояров. Подвиг сотрудников Ленинградского водоканала

Часто говоря о блокадном Ленинграде, мы привыкли думать, что воды в городе не было совсем. Но это не так.

Всю блокаду в Ленинграде (за исключением 25 и 26 января 1942 года, когда были полностью обесточены водопроводные станции) работала городская водопроводная сеть. И к домам вода не подавалась только два дня.

Но как же так, спросите вы? Мы ведь все видели фотографии, на которых люди ходили за водой к рекам и каналам.

Ответ простой. Реки и каналы - это, в основном, только самый центр города. А вот промышленные районы и спальные реками не избалованы. В народе такие колодцы (колонки) получили название "колодец жизни". Таких колонок было установлено более 4.600 шт.

В Петербурге на одном из домов сохранилась памятная табличка. Помимо подачи воды к домам, водоканал снабжал водой так же фабрики, военные предприятия и заводы.

Но какой ценой сотрудники обеспечили водой дома и заводы? Ведь при первых же обстрелах и бомбежках стало очевидно, что объекты жизнеобеспечения являются главной целью фашистов. И в первую очередь под удары попадала Главная Водопроводная Станция.

Вы только представьте, за всю блокаду на территорию станции было сброшено 55 фугасных бомб и 272 зажигательных авиабомбы.

Таким образом, благодаря ежедневной работе сотрудников Ленинградского водоканала, в блокаду была обеспечена бесперебойная (не считая 36 часов) подача воды к домам, далеким от рек и каналов, а так же к фабрикам и заводам.

При этом за время блокады от бомбежек, обстрелов и голода погибло 882 сотрудника ленинградского Водоканала. На фото вы видите оригинальную бронированную будку, которая находится сегодня на территории Водоканала в Санкт-Петербурге

Именно в таких будках, напоминавших изнутри тесную кабинку лифта, сотрудники Ленинградского водоканала несли круглосуточное дежурство. Единственная возможность наблюдать за обстановкой снаружи давалась через узкие смотровые щели. Несмотря на тщательную маскировку главной водопроводной станции (ГВС), фашисты знали её местоположение. Ориентируясь по изгибу Невы, они наносили достаточно точные авиаудары. В один из налётов взрывами были уничтожены два резервуара чистой воды и электроподстанция, во всех цехах выбило окна и двери. На территории водоканала не осталось ни одной стены без следов от осколков, а сама местность оказалась затоплена водой.

Главной задачей стало спасение сооружения от окончательного затопления. Работники, по колено в ледяной воде и под непрекращающийся вой бомб, в свете пожаров, вспыхивавших в темноте, искали повреждённые участки и перекрывали десятки задвижек.

В этих нечеловеческих условиях они становились свидетелями страшных трагедий. Так, прямо на их глазах под ударом бомбы рассыпался жилой дом № 45 по улице Слуцкого, где жили их семьи и находились их квартиры.

Это был настоящий подвиг. Подвиг, о котором нельзя забывать. В неравном бою она одна уничтожила до 60 человек немецких солдат и офицеров Ксения Семеновна Константинова — старшина медицинской службы, Герой Советского Союза.

Родилась 18 апреля 1925 года в селе Сухая Лубна Тамбовской губернии. Окончила неполную среднюю и фельдшерско-акушерскую школы в городе Ельце.

В РККА с 1943 года, с октября того же года была на фронте.

1 октября 1943 года санитарный инструктор 730-го стрелкового полка (204-й стрелковой дивизии, 1-го стрелкового корпуса, 43-й армии, Калининского фронта) старшина медицинской службы Ксения Константинова около деревни Шатилово, Руднянского района, Смоленской области, оказавшись в окружении врага и защищая раненых бойцов, сражалась с прорвавшимися на позиции фашистами до последнего патрона:

«Она не растерялась и со своим автоматом сопротивлялась до тех пор, пока не вышли боеприпасы. Она одна уничтожила в этом неравном бою до 60 человек немецких солдат и офицеров» В этом бою Ксения была тяжело ранена и схвачена гитлеровцами. После зверских пыток она была убита.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшине медицинской службы Константиновой Ксении Семёновне посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Савельев Иван Никифорович (1908 - 1943 гг.)

Я хочу рассказать и вспомнить о своем прапрадедушке. Конечно, до нашего поколения дошли не все подробности, но расскажу, что знаю.

Савельев Иван Никифорович, 1908 года рождения. Родился в Башкирской АССР, Бакалинский район, деревня Новые Маты. Работал механизатором, убирал рожь и пшеницу с полей.

Был призван в 1941 году. Прибыл в город Елец, Орловской области, где начала формироваться 287 стрелковая дивизия. Получил воинское звание - младший сержант.

Командир 287-й дивизии полковник Ерёмин И. П. сумел в конце октября 1941 года выйти из окружения и сохранил знамя дивизии. Благодаря этому, дивизию сохранили и отправили на переформирование. В январе 1942 года она была включена в состав 3-й армии Брянского фронта. Вновь вступила в бой 4 февраля 1942 года севернее Мценска, где до июля 1943 вела упорные оборонительные бои.

Вновь вступила в бой 4 февраля 1942 года севернее города Мценск, где до июля 1943 года вела упорные оборонительные бои с превосходящими силами противника.

9 марта 1943 года противник оказывал упорное сопротивление наступающим частям пехоты, переходя в частые контратаки, бои продолжались до ночи.

10 марта активизировалась вражеская авиация. Враг перешёл в яростную контратаку, превосходя по силам, оттеснил наши части из леса и стал продвигаться в направлении деревни Красное. Однако благодаря стойкости пехоты и слаженным действиям артиллерии, наступление противника было остановлено и подавлено.

По данным ЦАМО (центральный архив Министерства обороны) мой прапрадедушка Савельев Иван Никифорович погиб в этом бою. Похоронен в Орловской области, Залегощенского района, Красненский с/с, деревня Красное 11 марта 1943 года.

Заки Юсупович Багаутдинов (1924 г.р.) С августе 1942 года был на фронте. В составе 777 стрелкового полка 227 стрелковой дивизии Заки Юсупович принимал участие в боевых действиях. За время войны он получил ранения и контузии.

26 мая 1945 года Заки Юсупович был удостоен ордена Красной Звезды за проявленное мужество и отвагу, будучи младшим лейтенантом и командиром пулеметного взвода.

В записях из архивного фонда ЦАМО изложена краткая информация о награждении Заки Багаутдинова в 1945 году высокой наградой - орденом Красной Звезды:

«В бою за высоту своим взводом уничтожил до 19 гитлеровцев и захватил 3 пулемета", - написано в архивных документах.

Но самое поразительное в этой истории — то, что орден спас ему жизнь. В одном из сражений он получил ранение в грудь, но вражеская пуля не достигла цели, а отскочила от ордена. В результате на одном из пяти углов красной звезды появилась скол эмали.

