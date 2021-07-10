Герой песни Батяня Комбат

«Ложись! - крикнул капитан Солуянов, но бойцы продолжали стоять в полный рост, защищая своими т­елами раненого комбата. - Я же вас по-человечески прошу: ложись!» Тогда десантники впервые не по­слушались командира - они знали, что на их месте комбат поступил бы так же.

Офицерская закваска

В 90-х гг., когда знаменитая песня появилась на свет, у режиссёра Никиты Михалкова, музыканта Николая Расторгуева и композитора Игоря Матвиенко возникла мысль снять клип, в котором роль комбата исполнял бы реальный боевой офицер. Обратились за советом к десантникам. И те в один голос назвали генерала Солуянова, о котором со времён Афганистана гремела слава, что к бойцам он относится как к родным сыновьям.

Комбат Александр Солуянов в Афганистане. Фото: Из личного архива

Заслужить на войне солдатское спасибо - это не меньше звезды героя, которой Солуянов был награждён в Афганистане. Операции его батальона вошли в отечественные военные учебники. Вот только одна из них - в 1982 г. капитан Солуянов с бойцами десантировался в горах прямо на командный пункт моджахедов.

С нашей стороны было 20 человек, у противника - 70. Это не помешало десантникам уничтожить полсотни душманов и ещё 15 взять в плен. За те два с половиной года, что Солуянов командовал в Афганистане парашютно-десантным батальоном, он потерял меньше десятка бойцов. И это счастливый рекорд той войны. «Когда прибыл в Афганистан на место убитого капитана Войцеховского, на третий день мне сказали: «А теперь иди на аэродром, принимай свой личный состав». Я пришёл, и мне выгрузили пять убитых солдат моего батальона. Предстояло оформить документы на их отправку домой. Тогда подумал: «Каждого своего солдата буду беречь, как родного», - вспоминает он. Суворовец Александр Солуянов. Фото: из личного архива

Офицерскую закваску Солуянов получил благодаря преподавателям-фронтовикам в Суворовском училище Казани, куда он, сельский парнишка, поступил, несмотря на большой конкурс - больше 10 человек на место. Александр Петрович Солуянов с детства мечтал о карьере военного. Появлению подобных желаний у Солуянова немало поспособствовал его дед, который прошел Великую Отечественную. Из родной Оренбургской области на экзамены в Казань 15-летнего Сашу Солуянова привёз дед-фронтовик. Родители мальчика были против того, чтобы сын жил вдали от них. Но Александр ни в какую не захотел возвращаться домой. Мама, узнав, что сын-подросток будет жить вдали от дома, тут же приехала, со слезами просила: «Возвращайся домой!» Но Саша твёрдо ответил: «Я свой выбор сделал». И Солуянов не ошибся в выборе учебного заведения.

Опасная картошка

Училище, как до этого школу, Саша закончил с золотой медалью. «Золото» он получил и после окончания знаменитого Рязанского воздушно-десантного училища (РВДУ). Экзамен по тактике в РВДУ у него принимал легендарный командующий ВДВ генерал Василий Маргелов. И так остался доволен, что подарил курсанту Солуянову часы, прибавив: «Этого усатого больше не спрашивать, он все экзамены сдал».

А ведь учёба в Рязанском училище могла прерваться для Саши на первом курсе, когда их роту отправили на уборку урожая. Машина с мешками картошки, на которых примостились курсанты, опрокинулась в кювет колёсами вверх: «Рядом со мной был курсант Володя Шариков, он погиб на месте. Его кровь и мозги попали на меня. Теряя сознание, подумал: «Как глупо!» Очнулся в госпитале. Шарикова и меня везли в морг. Одна из медсестёр сказала: «Жаль мальчишку». Тут я начал шевелиться. Меня отправили на рентген и поставили диагноз - перелом 4-го шейного позвонка». Военврач уже готовился комиссовать Солуянова - какой из него десантник. Тогда Саша отправил на итоговое обследование здорового друга, немало удивив хирургов: «Как всё прекрасно срослось!» А сам продолжал успешно разрабатывать позвоночник. Так и остался в боевом строю.

Трижды Александр писал рапорт, чтобы его отправили в Афганистан. Считал, что именно в боевых условиях офицер сдаёт свой настоящий экзамен. На войну 27-летнего капитана провожала беременная жена Лариса, студентка мединститута. Известие о рождении сына Солуянов получил в горах после тяжёлого боя по радиосвязи.

На той войне он несколько раз мог погибнуть. «В один из боёв в горах я отчётливо услышал за спиной голос: «Оглянись!» Повернулся и увидел в пяти метрах от себя моджахеда, который из-за камня целился мне в голову из автомата, но почему-то не стрелял, - рассказывает «АиФ» Александр Петрович. - А у меня автомат висел на плече, потому что я в этот момент командовал боем. Мой снайпер, Мархотин, воспользовавшись паузой, уложил этого моджахеда. После боя мы осмотрели его оружие - оказалось, что у душмана заклинил патрон в патроннике, хотя это был наш знаменитый АК - самый надёжный автомат в мире. А голос, сказавший: «Оглянись!», до сих пор в моей памяти: нас спасал Бог и молитвы близких. Когда я был ранен в бедро и руку, но благодаря своим десантникам выжил, то уже в госпитале обнаружил: бабушка зашила мне в комбинезон пояс с текстом 90-го псалма «Живый в помощи Вышняго…» и маленькую иконку святителя Николая Чудотворца. Недавно был на Святой горе Афон, подошёл ко мне монах, обнял: «Здравствуй, командир!» Оказалось, он один из бойцов моего афганского батальона». Александр Солуянов: как в жизни воевал герой песни «Комбат»