Кроме того, он получил медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», медаль «За освобождение Праги» и медаль «За взятие Будапешта».

Завершил службу 14 ноября 1945 года. После окончания войны трудился учителем физической культуры в деревне Чувалкипово. Затем занимал должность страхового агента в сельском совете. В колхозе «Маяк» работал кузнецом.

Заки Юсупович ковал различные изделия, которые были необходимы для хозяйства: задвижки, защелки, ворота, петли. Он был универсальным умельцем. Однако его валенки-самокатки пользовались особой популярностью, и за ними выстраивалась длинная очередь. Не только жители села Ибрагимово могли оценить по достоинству тёплые валенки, но и люди из других деревень приезжали, чтобы приобрести это уникальное изделие, созданное искусным мастером-пимокатом, чтобы согреться в холодное время года.

Так прошла жизнь. Заки Юсупович вместе с женой Насихой вырастили пятерых детей. Каждый из них выбрал свой путь в жизни.

Багаутдинов Заки Юсупович умер на 60 году жизни и похоронен в селе Ибрагимово Чишминского района.

Автор: Лилия «Священная месть за сестру привела меня на дорогу войны» В ноябре 1941 года погибла Зоя Космодемьянская. В апреле 1945 года — Саша. Зоя стала Героем Советского Союза в 18 лет. Саша — в 19. Оба получили высшую награду своей великой страны посмертно.

Александр Анатольевич Космодемьянский (27.07.1925 - 13.04.1945 гг.) на фронтах Великой Отечественной войны оказался с октября 1943 года. Боевое крещение получил 21 октября 1943 года под Оршей в составе 42-й гвардейской тяжёлой танковой бригады. В том бою экипаж Александра уничтожил 10 блиндажей, несколько орудий, самоходную установку, до роты солдат противника и проложил проход для собственной пехоты.

6 апреля 1945 года в Кёнигсберге Александр на тяжёлом танке КВ самостоятельно форсировал канал Ландграбен, уничтожив там батарею фашистов и удерживал плацдарм до создания переправы войск. После этого получил звание гвардии старшего лейтенанта и был назначен командиром батареи ИСУ-152 350-го гвардейского тяжёлого самоходного артиллерийского полка (43-я армия, 3-й Белорусский фронт).

13 апреля 1945 года в бою с противотанковой батареей на северо-западе Кёнигсберга уничтожил 4 орудия и около роты пехоты, а после того как его САУ была подбита, при поддержке других САУ под его командованием вступил в стрелковый бой с оставшейся пехотой нацистов и захватил ключевой опорный пункт в городке Фирбрюдеркруг на Земландском полуострове западнее нынешнего Калининграда. В этом бою был смертельно ранен.

Звание Героя Советского Союза Александру Анатольевичу Космодемьянскому присвоено посмертно указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище напротив могилы сестры.

Во время войны было опубликовано несколько статей, в которых Александр рассказал корреспондентам о своем боевом пути и об отношении к сестре. Некоторые выдержки:

«Скоро исполнится два года с тех пор, как я побывал в деревне Петрищево, где казнили мою сестру немецкие палачи. Меня подозвали к могиле.

- Вы узнаете свою сестру?

Уцелевшие черты лица любимой Зои, каждый мускул ее напоминал мне самое близкое и дорогое в жизни. Дрожь пробегала по телу. Кулаки сжимались от ненависти, а глаза искали немца. Мать плакала. Я стоял возле нее. В сердце моем бурлила злоба.

Священная месть за сестру привела меня на дорогу войны. Окончив училище, я получил танк «КВ» и (На башне его танка КВ была надпись «За Зою») отправился на фронт...»

Гвардии лейтенант А. Космодемьянский,

газета «На врага», октябрь 1943 года. Боевые друзья — гвардии лейтенант Александр Космодемьянский и старшина Александр Вяткин, 1945 год 17 июля 1944 года старшина Александр Ильич Вяткин (21.09.1921 - 31.04.1990 гг.) со своим расчетом одним из первых переправился через Неман к югу от Каунаса. В течение шести дней он отражал многочисленные вражеские контратаки, уничтожил 2 танка, 3 бронемашины, а также большое количество солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками Александр Вяткин был удостоен звания Героя Советского Союза. Техник авиации Красной Армии наносит на фюзеляж истребителя Як-7Б новую звезду — отметку о еще одном сбитом самолете противника, июль 1942 года Надпись левее звезд, очевидно, «Смерть немецким оккупантам!». 434-й истребительный авиаполк, Сталинградский фронт.

На фото самолёт лейтенанта Карначëнка Николая Александровича, погибшего в сентябре 1942 года. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Борис Феоктистович Сафонов (26.08.1915 - 30.05.1942 гг.) — советский лётчик-ас истребительной авиации Военно-морского флота. Первый дважды Герой Советского Союза, заслуживший это звание в ходе Великой Отечественной войны, лучший советский лётчик-истребитель 1941- 1942 годов.

Всего за время боевых действий Борис Феоктистович Сафонов совершил 234 боевых вылета, сбил лично 20 вражеских самолётов и 5 в группе.

Погиб 30 мая 1942 года во время вылета на прикрытие союзного конвоя PQ-16, идущего к Мурманску. Точная причина гибели неизвестна. Упасть с высоты 7000 метров и выжить 26 января 1942 года в 11:00 экипаж самолёта ДБ-3Ф (Ил-4) лейтенанта Николая Павловича Жугана взлетел с аэродрома в Подмосковье (возможно, Липецк или Монино). Помимо Жугана в экипаж входили стрелок‑радист сержант Мельников и штурман лейтенант Иван Михайлович Чиссов (1916–1986).

На тот момент у Чиссова было 47 боевых вылетов общей продолжительностью 75 ч 15 мин. Машина была подарком колымского комсомола и носила имя «Колымский комсомолец». Главной задачей звена было обнаружение скопления самолётов противника на Смоленском аэродроме.

В районе Спасска‑Деменска они попали под зенитный огонь. В результате обстрела был повреждён левый двигатель. Экипаж был атакован двумя вражескими «мессершмиттами». Сержант Мельников был смертельно ранен, хвостовая часть самолёта сильно повреждена.

После нескольких атак повреждения стали настолько серьёзными, что командир отдал приказ покинуть неуправляемый, горящий самолёт. При выходе машина перевернулась.

На высоте около 7000 м Чиссов, уже чувствуя жар огня, обжёгшего ему ногу, пробил крышку смотрового купола и покинул самолёт. Пилот покинул бомбардировщик позже, на высоте около 5 км, и благополучно спасся. Погибший пулемётчик остался в машине.