На самом деле Александр Солуянов не был в прямом смысле слова прототипом героя песни группы «Любэ» «Комбат». Когда авторы и исполнитель хита задумали снять клип, они решили, что главным действующим лицом в кадре должен стать тот, к кому настоящие солдаты действительно относились как к «батяне». Так Игорь Матвиенко и Николай Расторгуев и узнали о существовании Александра Солуянова. Настоящий «батяня» Александр Солуянов пошел на хитрость вовсе не для того, чтобы «дорасти» до высокого звания в тылу: он рвался в бой. Тем более, что именно в те годы гремела Афганская война. Солуянову пришлось написать несколько рапортов для того, чтобы его наконец отправили в горячую точку. Там, в Афганистане, Александр Петрович стал для своих десантников вторым отцом или «батяней», как в песне. Когда Солуянова ранили, солдаты закрыли ослабевшего командира своими телами. На самом деле подобное отношение к Солуянову со стороны его подчиненных вовсе не являлось попыткой, что называется, выслужиться. Да и о каком подхалимстве может идти речь, если вокруг свистят пули. Просто Александр Солуянов сделал бы (и делал) для ребят то же самое. Два с лишним года Солуянов командовал в Афганистане батальоном, и за это время потерял в боях меньше десяти человек. Еще в первые дни, когда Александр Петрович увидел убитых солдат капитана Войцеховского, на место которого его и назначили, он дал себе слово беречь каждого бойца, как зеницу ока.

Золотое время

Военную эстафету генерал принял от своего деда-фронтовика. Фото: из личного архива

Своих подчинённых и учеников он встречает в разных уголках. В Кирове его бывший радист, а ныне полковник, при всех поклонился Солуянову от имени всех служивших под его началом солдат. Нынешний глава ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов был учеником Солуянова, когда тот перед отправкой в Афганистан командовал курсантской ротой в Рязанском училище. Шаманов и сейчас обращается к Солуянову «командир» и говорит о нём как об идеале русского офицера.

Один из сыновей Александра Петровича выбрал военную стезю, второй преуспел в технических науках. Вернувшись из Афганистана и увидев своего двухлетнего розового пухленького сына, Александр Петрович решил начать воспитывать его по-мужски и… взял малыша на утреннюю пробежку. Рядом с рыданиями бежали жена и тёща. «Я быстро понял, что погорячился», - с улыбкой вспоминает генерал.

После Афганистана он дослужился до генерала, передавал боевой опыт подчинённым в полку и дивизии, которыми командовал.

На неожиданную просьбу Михалкова сняться в клипе на песню «Батяня комбат» ответил: «Раз надо - значит надо». «Три дня были съёмки в Новороссийской дивизии, которой тогда командовал тоже мой бывший курсант - генерал Солонин Игорь Вильевич. Но до монтажа клипа дело не дошло - вмешалась работа Никиты Сергеевича над фильмом «Сибирский цирюльник», - рассказывает Александр Петрович. - И это хорошо, ведь по правде образ батяни комбата собирательный. Сколько достойных офицеров было и в Афгане, и в Чечне!..»

Достоинства наших офицеров признают даже противники. В 2003 г. генерал Солуянов в Лондоне на конференции по противодействию терроризму встретился с английским генералом Шпунером: «В то время Шпунер командовал воздушно-десантной бригадой Великобритании, находившейся в Афганистане. И он заявил: «Я могу констатировать: 80% жителей этой страны считают десятилетие пребывания в Афганистане советских войск золотым временем. К русским у них нет претензий. Ну а то, как воевали русские десантники в горах, - это фантастика. Мы так воевать не умеем».

Александр Петрович цитирует английского генерала и добавляет: «Наше новое поколение десантников тоже не промах!»

Собирательный образ Даже в представлении к званию Героя Советского Союза Александра Солуянова есть такая строка: «за наивысшие результаты при наименьших потерях». И он гордится этими словами больше, чем самим «титулом». Хотя звание Героя Солуянову дали далеко не сразу: у командира были свои принципы, с которыми не хотело мириться начальство. Да и генералом он стал уже после Афганистана. Спустя 3 года после этого Александр Солуянов ушел в запас. Тем не менее бывшие десантники до сих пор называют Солуянова уважительно — «командир». Жаль только, что клип так и не вышел в свет: все свободное время у Михалкова заняла тогда картина «Сибирский цирюльник». Но генерал даже рад, что все так сложилось. «Ведь образ батяни-комбата собирательный», — заявил Александр Петрович. Он уверен в том, что достойных кандидатур в армии предостаточно.

https://aif.ru/society/people/batyanya_kombat_soldaty_stoyal...

https://russian7.ru/post/aleksandr-soluyanov-kak-v-zhizni-vo...