Чиссов, опасаясь огня немецких лётчиков, ждал подходящей высоты, чтобы открыть парашют. Примерно на высоте 700 м он попытался раскрыть парашют, но при рывке за спусковое кольцо стропа оставалась у него в руке — она была повреждена огнём, и купол не раскрылся. Иван Михайлович упал на землю в свободном падении.

От удара он потерял сознание, получил повреждение позвоночника, перелом таза и разрыв мочевого пузыря.

Первую помощь ему оказал фельдшер медико‑санитарного батальона имени М. А. Брехова в деревне Савино. Затем его перевезли в Калугу, а затем — во фронтовой госпиталь в Мосальске из‑за тяжести ранений.

Через три с половиной месяца Чиссов оправился от ран. Ему предоставили отпуск, где он воссоединился с семьёй, продолжал лечение и отдых. Позднее он подал заявление на продолжение боевой службы в ВВС, но оно было отклонено.

23 июля 1943 года Иван Михайлович Чиссов был награждён орденом Красного Знамени. 115 лет со дня рождения Павла Михайловича Кутепова (21.10.1909 - 18.04.1988 гг.) С августа 1941 году Павел Михайлович Кутепов находился на фронтах Великой Отечественной войны.

К марту 1944 года капитан Павел Кутепов командовал батальоном 1040-го стрелкового полка 295-й стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Херсонской области Украинской ССР.

В ночь с 11 на 12 марта 1944 года штурмовая рота во главе с Павлом Михайловичем переправилась через Днепр сначала на остров у посёлка Антоновка, а затем на западный берег, где захватила и удерживала плацдарм. Рота успешно отразила 7 немецких контратак, а следующей ночью вместе со всем батальоном расширила плацдарм.

Батальону Павла Михайловича Кутепова удалось перерезать железную дорогу между Херсоном и Николаевым, захватить железнодорожную станцию. Также батальон неоднократно отличался во время боёв за освобождение Херсона.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками», капитан Павел Михайлович Кутепов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 2 октября 1943 года — день, когда завершилась Смоленская наступательная операция (07.08.1943 - 02.10.1943 гг.), являвшаяся составной частью общего наступления Советской Армии в летне-осенней кампании 1943 года и имевшей большое стратегическое значение. Результатом Смоленской операции явилось поражение крупной гитлеровской группировки и расширение общего фронта наступления советских войск.

Особо отличившимся в боях 70 соединениям и частям Западного фронта были присвоены почётные наименования «Смоленские», «Рославльские», «Ярцевские». В честь освобождения Смоленска в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 244 орудий. Георгий Куприянович Чикуров (1914 - 1942 гг.) в кабине своего истребителя ЛаГГ-3, апрель-июнь 1942 года — младший лейтенант, летчик 17-го истребительного авиаполка 205-й авиационной дивизии Брянского фронта. Георгий Чекуров на фронтах ВОВ с первых дней войны. В составе своего полка воевал на Юго-западном и Брянском фронтах. За 2 сбитых самолета противника лично и 1 в составе звена, а также за 67 боевых вылетов, в феврале 1942 года был награжден орденом «Красного Знамени».

Пропал без вести 4 июля 1942 года во время боевого вылета в районе села Долгое Орловской области. Экипаж Тани Макаровой и Веры Белик. Погибли в 1944 году в Польше Вера Лукьяновна Белик (12.06.1921 - 25.08.1944 гг.) — штурман звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.

К августу 1944 года она совершила 813 ночных вылетов.

Татьяна Петровна Макарова (25.09.1920 - 25.08.1944 гг.) — советская лётчица, командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка, гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.

Всего лётчица совершила 628 боевых ночных вылетов. Сбросила на противника 96 тонн бомб и 300 тысяч листовок.

Последний полёт лейтенант Макарова и штурман Белик совершили в ночь на 25 августа 1944 года над Польшей. Экипажу удалось сбросить бомбы на цель, но противник заметил их самолёт, включил прожекторы и начал обстрел. Их сбил немецкий истребитель, когда они уже возвращались на аэродром. Из‑за большой бомбовой нагрузки, которую самолёт должен был нести для более мощной бомбардировки, ни у Макаровой, ни у штурмана Веры Белик не было парашютов, и они обе погибли в горящем самолёте.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко‑фашистскими захватчиками обеим лётчицам посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Таранный Ас Иванов Иванов Евгений Нилович (26.02.1921- 19.03.1945 гг.) — Герой Советского Союза, командир эскадрильи 999-го штурмового авиационного полка (277-я штурмовая авиационная дивизия, 13-я воздушная армия, Ленинградский фронт.

В 1936 году Евгений Нилович поступал в лётное училище, но не прошёл по возрасту. В 1939 году окончил Пермский медицинский техникум и аэроклуб. В декабре 1939 года был призван в Красную Армию. В 1940 году окончил Пермскую военную школу пилотов. На фронте в Великую Отечественную войну с мая 1943 года. Участвовал в боях за освобождение Прибалтики, в Восточной Пруссии. Летом 1943 года был ранен.

Командир эскадрильи 999-го штурмового авиационного полка капитан Иванов с 18 июля 1943 года по 22 сентября 1944 года совершил:

- 119 боевых вылетов, из них 102 на штурмовку и 17 на разведку противника

- Уничтожил и повредил около 85 орудий зенитной артиллерии среднего калибра, 59 орудий малокалиберной зенитной артиллерии, 78 крупнокалиберных пулеметов, 59 автомашин, 13 цистерн с горючим, 18 железнодорожных вагонов, 12 землянок, 5 самолётов, 14 дзотов, 5 орудий тяжёлой артиллерии.

Эскадрилья Иванова только с 1 февраля по 22 сентября 1944 года совершила 615 боевых вылетов на штурмовку войск и объектов противника!

19 марта 1945 года в районе города Вормдитт (Орнета, Польша) штурман полка капитан Е.Н. Иванов совершил таран, направив горящий самолёт на миномётную батарею противника. Через три дня город заняли советские войска. Концертная бригада ансамбля песни и танца Юго-Западного фронта, 1942 год В первом ряду слева и справа – два танцора, два легендарных хореографа: с морковью в руках - Александр Сегал, главный балетмейстер Киевского национального академического театра оперетты и Борис Каменькович, главный балетмейстер театра имени Ивана Франко.

В верхнем ряду Борис Сичкин, рядом с ним Ефим Березин, который положил руку на плечо своего товарища, Юрия Тимошенко.

Проще говоря - Буба Касторский, Тарапунька и Штепсель.

Конечно, тогда их звали не так. Во фронтовых приказах о награждениях Юрий и Ефим и вовсе значатся как Хаим Березин и Георгий Тимошенко.

И "хоть им нет двадцати пяти", трудный путь их легко проследить по звону медалей: "За оборону Сталинграда", "За оборону Киева", "За освобождение Варшавы", "За освобождение Праги", "За взятие Кенигсберга" и, как апофеоз, "За взятие Берлина".

А еще ордена Красной Звезды и Отечественной войны разных степеней. Невероятный подвиг взвода Петра Широнина, за который всем 25 его бойцам присвоили звание Героя Советского Союза 2 марта 1943 года поизошла одна из самых героических страниц Великой Отечественной войны. Стрелковый взвод под командованием гвардии лейтенанта Петра Широнина вступил в неравную схватку с авангардом 6-й танковой дивизии вермахта. Немецкие войска стремились окружить советские силы под Харьковом, но на их пути встали 25 бесстрашных бойцов. Эти солдаты, впоследствии прозванные "широнинцами" по фамилии их командира, стали живым воплощением несгибаемого духа советского народа.

Их подвиг настолько поразил современников, ведь все 25 бойцов и их командир были удостоены звания Героя Советского Союза — случай, практически беспрецедентный в истории войны.

2 марта 1943 года позиции взвода атаковали 25 немецких танков и 15 бронетранспортёров. Единственное 45-миллиметровое орудие, имевшееся во взводе, было уничтожено в ходе второй атаки гитлеровцев. Однако бойцы огнём из противотанковых ружей, гранатами и бутылками с зажигательной смесью, уничтожили 10 танков, самоходное орудие и бронетранспортёр, а огнём из пулемётов и пистолетов-пулемётов — свыше 100 солдат противника.

Несколько бойцов взвода бросились с гранатами под вражеские танки, жертвуя своими жизнями. В ходе ожесточённого боя большая часть взвода погибла. В живых осталось только 6 человек. Все погибшие бойцы взвода были похоронены в братской могиле в селе Тарановка.

18 марта 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 25 человек из взвода Широнина были удостоены звания Героев Советского Союза. Степан Иванович Грезин (1911 - 1944 гг.) Призван на службу 12 сентября 1941 года Спасским РВК. Место службы – 190 гвардейский стрелковый полк 63 гвардейская стрелковая дивизия Ленинградского фронта. Звание – гвардии ефрейтор.

Был награждён медалью "За оборону Ленинграда" и орденом Славы 3-й степени за подвиг, совершённый 15 января 1944 года. В бою в районе Пулково Степан Иванович Грезин из своего отряда ворвался во вражескую траншею, где из своего оружия уничтожил 5 гитлеровцев. Кроме того, во время взятия вражеской траншеи гранатами уничтожил два вражеских пулемёта вместе с прислугой.

Прадед трижды был ранен. В составе дивизии участвовал в наступательной Красносельско-Ропщинской операции:

13 января 1944 года 63 гвардейская стрелковая дивизия выдвинулась на исходные позиции для наступления в районе Пулково. После артподготовки дивизия 14 января перешла в наступление. Задачей дивизии был прорыв хорошо подготовленной обороны противника в направлении на Дудергоф. Несколько дней шли ожесточённые бои, но благодаря смелому обходному маневру Дудергоф и Воронья Гора 18 января были взяты. Именно в этих боях за свой подвиг Степан Иванович получил Орден Славы 3-й степени, а дивизии за успешное выполнение операции было присвоено почетное наименование "Красносельская".

После пополнения личным составом и длительного марша к 2 февраля 1944 года дивизия подошла к реке Нарва, а 11 февраля перешла в наступление. Задачей дивизии было уничтожить немецкое предмостное укрепление и овладеть плацдармом на реке Нарва. До 28 февраля шли тяжелые наступательные бои в условиях лесисто–болотистой местности.

В одном из этих боёв 24 февраля 1944 года прадед отдал свою жизнь за Родину. Я нашла даже описание боевых действий дивизии в тот самый день. Очень больно и страшно читать о многочисленных потерях в этих сражениях...

Степан Иванович Грезин был первично захоронен в селе Митрески Эстонской ССР. Сейчас на месте этого хутора сланцевые карьерные поля. Официально перезахоронения производились в братские могилы на Синимяэ, но среди 14 тысяч имён я не нашла Степана Ивановича.

Грезин Степан Иванович упомянут в Книге Памяти Нижегородской области. Также нашего героя можно увидеть, гуляя в нижегородском Кремле, на одном из панно в его арках.

Помню, горжусь! И не планирую останавливаться в своих поисках... Степан Иванович достоин, чтобы о нём знали и помнили!

Автор: Оксана Грезина Запечатлевший войну от Бреста до Берлина и освобождения Аушвица Имя Романа Лазаревича Кармена навсегда вписано в историю мировой визуальной летописи XX века. Его киносъемки — это беспрецедентный подвиг оператора-документалиста, который через объектив своей кинокамеры снял весь путь войны — от первого до последнего дня.

Самый первый день войны Кармен встретил под Брестом, куда прибыл для съемок учебных маневров. Уже 22 июня он начал снимать первые бомбежки. Его хроника лета 1941 года — это кадры отступления, разрушенные города и тяжелейшие оборонительные бои.

Но уже зимой он фиксирует первый луч надежды: битву за Москву. Кармен снимал панику в столице 16 октября, работу заводов, уходящие на фронт ополченцы и, наконец, знаменитый парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Его кадры бегущих в атаку сибиряков в белых полушубках под Москвой стали символом перелома и первой крупной победы Красной Армии.

Вершиной его фронтовой работы многие считают съемки Сталинградской битвы. Он снимал бои в цехах завода «Красный Октябрь», уличные схватки, работу снайперов и, наконец, кульминацию — пленение фельдмаршала Паулюса. Эти материалы легли в основу грандиозного документального фильма «Сталинград» (1943 г.), который Сталин подарил Черчиллю и он был показан во всех кинотеатрах Великобритании под названием «The Story of Stalingrad», а позднее в США, Мексике, Индии, Египте и других странах антигитлеровской коалиции.

Летом 1943 года Кармен снимал сражение на Курской дуге. В 1944 году он освобождал Украину, снимал бои в Румынии, Югославии (в том числе вместе с партизанами Б. Тито), в Болгарии и Польше. Но, пожалуй, самые страшные кадры в его жизни были сняты 27 января 1945 года.

Роман Кармен входил в число первых советских операторов, снимавших освобождение концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Кармен прошел всю войну до самого конца. Он участвовал в штурме Берлина. Группа операторов с его участием снимала водружение знамени Победы над рейхстагом. Хотя сам момент водружения знамени Егоровым и Кантария был инсценирован позднее, Кармен и его коллеги запечатлели подлинные кадры штурма и первые надписи советских солдат на стенах Рейхстага.

Его работы хранятся в РГАКФД и являются национальным достоянием. «Папочка, и ты не поверишь, не узнаешь меня. У меня появилось много седых волос...» — слова из письма юной разведчицы Клары Алексеевны Солоненко (1928 - 1944 гг.), погибшей в 15 лет... После начала Великой Отечественной войны Клара твердо решила уйти на фронт. Но в военкомате 13-летнюю девочку никто не принимал всерьез. В дни битвы за Кавказ Клара помогала рыть окопы, работала в госпиталях. В марте 1943 года она села в проходящий эшелон и отправилась на передовую.

Она стала Наташей Радченко. Имя взяла чужое (завуча школы, в которой училась), придумала историю, что родители погибли, что ей восемнадцать, и что она пришла мстить за них.

Сначала Клару определили телефонисткой в штаб. Но узнав, что открываются курсы саперов, она прибавила себе четыре года и прошла обучение, после чего ее отправили в отдельную разведроту.

«Папочка, теперь я уже разведчица, - в сентябре 1943 года писала она отцу. – Как я рада, сколько об этом я мечтала. Вот уже подошел «виллис». Иду на опасное дело, любя Родину. Скоро 12 часов ночи. Возможно, это мой последний выезд, скоро меня уже не будет в живых. Но нет, я не верю. Бьют 12. Как радостно жить. Как хочется жить».

В одном из выходов за линию фронта разведчики были обнаружены. Началась погоня. Кларе поручили тащить добытого пленного на себе, пока товарищи прикрывали ее отход. Несмотря на тяжелое ранение в ногу, Клара выполнила приказ и получила свою первую боевую награду — медаль «За отвагу».

Однако ее пришлось перевести в санроту. В июле 1944 года в боях на юго-востоке Польши при попытке прорыва немецких частей из окружения, Клара выносила раненых с поля боя, сумев оказать помощь 20 раненым бойцам. За свой подвиг она была награждена орденом Славы III степени.

В том бою девочка вновь была серьезно ранена. Ее отправили в госпиталь на Кавказ, в Орджоникидзе, но она сбежала оттуда, и на костылях добралась до своей части, выбросила костыли и, стараясь не хромать, доложила о прибытии командиру.

«Мне здесь не верят, что я 1928 года рождения, - сообщала Клара в письме домой. – Папочка, и ты не поверишь, не узнаешь меня. У меня появилось много седых волос. Быть на передовой – это не так просто. Изучаю пушку. Скоро буду артиллеристом».

В своем последнем письме 17 октября 1944 года она сообщила, что ее представили к очередной награде. Но вручить ее Кларе командование не успело.

27 октября 1944 года при немецком авианалете на артиллерийскую батарею Клара получила смертельное ранение. Она была похоронена у села Манюв Варшавского воеводства.

Посмертно Гвардии рядовой Солоненко Клара Алексеевна была награждена орденом Славы II степени. Советские военные в Берлине, Германия, май 1945 года Портрет 15-летнего партизана-разведчика Полесской области Михаила Николаевича Петрова (1929 г.р.) из отряда имени Сталина с трофейным немецким 9-мм пистолетом-пулеметом МР-38, 1943 год С февраля 1944 года Михаил – красноармеец, разведчик специальной разведывательной группы разведотдела штаба 1-го Белорусского фронта. Боец подпоясан солдатским ремнем Вермахта, за сапогом — советская противопехотная граната РГД-33. Косынкин Георгий Иванович (1924 - 1944 гг.) Георгий родился 6 апреля 1924 года в Москве. В Красную Армию он добровольно вступил в 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет. Молодой человек был отправлен во Фрунзенское военно-пехотное училище. По его окончании он получил звание младшего лейтенанта, и в 1944 году был направлен на фронт. Георгий стал командиром пулеметного взвода 209-го полка 162-й стрелковой дивизии.

Георгий Косынкин отличился в октябре 1944 года в бою за село Скубянка. Оно располагалось на берегу реки Нарев недалеко от Варшавы. В сражении пулеметчики поддерживали советскую пехоту. Георгий умело организовал слаженную работу расчетов, огонь его бойцов успешно прокладывал путь советским подразделениям.

К 10 утра село было освобождено. Вскоре противник предпринял контратаку. Для отражения удара лейтенант выдвинул свой взвод вперед. Такой маневр заставил залечь немецкую пехоту еще на подступах к населенному пункту из-за огня станковых пулеметов.

Провоевал Георгий Иванович не так долго — всего два месяца. 21 октября 1944 года лейтенант погиб. Женщины изготавливают артиллерийские снаряды на военном заводе в Сибири во время Великой Отечественной войны, июнь 1942 года Как мыши сорвали наступление 22-й немецкой танковой дивизии под Сталинградом После начала операции «Уран» (подробнее можно ознакомиться тут: https://pamyat-naroda.ru/ops/kontrnastuplenie-sovetskoy-armi...) советские войска стремительно прорвали оборону 3-ей румынской армии, и в спешке на помощь румынам двинулся бронепоход вермахта. Но наступление фактически застопорилось уже на марше: часть танков не заводилась вовсе, остальные ломались и останавливались одна за другой.

Причина оказалась удивительно приземлённой — танки долго стояли в укрытиях на соломе, а для полевых мышей солома — идеальное гнездо. Грызуны свили жильё внутри техники и начали жевать проводку и изоляцию. Ремонтные бригады трудились изо всех сил, но восстановление электрооборудования отнимало слишком много времени — дивизия растеряла скорость и инициативу.

Это ещё не всё: мыши стали источником инфекции — многие танкисты подхватили туляремию, заболевание с лихорадкой, кожными высыпаниями и воспалёнными лимфатическими узлами. Болезнь и травмы от боёв снизили боеспособность экипажей, и даже мощная механизированная сила оказалась бессильной перед крошечными вредителями.

Так в одной из ключевых операций Великой Отечественной маленькие грызуны сыграли роль, которой явно не ожидали ни стратеги, ни генералы. Уничтоженный немецкий танкер «Продромос» у памятника затонувшим кораблям в Севастополе, 1944 год Чудесным образом монумент, находящийся на достаточно открытом месте, практически не пострадал и в период Великой Отечественной войны. Хотя уже в первый день сражений, 22 июня 1941 года, поблизости взорвалась мина, которая была сброшена на город с самолета.

А 9 мая 1944 года недалеко от севастопольской набережной горел немецкий танкер «Продромос» (на фото). Бушевавшее пламя не добралось до Памятника затопленным кораблям: он снова уцелел.

В этом году исполнилось 120 лет со дня установки памятника. Этот молодой актер театрального училища им. Щукина ушел на фронт добровольцем В сентябре 1941 года в зрительном зале он многократно пересчитывал количество зрителей. Их было всего лишь 13. Это его потрясло. Он понял, что сейчас людям не до театра и попал на курсы военных переводчиков.

Судьба забросила Владимира Этуша под Ростов-на-Дону. Под Аксаем он руководил переправой войск через мост. После горечи отступления летом 1942 года он воевал в горах Кавказа. Этот опыт ему потом пригодился, когда пришлось в известной комедии Гайдая изображать кавказский акцент в роли товарища Саахова.

В составе 581-го стрелкового полка он прошел боевой путь от гор Кавказа до Украины. Очень уважал и ценил командира полка А.Н. Семенова, который был эмигрантом-революционером, приговоренным в Болгарии к смерти и бежавшем в СССР. После войны спустя 34 года он с ним случайно встретится в Болгарии во время гастролей и узнает, что его зовут Янко Митев.

Война для В.А. Этуша закончилась под Запорожье. Под Запорожье должна была состоятся церемония награждения его орденом Красной Звезды. На церемонии его не было. Внезапно начался бой и на бегу командир дивизии отдал ему этот орден со словами: «Этуш, возьми, ради Бога, у меня свой орден… Черт знает, может, тебя убьют, а может, меня убьют!..».

Будучи помощником начальника штаба по разведке (ПШ-2) 581-го стрелкового полка, Этуш отличился в нескольких атаках при освобождении нескольких населенных пунктов в сентябре 1943 года: 7 сентября уничтожил 30 солдат и захватил ручной пулемет, а 15 сентября - 8 солдат и офицеров противника.

С того дня бой шел 13 суток. В.Этушу удалось поднять роту в атаку и пройти 300 метров. Бой кончился. Внезапно он потерял сознание от тяжелого ранения разрывной пулей. Очнулся от нестерпимой боли, от которой хотелось грызть землю.

Полгода лечился, были разбиты кости таза, в итоге получил третью группу инвалидности. Тем не менее, в 1944 году в солдатской шинели и с палочкой он вновь появился на пороге родного училища. Его ждали новые роли…

Он прожил удивительную творческую жизнь и чуть-чуть не дожил до своего 100-летнего юбилея. А вы знали о собачьем питомнике, который проработал всю блокаду Ленинграда?

На самом краю города в нынешнем парке «Сосновка» всю блокаду находился собачий специальный собачий питомник. Здесь же располагалась воинская часть 34 отдельного инженерно-саперного батальона. И была единственной в мире где наравне с мужчинами-саперами служили и девушки — «девичья команда». Местность под Ленинградом была нашпигована неразорвавшимися снарядами и минами. А находить их традиционными металлоискателями было бесполезно ввиду того, что вся земля утыкана осколками.

Вот на помощь и пришли собаки.

В парке они проходили специальное обучение, а после отправлялись с дрессировщицей на поле боя. Девушка брала с собой двухметровый шест. Этот шест девушки называли «мои два метра до смерти». Обнаружив мину собака замирала, носом показывала в сторону мины и не шевелясь скулила, призывая хозяйку. Девушка – сапер шла к верному другу прощупывая землю перед собой тем самым шестом. Иногда попадала прямо по другой мине. Погибали...

Эти же собаки умели с минами на спинах бросаться под немецкие танки. Так же на упряжках доставляли на передовую патроны и снаряды, а на обратном пути забирали раненых. Собаки этого питомника учувствовали в прорыве блокады в 1943 году, вывезя 1876 раненый бойцов. А сразу после снятия блокады состоялась выставка, на которой 8 псов демонстрировали свои умения.

Всего собаки питомника обнаружили более полумиллиона неразорвавшихся мин.

А 7 собак-ударниц, воспитанниц данного питомника, после блокады обнаружили более 10.000 мин каждая. Боевые друзья поздравляют заместителя командира 176-го гвардейского истребительного авиаполка дважды Героя Советского Союза гвардии майора Ивана Никитовича Кожедуба (1920 - 1991 гг.) с шестидесятой победой, 1945 год Слева направо: И.Н. Кожедуб, гвардии старший лейтенант Н.С. Руденко, гвардии майор Д.С. Титоренко и Герой Советского Союза гвардии майор Е.А. Азаров. Памятник фронтовой медсестре, установленный на территории Третьего Центрального военно‑клинического госпиталя Министерства обороны России имени Вишневского в Красногорском районе Подмосковья Право открыть 3,5‑метровый бронзовый монумент в 2016 году было предоставлено Герою Советского Союза Екатерине Михайловой, которая в годы Великой Отечественной войны служила санинструктором в 369‑м отдельном батальоне морской пехоты. Именно её образ лёг в творческий замысел памятника.

За пять лет Великой Отечественной войны наши врачи, фельдшеры, медсёстры и санитары поставили на ноги около 17 миллионов солдат и офицеров Красной армии. При этом 72,3 % раненых и 90,6 % заболевших вернулись в строй.

Для миллионов советских раненых медсёстры стали поистине ангелами во плоти. Они приходили к бойцам на поле боя, когда те теряли надежду. Ползком тащили раненых на плащ‑палатках, под бомбёжкой и пулемётным огнём нередко переносили их на своих плечах.

Хирург Александр Вишневский вспоминал случай из казанского госпиталя, ставший для него примером милосердия медсестёр. После того как он спас танкисту Василию Сергееву обе ноги от ампутации, он попросил медсестру Раису Степанову поддерживать вокруг конечностей температуру 37 °C:

«Медсёстры придумали, как это сделать: по очереди, закутавшись в тулуп, прижимали к себе, как младенца, ноги танкиста. И так — по многу часов…»

Когда Вишневский впервые это увидел, заплакал, не стесняясь своих слёз, и поцеловал очередную сиделку Василия Сергеева. Пришёл день, когда танкист выздоровел и вернулся в строй. 16 сентября 1941 года — день, когда войска 1-ой танковой группы армий «Юг» соединились в районе Лохвицы со 2-ой танковой группой, наступавшей в южном направлении. 5-ая, 37-ая, 26-ая армии и частично войска 38-ой и 21-ой армий Юго-Западного фронта оказались в окружении. Большая часть советских солдат и офицеров попала в плен (по немецким источникам, было захвачено около 600 тысяч человек). 15-летняя Вера Титова, токарь 3-го разряда. Ленинград, август 1943 года Отец и два брата Веры воюют на фронте, а сама она, несмотря на юный возраст, встаёт к станку и выполняет полторы взрослые нормы в день. Работает на износ, порой сутками не выходя из цеха, в условиях холода и голода, чтобы фронт получил снаряды и оружие.

Тысячи таких мальчишек и девчонок заменили ушедших на фронт мужчин. Они учились рабочим профессиям за считанные недели и сразу же вставали к станкам. Их руки, ещё вчера державшие школьные тетради, сегодня точили детали для «Катюш», танков и орудий.

Вера — одно из множества детских лиц блокадного Ленинграда, за которыми стояла огромная сила духа. Эти подростки внесли свой вклад в Великую Победу не меньше, чем бойцы на передовой. Мать-героиня, воспитавшая 48 детей Детей, потерявших родителей, отправляли в эвакуацию из Ленинграда. Лидия Тищенко была одной из них, но с ней произошло невероятное:

«Когда на следующий день я пошла в туалет и услышала: «Лида! За тобой мама пришла!», я забыла даже одеться. Мне казалось, я бежала, но на самом деле шла, еле цепляясь за стенки. И вижу: мама-то моя! И платье такое, и волосы. Я к ней кинулась: «Мамочка! Где ж ты так долго была?»

Она говорила: «А ты не помнишь, я тебя во время бомбежки потеряла?» Да я и вспоминать не хотела. Она попросила меня подождать, и пошла в другой детский дом за братиком. Братиком оказался Вова, с которым мы ходили с один детский садик. И вот мама нас взяла и понесла. Мы же были не ходячие.

Понесет меня немного, посадит, потом идет за Вовой. И так два километра. Принесла и положила прямо на землю, сама села на бревнышке отдохнуть, и вдруг открывается калитка, и выскакивает много детей. Оказывается, у нее было уже пятнадцать человек.»

Именно подвиг мамы Лиды, Деревской Александры Аврамовны мы хотим осветить сегодня.

Она действительно невероятная женщина, усыновившая период войны 17 сирот, прибывших в эвакуацию из Ленинграда.

Но ими одними она не ограничилась. Всего ею было усыновлено 68 детей. 48 из них было воспитано ею лично до совершеннолетия.

Эта героическая женщина усыновляла одного ребенка за другим. В войну. В войну было тяжело всей стране. Даже в тылу. Голод, каждый ребенок требует внимания, ухода и еды.

Нашу Героиню это не останавливало.

Начались проблемы с мужем, он ее не поддерживал. В конце-концов муж не выдержал чудовищной нагрузки. Ушел он, когда в семье было уже 25 детей.

Война. Недостаток продовольствия. Большая нагрузка не могла не сказаться на ее здоровье. Но с детьми все было хорошо, все 17 детей из Ленинграда выжили.

Александре Аврамовне кто-то помогал, кто-то напротив осуждал. Она неоднократно обращалась за помощью к местному начальству. Но часто получала отказы. А после официального отказа к дому Александры приезжал грузовик, и бригадир колхоза дополнительно передавал один мешок муки.

Так их спасали от голода.

В годы войны, кстати, сама Александра Аврамовна работала директором детского дома. Вся ее жизнь была связана с детьми.

После войны в 1945 году она переехала на Украину в город Ромны. Там им был выделен участок в 1Га, была оказана помощь в обработке земли и посеве.

Там же и умерла в 1959 году. Вы слышали про подвиг Александра Матросова? С него была возрождена воинская традиция увековечивания навечно в списках воинской части. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Однако, недавно были опубликованы мемуары сына известного скульптора Евгения Вучетича, где он воспроизводит разговор с отцом, на основании которого мы можем говорить о втором смысле, который вложил скульптор в свой художественный замысел при установке памятника Матросову в Великих Луках.

Во время церемонии открытия памятника первый секретарь обкома И.Харин просил фразу: «Будто крест несет…». Никто не отреагировал. Сын Е.Вучетича это запомнил и позднее попытался выяснить у отца случайность ли это. А там действительно есть одна точка, глядя с которой на памятник, зритель видит падающего вперед на амбразуру человека, левая рука которого распахивает на груди полушубок, а правая держит перед собой… крест. Не крест, конечно, а автомат ППШ, но только именно с этой точки И.Харин увидел крест.

Спустя 2-3 года он спросил отца об этом. Вот как он описал свой диалог с ним:

«А зачем, мол, автомат у Матросова, если в нем уже нет патронов? По логике – отбросил бы в сторону, чтоб не мешал? Лишняя деталь? А отец посмотрел на меня хитрым таким, двусмысленным взглядом и задал встречный вопрос: «А где ты видел автомат?».

Он любил подбрасывать такие вопросы, в которых очевидное, иной раз, становилось далеко не однозначным. Тест, наверное, своего рода. Я не стал возвращаться к давней фразе, произнесенной на открытии памятника, и сказал: «Да, там есть одна точка…», — то есть, проявил «понимание» и на том остановился. А отец, кажется, был вполне этим удовлетворен.

Во всяком случае, автомат, как художественную деталь, мы оставили в покое. А гипотетический крест – он-то остался… Вот так и получалось: и да, и нет.

Не исключаю, что подобный «дуализм» у Вучетича именно в то время был связан отчасти и с тем, что годом раньше… возник замысел, а затем воплотилась и в реальные формы идея, уже буквально заимствованная им из Библии, в виде скульптурной композиции, получившая всемирное признание. Речь о скульптуре «Перекуем мечи на орала».

Разумеется, скульптор публично не мог признаться в наличии иных смыслов в своем замысле. Тщательно скрывал это. Да и смыслы в проекте «Перекуем мечи на орала» удалось с огромным трудом реализовать, здесь исключительную помощь оказал его близкий друг (в прошлом – разведчик) Маршал Советского Союза В.И. Чуйков. Тайные смыслы в очевидных деталях всегда нуждаются в документальном подтверждении, иначе их приходится воспринимать как мифы.

После долгожданной для специалистов публикации мемуаров В.Вучетича можно сказать, что еще один шаг сделан к более глубокому и неоднозначному пониманию смыслов известных советских памятников о войне.

Кстати и о Чуйкеове. Знаете кто был прообразом бойца в скульптуре «Стоять насмерть»? Недавно удалось найти вещественное доказательство того, что прообразом этой скульптуры был его близкий друг Маршал Советского Союза В.И. Чуйков. Найдена подлинная скульптуры, на которой рукой Е.В. Вучетича написано: «Василию Ивановичу Чуйкову, моему дорогому прототипу этой скульптуры. Дружески Е.Вучетич. 02.02.1968». Конечно, Е.В. Вучетич, чтобы реализовать свой творческий замысел на Мамаевом кургане, не мог об этом официально прямо заявить, у Чуйкова и у самого скульптора было слишком много завистников. Таким образом, на один миф стало меньше.

Единственный подлинный экземпляр фотографии хранится в Волгоградском кадетском корпусе Следственного Комитета РФ им. Ф.Ф. Слипченко. 19 сентября 1943 года Этот день ознаменовался началом крупномасштабной партизанской операции «Концерт» в тылу немецких войск, целью которой был подрыв железнодорожных путей.

Операция стала продолжением «Рельсовой войны» и была призвана нарушить переброску немецких войск перед наступлением Красной Армии в ходе битвы за Днепр. В ней участвовали 193 партизанских формирования общей численностью более 120 тысяч человек из Белоруссии, Прибалтики, Карелии и других областей, которые подорвали сотни тысяч рельсов и разрушили мосты.

Пропускная способность немецких железных дорог на оккупированной территории снизилась почти на 40%, что серьезно затруднило переброску войск, оружия и топлива на фронт.

В ходе операции партизаны подорвали свыше 148 тысяч рельсов, разрушили около 72 железнодорожных моста, а также пустили под откос сотни эшелонов. "Пророчество" Гитлера, американская зона оккупации Германии, 1945 год «Посылаю тебе василек»

Как маленькой дочери отец мог объяснить, почему он вынужден воевать, а не быть с ней рядом? Простую и понятную аналогию использовал в своем письме дочери Д.А. Петраков 18 сентября 1942 года:

«Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василек. Представь себе: идет бой, кругом рвутся вражеские снаряды, кругом воронки — и здесь же растет цветок... И вдруг очередной взрыв... василек сорван. Я его поднял и положил в карман гимнастерки. Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной, и, если бы я его не подобрал, его бы затоптали. Вот так фашисты поступают с детьми… где они убивают и топчут ребят...

Мила! Папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком.

Что тебе непонятно, мама объяснит».

Именно это письмо вдохновило архитектора Л.М.Левина и скульптора А.Е. Криволапова на создание общего вида памятника «Солдатское поле»: над воронкой от взрыва фигура девочки с цветком в руке (но не с васильком, а степным тюльпаном), рядом – письмо-треугольник из мрамора, на котором выбиты эти строки. Рядом – распаханное поле. Солдатское поле десятилетиями не обрабатывали из-за мин. Комсомольцы-саперы в 1975 году за несколько месяцев его разминировали, обезвредив 4,5 тысяч взрывоопасных предметов. Потом скульптор эти же корпуса мин и снарядов использует при создании модели самого взрыва. Так из Мертвого поля оно стало полем Мира.

В том же 1975 году состоялось открытие памятника под Волгоградом. На церемонии присутствовали И.Х. Баграмян, А.И. Родимцев, снайпер В.Г. Зайцев, Я.Ф. Павлов, абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту, будущий летчик-космонавт С.Е. Савицкая.

Насколько трудным был для Дмитрия Адриановича тот день, 18 сентября 1942 года, когда он писал эти строки, обессмертившие его имя, благодаря скульптору, сегодня мы можем узнать только благодаря проекту «Память народа».

В 1980 году в Волгоград приехала «Мила» (Людмила Дмитриевна Петракова), которая услышав о памятнике, была глубоко потрясена, узнав, что идею мемориала подсказано письмо ее погибшего отца. Подвиг, которому не нашлось равных

19 августа 1941 года лётчик-истребитель Алибек Газимович Слонов совершил поступок, который до сих пор считается уникальным: он посадил свой самолёт рядом с подбитой машиной командира и вывез его за линию фронта прямо на крыле! Спасённый им Николай Иванович Свитенко в 1943 году получил звание Героя Советского Союза, а в 1944 году смог отыскать семью. Сам Слонов не дожил до этого — он погиб в 1942 году. Младший лейтенант Алибек Газимович Слонов служил в истребительном подразделении Ленинградского фронта. Его напарником был старший лейтенант Николай Свитенко. С первых дней войны они сработались и в бою всегда прикрывали друг друга. В августе 1941 года самолёт Свитенко был подбит и сел прямо на вражеский аэродром. Пока к нему спешили немецкие солдаты, произошло невероятное.

Слонов рискнул жизнью: он посадил свой истребитель рядом с горящей машиной и крикнул товарищу: «На крыло!» Свитенко успел прыгнуть. Полёт продолжался всего около пятнадцати минут, но каждая секунда была на грани гибели: конструкция самолёта не была рассчитана на дополнительный вес, а управление становилось почти невозможным.

Тем не менее 23-летний пилот сумел удержать машину и благополучно доставить её на свою территорию. Этот поступок стал символом истинного боевого братства и дружбы.

За проявленный героизм Алибек Слонов был выдвинут к званию Героя Советского Союза, однако получил лишь орден Ленина. Он продолжал летать в составе эскадрильи, прикрывал «дорогу жизни» в блокадный Ленинград и обучал молодых авиаторов. Но в 1942 году он погиб в бою.

За всю историю авиации никто не повторил то, что сделал Алибек Слонов. Самый пожилой снайпер Великой Отечественной войны Николай Александрович Морозов (25.06.1854 — 30.07.1946 гг.) — деятель русского революционного движения (народник, народоволец), популяризатор науки, литератор, почетный академик.

В начале Великой Отечественной войны Николаю Александровичу было 87 лет. Естественно, его не брали.

И тогда Морозов пошёл на хитрость. Он явился в военкомат и заявил, что разработал конструкцию нового телескопического прицела и должен теперь провести его испытания в боевых условиях. Свою просьбу Николай Александрович подкрепил ультиматумом: если его не пустят на передовую, он обратится в Москву к самому товарищу Сталину. В итоге его отправили на фронт, но в качестве добровольца-командированного, а срок этой командировки – всего один месяц.

В первой же своей вылазке он уложил наповал вражеского офицера. Для этого пожилой доброволец Морозов два часа провёл на морозе прямо в снегу в ожидании удобного момента для выстрела.

После первого успеха последовали и другие. Почётный член Академии наук записал на свой снайперский счёт около десятка убитых захватчиков.

Чудо-снайпер быстро стал знаменитостью фронтового масштаба. Чтобы его увидеть, в батальон даже специально приходили бойцы и командиры из других частей. Стрелковые успехи Морозова по-своему отмечали и немцы: после очередного его удачного выстрела они сразу же подвергали его позицию усиленному обстрелу. Но вражеские пули и осколки, к счастью, миновали нашего боевого академика.

Фронтовая эпопея пожилого добровольца оказалась непродолжительной. Срок командировки истёк через месяц, и его отправили в тыл. Он не успокоился и на протяжении ещё почти полугода добивался возвращения на фронт. Однако попытки эти не увенчались успехом.

После войны стало известно, что по приказу Гитлера имя Николая Морозова было внесено в список особо опасных для Третьего рейха советских людей, приговоренных заочно к смертной казни за непримиримое отношение к германскому национал-социализму.

В 1944 году после полного снятия блокады северной столицы академик Николай Александрович Морозов был награжден медалью «За оборону Ленинграда» и орденом Ленина.

У Николая Александровича была главная мечта – дожить до Победы. И она осуществилась. В великий для нашей страны день – 9 мая 1945 года – он отправил письмо-поздравление Иосифу Сталину, в котором написал:

«Я всё-таки поквитался с фашистами за ленинградцев, жаль, что мало. И я счастлив, что дожил до Победы над германским фашизмом, принёсшим столько горя нашей Родине и всему культурному человечеству». И таких историй на несколько книг... а это лишь мизерная часть!

